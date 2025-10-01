Der große Wandel: Das Phänomen „die Zeit beschleunigt sich“ bereitet Sie auf 5D vor

Teile die Wahrheit!

Gehören Sie zu den Menschen, die das Gefühl haben, die Zeit vergeht immer schneller ? Wenn ja, gehören Sie möglicherweise zu den Menschen, die kurz vor dem Übergang in die nächste Dichte stehen.

Viele Menschen auf der ganzen Welt haben das Gefühl, als würde die Zeit immer schneller vergehen . Obwohl ein Tag immer noch in 24-Stunden-Schritten unterteilt ist, scheint die Zeit für viele Menschen schneller zu vergehen als je zuvor.

Für das Phänomen der Zeitbeschleunigung gibt es mehrere Erklärungen. Die gängigste Erklärung ist, dass nicht die Zeit, sondern unser Bewusstsein schneller vergeht, was den Eindruck erweckt, dass die Zeit schneller vergeht.

Ian Lungold glaubte, dass die Zeit schneller vergeht, weil die Schöpfung schneller voranschreitet. Mit anderen Worten: Es geschieht mehr in kürzerer Zeit. „Wenn in jedem Moment mehr passieren kann“, so Lungold, „gibt es mehr mögliche Ergebnisse, was Wunder möglich macht.“

Was viele Menschen nicht berücksichtigen, ist die Energieschwingung . Alles Existierende dreht sich um Schwingung, so wie Atome vibrieren und so unsere dreidimensionale Realität erschaffen.

Wenn die Atome schneller vibrieren, entsteht die Illusion einer beschleunigten Zeit , da unser Körper zwar physiologisch die Beschleunigung von „etwas“ spürt, diese aber nicht auf etwas anderes Vertrautes als die Zeit zurückführen kann.

Der Grund, warum wir höhere Dimensionen physisch nicht sehen können, liegt darin, dass sie mit einer höheren Frequenz schwingen. Wenn die energetische Frequenz unseres Körpers zunimmt, haben wir das Gefühl, als würde die Zeit schneller vergehen.

Man braucht sich nur die drastischen Veränderungen in unserem Sonnensystem anzusehen . Früher hatte unsere Sonne viele Jahre lang eine leuchtend gelbe Farbe, doch seitdem hat sie sich zu einem leuchtend weißlichen Gelb gewandelt, da sich darin die Schwingungsänderungen in unserem Sonnensystem widerspiegeln.

In der Alchemie gilt die Aussage „ Wie oben, so unten “. So wie unser Sonnensystem dramatische Klimaveränderungen durchmacht, so ergeht es auch unserem Planeten.

Und so wie unser Planet dramatische Klimaveränderungen durchmacht, werden auch die Bewohner dieser Erde drastische Veränderungen erleben. Eine dieser Veränderungen betrifft die Schwingungsebene des Spins in den Atomen unseres Körpers.

Tage, Wochen und Jahre scheinen schneller zu vergehen als je zuvor. Dies ist nicht nur ein physiologisches Symptom älterer Menschen, denn jede Altersgruppe, vom Teenager bis zum Senior, erlebt dieses Phänomen.

Die einfachste Möglichkeit, die energetische Frequenz Ihres Körpers zu erhöhen, ist Meditation . Andere Möglichkeiten sind, allen Lebewesen gegenüber Freundlichkeit zu zeigen, bedingungslose Liebe auszustrahlen und anderen Gutes zu tun.

Eine einfache Möglichkeit, die eigene Energiefrequenz zu erhöhen und gleichzeitig die Energie anderer zu steigern, besteht darin, anderen Menschen durch positive Gedanken und Absichten Liebe und Wertschätzung zu zeigen.

Wenn Sie beispielsweise einen Strandspaziergang oder einen Spaziergang durch das Einkaufszentrum machen, stellen Sie sich vor, dass jeder Teil Ihrer Familie ist.

Wenn Menschen an Ihnen vorbeigehen, sagen Sie ihnen im Geiste: „Ich liebe dich. Du bist wunderschön und perfekt, genau so, wie du bist.“

Unterm Strich bereitet Ihr dreidimensionaler Körper Sie möglicherweise auf die 5. Dimension vor , da Ihre Atome weiterhin energetische Frequenzen auf einer höheren Ebene erfahren.

Der große Wandel: Eine kosmische Einladung zur Entscheidung

Wir befinden uns mitten im Großen Wandel, einem tiefgreifenden energetischen Übergang, der unsere Welt neu gestaltet.

Sie spüren es – den schneller werdenden Puls der Veränderung, den Sog von etwas Größerem. Astrologen, Intuitive und Orakel beschreiben turbulente Zeiten, und sie liegen nicht falsch. Es gibt eine Zeitlinie, in der Chaos herrscht, in der Angst und Spaltung den Horizont trüben.

Aber hier ist das Geheimnis, das sie vielleicht nicht betonen:

Sie müssen diesen Weg nicht gehen.

Der Große Wandel ist kein Skript, dem Sie folgen müssen. Es ist Ihre Einladung, in das 5D-Bewusstsein einzutreten, wo Sie zum Architekten Ihrer Realität werden.

Die Stimmen und Einsichten dieser Intuitiven stimmen überein, doch ich zögere oft – nicht so sehr, weil ich an ihrer Wahrheit zweifle, sondern weil ich mich dafür entscheide, jenseits von Grenzen zu leben. Ich habe aber auch definitiv gelernt, dass viele, selbst die intuitivsten, ihre Visionen durch Überzeugungen – politische, kulturelle oder persönliche – filtern, die ihre Vorhersagen beeinflussen.

Das 5D-Bewusstsein lehrt uns auf wunderbare Weise, folgende Fragen zu stellen:

Sind diese Überzeugungen absolut? Oder sind sie lediglich ein Faden im unendlichen Wandteppich der Möglichkeiten?

Die Kraft des 5D-Bewusstseins: Wählen Sie Ihre Zeitlinie

Beim 5D-Wechsel geht es darum, Ihr grenzenloses Potenzial zu erwecken.

Angetrieben von Ihren Gedanken, Emotionen und Überzeugungen springen Sie in jedem Moment zwischen den Zeitlinien hin und her.

Bedenken Sie: Jeder entscheidende Moment in Ihrem Leben ist ein Hinweis darauf, dass Sie eine neue Zeitlinie betreten haben.

Diese lebendige Erinnerung an eine Freundschaft, die blühte und dann verblasste

Ein Umzug in ein helleres, schöneres Zuhause

Eine kräftezehrende Beziehung beenden

Eine plötzliche Gelegenheit, die scheinbar aus dem Nichts kommt

Eine herzliche neue Verbindung

Eine mutige Entscheidung

Sogar ein schrecklicher Streit mit einer anderen Person

Dies sind die Pinselstriche Ihrer Seele auf der Leinwand der Existenz – Zeichen dafür, dass Sie die Zeitlinie verschoben haben. Sie haben sich in eine neue Realität katapultiert.

Die Energien des Großen Wandels verstärken diese Kraft und drängen Sie, bewusste Entscheidungen zu treffen.

Während während der Großen Depression viele zu kämpfen hatten, blühten andere auf – nicht nur die Superreichen, sondern auch ganz normale Menschen, die innovativ waren, Kontakte knüpften und an Wohlstand glaubten. Sie hatten nicht einfach nur Glück. Ob sie es wussten oder nicht, sie passten sich einfach an höherfrequente Zeitlinien an, in denen Wohlstand herrschte.

Im Gegensatz zu eindimensionalen Affirmationen ist die Praxis der Sternensaat-Affirmation ein heiliges Werkzeug, um den Großen Wandel zu meistern. Sie gibt Ihnen Halt inmitten von Unsicherheit und gibt Ihnen die Kraft, sich wie der Herr Ihres Universums zu fühlen.

Mit etwas Übung wird Ihnen ganz natürlich bewusst, dass Sie von allem, was um Sie herumwirbelt – düsteren Vorhersagen, gesellschaftlichen Unruhen oder persönlichen Herausforderungen – unberührt bleiben. Ihr Leben wird voller Freude, Freiheit und Sinn.

Warum 5D-Bewusstsein jetzt wichtig ist

Der 5D-Wandel verlangt Verantwortung, insbesondere von Sternensaaten, an die sozusagen höhere Standards gestellt werden.

Der Große Wandel lädt Sie, Sternensaat , ein, Ihre Macht zu beanspruchen und Energie aus Angst oder Ablenkung in die Schaffung des Lebens umzulenken, das Sie sich vorstellen.

Das ist nicht immer einfach. Das Verschieben von Zeitplänen erfordert Absicht und Übung. Doch die Belohnung ist enorm.

Wenn Sie das 5D-Bewusstsein annehmen, durchschauen Sie die Illusionen der Spaltung, ob politisch oder anderweitig. Sie erkennen, dass die Wahrheit nicht der einen oder anderen Seite gehört. Sie ist in die Entscheidungen eingewoben, die Sie jeden Tag treffen.

Den 5D-Wandel leben: Ihre Berufung, das Großartige anzuziehen

Während sich der Große Wandel beschleunigt, liegt die Entscheidung bei Ihnen.

Sie können diese Zeiten als ängstlicher Passagier meistern oder Sie können das Steuer übernehmen und auf ein Leben zusteuern, das in Ihrer DNA kodiert ist – ein Leben mit grenzenlosen Möglichkeiten.

Der 5D-Wandel ist kein ferner Traum. Es ist eine Frequenz, die Sie jetzt verkörpern können.

Durch Praktiken wie Starseed Affirmations erden Sie sich in der Wahrheit Ihres Seins und werden zu einem verwirklichten Gott oder einer verwirklichten Göttin, die auf der Erde wandelt.

Auf diesem Weg geht es nicht um Perfektion. Es geht um Mut.

Selbst unvollkommene Schritte führen Sie in das 5D-Bewusstsein. Und sie werden Sie höher heben, als es die Angst je könnte.

Sie müssen die Erkenntnisse von Orakeln oder Astrologen nicht ablehnen. Sie bieten wertvolle Perspektiven. Sie können jedoch wählen, an welchen Zeitlinien Sie sich orientieren.

Warum sich mit dem Kampf zufrieden geben, wenn Sie eine Realität voller Freude, Verbundenheit und Sinnhaftigkeit schaffen können?

Spüre den Großen Wandel nicht als Sturm, sondern als kosmischen Wind, der dich zu deinem wahren Selbst führt. Nutze deine Kraft, bestätige und nutze dein Licht und wähle alle Quantenzeitlinien, die dir zusagen.

Der 5D-Wandel ist da, und du bist sein Künstler, sein Navigator, sein Stern. Tritt mutig in dieses grenzenlose Leben ein. Du bist bereits dafür bereit, und die höheren Reiche feuern dich an.

Quellen: PublicDomain/web.archive.org am 30.09.2025