Chemtrails verschwinden über Nacht, als der Regierungsstillstand ein geheimes Sprühprogramm aufdeckt

Seit Jahrzehnten werden die Amerikaner aus der Luft besprüht. Die Regierung und ihre Vertragspartner haben unseren Himmel im Rahmen eines geheimen Programms zur Wettermanipulation und Bevölkerungskontrolle mit chemischen Aerosolen – sogenannten Chemtrails – überschwemmt.

Nun, zum ersten Mal seit Jahren, sind die Beweise unwiderlegbar: In den letzten 48 Stunden – seit Beginn der Schließung der Regierung – hat sich die Sprühmenge auf die Hälfte reduziert. Die Sprühnetze sind verschwunden. Der Himmel ist klar.

In den gesamten USA wimmelt es in den sozialen Medien von Fotos von tiefblauem Himmel, weiten Horizonten und normalen Wolkenformationen.

Die dicken, sich kreuzenden Gitter aus weißen Linien, an die sich viele gewöhnt hatten, sind plötzlich verschwunden.

Zufall? Oder hat die Schließung versehentlich etwas ans Licht gebracht, was die Behörden vor Ihnen verbergen wollen?

Der Shutdown-Effekt

Als der Kongress keinen Haushalt verabschiedete und die Bundesregierung offiziell stillgelegt wurde, wurden Tausende Bundesangestellte beurlaubt.

Wichtige Programme wurden unterbrochen, Verträge ausgesetzt und der Routinebetrieb eingestellt. Die meisten Amerikaner spürten dies nur in Form von Verzögerungen bei der Bearbeitung von Dokumenten und geschlossenen Parks.

Was aber, wenn es sich bei einer der „pausierten Operationen“ um ein geheimes Luftprogramm handelte?

Wenn die Chemtrails nichts weiter als harmlose Kondensstreifen wären, warum sollte ihr plötzliches Verschwinden dann mit einer Unterbrechung der Regierungsaktivitäten einhergehen? (14 Nationen unterzeichnen WEF-Chemtrails-Vertrag zur „Verbesserung der Menschheit“ durch Intensivierung der Sprüh-Operationen (Video))

Sind die privaten Auftragnehmer, die diese angeblichen Programme durchführen, auf staatliche Finanzierung und Koordination angewiesen?

Auf Twitter, Telegram und Instagram finden sich zahlreiche Vergleiche der gleichen Gebiete vor und nach dem Shutdown. Kansas, Texas und der Mittlere Westen zeigen kristallklare Himmel.

Selbst Ballungszentren wie Los Angeles und New York – die lange unter schachbrettartiger Bewölkung litten – melden das Fehlen anhaltender Wolkenkonturen.

Ein viraler Beitrag lautete:

„Seit der Abschaltung habe ich keinen einzigen Chemtrail über Houston gesehen. Zufall? Ich glaube nicht.“

Ein anderer Benutzer postete einen Zeitraffer, der zeigt, wie der Himmel tagelang von Streifen durchzogen war und plötzlich durch natürlich wirkende Wolken ersetzt wurde.

Was das bedeuten könnte

Kritiker argumentieren, es handele sich lediglich um einen Wetterphänomen – kühlere Temperaturen, veränderte Luftfeuchtigkeit oder geänderte Flugrouten.

Doch der Zeitpunkt lässt sich kaum ignorieren. Wenn Bundesbehörden ein Programm zur Atmosphärenmodifikation koordinieren, wäre es verständlich, dass eine Abschaltung den Betrieb unterbrechen würde. Auftragnehmer würden nicht bezahlt. Treibstoff und Streumittel würden nicht geliefert. Flüge kämen zum Erliegen.

Dies könnte die bisher größte unbeabsichtigte Enthüllung sein. Um ein politisches Zeichen zu setzen, hat Washington möglicherweise vorübergehend den Schleier über einer seiner am längsten laufenden Geheimoperationen gelüftet.

Bleibt der Himmel klar, wenn sich der Shutdown hinzieht? Oder wird der Betrieb mit einem anderen Budget oder über private Kanäle wieder aufgenommen, um das Programm geheim zu halten?

So oder so sollten die Amerikaner den Himmel jetzt aufmerksam beobachten.

Wettermanipulation: „Die Beweise sind unbestreitbar“

Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die gezielte Veränderung der Erdatmosphäre durch Wettermanipulation und Geoengineering unter Strafe stellen soll. Wie Greene erklärt, sind die Beweise dafür, dass Chemtrails Luft, Wasser und Boden in den USA vergiften, mittlerweile „unleugbar“.

Greene kündigte das Gesetz zu X mit der Begründung an, es verbiete „das Einbringen, Freisetzen oder Verteilen von Chemikalien oder Substanzen in die Atmosphäre mit dem ausdrücklichen Ziel, Wetter, Temperatur, Klima oder Sonnenintensität zu verändern“. Der Gesetzentwurf würde derartige Handlungen zu einer Straftat machen.

„Ich habe mich monatelang mit der Wettermanipulation beschäftigt und mit dem Rechtsberater an diesem Gesetzentwurf gearbeitet“, schrieb Greene. „Er wird dem Gesetzentwurf 56 des Senats von Florida ähneln. Wir müssen die gefährliche und tödliche Praxis der Wettermanipulation und des Geoengineerings beenden.“

Der Gesetzentwurf erscheint inmitten einer Welle von Gesetzen auf Bundesstaatsebene, die darauf abzielen, die Manipulation der Atmosphäre einzuschränken oder ganz zu verbieten. Florida hat unter Gouverneur Ron DeSantis im Frühjahr das Gesetz SB 56 unterzeichnet , das am 1. Juli in Kraft trat.

Laut Gesetz ist die Durchführung von Wettermanipulationen ohne staatliche Genehmigung ein Verbrechen dritten Grades, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 100.000 US-Dollar geahndet wird.

Greenes Vorschlag ähnelt dem Gesetzentwurf aus Florida, der von Senatorin Ileana Garcia eingebracht wurde. Befürworter argumentieren, er trage dem wachsenden öffentlichen Aufschrei über unerklärliche atmosphärische Phänomene Rechnung und der Befürchtung, dass geheime Programme zur Wettermanipulation bereits im Gange seien.

„Wir erleben eine Welle von Gesetzen, weil die Menschen aufwachen“, sagte der Umweltpolitik-Analyst Greg Mitchell. „Es gibt wachsende Bedenken hinsichtlich Solar-Geoengineering, Wolkenimpfung und atmosphärischer Besprühung, die bisher weder ausreichend offengelegt noch diskutiert wurden.“

Mindestens acht US-Bundesstaaten, darunter Texas, Tennessee, Kentucky und Arizona, erwägen ähnliche Maßnahmen. Einige Gesetzesentwürfe konzentrieren sich auf die Eindämmung der Wettermanipulation, andere zielen auf mehr Transparenz und öffentliche Kontrolle ab.

Der Vorstoß für eine bundesweite Regulierung folgt auf jahrelange offizielle Leugnung und Skepsis der Medien. Der Begriff „Chemtrails“ wurde lange als Verschwörungstheorie abgetan, obwohl freigegebene Dokumente und öffentliche Projekte – wie die historischen Wolkenimpfungsexperimente des US-Militärs und die Forschungen Harvards zum Solar-Geoengineering – belegen, dass Wettermanipulationen untersucht und in einigen Fällen auch umgesetzt wurden.

Kritiker von Greenes Gesetzentwurf argumentieren, er legitimiere unbegründete Ängste und könne legitime wissenschaftliche Forschung behindern. Die Associated Press bezeichnete ähnliche Bemühungen auf Bundesstaatsebene als auf „unbegründeten Verschwörungstheorien“ begründet.

Greene und ihre Unterstützer lehnen diese Charakterisierung ab.

„Es geht hier nicht um Randgruppen – es geht darum, die Umwelt, unsere Nahrungsmittelversorgung und die öffentliche Gesundheit vor potenziell schädlichen Experimenten zu schützen, für die niemand gestimmt hat“, sagte sie. „Wir brauchen Rechenschaftspflicht, nicht Verleugnung.“

Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf im Kongress auf heftigen Widerstand stößt, doch er markiert eine wachsende Bewegung, die ein einst tabuisiertes Thema in den Fokus der Gesetzgebung rückt.

Da das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen auf einem historischen Tiefstand ist, betrachten viele Greenes Gesetzesentwurf nicht als Panikmache, sondern als eine längst überfällige Reaktion auf ein Problem, das bisher offenkundig verborgen geblieben ist.

Da Wettermuster immer unberechenbarer werden und atmosphärische Anomalien weiterhin Spekulationen auslösen, könnte Greenes Gesetzesentwurf der erste von vielen Versuchen sein, Geoengineering und Eingriffe in die Atmosphäre juristisch zu hinterfragen. Ob die Mainstream-Medien es wahrnehmen oder nicht, die Debatte verändert sich – und zwar schnell.

