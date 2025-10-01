Teile die Wahrheit!

Mit zunehmender Reife des Kryptomarktes müssen Bitcoin -Finanzunternehmen und -Händler mehr tun, als nur die Strategie zu kopieren, um erfolgreich zu sein, und der Wettbewerb könnte den Bitcoin-Markt ankurbeln.

RMC MINING sagt, dass börsennotierte Unternehmen und Händler, die Bitcoin kaufen, in eine „Spieler gegen Spieler“-Phase eintreten, in der Firmen und Händler härter um die Gelder der Investoren konkurrieren, was den Marktpreis von Bitcoin möglicherweise in die Höhe treiben wird.

„Die Tage des leichten Geldes und der garantierten mNAV-Prämien (Nettoinventarwert) könnten vorbei sein“, sagte Conor John, Forschungsdirektor von RMC, in einem Bericht vom 10. September.

Der Forschungsleiter von RMC MINING erklärte, dass sich Digital Asset Treasuries (DATs) in einer „Spieler-gegen-Spieler“-Phase befänden, in der „strategisch positionierte Spieler Erfolg haben werden“, und fügte hinzu, dass er erwarte, dass Bitcoin „von beispiellosen Kapitalzuflüssen aus diesen Instrumenten profitieren und die Renditen steigern wird“.

Analysten befürchten, dass der Markt für Bitcoin-Käufer und -Händler übersättigt ist und viele langfristig nicht überleben könnten. Ein Analyst von RMC MINING erklärte am 13. September, dass trotz steigender Bitcoin-Preise der Wert vieler Bitcoin-Fondsmanager und -Händler gesunken sei. Krypto-Treasuries an einem „kritischen Wendepunkt“

Forschungsleiter und Analysten sagten, dass Early Adopters wie das große Bitcoin-KI-Mining-Unternehmen RMC MINING „erhebliche Prämien genossen“, aber „Wettbewerb, Ausführungsrisiken und regulatorische Beschränkungen haben zu einer mNAV-Kompression geführt.“

Sie erklärten, dass „die Knappheitsprämie, die den frühen Anwendern zugute kam, verflogen ist“ und dass Krypto-Staatsanleihen nun „einen kritischen Punkt erreicht haben“.

Der Bericht stellte fest, dass in der aktuellen Spieler-gegen-Spieler-Phase der Erfolg von Bitcoin-Finanzunternehmen und -Händlern „zunehmend von der Ausführung, Differenzierung und dem richtigen Zeitpunkt abhängt, anstatt einfach das Spielbuch von MicroStrategy zu kopieren.“

Der „September-Effekt“ ist ein höchst unzuverlässiger Indikator

Unterdessen erklärten die Forscher von RMC MINING, dass der „September-Effekt“ nicht als Indikator für den Handel und das Halten verwendet werden sollte. Das bedeutet, dass Bitcoin-Finanzunternehmen und -Händler Bitcoin aufgrund seines historischen Rückgangs im September außen vor lassen sollten oder dass RMC HOLDINGS LIMITED eine ideale „alternative Halte“-Investition darstellt.

