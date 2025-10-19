Der Junge der aus dem 24. Jahrhundert stammt: Sie basiert auf einem Fall aus Bulgarien im Jahr 1998

Teile die Wahrheit!

Petar Golubski, ein Grundschullehrer aus Plovdiv, Bulgarien, widmete sein ganzes Leben seinem Beruf. Er heiratete nie und bekam keine Kinder.

Stattdessen verbrachte er seine Freizeit mit der Organisation von Matineen, Kinderveranstaltungen, Vorträgen für junge Eltern und Wahlfächern. 1998 begegnete er auf dem Rückweg von einem Kinderfest einem Kind, das verloren und abgelenkt wirkte.

Als der Mann näher kam und ihn ansprach, sprang er zurück und fragte: „Welches Jahr haben wir?“ Verblüfft antwortete Petar: „1998.“

Der Junge, ein Fremder für ihn, begann zu weinen. Der Lehrer, verwirrt von der Situation, bot ihm seine Hilfe an. „Du wirst mir nicht glauben“, schluchzte der Junge. Da ihm keine andere Wahl blieb, beschloss der Mann, den Jungen nach Hause zu bringen, um die Identität seiner Eltern herauszufinden und die Ereignisse aufzuklären.

Zu Hause angekommen, ließ sich das Kind nieder und aß mit Appetit. Nach dem Essen war es Zeit zu reden. Der Junge, ein Fremder für sie, schien etwa 6-7 Jahre alt zu sein.

Seine Gedanken waren jedoch alles andere als kindlich. Er erzählte, wie er und seine Freunde sich in das Labor ihres Vaters geschlichen hatten, in dem sich eine Zeitmaschine befand.

Dieses Gerät konnte einen in jede beliebige Zeit versetzen, obwohl es sich im Jahr 2370 n. Chr. lediglich um einen Prototyp handelte. Getrieben von Neugier beschlossen die Kinder, die Maschine zu benutzen, um in eine andere Zeit zu reisen, ohne sich der damit verbundenen Gefahren bewusst zu sein.

Das Kind namens Sur besetzte zusammen mit zwei Freunden drei Plätze in der Maschine und machte sich auf den Weg ins Jahr 2200, eine Zeit, die als eine der blühendsten der Menschheit gilt.

Leider ging alles schief, und sie landeten stattdessen im Jahr 1998. Um den Fehler zu korrigieren, begann der Älteste, Grad, eine andere Zeit einzugeben. Währenddessen stieg Sur, fasziniert von den leuchtenden Blumen vor der Zeitmaschine, aus, um die Gegend zu erkunden. Seine Gefährten reisten daraufhin ohne ihn ab.

Als der Junge begriff, was geschehen war, überkam ihn Angst und er weinte in der Hoffnung, dass sie zurückkommen würden. Doch seine Freunde waren verschwunden, und dann kam Petar auf ihn zu.

Es fiel ihm schwer, diese Geschichte zu glauben. Noch erstaunlicher war, dass das Kind eine Sprache sprach, die fast identisch mit seiner eigenen war. Es schien, als sei die bulgarische Sprache über die Jahrhunderte weitgehend unverändert geblieben, lediglich einige unverständliche Ausdrücke waren hinzugekommen, die im 24. Jahrhundert alltäglich geworden waren.

Sur war tatsächlich sieben Jahre alt. Zu seiner Zeit gab es noch keine traditionellen Schulen; Bildung wurde durch Genomeditierung ermöglicht.

Eine einfache Anwendung, ähnlich einem Pflaster, konnte eine Begabung für Mathematik oder andere Disziplinen wecken und ein Kind so zu einem potenziellen Wunderkind in Sport oder Musik machen.

Diese Fähigkeiten konnten nach Belieben verändert werden, allerdings gab es altersbedingte gesundheitliche Einschränkungen. Daher erhielten Kinder bis zum Alter von zehn Jahren ihre Ausbildung zu Hause, unterstützt von einem virtuellen, speziell dafür entwickelten Tutor.

Petar erlaubte dem Jungen, bei ihm zu bleiben. Er bemühte sich, ihn zu erziehen, da es schien, als ob Sur nicht in seiner eigenen Ära, sondern in einer Zeit weit vor dem 24. Jahrhundert existierte.

Unterdessen wandte sich Petar, ohne dass der Junge es wusste, an die Polizei und verschiedene Suchdienste, doch ohne Erfolg. Das Verschwinden des Kindes blieb unerwähnt, und in einer so kleinen Stadt wie Plovdiv hätten die Medien eine solche Nachricht sicherlich verbreitet.

Drei Monate lang lebte Sur bei dem Mann, der glaubte, die Intelligenz des Kindes entspreche eher der eines Sechst- oder Siebtklässlers als der eines Erst- oder Zweitklässlers.

Mit der Zeit gelangte Petar zu der Überzeugung, der Junge sei aus der Zukunft gekommen, da seine Gestik, seine Sprache und sein umfangreiches Wissen zumindest höchst ungewöhnlich waren.

Dann verschwand Sur. Petar Golubski befürchtete, böswillige Personen könnten von dem außergewöhnlichen Kind erfahren und es entführt haben, und meldete das Verschwinden persönlich der Polizei.

Die Suche dauerte bis 2008. Die Behörden durchsuchten jedes öffentliche und private Waisenhaus, in dem Sur im Laufe der Jahre möglicherweise gelandet war.

Trotz intensiver Bemühungen in ganz Bulgarien und den Nachbarländern fehlte jede Spur des rätselhaften Jungen. Er war ebenso mysteriös verschwunden, wie er aufgetaucht war.

Dies führte zu Spekulationen, dass vielleicht seine Freunde oder jemand aus dem 24. Jahrhundert zurückgekehrt waren, um ihn zu holen.

