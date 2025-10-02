Da brodelt was: NASA setzt plötzlich ihre wichtigsten Weltraumgeräte auf 3I/ATLAS ein

Die NASA hat gerade etwas getan, was sie sonst nie tut: Sie hat eine spezielle, offizielle Webseite für einen Kometen eingerichtet.
Und zwar nicht für irgendeinen Kometen, sondern für 3I/ATLAS – den sogenannten „seltensten interstellaren Kometen“, der derzeit auf seinem Weg zur Erde unser Sonnensystem durchquert.
Die NASA beobachtet 3I/ATLAS nicht nur mit ein oder zwei Teleskopen – sie mobilisiert eine ganze Armada von Mitteln im gesamten Sonnensystem.
Zu den geplanten Beobachtungen gehören einige der fortschrittlichsten Maschinen, die die Menschheit je gestartet hat: Hubble, Webb, TESS, Swift, SPHEREx, die Rover Perseverance und Curiosity, der Mars Reconnaissance Orbiter, Europa Clipper, Lucy, Psyche, die Parker Solar Probe, PUNCH und sogar gemeinsame Missionen wie SOHO und Juice.
Für einen sogenannten „harmlosen Kometen“ handelt es sich dabei um eine beispiellose Ansammlung von Ressourcen – was die Frage aufwirft, warum dieses eine Objekt solch außergewöhnliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bei unzähligen anderen Kometen haben sie dies nicht getan. Warum also 3I/ATLAS? Die Antwort liegt auf der Hand: weil etwas Großes passiert. (Durchgesickertes Memo im Darknet enthüllt, dass 3I/ATLAS kein Komet ist – er steht unter „aktiver Vektorkontrolle“)
Vom ersten Tag an war 3I/ATLAS ein Regelbrecher . Seine hyperbolische Flugbahn beweist, dass er überhaupt nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Anders als der Halleysche Komet oder andere „einheimische“ Besucher ist dieses Objekt nur auf der Durchreise – aus unbekannten Gegenden.
Die NASA selbst gibt zu, dass es sich nach ʻOumuamua (2017) und Borisov (2019) erst um den dritten jemals entdeckten interstellaren Körper handelt.
Und erinnern Sie sich, wie beide in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Panik auslösten: ʻOumuamua mit seiner seltsamen Zigarrenform und unerklärlichen Beschleunigung und Borisov mit seiner bizarren Aktivität, die nicht zu normalen Kometenmustern passte. Jetzt sind wir in Runde drei.
BREAKING🚨: NASA just released an official webpage for the ‚rarest interstellar comet‘ passing through our solar system──something is cooking! pic.twitter.com/gXASKzMx7j
— All day Astronomy (@forallcurious) September 30, 2025
BREAKING: Die NASA hat gerade eine offizielle Webseite für den „seltensten interstellaren Kometen“ veröffentlicht, der unser Sonnensystem durchquert – da brodelt was!
Und anders als die anderen ist 3I/ATLAS riesig . Hubble-Beobachtungen schätzten seinen Durchmesser auf etwa 6,4 Kilometer, doch neue Schätzungen gehen davon aus, dass er 11 Kilometer breit sein könnte. Damit wäre er das größte interstellare Objekt, das der Mensch je zu Gesicht bekommen hat.
Laut NASA zeigt 3I/ATLAS Anzeichen von Aktivität – Staub und Gas bilden eine helle Koma und einen hellen Schweif. Die Aktivität ist jedoch ungleichmäßig und inkonsistent. Die Staubfahne des Kometen ist asymmetrisch und weist eine scharfe, tropfenförmige Hülle auf, die nicht den Standardmodellen entspricht.
Noch bizarrer ist, dass Astronomen es als „kosmischen Regenbogen“ bezeichneten , wenn es im polarisierten Licht aufgenommen wurde – etwas, das bei einem Kometen noch nie zuvor beobachtet wurde.
Warum streut ein natürlicher Eiskörper Licht in solch seltsamen Mustern? Manche vermuten, es könnte sich um künstlich hergestellte Materialien handeln – reflektierender Staub oder Metallpartikel, nicht um zufälliges Eis und Gestein.
Kaum begannen im Internet Spekulationen darüber, ob 3I/ATLAS künstlich sein könnte, veröffentlichten Mainstream-Medien wie The Guardian sofort Schmähartikel, in denen sie behaupteten, es handele sich um „Übertreibung“, und Behauptungen über einen außerirdischen Ursprung verspotteten.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Genau so wurde ʻOumuamua behandelt, als Avi Loeb von Harvard vermutete, es könnte sich um eine Sonde handeln. Erst Spott, dann Schweigen.
Unterdessen kann die NASA einfach nicht aufhören, es zu untersuchen: Hubble, SPHEREx, Bodenobservatorien und sogar Vorschläge, die Raumsonde Juno darauf auszurichten.
Wenn es sich „nur um einen Stein“ handelte, warum dann die Aufregung? Warum die Ressourcen? Warum die Geheimhaltung?
Könnte es sich bei 3I/ATLAS um eine interstellare Sonde handeln? Ein verlassenes außerirdisches Raumschiff?
Ein Datenerfassungsfahrzeug, das zur Überwachung der Erde ausgesandt wurde, während unsere Welt destabilisiert wird?
Die NASA würde es niemals zugeben – doch ihre panischen Aktionen sprechen eine deutlichere Sprache als ihre Dementis.
Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 02.10.2025
4 comments on “Da brodelt was: NASA setzt plötzlich ihre wichtigsten Weltraumgeräte auf 3I/ATLAS ein”
Die Nasa verbirgt seit Wochen Fotos von 3i/Atlas. Alles was veröffentlicht ist, sind Fotos die nen Monat alt sind und nur bunte grobe Flecken zeigen, wie auf dem Foto oben im Artikel. Hubbel und die anderen astronomischen Stationen müssten längst genauere Bilder haben. Aber was wir haben sind alles Dinge die nicht auf einen Kometen schließen lassen. Erstmal die Geschwindigkeit von 3i/Atlas, 210.000 Kilometern pro Stunde (ca. 58 km/s), das ist schneller als jeder andere je beobachtete Komet, sehr viel schneller. Dann der ‚Komentenschweif‘ ist in die falsche Richtung geneigt, was auch auf einen künstlichen Antrieb schließen lässt. Ebenso konnte man über Spektralbeobachten, also die Farbwerte, diesen Schweif analysieren. Ein extrem hoher Nickel-Anteil, den Kometen nicht haben, aber Raumschiffe hätten. Ich las vor einigen Tagen, dass die Nasa angeblich mehr weiß, es geht um ein Funksignal die 3i/Atlas aussendet und es geht um eine ’silberne Metalloberfläche‘ die 3i/Atlas angeblich haben soll. Morgen am 3. Oktober erreicht 3i/Atlas die geringste Entfernung zum Mars. Vielleicht bremst 3i/Atlas dann ab oder ändert den Kurs Richtung Erde? Wobei 3i/Atlas auch eine außerirdische umbemannte automatische Erkundungssonde sein kann, ähnlich wie unsere Yovager 1 die wir 1977 mit einer Goldplatte in den Weltraum schickten. Zusätzlich zu 3i/Atlas tauchen vor wenigen Wochen weitere Objekte auf, ein Objekt wird SWAN genannt und fliegt von der anderen Richtung auf die Erde zu. Einige weitere kleinere Objekte sollen sich ebenfalls in verschiedenen Richtung durch die Nasa beobachtet worden sein.Am 19. Dezember erreicht 3i/Atlas, bei seinem jetzigen Kurs, die nahste Entfernung zur Erde. Interessant sind hier noch alte Hopi Propheiungen die von einem blauen und einen roten Stern am Himmel sprechen und wenn diese beiden auftauchen wird die alte welt vergehen und eine neue geboren werden. „Wenn sich der blaue Stern Kachina im Himmel zeigt wird die fünfte Welt entstehen. Dies wird der Tag der Reinigung.“ 3i/Atlas und Swan leuchten übrigens, einer blau, der andere rot. Mal sehen ob wir die bald beide zusammen am Himmel sehen werden.
Hier ist die komplette Hopi Prophezeiung zu dem blauen und dem roten Stern am Himmel. Interessant ist, dass die Hopi erwähnten, das der blaue und der rote Stern entgegensetzt am Himmel erscheinen werden, einer wird sich von Süden nähern, einer von Norden – was für 3i/Atlas und Swan dann im Dezember zutreffen könnte. Wie dann aber die ‚Reinigung# aussehen soll, was die Hopis darunter verstehen, weiß ich nicht. Spirituelles Erwachen oder Atomkrieg?
„Wenn sich der blaue Stern Kachina im Himmel zeigt wird die fünfte Welt
entstehen. Dies wird der Tag der Reinigung. Er wird kommen wenn der
Saquasohuh (blaue) Kachina auf dem Platz tanzt und seine Maske entfernt. In
den letzten Tagen werden wir in den Himmel aufschauen und werden Zeugen der
Wiederkehr der beiden Brüder, die einst zu Geburtszeiten halfen diese Welt zu
erschaffen.
Poganghoga ist der Wächter des Nordpols und sein Bruder Palongawhoya ist der
Wächter des Südpols.
In den letzten Tagen wird der blaue Kachina kommen um gemeinsam mit seinen
Neffen die Erde zu ihrer natürlichen Rotation, gegen den Uhrzeigersinn
zurückzubringen.
Die Zwillinge werden in den Nordwestlichen Himmeln gesehen – Besucher fliegend
in Ihren Patuwvotas (fliegende Schilde) um zu sehen wer sich noch der alten
Lehren erinnert. Sie werden viele der Stern Familie mit sich bringen in den
letzten Tagen. Die Wiederkehr des Blauen Kachinas, der auch als Nan Ga Sohu
bekannt ist wird die Vorwarnung sein, die uns sagt, dass es bald einen neuen
Tag geben wird, einen neue Art zu Leben und eine Neue Welt kommen wird.
Es wird beginnen mit einem Feuer, das in uns brennt. Wir werden verbrennen an
der Sehnsucht und dem Konflikt wenn wir uns nicht der alten Lehren erinnern
und zu einem friedlichen Lebenswandel zurück kehren.
Nicht weit hinter dem wird der Reiniger, der Rote Kachina kommen, der den Tag
der Reinigung bringen wird. An diesem Tag wird der Erde und allen Kreaturen
und allem Leben, das uns bekannt ist eine Chance geboten sich für immer zu
ändern. Es wird Botschaften geben, die dem Kommen des Reinigers vorausgehen.
Sie werden Botschaften hinterlassen für diejenigen auf Erden, die sich des
alten Wegs erinnern.
Die Botschaften werden auf den lebenden Steinen gefunden werden, auf den
heiligen Getreiden und sogar im Wasser. Vom Reiniger wird ein großes rotes
Licht ausgehen. Alle Dinge werden sich in Ihrer Wesensart verändern. Allem
Leben wird die Möglichkeit gegeben sich zu ändern vom kleinsten bis zum
größten Ding.
Diejenigen die zu dem Weg zurückkehren, der uns in den ursprünglichen Lehren
gegeben wurde und ein natürliches Leben führen werden nicht berührt von dem
Kommen des Reinigers. Sie werden überleben und eine neue Welt aufbauen, nur in
den alten Lehren werden sie die Fähigkeit finden die Botschaften zu verstehen.
Es ist wichtig zu verstehen, die Botschaften werden auf jedem Lebewesen
gefunden, sogar in unseren Körpern, sogar in einem Tropfen Blut.
Es wird so scheinen als hätten Viele ihre Seele verloren in den letzten Tagen.
So intensiv wird die Natur der Veränderungen sein, dass diejenigen, die
Schwach sind im Geist verrückt werden, denn ohne Geist sind wir nichts. Nur
diejenigen die zurückkehren zu den Werten der alten Wege werden in der Lage
sein Frieden im Geist zu finden. Denn in der Erde werden sie Erlösung finden
von dem Wahnsinn, der um uns sein wird. Viele werden leer sein im Geiste,
denn sie haben kein Sampacu, keine Lebenskraft in ihren Augen.
Wenn wir uns der Zeit des Reinigers nähern wird es viele geben die wie Geister
durch ihre Städte gehen, durch die Schluchten, die sie gebaut haben in ihren
menschgemachten Bergen. Diejenigen, die durch diese Orte wandern, werden
schwer sein in Ihrem Gang. Es wird scheinen als sei jeder Schritt schmerzhaft,
da sie so sehr entfremdet sind von ihrem Geist und von der Erde. Nach der
Ankunft der Zwillinge werden sie anfangen vor Euren Augen zu verschwinden, wie
modriger Rauch. Andere werden starke Fehlbildungen haben sowohl an ihrem
Körper wie auch in ihrem Geist.
Da wird es diejenigen geben, die in ihrem Körper wandern, die nicht aus dieser
Realität stammen, denn viele der Tore, die uns einst schützten, werden
geöffnet sein. Es wird große Verwirrung geben, Verwirrung zwischen den
Geschlechtern und zwischen den Jungen und Alten. Das Leben wird sehr
pervertiert sein und es wird wenig soziale Ordnung geben in diesen Zeiten.
Viele werden nach den Bergen verlangen, dass sie auf sie herabfallen, dass sie
auf sie fallen und von ihrem Elend erlösen. Jedoch andere werden nicht berührt
werden von dem was vor sich geht. Diejenigen, die sich an die ursprünglichen
Lehren erinnern und die wieder verbunden sind mit Ihrem Herz und ihrem Geist,
diejenigen die sich erinnern wer ihre Mutter und wer ihr Vater sind – Die
Pahana, die gingen um in den Bergen und Wäldern zu leben.
Wenn der Reiniger kommt werden wir ihn zunächst als kleinen roten Stern sehen,
der sehr nah kommen wird und im Himmel sitzend uns beobachtet, beobachtet um
zu sehen wie gut wir uns der heiligen Lehren erinnern. Der Reiniger wird uns
wundervolle Zeichen im Himmel zeigen. Dadurch werden wir wissen, dass unser
Schöpfer kein Traum ist. Sogar diejenigen, die ihre Verbindung zum Geist nicht
spüren werden das Angesicht des Schöpfers über dem Himmel sehen. Ungesehene
Dinge werden stark gespürt werden.
Viele Dinge werden geschehen, die keinen Sinn ergeben, da sich die Realität
zurück verschieben wird. Wir werden viele Warnungen erhalten, die uns erlauben
unsere Richtung zu wechseln, von unterhalb der Erde wie auch von oberhalb.
Dann eines morgens werden wir zum roten Aufgang erwachen. Der Himmel wird die
Farbe von Blut tragen und viele Dinge werden beginnen zu passieren. Nun sind
wir nicht sicher wie ihre genaue Natur sein wird, denn die Realität wird nicht
sein wie sie jetzt ist.
Es wird viele verschiedene Biester geben auf der Erden in diesen Tagen,
manche aus der Vergangenheit und solche wie man sie nie gesehen hat. Die Natur
der Menschheit wird merkwürdig erscheinen, da wir zwischen den Welten wandern
und wir werden von vielen Geistern bewohnt werden, sogar in unseren Körpern.
Nach einiger Zeit werden wir wieder mit unseren Stern Brüdern wandern und
diese Welt neu erschaffen aber nicht bevor der Reiniger seine Spur im
Universum hinterlassen hat. Kein lebendes Wesen wird unberührt bleiben,
weder hier noch im Himmel.
Der Weg durch diese Zeit, so sagt man liegt in unseren Herzen und der
Wiedervereinigung mit unserem geistigen Selbst. Einfachheit und die Rückkehr
zum Leben mit der Erde und in Harmonie mit ihren Kreaturen. In Erinnerung,
dass wir die Behüter sind, die Feuerhüter des Geistes. Unsere Verwandten von
den Sternen kommen Heim um zu sehen wie gut wir uns auf unserer Reise
geschlagen haben.“
Wow. Danke euch Beiden für die tollen Kommentare
3IAtlas spielt eine große Rolle für das Bewusstsein der Menschen auf der Erde.
Ich behaupte, die NASA war noch nie in so genannten Weltraum, weil es gar nicht geht. Wir leben hier auf einem flachen Planeten, der von einer unüberwindbaren Kuppel umzogen ist, also nach Oben hin. Also führ die Organisation alle Menschen an der NASE herum und erfindet immer neue Sachen, die gar nicht existieren!!! Wir werden jeden Tag vereppelt hier von solchen Organisationen, von den Mächtigen und Große. Für mich sind es leider nur schön ausgedachte Märchen!!!