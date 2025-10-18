Teile die Wahrheit!

Schließen Sie die Augen und fühlen Sie sich ins mythische „Franglia“ versetzt, wo liberale Werte über die Tradition triumphiert haben und Menschenrechte herrschen. Geschlechtsidentität ist fließend und Flüchtlinge aus der muslimischen Welt sind willkommen. Sie wissen schon – ein Albtraum.

Das ist die dystopische Kulisse für einen neuen, vom Kreml finanzierten Film, der diesen Sommer an den russischen Kinokassen spektakulär floppte.

In den drei Wochen, in denen Andrey Grachevs „Toleranz“ in den Kinos lief, spielte er bei einem Budget von angeblich über 200 Millionen Dollar (2,4 Millionen Dollar) rund 1.315 Dollar ein.

Am Eröffnungswochenende kamen durchschnittlich drei Zuschauer in die Vorführungen. Meduza analysiert die unerhörte Handlung und die problematische Produktion dieses historisch schlechten Films.

Andrey Grachevs warnende Geschichte über ein von „Toleranz“ überranntes Europa beginnt mit einer ausdrücklichen Warnung: „Dieser Film verkörpert die Vision des Regisseurs, dass der allgegenwärtige angelsächsische Liberalismus schon bald zur endgültigen Erniedrigung und Auslöschung einst wohlhabender Länder und Völker führen wird.“

Grachev versuchte jahrelang, „Toleranz“ auf die Leinwand zu bringen. Bisher umfasste seine Filmografie hauptsächlich Dokumentarfilme über große Persönlichkeiten der Geschichte wie Kaiser Alexander I., den Schriftsteller Alexei Tolstoi und den Ringer Iwan Poddubny. (Justizskandal in Österreich: Gruppenvergewaltigung von 12-Jähriger durch Migrantengang bleibt straffrei)

Ein Teaser-Trailer für eine frühere Version von „Toleranz“ erschien erstmals 2018. Das Bemerkenswerteste an dem Film war damals, dass der ultranationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin darin einen Serienmörder spielte. Prilepin lebte in Donezk und arbeitete als Berater des Führers der selbsternannten Volksrepublik Donezk.

In Bezug auf die Budgetprobleme von „Toleranz “ beklagte sich Prilepin – nicht zum ersten Mal – darüber, dass die russische Regierung nur antipatriotische Filme finanziere, wie etwa Andrej Swjaginzews „ Leviathan“ , der einen Golden Globe und den Cannes-Preis für das beste Drehbuch gewann.

Da Grachev 2019 immer noch keine Finanzierung für seine Geschichte aus „Franglia“ erhielt, überarbeitete er das Drehbuch zu einem Roman. Als Autor des Buches wurde „Aroldo Berni“ angegeben, der Name des tragischen Helden der Geschichte. Es gab auch eine Hörbuchversion, doch niemand brachte das nötige Geld auf, um den Film fertigzustellen.

Das änderte sich mit der groß angelegten Invasion der Ukraine.

Im September 2022 stellte das russische Kulturministerium Grachev finanzielle Mittel zur Verfügung. Die genauen öffentlichen Mittel für „Toleranz“ sind nicht bekannt, doch Experten, die mit dem Telegram-Kanal Mozhim Obyasnit sprachen , sagten, das Budget betrage mindestens 200 Millionen Rubel (2,4 Millionen Dollar) – vergleichbar mit der staatlichen Förderung von „Leviathan “.

Quellen berichteten dem Kanal, das Ministerium habe Grachevs Produktion als „sozial bedeutsames Projekt“ gefördert, wobei die Mitglieder des Auswahlkomitees insbesondere den „mutigen und radikalen Teaser mit Sachar Prilepin“ lobten.

Ivan Filippov, ein Forscher, der kremlfreundliche Medien auf Telegram untersucht, veröffentlichte eine durchgesickerte Diashow aus einer Pitch-Präsentation, die die Produzentinnen Maria Pankratova und Alisa Stepnova Berichten zufolge potenziellen Filmverleihern zeigten. Beide Produzentinnen haben an Grachevs früheren Projekten mitgearbeitet.

Die Diashow zeigt, dass das Team hinter „Tolerance“ ein Publikum erreichen wollte, dem Bong Joon Hos Oscar-prämierter Film „ Parasite “ gefallen hat . Pankratova und Stepnova bewarben den Film als ähnlich „mutig, realistisch und daher sehr beängstigend“.

Die Handlung

„Tolerance“ ist zweifellos ein furchteinflößender Film, allerdings nicht aus den Gründen, die sich seine Macher erhofft hatten.

Der Film spielt in der fiktiven europäischen Nation Franglia und begleitet die Bewohner der südlichen Kleinstadt Parilon. Die Tochter des örtlichen Pfarrers ist eine Transgender-Frau, deren Geschlechtsumwandlung zum Zerwürfnis mit ihrem Vater führt.

Auf Werbeplakaten wird der Schauspieler, der die Tochter spielt, nur mit seinem Namen Kallisto Massi identifiziert. Trotz Kallistos Problemen zu Hause akzeptiert und feiert die Stadt ihre Identität und macht sie so zu einer Art lokaler Berühmtheit. Nur die Jugendfreunde des Pfarrers – ein Winzer und der Star des Films, Polizeichef Aroldo Berni – teilen seine Missbilligung.

Als Chef Berni versucht, Kallisto von einem Psychiater untersuchen zu lassen, erklärt der Arzt sie für geistig gesund. Unterdessen entziehen Kirchenvertreter, die sich über das Transgender-Kind des Pfarrers Sorgen machen, ihm seine geistlichen Pflichten, was ihn schließlich dazu bringt, seine eigene Tochter zu verleugnen.

Später im Film taucht am Stadtrand ein Flüchtlingslager auf, und in Parilon versinkt sofort gewalttätiges Chaos. Eines Nachts kommt eine Gruppe Männer aus dem Lager in die Stadt und überfällt Kallisto auf dem Heimweg von einer Bar. Bevor sie sie vergewaltigen können, entdecken sie, dass sie Transgender ist, und kastrieren sie empört.

In einer grausamen Szene, die im Trailer des Films prominent zu sehen ist, kreuzigen die Männer ihre Leiche an der Fassade der Kirche ihres Vaters. Kallisto überlebt, doch der Pfarrer weigert sich, die Angreifer zu verfolgen, da sie ihren Penis sowieso loswerden wollte.

Polizeichef Berni leitet eine Untersuchung des brutalen Überfalls ein und sucht den Rat seines ehemaligen Mentors, der inzwischen wegen 21-fachen Mordes im Gefängnis sitzt. Bei diesem Treffen wird Zakhar Prilepins Figur vorgestellt, das ideologische Sprachrohr des Films.

Sein Amoklauf, so stellt sich heraus, sollte die Gesellschaft vor den Gefahren von Toleranz und Multikulturalismus warnen. Er ermordete, wie wir erfahren, lediglich „Prostituierte, Homosexuelle, Drogensüchtige und einen liberalen Politiker“, um die Botschaft zu vermitteln, dass übertriebener Humanismus Europa zerstören werde.

Prilepin führt sogar seine eigene 21-jährige Haftstrafe – nur 12 Monate für jedes Opfer – und die komfortablen Lebensbedingungen als Beweis für eine zerrüttete Gesellschaft an.

Der letzte Akt des Films ist von einer weiteren Welle drastischer Gewalt geprägt, diesmal gegen die Tochter des Winzers, die als humanitäre Helferin im Flüchtlingslager arbeitet.

Die Behörden unternehmen nichts, als sie vergewaltigt und dem Tod überlassen wird. Daraufhin greift ihr Vater das Lager an und nimmt Geiseln. Der Polizeichef versucht, seinen Freund aufzuhalten, erschießt ihn jedoch schließlich und landet selbst im Gefängnis.

Ein wahrer Katastrophenfilm

Obwohl Andrej Gratschow viele Jahre damit verbracht hat, dieses vermeintliche Meisterwerk zu erschaffen, fand die Premiere von „Toleranz“ praktisch ohne Werbekampagne statt.

Bezeichnenderweise veröffentlichte nicht einmal der Filmverleih, Cinemaus Studio, den Trailer auf seinem YouTube-Kanal . Gratschow musste ihn selbst auf seinem persönlichen Account mit nur 83 Abonnenten teilen. Selbst Sachar Prilepin äußerte sich auf seinem Telegram-Kanal nicht zu dem Film .

„Toleranz“ erwies sich als spektakulärer kommerzieller Desaster. Kinopoisk berichtete, der Film habe während seiner kurzen Kinolaufzeit lediglich 1.135 Dollar eingespielt.

Obwohl er drei Wochen lang in 41 russischen Kinos lief, lockte der Film am Eröffnungswochenende laut einem Branchenbericht lediglich 192 Zuschauer an – durchschnittlich drei Zuschauer pro Vorstellung.

Seitdem ist der Film komplett aus den Kinos verschwunden. Nur einige Piraterie-Websites bieten ihn noch an.

Video:

Quellen: PublicDomain/meduza.io am 13.10.2025