Das verbotene Evangelium enthüllt das Geheimnis der Unsterblichkeit

Auf der Suche nach Unsterblichkeit? Das Thomasevangelium zeigt einen Weg auf, der nicht auf der Wissenschaft beruht, sondern auf der Wahrheit in einem selbst.

Unsterblichkeit: Die ewige Obsession

Jeder ist von Unsterblichkeit besessen. Niemand will sterben, oder? Menschen versuchen alles, vom Einfrieren des Kopfes bis zur Einnahme experimenteller Pillen – alles im Namen des ewigen Lebens.

Doch Unsterblichkeit bedeutet mehr als nur dem Tod zu entgehen – es geht darum, Sinn und Zweck zu finden und nicht wie ein vergessener Tweet in Vergessenheit zu geraten.

Die große Frage ist: Wo findet man Unsterblichkeit? Die Wissenschaft ist da keine große Hilfe – sie kann eine Erkältung immer noch nicht heilen. Aber Religion? Da steckt Potenzial.

Das Thomasevangelium könnte Hinweise enthalten – wenn man sich traut, tiefer zu graben. (Aus der Bibel verbannter heiliger Text „enthüllt“, wie Jesus wirklich starb, und das verändert alles (Video))

Das Thomasevangelium

Das Thomasevangelium ist wie der rebellische Cousin der Bibel, der es nie in den offiziellen Kanon schaffte, wahrscheinlich weil es den Kirchenführern zu „wahrhaftig“ war.

Es wurde 1945 in der Nag-Hammadi-Bibliothek entdeckt und enthält 114 Sprüche, die Jesus zugeschrieben werden. Doch sie unterscheiden sich radikal von dem, was man in der Kirche hört.

Dieser Text schert sich nicht um Regeln, Rituale oder verwässerte Theologie.

Wissenschaftler wie Elaine Pagels und Marvin Meyer vermuten, dass das Thomasevangelium den meisten kanonischen Evangelien vorausgegangen sein könnte.

Dies deutet auf eine frühere, mystische Version der Lehren Jesu hin, die sich eher auf innere Transformation als auf Wunder oder apokalyptische Prophezeiungen konzentrierte. Andere datieren es später und schreiben den Text dem zweiten Jahrhundert oder später zu.

Im Wesentlichen geht es bei Thomas nicht darum, dass Jesus für Ihre Sünden gestorben ist oder von den Toten auferstanden ist . Es geht darum, aufzuwachen, die Wahrheit in sich selbst zu finden und zu erkennen, dass Sie bereits unsterblich sind.

Unsterblichkeit in Thomas‘ Worten finden

Im Thomasevangelium sagt Jesus:

„Wenn du herausholst, was in dir steckt, wird dich das retten, was du hast. Wenn du nicht herausholst, was in dir steckt, wird dich das zerstören, was dir fehlt.“

Einfacher ausgedrückt: Hören Sie auf, außerhalb von sich selbst nach Erlösung zu suchen. Der Schatz war schon immer in Ihnen.

Diese Idee steht im Einklang mit den gnostischen Traditionen der Zeit und betont die direkte Erkenntnis des Göttlichen gegenüber dem Vertrauen auf externe Autoritäten.

Thomas‘ Jesus behauptet, man brauche keine Priester, Tempel oder Rituale, um mit Gott in Verbindung zu treten. Man müsse die Wahrheit erkennen, die bereits in einem selbst schlummert.

Ein anderes Sprichwort, „Das Reich Gottes ist in dir und um dich herum“, spiegelt diese Idee wider. Es entspricht dem Bibelvers Lukas 17:21: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch“, geht aber noch weiter und legt nahe, dass das Paradies kein fernes Ziel nach dem Tod ist. Es ist hier und jetzt, wenn man es sehen kann.

Trotz deutlicher Parallelen zwischen dem Thomasevangelium und dem gnostischen Denken, insbesondere in der Betonung des inneren Wissens und des göttlichen Funkens in jedem Menschen, bleibt der genaue Zusammenhang zwischen diesem Evangelium und der Gnosis umstritten.

Unsterblichkeit ist nicht das, was Sie denken

Aus Thomas‘ Sicht geht es bei Unsterblichkeit nicht darum, dem Tod zu entgehen, sondern zu erkennen, dass man bereits ewig ist. Der Körper mag vergänglich sein, aber die Seele ist ein zeitloser Teil von einem.

Diese Erkenntnis erfordert jedoch innere Arbeit – Selbsterkenntnis, Ehrlichkeit und den Mut, das Ego zu überwinden, das einen zurückhält.

In ihrem Buch „ Beyond Belief“ argumentiert Elaine Pagels, dass das Thomasevangelium die institutionelle Kirche herausfordert, indem es eine direkte und persönliche Verbindung zum Göttlichen fördert.

Es geht nicht darum, für immer in einer Stadt aus Gold zu leben; es geht darum, die eigene wahre Natur zu erkennen und die Grenzen des eigenen Egos zu überwinden.

Warum das Thomasevangelium heraussticht

Ob Christ oder nicht: Die meisten religiösen Texte sind voller Regeln und Dogmen, die vorschreiben, was man tun, glauben und wie man sich verhalten soll. Thomas spielt diese Spielchen nicht. Er präsentiert die Wahrheit und überlässt Ihnen die Wahl, sie anzunehmen oder abzulehnen.

Das ist seine Stärke. Thomas fordert Sie nicht auf, an einen fernen Himmel zu glauben. Er ruft Sie dazu auf, hier und jetzt aufzuwachen und das Göttliche in sich selbst und der Welt um Sie herum zu erkennen. Das ist rohe, ungefilterte Spiritualität – nichts für schwache Nerven.

Die verkehrte Welt von Thomas

Eines der auffälligsten Merkmale des Thomasevangeliums ist, wie es alles auf den Kopf stellt. Die Ersten werden die Letzten sein. Die Reichen sind arm. Die Starken sind schwach.

Nehmen wir dieses Zitat: „Gesegnet sei, der war, bevor er war.“ Was bedeutet das überhaupt? Es ist wie ein Zen-Koan, der Ihr Bewusstsein erweitern soll .

Der Gelehrte Stephen Davis meint, dieses Diktum weise auf die ewige Natur der Seele hin – sie existiert vor und nach der physischen Geburt.

Ein weiteres Zitat: „Wenn das Fleisch aus dem Geist kommt, ist das erstaunlich. Aber wenn der Geist aus dem Körper kommt, ist das doppelt überraschend.“

Diese Zeile stellt den Materialismus in Frage und erinnert uns daran, dass der Geist nicht zweitrangig ist; er ist die Quelle von allem.

Die Sicht der Kirche auf Thomas

Die Kirche hielt dieses Evangelium für gefährlich, und das aus gutem Grund. Von Anfang an versuchte die Kirche, zwischen Gott und seinen Anhängern zu vermitteln, und behauptete, dass man ohne sie kein Christ sein könne.

Bedenken Sie: Ohne die Kirche kann nicht einmal die Erbsünde getilgt werden. Sobald man erkennt, dass man keine Priester, Rituale oder Regeln braucht, um mit dem Göttlichen in Verbindung zu treten, bricht das gesamte System zusammen.

Daher unterdrückte die Kirche das Thomasevangelium nicht aktiv, wie sie es mit einigen anderen Schriften tat. Stattdessen ließ sie es in Vergessenheit geraten, bis es im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 07.10.205