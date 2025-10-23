Das spirituelle Geheimnis, das in unserer „Müll-DNA“ verborgen ist

Was wäre, wenn die sogenannte „Junk-DNA“, die sich in Ihren Zellen versteckt, der Schlüssel zu Ihren vergessenen übermenschlichen Kräften wäre?

Die alten Yogis nannten sie Siddhis – die Wissenschaft hält sie für unmöglich.

Der wohl geheimnisvollste und faszinierendste Aspekt des Yoga ist die Behauptung, dass gewissenhaftes Üben bei hingebungsvollen Schülern übernatürliche Fähigkeiten aktiviert, wie etwa psychisches Sehen, Telekinese, Zeitmanipulation, sofortige Heilkräfte und sogar Wetterkontrolle.

Was anfangs wie Zauberei klang, ergab immer mehr Sinn, als ich nach wissenschaftlichen Erklärungen oder Möglichkeiten suchte, wie das für uns Menschen möglich sein könnte, und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Rätsel, die auf die Möglichkeit vergessener menschlicher Fähigkeiten hinweisen, die in unserer DNA schlummern.