Die NASA hat gerade etwas getan, was sie sonst nie tut: Sie hat eine spezielle, offizielle Webseite für einen Kometen eingerichtet.

Und zwar nicht für irgendeinen Kometen, sondern für 3I/ATLAS – den sogenannten „seltensten interstellaren Kometen“, der derzeit auf seinem Weg zur Erde unser Sonnensystem durchquert.

Die NASA beobachtet 3I/ATLAS nicht nur mit ein oder zwei Teleskopen – sie mobilisiert eine ganze Armada von Mitteln im gesamten Sonnensystem.

Zu den geplanten Beobachtungen gehören einige der fortschrittlichsten Maschinen, die die Menschheit je gestartet hat: Hubble, Webb, TESS, Swift, SPHEREx, die Rover Perseverance und Curiosity, der Mars Reconnaissance Orbiter, Europa Clipper, Lucy, Psyche, die Parker Solar Probe, PUNCH und sogar gemeinsame Missionen wie SOHO und Juice.

Für einen sogenannten „harmlosen Kometen“ handelt es sich dabei um eine beispiellose Ansammlung von Ressourcen – was die Frage aufwirft, warum dieses eine Objekt solch außergewöhnliche Aufmerksamkeit erfordert.

Bei unzähligen anderen Kometen haben sie dies nicht getan. Warum also 3I/ATLAS? Die Antwort liegt auf der Hand: weil etwas Großes passiert. (Durchgesickertes Memo im Darknet enthüllt, dass 3I/ATLAS kein Komet ist – er steht unter „aktiver Vektorkontrolle“)

Vom ersten Tag an war 3I/ATLAS ein Regelbrecher . Seine hyperbolische Flugbahn beweist, dass er überhaupt nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Anders als der Halleysche Komet oder andere „einheimische“ Besucher ist dieses Objekt nur auf der Durchreise – aus unbekannten Gegenden.

Die NASA selbst gibt zu, dass es sich nach ʻOumuamua (2017) und Borisov (2019) erst um den dritten jemals entdeckten interstellaren Körper handelt.

Und erinnern Sie sich, wie beide in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Panik auslösten: ʻOumuamua mit seiner seltsamen Zigarrenform und unerklärlichen Beschleunigung und Borisov mit seiner bizarren Aktivität, die nicht zu normalen Kometenmustern passte. Jetzt sind wir in Runde drei.

Und anders als die anderen ist 3I/ATLAS riesig . Hubble-Beobachtungen schätzten seinen Durchmesser auf etwa 6,4 Kilometer, doch neue Schätzungen gehen davon aus, dass er 11 Kilometer breit sein könnte. Damit wäre er das größte interstellare Objekt, das der Mensch je zu Gesicht bekommen hat.

Laut NASA zeigt 3I/ATLAS Anzeichen von Aktivität – Staub und Gas bilden eine helle Koma und einen hellen Schweif. Die Aktivität ist jedoch ungleichmäßig und inkonsistent. Die Staubfahne des Kometen ist asymmetrisch und weist eine scharfe, tropfenförmige Hülle auf, die nicht den Standardmodellen entspricht.

Noch bizarrer ist, dass Astronomen es als „kosmischen Regenbogen“ bezeichneten , wenn es im polarisierten Licht aufgenommen wurde – etwas, das bei einem Kometen noch nie zuvor beobachtet wurde.

Warum streut ein natürlicher Eiskörper Licht in solch seltsamen Mustern? Manche vermuten, es könnte sich um künstlich hergestellte Materialien handeln – reflektierender Staub oder Metallpartikel, nicht um zufälliges Eis und Gestein.

Kaum begannen im Internet Spekulationen darüber, ob 3I/ATLAS künstlich sein könnte, veröffentlichten Mainstream-Medien wie The Guardian sofort Schmähartikel, in denen sie behaupteten, es handele sich um „Übertreibung“, und Behauptungen über einen außerirdischen Ursprung verspotteten.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Genau so wurde ʻOumuamua behandelt, als Avi Loeb von Harvard vermutete, es könnte sich um eine Sonde handeln. Erst Spott, dann Schweigen.

Unterdessen kann die NASA einfach nicht aufhören, es zu untersuchen: Hubble, SPHEREx, Bodenobservatorien und sogar Vorschläge, die Raumsonde Juno darauf auszurichten.

Wenn es sich „nur um einen Stein“ handelte, warum dann die Aufregung? Warum die Ressourcen? Warum die Geheimhaltung?

Könnte es sich bei 3I/ATLAS um eine interstellare Sonde handeln? Ein verlassenes außerirdisches Raumschiff?

Ein Datenerfassungsfahrzeug, das zur Überwachung der Erde ausgesandt wurde, während unsere Welt destabilisiert wird?

Die NASA würde es niemals zugeben – doch ihre panischen Aktionen sprechen eine deutlichere Sprache als ihre Dementis.

