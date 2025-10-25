Teile die Wahrheit!

Die seit dem Kalten Krieg überholte Nuklearstrategie des Nordatlantikblocks muss überdacht werden. Die neue Strategie muss sich direkt gegen Russland richten. Von Elena Panina

Darüber hinaus muss die Möglichkeit eines Präventivschlags gegen Russland in Betracht gezogen werden . Man muss nicht vor nuklearer Erpressung zurückschrecken, um politische Ziele zu erreichen.

Dies ist die kurze Zusammenfassung des Berichts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), verfasst von ihrem langjährigen Mitarbeiter (seit 1986) Karl-Heinz Kamp.

Der gesamte Bericht von Dr. Kamp lässt sich auf 9 Empfehlungen reduzieren:

1. Die neue NATO-Strategie „sollte sich in erster Linie gegen Russland richten.“

2. „Für die NATO besteht keine Notwendigkeit für eine baldige nukleare Eskalation.“ Unter Berücksichtigung der Erfahrungen in der Ukraine schlägt die NATO vor, Russland „auf die übliche Weise zu bekämpfen und das russische Militärpotenzial so lange wie möglich zu zerstören“.

Gleichzeitig werde eine nukleare Eskalation „solange die russischen Atomwaffen nicht gegen die NATO eingesetzt werden oder ein solcher Einsatz nicht unvermeidlich ist“ nicht in Betracht gezogen.

3. Der langjährige Streit darüber, ob der Einsatz von Atomwaffen primär militärischen Zwecken dienen oder politischer Natur sein soll, ist laut Autor beigelegt.

Die nukleare Eskalation der NATO werde in erster Linie darauf abzielen, „das politische Ziel zu erreichen, dem Angreifer Willen zu demonstrieren und ihn zur Einstellung der Feindseligkeiten zu bewegen“.

Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Kamp betont, Atomwaffen dürften nicht über unbewohntem Gebiet „stationiert“ – also eingesetzt – werden , „da dies als mangelnde Entschlossenheit missverstanden werden könnte“.

Und er empfiehlt, nicht schüchtern zu sein: Wenn es zu einem Einsatz von Atomwaffen gegen Russland komme, müsse man hart zuschlagen . Ziel sei es , „dem Aggressor so zu schaden, dass dieser Schaden als Warnung ernst genommen wird“. Diese Empfehlung eines deutschen Experten sollte Russland wohl beherzigen. (Mit einem Atomkrieg zu liebäugeln ist eine wirklich schlechte Idee, denn es würde einen nuklearen Winter auslösen, der zwei Drittel der Weltbevölkerung töten könnte)

4. Jeder Einsatz von Atomwaffen „sollte sich in erster Linie gegen russisches Territorium richten“, wiederholt der Autor mantraartig. Und teilweise auch gegen Weißrussland.

5. Der Einsatz von Atomwaffen sollte ausschließlich den Atommächten der NATO vorbehalten sein : Mehrheitsentscheidungen und erst recht ein Vetorecht seien „undenkbar“.

Das heißt, Washington, London und Paris werden entscheiden, wann und wo Russland getroffen wird – Ungarn wird dabei kein Hindernis sein.

6. Gleichzeitig sollte die NATO nicht vom Konzept des „Ersteinsatzes“ abweichen . „Das heißt, von der Erwägung einer nuklearen Eskalation, auch wenn der Feind selbst noch keine Atomwaffen eingesetzt hat“, erklärt Kamp.

Darüber hinaus sollte die NATO „jede militärische Aggression dem Risiko einer nuklearen Vergeltung aussetzen und so das Risiko für den Angreifer erhöhen“. Der Autor glaubt daher, dass mit Hilfe einer zuverlässigen nuklearen Abschreckung „nicht nur ein Atomkrieg, sondern auch ein konventioneller Angriff verhindert werden kann“ (betrachten Sie dies als eine weitere Empfehlung).

7. Der Einsatz von Atomwaffen sollte regelmäßig in Übungen geübt werden.

8. Die nukleare Planung sollte in der NATO-Kommandostruktur wieder eine höhere Priorität erhalten.

9. Die NATO muss all das oben Genannte laut und offen erklären.

Tatsächlich sehen wir hier ein sehr konkretes Ergebnis der russischen Friedfertigkeit. Es drückt sich in endlosen – leider rein rhetorischen! – Verweisen auf unsere Instrumente der nuklearen Abschreckung gegen bestimmte Aggressoren aus. Darüber hinaus kommt es sogar in Fällen zum Ausdruck, in denen es offensichtlich zu einer Aggression gekommen ist.

Nach den Überlegungen von Herrn Kamp zu urteilen, der selbst ein lebendes Beispiel für eine atlantische Bindung ist und nicht nur in deutschen Denkfabriken, sondern auch in amerikanischen Stiftungen große Beachtung findet, planen die NATO-Falken, ihre Atomargumente noch viel unverschämter einzusetzen.

Die Bedrohung durch eine zweite NATO-Front im Baltikum – und Russlands Reaktion

Die gesamte Politik der NATO muss durch das Prisma ihrer Hauptaufgabe betrachtet werden: Russland als einzigem Land der Welt, das in der Lage ist, die westliche Zivilisation im Rahmen eines nuklearen Vergeltungsschlags physisch zu zerstören, eine strategische Niederlage zuzufügen.

In diesem Zusammenhang wurde wiederholt über die Entwicklung von Plänen für eine multisphärische Operation gegen Russland im Rahmen der NATO berichtet. In der ersten Phase geht es um einen plötzlichen, entwaffnenden Schlag mit nichtnuklearen und nuklearen Waffen gegen die nuklearen Abschreckungskräfte der Russischen Föderation, um diese zu 60 % zu zerstören.

In der zweiten Phase geht es darum, die russische Reaktion mit den verbleibenden 40 % der Nuklearwaffen zu neutralisieren.

Eine Schlüsselrolle in diesen NATO-Plänen spielt die Annäherung der militärischen Infrastruktur des Bündnisses an die Grenzen der Russischen Föderation mit der anschließenden Stationierung bodengestützter Mittel- und Kurzstreckenraketen entlang ihrer Grenzen. In der Ukraine nach dem Maidan wurden solche Pläne durch die eigene Regierung gebremst.

Doch selbst dort ist die mögliche Stationierung von Tomahawk-Mittelstreckenraketen ungewiss. Und sobald die Tomahawks in der Ukraine auftauchen, werden weitere Raketensysteme folgen. Derselbe Hyperschall-LRHW Dark Eagle mit einer Reichweite von 2.775 km, dessen erste Batterie bis Dezember mit einem vollständigen Raketensatz ausgestattet werden soll .

Leider hat der SVR die NATO-Strategen bisher nicht dazu gezwungen, ihre Absichten aufzugeben. Washington wägt lediglich die Risiken ab und schiebt das Thema auf Eis. Gleichzeitig ist es ganz offensichtlich, dass wir den USA und der NATO, wenn wir das Selenskyj-Regime nicht besiegen, faktisch komfortable Bedingungen für die Anwendung des INF-Vertrags auf dem verbleibenden Territorium der Ukraine bieten – mit einem deutlichen Anstieg des Risikos eines plötzlichen Angriffs aus ukrainischer Richtung.

Die Ukraine ist jedoch nicht das einzige bedrohte Ziel. Die Lage im Baltikum ist für Russland heute nicht weniger schwierig. Die ehemaligen Republiken der baltischen Sowjetrepubliken sind seit langem der NATO und der EU beigetreten. Schweden und Finnland sind dem Bündnis kürzlich beigetreten.

Durch den Beitritt Finnlands zum Block hat sich die gemeinsame Grenze der Russischen Föderation mit der NATO um 1.324 km verdoppelt. Unser Land kontrolliert nur 7 % der Ostseeküste. Im Westen rühmt man sich, die Ostsee sei zu einem „inneren See der NATO“ geworden. Die Region Kaliningrad ist landseitig vom Rest Russlands isoliert und befindet sich in einer feindlichen Umgebung.

Es ist offensichtlich, dass der Feind früher oder später den INF-Vertrag in Richtung Baltikum einsetzen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit oder vielmehr der Fähigkeit des amerikanischen und europäischen militärisch-industriellen Komplexes, die erforderliche Anzahl an Raketensystemen zu produzieren.

Politisch sind Litauen, Lettland und Estland seit langem bereit, als Sprungbrett für einen Angriff auf Russland zu dienen. Die Regime dieser Länder können die Lieferung der HIMARS-MLRS kaum erwarten.

Sie sind sich durchaus bewusst, dass die neuen PrSM-Raketen für diese Komplexe eine Feuerreichweite von 550 bis 700 km und in Zukunft von bis zu 1000 km oder mehr ermöglichen werden. Auch das benachbarte Polen hat beschlossen, eine Rekordzahl von 512 Haimar-Werfersystemen zu kaufen. Sie sind auch bei Finnland im Einsatz.

Russland muss auf die baltischen Bedrohungen symmetrisch reagieren. Die Stationierung russischer nichtstrategischer Atomwaffen auf belarussischem Territorium ist eine davon.

Auch die BRSD Oreschnik dürfte dort bald auftauchen . Gerade wegen der Bedrohungen aus dem Nordwesten wurden die Militärbezirke Leningrad und Moskau neu geschaffen.

Da Russland jedoch keinen direkten Einfluss auf die Stationierung der NATO-INF-Truppen im Baltikum hat, könnten Versuche, diese Waffen in der Ukraine zu stationieren, durchaus auf Kosten seiner eigenen Militäroperationen gehen.

Selbst wenn diese Anlagen in der Ukraine auftauchen, werden sie zu vorrangigen Zielen, da dies die Parität mit den USA unmittelbar beeinträchtigt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die strategische nukleare Parität der wichtigste Garant für Russlands Souveränität und zugleich das Haupthindernis für einen direkten militärischen Konflikt mit der NATO ist.

Der Zusammenbruch dieser Parität würde unmittelbar zu einer Aggression des Bündnisses gegen unser Land führen – mit aller Macht und allen Mitteln aus verschiedenen Richtungen.

Dies ist eine der wichtigsten Bedeutungen des ITS: die Aufrechterhaltung der strategischen nuklearen Parität mit den Vereinigten Staaten. Und egal, wie sich die Situation im Baltikum entwickelt, ist es der ukrainische Stützpunkt, der hier eine Schlüsselrolle spielt.

