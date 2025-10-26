Die 99 Grade der Freimaurerei

Teile die Wahrheit!

Die Freimaurerei präsentiert sich als eine auf Moral, Symbolik und Brüderlichkeit gegründete Bruderschaft. Doch hinter diesem sorgfältig gepflegten Image verbirgt sich eine verborgene Struktur aus Macht, Geheimnis und Kontrolle.

Für Außenstehende erscheint sie transparent und auf Ritualen und Traditionen aufgebaut, doch unter der Oberfläche existiert ein Labyrinth aus vielschichtigen Hierarchien, verbotenem Wissen und sorgfältig gehüteten Wahrheiten. Von Guy Anderson

Die meisten Mitglieder kommen nie über die ersten drei Grade hinaus, da sie glauben, den höchstmöglichen Rang erreicht zu haben.

In Wirklichkeit haben sie jedoch nur die erste Sprosse einer riesigen, verborgenen Struktur betreten. Die Mehrheit bleibt im Dunkeln und ist sich der tieferen Pfade nicht bewusst, die nur den Auserwählten oder Eingeladenen offen stehen.

Ihr Fundament bildet die BLAUE LODGE, auch bekannt als HANDWERKSMAUREREI. Sie besteht aus den ersten drei Graden:

1. Lehrling geworden.

2. Geselligkeit.

3. Maurermeister.

Für die meisten endet die Reise hier, doch für diejenigen, die sich für den weiteren Weg entscheiden, eröffnen sich zwei Hauptwege: der YORK RITE oder der SCOTTISH RITE.

Diese Wege sollen Bruchstücke tieferer Wahrheiten enthüllen, verlangen aber von denen, die weitermachen, absolute Loyalität und Verschwiegenheit.

YORK RITE-ABSCHLÜSSE:

Der York-Ritus umfasst dreizehn Grade, von denen jeder Teile alter Traditionen und geheimer Lehren freigibt:

1. Markieren Sie den Meister.

2. Ehemaliger Meister.

3. Hervorragender Meister.

4. Königlicher Erzmaurer.

5. Königlicher Meister.

6. Wählen Sie Master.

7. Super ausgezeichneter Meister.

8. Orden des Roten Kreuzes.

9. Malteserorden.

10. Tempelorden.

Der letzte Befehl steht in direktem Zusammenhang mit dem noch existierenden Erbe der Tempelritter, einer geheimnisumwitterten Organisation, die angeblich verbotene Reliquien, verborgene Archive und Wissen bewacht, das absichtlich aus der Geschichtsschreibung gelöscht wurde.

Graduierungen des schottischen Ritus:

Der Schottische Ritus reicht viel tiefer und umfasst 33 Grade. Jede Stufe führt den Initiierten tiefer in Lehren hinein, die vor der Außenwelt verborgen sind.

4. Geheimer Meister.

5. Perfekter Meister.

6. Intime Sekretärin.

7. Provost und Richter.

8. Intendant des Gebäudes.

9. Elu der Neun.

10. Elu der Fünfzehn.

11. Elu der Zwölf.

12. Meisterarchitekt.

13. Königlicher Bogen Salomons.

14. Perfektes Elu.

Diese Grade erforschen Symbolik, Gehorsam und die Beherrschung verborgener Konzepte und bereiten die Mitglieder auf das vor, was vor ihnen liegt.

KAPITEL DES ROSENKREUZES (15°–18°):

15. Ritter des Ostens.

16. Prinz von Jerusalem.

17. Ritter des Ostens und des Westens.

18. Ritter Rose Croix.

Hier werden Eingeweihte mit verbotenen Philosophien, verlorenen spirituellen Traditionen und Mysterien rund um Leben, Tod und Transformation konfrontiert.

RAT VON KADOSH (19°–30°):

19. Großpapst.

20. Meister der Symbolischen Loge.

21. Noachitischer oder preußischer Ritter.

22. Ritter der königlichen Axt.

23. Vorsteher der Stiftshütte.

24. Fürst der Stiftshütte.

25. Ritter der ehernen Schlange.

26. Prinz der Barmherzigkeit.

27. Ritterkommandeur des Tempels.

28. Ritter der Sonne.

29. Ritter des Heiligen Andreas.

30. Großer Ritter Kadosh.

Auf dieser Ebene begegnen die Eingeweihten der verdrängten Geschichte, der Existenz alter Blutlinien und Geheimnissen, die in den miteinander verflochtenen Hinterlassenschaften der Templer und Freimaurer verborgen sind.

KONSISTORIUM DER ERHABENEN FÜRSTEN DES KÖNIGLICHEN GEHEIMNISSES (31°–32°):

31. Inspektor Inquisitor.

32. Erhabener Prinz des königlichen Geheimnisses.

Nur wenige erreichen diesen Punkt, und noch weniger verstehen die volle Bedeutung dessen, was ihnen gezeigt wird. Das Wissen wird in Fragmenten offenbart, um die Kontrolle fest in den Händen derer von oben zu halten.

DER 33. GRAD:

33. Souveräner Großinspektor.

Dieser Rang kann nicht beantragt werden. Er wird nur auf Einladung verliehen. Die Auserwählten begeben sich in einen tieferen Strom der Geheimhaltung und sind durch Eide gebunden. Die Folgen eines Verrats sind unausgesprochen, aber absolut.

DIE UNSICHTBAREN GRADIEN:

Über die offiziell anerkannten 33 Grade hinaus gibt es das, was viele Forscher und Überläufer als PALLADIUM-RITUS bezeichnen, eine nicht anerkannte Hierarchie, die sich angeblich vom 34. bis zum 99. Grad erstreckt.

Obwohl dies öffentlich dementiert wird, wird in Berichten immer wieder beschrieben, dass Eingeweihte dieser Stufen Zugang zu Folgendem erhalten:

Geheime Archive, die jahrhundertelang unter verborgener Kontrolle standen.

Gelöschte Aufzeichnungen, die die wahren Ursprünge der Menschheit enthüllen.

Kenntnisse über alte Technologien.

Begegnungen mit unbekannten Kräften und Intelligenzen.

In diesem Stadium geben die Eingeweihten angeblich alle Vorstellungen von Nationalität, Religion und Moral auf. Sie dienen nicht mehr der Freimaurerei selbst, sondern etwas Älterem, etwas, das im Stillen existiert und die Menschheit seit Jahrtausenden geprägt hat.

Die Freimaurerei behauptet zwar, dezentralisiert zu sein, doch in Wirklichkeit übt eine kleine Zahl mächtiger Persönlichkeiten ihren Einfluss aus.

Einer der bedeutendsten ist Prinz Edward, Herzog von Kent, der seit 1967 Großmeister der Vereinigten Großloge von England ist. Die UGLE fungiert als zentrale Schaltstelle globalen Einflusses, kontrolliert Tausende von Logen, prägt die Doktrin und entscheidet, welche Wahrheiten enthüllt und welche für immer begraben werden.

Ich habe meine eigenen Begegnungen und Recherchen zur Freimaurerei in meinem ersten Buch „Tesla & The Cabbage Patch Kids“ dokumentiert und meine Erfahrungen in Vorträgen, Interviews und Podcasts geteilt.

Während viele beitreten, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln oder einfach ihr soziales Leben zu verbessern, gibt es eine Struktur, die weit hinter dem öffentlichen Bild steckt: eine vielschichtige Hierarchie, die auf Ritualen, Symbolik und versteckten Absichten aufbaut, in der bei jedem Schritt nur Bruchstücke der Wahrheit ans Licht kommen und die wahre Macht im Schweigen und in der Kontrolle liegt.

Die Freimaurerei operiert auf zwei Ebenen: Die erste Ebene ist die Realität, die die überwiegende Mehrheit ihrer Mitglieder erlebt und die durch Kameradschaft, Zeremonien und eine sorgfältig aufrechterhaltene Illusion von Offenheit geprägt ist.

Die zweite Ebene liegt darunter, wo uraltes Wissen, Manipulation und Einfluss aufeinandertreffen und Regierungen, Religionen und den Lauf der Menschheitsgeschichte prägen.

Auf den höchsten Ebenen herrscht ein schreckliches Paradoxon. Je höher ein Eingeweihter aufsteigt, desto weniger Kontrolle hat er.

Ab einem bestimmten Punkt beherrschen nicht mehr die Menschen das System, sondern das System beherrscht sie. An der Spitze, so heißt es, gibt es keine Herren mehr.

Es gibt nur noch Diener, die einer Intelligenz verpflichtet sind, die viel älter ist als die Menschheit, und die das Schicksal der Zivilisation aus dem Schatten heraus lenken.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Quellen: PublicDomain/thetartarianempire.co.uk am 25.10.2025