„Wenn es sich bei dem Objekt um ein langsamer werdendes außerirdisches Raumschiff handelt und der Gegenschweif den Schub bremst, dann wäre dieser Wechsel vom Gegenschweif zum Schweif in der Nähe des Perihels völlig zu erwarten“, schrieb Avi Loeb, aber es gibt eine bessere Erklärung.

Neue Beobachtungen des Nordic Optical Telescope auf den Kanarischen Inseln in Spanien deuten darauf hin, dass der ungewöhnliche, der Sonne abgewandte Schweif von 3I/ATLAS seine Richtung geändert hat und nun von einem Schweif dominiert wird, der von der Sonne abgewandt ist.

Am 1. Juli entdeckten Astronomen des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) ein Objekt, das auf einer Fluchtbahn durch das Sonnensystem raste. Es stellte sich bald heraus, dass es sich um einen interstellaren Besucher handelte – den dritten, den wir nach 1I/’Oumuamua und 2I/Borisov bisher gesichtet haben.

Seitdem verfolgen Astronomen 3I/ATLAS und haben eine Reihe ungewöhnlicher Merkmale des Kometen entdeckt, bei dem es sich möglicherweise um eine 10 Milliarden Jahre alte Zeitkapsel aus einem früheren Zeitalter des Universums handelt .

Ein ungewöhnliches und fast unbekanntes Merkmal, das an dem Objekt beobachtet wurde, ist ein „ Anti-Schwanz “, der im Juli und August beobachtet wurde.

Wenn sich Kometen der Sonne nähern, sublimieren die flüchtigen Eispartikel in ihrem Inneren (verwandeln sich vom Feststoff in den Gaszustand ohne Zwischenphase).

Dabei werden Gas- und Staubkörner von der Oberfläche abgehoben. Während der Komet sich bewegt, drücken Strahlungsdruck und Sonnenwind Staub und Gas von der Sonne weg, wodurch hinter ihm eine charakteristische Koma entsteht. (Harvard-Professor warnt die Öffentlichkeit, „vor dem 29. Oktober Urlaub zu machen“ – sagt, die NASA verheimliche die Wahrheit über 3I/ATLAS (Video))

Zumindest ist dies bei den meisten Kometen zu beobachten. Bei manchen Kometen ist zusätzlich zum Schweif und dem Ionenschweif ein „Anti-Schweif“ erkennbar, der zur Sonne zeigt. In der Regel handelt es sich dabei um eine optische Täuschung, die auf unsere Position zurückzuführen ist. In sehr seltenen Fällen kann es sich jedoch um einen „echten“ Anti-Schweif handeln.

„Gelegentlich kann man bei Kometen auch einen ‚dritten‘ Schweif beobachten, der scheinbar zur Sonne zeigt. Dieser sogenannte ‚Anti-Schweif‘ ist eine optische Täuschung“, erklärt die Europäische Weltraumorganisation (ESA) einen dieser Typen.

„Der Schweif zeigt zwar direkt von der Sonne weg, doch aufgrund der relativen Lage der Erde im Weltraum sehen wir den breiten Schweif hinter dem Kometen, der sich scheinbar auf beiden Seiten der zentralen Region mit dem Kern befindet.“

3I/ATLAS verfügt über diesen zweiten Typ von Anti-Schwanz.

„Beobachtungen des interstellaren Kometen 3I/ATLAS in 3,8 AE Entfernung zeigen eine längliche Koma, die einem Kometenschweif ähnelt, aber in Richtung Sonne zeigt“, erklärt ein Vorabdruck der Harvard-Astronomen Avi Loeb und Eric Keto und fügt hinzu: „Diese Art von Anti-Schweif, der nicht auf die Perspektive zurückzuführen ist, wurde möglicherweise zuvor noch nicht beobachtet.“

Wie Jason Wright , Professor für Astronomie und Astrophysik an der Penn State, jedoch betont , wurden diese Anti-Schweife bereits früher beobachtet, und zwar mindestens seit 1974 bei Beobachtungen des Kometen Kohoutek .

„Bei einem rotierenden Kometenkern können sich Auswurfmassen mit heliozentrischer Geschwindigkeit lösen und sich so entweder vor oder hinter dem Kern befinden – egal, von welcher Seite sie starten“, erklärte Michael Busch, Postdoktorand für Astronomie und Astrophysik der NSF, auf BlueSky .

„Kleiner Staub und ausgeworfenes Gas werden durch Strahlungsdruck und Sonnenwind nach außen gedrückt. Größere Auswurfmassen breiten sich jedoch entlang der Umlaufbahn aus, sowohl vor als auch hinter dem Kern. Bei Kometen des Sonnensystems entsteht dadurch schließlich ein Meteoroidenstrom um die gesamte Umlaufbahn.“

Obwohl Anti-Schweif-Effekte nichts Ungewöhnliches sind, sind sie dennoch selten und ziemlich interessant. Die Beobachtung von 3I/ATLAS bei seiner Annäherung an die Sonne kann uns viel über das Objekt und seine Umgebung verraten.

„Es ist statistisch unwahrscheinlich, dass sich 3I jemals einem Stern näher genähert hat als der Sonne im Jahr 2025, zumindest seit dem (vermutlichen) Ausstoß aus seiner protoplanetaren Scheibe“, erklären die Autoren einer neuen, noch nicht von Experten begutachteten Arbeit.

„Daher bieten Beobachtungen vor dem Perihel die Möglichkeit, den Anstieg der Aktivität auf einem Objekt zu untersuchen, das möglicherweise seit Milliarden von Jahren bei interstellaren Temperaturen (≲10 K) gehalten wird.“

Das Team beobachtete den Kometen, bevor er aus unserer Perspektive aus dem Blickfeld verschwand (obwohl er unseren Mars-Orbitern nicht ausweichen konnte ) und stellte fest, dass sich der Anti-Schweif im September zu einem Schweif entwickelte.

„Die Morphologie des Kometen verändert sich von einem der Sonne zugewandten Staubfächer in den Beobachtungen Anfang Juli 2025 zu einem, der später von einem gegen die Sonne gerichteten Staubschweif dominiert wird“, erklärt das Team und fügt hinzu, dass unabhängige spektroskopische Beobachtungen darauf hindeuten, dass Kohlendioxid der Haupttreiber der Aktivität auf dem Objekt ist.

„Wir führen das verzögerte Auftreten des Schweifes auf die große Größe (effektiver Radius 100 µm) und die langsame Ausstoßung (5 ms -1 ) der optisch dominanten Staubpartikel und ihre daraus resultierende träge Reaktion auf den Sonnenstrahlungsdruck zurück.“

In einem separaten Artikel schlagen die Harvard-Astronomen Avi Loeb und Eric Keto einen eigenen Mechanismus hinter der langsamen Evolution von Anti-Schwanz zu Schwanz vor.

„Wenn sich 3I/ATLAS der Sonne nähert, führt die exponentielle Temperaturabhängigkeit der Sublimationsrate zu einem kontinuierlichen Anstieg der Produktionsrate von Eisfragmenten und einer starken Verkürzung ihrer Verweilzeit im Ausfluss. Die kombinierten Effekte erzeugen einen Höhepunkt im gesamten Streuquerschnitt aufgrund von H2O-Eiskörnern in einer Entfernung von drei bis vier AE von der Sonne“, erklärt Loeb in einem begleitenden Blogbeitrag .

„Bei geringeren heliozentrischen Entfernungen wird die Streuung von langlebigeren, feuerfesten Staubpartikeln und größeren flüchtigen Körnern dominiert, deren Überlebenszeiten lang genug sind, um einen Schweif zu bilden, der sich von der Sonne weg erstreckt.“

Loeb weist darauf hin, dass der Komet von Juli bis Oktober rund 2 Millionen Tonnen an Masse verloren hat, also etwa 0,00005 Prozent seiner Gesamtmasse, wobei die Schätzung von Loeb und Kollegen bei 33 Milliarden Tonnen liegt .

Da es sich um Loeb handelt, der in der Vergangenheit immer wieder Außerirdische als mögliche Ursache natürlicher Phänomene in Betracht gezogen hat, führt er weiter aus, dass dieser Wechsel von einem Anti-Schwanz zu einem Schweif ein Zeichen dafür sein könnte, dass das Objekt technologischer Natur ist.

„Mein Kollege Adam Hibberd wies darauf hin, dass, wenn es sich bei dem Objekt um ein langsamer werdendes außerirdisches Raumschiff handelt und der Gegenschweif den Schub bremst, dieser Wechsel von Gegenschweif zu Schweif in der Nähe des Perihels völlig zu erwarten wäre“, schrieb er.

„In diesem Fall wäre der Übergang eine Technosignatur in Form eines unerwarteten Phänomens, das auf ein kontrolliertes Manövrieren hindeutet, möglicherweise mit der Absicht, eine gebundene heliozentrische Umlaufbahn zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter zu erreichen.“

Während nahezu alle anderen Astronomen, SETI und die NASA angesichts seines kometenhaften Verhaltens von der natürlichen Existenz des Objekts überzeugt sind, können wir dieses Szenario eines „ außerirdischen Mutterschiffs “ bald testen.

Im Dezember wird das Objekt wieder in Sichtweite unserer Teleskope sein. Wenn es seinen Weg aus dem Sonnensystem fortsetzt, wird die Idee eines außerirdischen Raumschiffs in der Tat sehr absurd erscheinen. Aber hoffentlich können wir das Objekt vor seinem Abflug noch viele weitere Beobachtungen machen und mehr über diesen alten und weitgereisten Kometen erfahren.

Quellen: PublicDomain/iflscience.com am 24.10.2025