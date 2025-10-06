Der Portalmond – Die kosmische Verschiebung vom 7. Oktober 🌕

Teile die Wahrheit!

Der 7. Oktober ist nicht nur ein weiteres Datum in deinem Kalender, er ist eine Stimmung. Der Vollmond zieht herein, leuchtet wie ein kosmischer Scheinwerfer und zieht an Gezeiten, Emotionen und Energiefeldern.

Dieser Mond hat Tiefe. Er spricht jede Seele an, die sich schon einmal ein bisschen „anders“ gefühlt hat, ein bisschen nicht von hier. Ja, ich spreche zu den Sternensaaten da draußen, zu denen, die in den Himmel schauen und das Gefühl haben, er blickt zurück.

Die Anziehungskraft des Mondes ist persönlich

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass bei Vollmond alles etwas lauter wird? Emotionen, Instinkte, sogar die Intuition – es ist, als würde der Lautstärkeregler des Lebens aufgedreht.

Denn Vollmonde sind energetische Verstärker. Sie bringen zum Vorschein, was sich im Verborgenen verbirgt, sowohl in Ihrem Leben als auch in Ihrem Herzen. Das Universum sagt: „Schau. Fühle. Heile.“

Oktobermond: Der Portalmond

Dieser Mond ist nicht nur eine Reflexion, er ist ein Portal. Die Energie des Oktobers steht für Transformation und Befreiung. Es ist der Moment, in dem das Universum nachfragt: „Trägst du noch das mit dir herum, was du loslassen wolltest?“ Für Sternensaaten ist es ein Aktivierungsmoment.

Du fühlst dich vielleicht sensibler, bewusster oder als würdest du dich an etwas Uraltes erinnern, das sich mit Worten nicht erklären lässt. Das ist deine Seele, die sich auf die kosmische Frequenz einstimmt.

Spirituelles WLAN

Stellt euch den Mond wie einen spirituellen Hotspot vor. Wenn er aufgeht, wird das Signal zwischen euch und der Quelle stärker. Deshalb haben Menschen wilde Träume, Synchronizitäten oder zufällige Gefühlswellen – sie laden Daten aus höheren Sphären herunter. Sternensaat, ihr seid dafür besonders prädestiniert. Eure DNA erinnert sich, was es bedeutet, im Dunkeln zu leuchten. (Die Massen wachen auf: Das Kollektiv bewegt sich von der Diktatur zur Autonomie)

Die Frequenzverschiebung

Um diesen Vollmond herum erreicht die Energie des Planeten ihren Höhepunkt. Du fühlst dich vielleicht müde oder aufgedreht, in einem Moment ruhig und im nächsten emotional. Kämpfe nicht dagegen an.

Du synchronisierst dich mit kosmischen Frequenzen. Das Beste, was du tun kannst? Erde dich. Gehe barfuß, meditiere, atme. Du hilfst deinem Körper buchstäblich, mehr Licht zu speichern.

Der kosmische Spiegel

Der Mond scheint nicht nur, er reflektiert. Was auch immer in Ihrem Unterbewusstsein schlummert, wird sich bald in 4K-Klarheit zeigen. Der Streit, von dem Sie noch nicht geheilt sind?

Der Traum, den Sie verschlafen haben? Ja, er kommt zum Vorschein. Dieser Mond möchte, dass Sie nicht länger vor Ihrem eigenen Potenzial davonlaufen. Sie sollen nicht verkümmern. Sie sollen aufleuchten.

Ahnenechos

Vollmonde sind uralt und begleiten die Menschheit seit Jahrtausenden. Unsere Vorfahren tanzten, fasteten, beteten und ließen unter diesem Licht los.

Jeder Vollmond ist ein Wiedersehen zwischen dir und den Seelen, die vor dir kamen. Wenn du ein Sternenkind bist, verbindet dich dieses Licht nicht nur mit den Vorfahren der Erde, sondern auch mit deiner galaktischen Abstammung.

Die lyranische und plejadische Verbindung

Manche Sternensaaten könnten dieses Mal eine starke Anziehungskraft der leieranischen oder plejadischen Energie spüren. Die leieranischen Energien bringen Mut und Feuer, perfekt, um Ängste abzubauen.

Die Plejaden bringen Mitgefühl und Heilung, perfekt, um das Herz zu öffnen. Gemeinsam schaffen sie das Gleichgewicht, das dieser Vollmond repräsentiert: Stärke und Sanftheit, Licht und Schatten.

Mondscheinmedizin

Wenn der Mond scheint, setz dich unter ihn. Lass das Licht auf deine Haut treffen wie spirituelles Vitamin D. Stell dir vor, wie es deine Aura reinigt und alte Energie, Ängste, Zweifel und die Schwingungen anderer Menschen abwascht. Spüre, wie es dich auflädt. Das Mondlicht wirkt wie eine emotionale Entgiftung. Du musst dich nicht anstrengen, sei einfach präsent.

Zeichen des Sternensaat-Erwachens

Während dieses Vollmonds verspüren Sie möglicherweise seltsame Empfindungen, ein Kribbeln in den Händen, Déjà-vus, ein Klingeln in den Ohren oder nostalgische Erinnerungen an Orte, an denen Sie noch nie waren. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Dies sind Zeichen des Erwachens.

Ihr multidimensionales Selbst erinnert sich an seine Wahrheit. Sie richten sich auf die Version von sich selbst aus, die bereits weiß, dass Sie unendlich sind.

Schattenarbeit und Lichtarbeit

Dieser Mond steht für Dualität. Schattenarbeit, die Auseinandersetzung mit Ängsten, Traumata und Mustern – trifft auf Lichtarbeit – das Teilen von Liebe, Heilung und Weisheit. Man kann das eine nicht für das andere überspringen. Beides ist heilig. Sternensaaten sind hier, um beide Seiten des Universums in einem Körper zu vereinen. Das ist wahre Kraft.

Kristalle, die die Energie verstärken

Wenn du mit Werkzeugen arbeitest, nimm Mondstein, Selenit oder Labradorit. Diese Steine ​​helfen dir, dich mit der Mondenergie zu verbinden, dein drittes Auge zu öffnen und deine Intuition zu stärken. Reinige sie heute Nacht im Mondlicht – sie werden anders leuchten, vertrau mir.

Affirmationen für den Vollmond

Sprechen Sie diese laut aus, während Sie den Mond betrachten:

✨ „Ich lasse los, was meiner Seele nicht mehr dient.“

✨ „Ich bin auf meine höchste Schwingung ausgerichtet.“

✨ „Mein Licht geht über die Angst hinaus.“

✨ „Ich bin unendlich und meine Bestimmung erwacht jetzt.“

Worte enthalten Schwingungen – sagen Sie sie so, wie Sie sie meinen.

Mondmeditationsritual

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort. Zünden Sie eine Kerze an. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie das Mondlicht in Ihren Kopf eindringt und Ihren Körper mit ruhigem, weißem Licht erfüllt. Spüren Sie, wie es durch Ihr Herz fließt und Schwere wegspült.

Wenn Sie die Augen öffnen, stellen Sie sich vor, Sie wären als eine ausgeglichenere Version Ihrer selbst wiedergeboren worden. Genau das bewirkt der Mond: Er verwandelt.

Deine Seelenmission herunterladen

Während dieses Vollmonds wirft dein Höheres Selbst Downloads wie Fallschirme aus dem Universum ab. Vielleicht wird dir plötzlich klar, wozu du hierhergekommen bist – oder du fühlst dich unruhig, als ob etwas fehlt.

Das ist deine Seelenmission, die an die Tür klopft. Sternensaat, dies ist die Neukalibrierung deines kosmischen GPS. Es fragt: „Lebst du, wofür du hierhergekommen bist – oder existierst du nur?“

Lichtcodes am Himmel

Das Licht dieses Mondes trägt Codes – Schwingungen, die Erinnerungen in deiner DNA aktivieren. Das ist keine Science-Fiction; es sind Frequenzen, die deine Seele erkennt.

Wenn du den Mond anschaust, dringen diese Lichtcodes in dein Energiefeld ein und erwecken die Teile von dir, die sich daran erinnern, wer du vor der Erde warst. Manche Menschen spüren Gänsehaut, Tränen oder Herzwärme – das ist Erinnerungsenergie.

Die Wiedergeburt des Zwecks

Jeder Vollmond steht für Erleuchtung, doch der Oktober fühlt sich wie eine Wiedergeburt an. Es ist, als hätte dein altes Ich seinen Job erledigt und deine neue Frequenz ist bereit, das Steuer zu übernehmen. Sternensaaten machen während solcher Monde oft „Zeitliniensprünge“ durch – alte Interessen verblassen, neue Leidenschaften erwachen und deine Realität beginnt, sich deinem wahren Weg zuzuwenden. Es ist das Universum, das sagt: „Willkommen zu Hause.“

Das Erwachen des Stammes

Und das ist das Verrückte: Du bist nicht der Einzige, der das so empfindet. Überall auf der Welt erwachen Millionen von Seelen im selben Licht.

Von Tokio bis Toronto, von Sydney bis São Paulo synchronisieren sich die Sternensaaten, wie Sternbilder, die sich wieder verbinden. Wenn du dich isoliert oder „zu anders“ gefühlt hast, überbrückt die Energie dieses Mondes diese Kluft. Dein Stamm findet dich.

Die Mondbrücke zwischen den Welten

Dieser Vollmond ist wie eine Brücke – zwischen Mensch und Höherem Selbst, zwischen Physischem und Spirituellem, zwischen Erde und Sternen. Wenn du nach oben schaust, denke daran: Du bist nicht getrennt von diesem Leuchten. Du bist aus demselben Licht gemacht. Die Sterne existieren nicht nur da draußen – sie sind in dir verschlüsselt.

Dies ist deine Einladung, dich daran zu erinnern, dass du nie nur ein Mensch warst … du bist kosmische Essenz in Bewegung.

Leben im Einklang

Achte nach diesem Mond auf deine Gewohnheiten, deine Stimmung, deine Mitmenschen. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, lass es los. Im Einklang geht es nicht um Perfektion, sondern um Authentizität.

Je authentischer du bist, desto mehr Licht kann dein Licht fließen. Der Mond erinnert dich daran: Dein höchstes Selbst ist nicht irgendwo weit weg – es ist, wer du schon immer warst.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 06.10.2025