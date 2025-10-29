Der neue Bunker unter dem Weißen Haus: Nicht der abgerissene Ostflügel ist entscheidend. Sondern das, was darunter liegt

Teile die Wahrheit!

Ich habe früher in Washington, D.C. gelebt, wo das Weiße Haus nicht nur ein Gebäude, sondern ein Herzschlag ist. Es pulsiert vor Geschichte und Widersprüchen – der Duft der Magnolien auf dem South Lawn, das ferne Summen von Marine One, die Touristen, die sich am Zaun drängen und auf einen Blick auf die Beständigkeit hoffen.

Als Trump beschloss, einen ganzen Flügel abzureißen, um einen Ballsaal zu bauen, weinte ich. Ich hatte nicht erwartet zu weinen, aber ich weinte. Und ich weinte nicht aus Nostalgie.

Ich weinte aus Unglauben darüber, dass das Haus des Volkes zum Prestigeprojekt eines einzelnen Mannes geworden war. Es fühlte sich an, als würde man jemandem dabei zusehen, wie er ein Grab aushebt, um eine Tanzfläche zu bauen.

Dennoch weiß jeder Einwohner von Washington D.C. (oder in meinem Fall jeder ehemalige Einwohner), dass das, was sich unter dem Ostflügel befindet, weitaus wichtiger ist als das, was darüber gebaut wird. Es ist außerdem unmöglich, nach oben zu expandieren, ohne das zu stören, was darunter liegt.

Der Abriss, der nicht stattfinden sollte

Trump versprach, der Ostflügel werde unberührt bleiben. „Wir reißen nichts ab“, sagte er im Juli und betonte, sein Ballsaal werde „in der Nähe“ des Ostflügels liegen, „aber wir werden ihn nicht berühren.“

Sicher. Wir alle wissen, was passiert, wenn Trump verspricht, etwas nicht anzufassen. (DUMBs: Tunnel, Magnetschwebebahnen, Bunker – die geheime Welt unter Hollywood)

Doch was noch schlimmer ist als seine dreiste Lüge: Der Abriss des Ostflügels war nicht einmal legal. Der National Capital Planning Commission zufolge wurden keine vollständigen Baupläne vorgelegt – keine Ansichten, keine Baupläne, keine Baugenehmigungen.

Doch der Abriss hat bereits begonnen. Das Weiße Haus behauptet, die „Vorarbeiten“ müssten nicht überprüft werden. Dieses kleine Schlupfloch ermöglicht es, einen ganzen Flügel des am besten geschützten Gebäudes Amerikas ohne Aufsicht zu zerstören.

Auch die Grundrisse des neuen Ballsaals hat Trump nicht vorgelegt. Was wir haben , sind die Grundrisse dessen, was früher dort stand – und was noch immer darunter liegt.

Denn unter den polierten Korridoren und Pressebüros befindet sich eine der sichersten Einrichtungen der US-Geschichte: das Presidential Emergency Operations Center (PEOC) – ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der tief im Lehm der Stadt Washington vergraben ist.

Trumps Abriss des Ostflügels löschte nicht nur die Geschichte aus – er legte den Boden darunter frei

Wäre der Ostflügel eine Person, dann wäre er die sanftmütige ältere Schwester, die still die Familiengeheimnisse bewahrt, während alle anderen im Rampenlicht stehen. Offiziell beherbergt er die Büros der First Lady und das Pressekorps.

Inoffiziell befindet es sich auf dem sichersten Versteck des Landes – dem Presidential Emergency Operations Center (PEOC). Die US-Regierung errichtete den Bunker während der Amtszeit von Franklin D. Roosevelt, nachdem Pearl Harbor die Menschen in Washington in Angst und Schrecken versetzt hatte.

Heute bezeichnen ihn die meisten Beamten des Weißen Hauses als „den Schutzraum“ oder PEOC (ausgesprochen „ Pi-ock“ ), wie das Geräusch, das die Gründerväter machten, wenn sie Trumps Renovierung sahen. Es handelt sich um einen fünfstöckigen Bunker, der einen direkten Treffer überstehen sollte – Stahlbeton, Stahltüren, gefilterte Luft, das ganze Paket „Weltuntergang, aber in Würde“.

Wenn man sich das Weiße Haus als Amerikas herrschaftliches Herrenhaus vorstellt, dann ist das PEOC dessen Panikraum – ein niedriges, fensterloses Labyrinth, in dem sich Präsidenten versammeln konnten, während der Rest von uns im Dunkeln nur schwach leuchtete.

Roosevelt nutzte es als Kommunikationszentrum; Truman und Eisenhower rüsteten es während des Kalten Krieges auf; Dick Cheney wurde während der Anschläge vom 11. September in sein Versteck geführt.

Und jeder Präsident seitdem hat sich zumindest umgesehen, nur für den Fall, dass sich die Demokratie jemals unter dem Tisch verstecken musste.

Nach dem 11. September erkannte die Bush-Regierung, dass der Notbunker des Weißen Hauses ungefähr so ​​modern war wie ein Wählscheibentelefon.

Der Kongress finanzierte stillschweigend eine massive Modernisierung, und 2010 begann Obamas Team mit der Ausgrabung unter dem North Lawn. Die offizielle Version? „Klimaanlage und technische Modernisierungen.“

Sicher. Denn wenn man eine zentrale Klimaanlage braucht, baut man normalerweise fünf neue unterirdische Stockwerke und umhüllt das Ganze mit einem Geheimzaun. 2018 bestätigte der ehemalige Washington Post- Reporter Ronald Kessler , was jeder in Washington bereits vermutete:

Ein neuer Hightech-Kommandobunker war entstanden, ausgestattet mit modernsten Kommunikationssystemen, Computern, eigener Luftversorgung, Lebensmittelvorräten und genügend Filterausrüstung, um die Apokalypse mit Stil zu überstehen.

Und Trump? Nun, Trump entschied offenbar, dass der Bunker nicht ausreichte, wenn er nicht mit Kronleuchtern ausgestattet war.

Und hier verdichtet sich die Geschichte – oder besser gesagt: vertieft. Das PEOC war nicht nur ein Bunker; Gerüchten zufolge hat es sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Labyrinth aus Tunneln entwickelt, die mit dem Finanzministerium, dem Eisenhower Executive Office Building und möglicherweise sogar dem Lafayette Park verbunden sind. Washingtons Boden ist von Geheimnissen durchzogen – ein Ort, an dem die Metro nicht graben kann, ohne auf geheimen Beton zu stoßen.

Wenn Sie also hören, dass der Ostflügel „vorübergehend wegen Bauarbeiten entfernt“ wurde, dann verstehen Sie, was das bedeutet: Das Dach über Amerikas Notrufzentrale wurde wie der Deckel einer Sardinenbüchse abgezogen.

Und seien wir ehrlich: Man baut nicht einfach einen Ballsaal obendrauf, ohne darunter etwas „umzugestalten“. Deshalb sollte dieses neue, in Geheimnisse gehüllte und mit Blattgold verzierte Projekt die Amerikaner dazu bringen, sich die gleiche Frage zu stellen: Baut Trump einen größeren Ballsaal oder einen größeren Bunker?

Baut Trump einen Ballsaal für die nächste Regierung oder einen Bunker, damit es keinen mehr gibt?

Wenn Trump das PEOC wirklich umfunktionieren will, wozu dient es dann? Als sicherer Kommunikationsknotenpunkt, der außerhalb der Reichweite von Vorladungen liegt?

Als Kriegsraum der christlich-nationalistischen Bewegung? Als Bunkerbar nur für Spender? Vielleicht als Tresor – Sie wissen schon, für die Überreste der Demokratie.

Die Spenderliste liest sich wie der Steuerabschreibungsclub des Silicon Valley – Apple, Meta, Google, Microsoft, die üblichen Verdächtigen. Doch zwischen den Unternehmensheiligen finden sich auch weniger bekannte Wohltäter: Paolo Tiramani, Stephen Schwarzman, Konstantin Sokolov und Harold Hamm.

Und dann gibt es da noch einen Namen, den Sie sicher wiedererkennen werden: die Familie Lutnick. Ja, diese Familie Lutnick – Howard Lutnick, Handelsminister, Autor des Projekts 2025, Zollbeamter und Förderer von Kryptowährungen . Der Typ spendet für ein Bauprojekt, bei dem zufällig ein Kriegsbunker im Spiel ist. Niedlich.

Um es klar zu sagen: Das Weiße Haus ist öffentliches Eigentum – Betonung auf öffentlich . Warum also finanzieren private Milliardäre seinen neuesten Anbau?

Und wenn sie die Rechnung bezahlen, was genau bekommen sie dafür? Führungen durch Spender? Bunkerschlüssel? Eine „Gold Circle“-Paniksuite?

Transparenz stand offenbar nicht auf der Gästeliste. Die National Capital Planning Commission behauptet nun, sie habe keine Zuständigkeit für den Abriss.

Der Secret Service schweigt und versucht, Journalisten am Fotografieren zu hindern. Und Trumps eigene Aussagen beschränken sich auf bizarre Kritik an der Innenarchitektur.

Doch das wirklich Merkwürdige an diesem Debakel ist nicht, warum Amerika einen neuen Ballsaal braucht, sondern warum er so groß sein muss. Der Ballsaal wird rund 8.400 Quadratmeter groß sein und damit das Weiße Haus mit rund 5.100 Quadratmetern in den Schatten stellen.

Warum sollte man einen Ballsaal bauen, der so massiv ist, dass er die architektonische Ausgewogenheit des Weißen Hauses stört? Warum sollte man genau die Symmetrie zerstören, die Jefferson mit seiner Beratung zu seiner neoklassizistischen Form bewahrt hatte?

Jefferson stellte sich das Präsidentenhaus als Tempel der Vernunft und Zurückhaltung vor, nicht als Palast für Spektakel.

Vielleicht ist im neuen Weißen Haus die Form weniger wichtig als die Funktion.

Und vielleicht ist diese Funktion nicht das Tanzen.

Quellen: PublicDomain/carlynbeccia.medium.com am 27.10.2025