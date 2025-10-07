Die Akasha-Chroniken – Das ätherische Archiv des ultimativen Wissens

Teile die Wahrheit!

Im Laufe der Jahrhunderte existierte in vielen Religionen und Philosophien die Vorstellung, dass das Universum ein zusammenhängendes Ganzes ist, das geordnet, interaktiv und bewusst ist. Wir definieren Bewusstsein üblicherweise als Selbstbewusstsein oder als Bewusstsein unserer Existenz.

Bedeutet die Vorstellung eines „bewussten Universums“, dass das Universum sich seiner selbst bewusst ist und Empfindungsvermögen besitzt (die Fähigkeit, Gefühle und Empfindungen zu entwickeln)? Und sind die „Akasha-Chroniken“ nur ein anderer Name für das universelle Bewusstsein ?

Was sind die Akasha-Chroniken?

Lassen Sie uns zunächst die Theosophie definieren, die laut Wikipedia ein religiöses und philosophisches System ist, das im späten 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten entstand.

Die Theosophie wurde von der Russin Helena Blavatsky gegründet und basiert hauptsächlich auf ihren Schriften. Sie ist stark von älteren europäischen Philosophien wie dem Neuplatonismus und indischen Religionen wie dem Hinduismus und Buddhismus geprägt.

Anfang des 20. Jahrhunderts führten die Theosophen den Begriff „Akasha-Chronik“ ein, weil er ihren Vorstellungen von der Funktionsweise des Universums und der Speicherung von Wissen und Erfahrungen im Universum entsprach.

Der Begriff Akasha (Sanskrit für Äther) wurde gewählt, weil die Theosophen glaubten, das Universum bestehe aus einer unsichtbaren Substanz.

Sie sahen die Substanz in elektromagnetischen Feldern organisiert, wo die physikalische Realität als Schwingungen existierte. Und dass die Aufzeichnungen Abdrücke energetischer Schwingungen auf der alles durchdringenden, unsichtbaren Substanz der Akasha waren. (10 Wahrheiten, die Edgar Cayce über die Akasha-Chroniken teilte)

Die Akasha-Chroniken sind als ätherisches Archiv des ultimativen Wissens bekannt geworden, das die Einzelheiten der Schöpfung präsentiert – alle Bereiche, Dimensionen, Galaxien, Welten und Wesen.

Alles, was jemals geschehen ist, geschieht und geschehen wird, ist in den Aufzeichnungen enthalten. Alle Mysterien werden erklärt und alle Geheimnisse gelüftet.

Darüber hinaus sind alle Lektionen enthalten, die nötig sind, um die volle Verbindung mit dem „Schöpfer von Allem“ zu erreichen – sowie verschiedene Wege, diese zu erfüllen.

Was die dreidimensionale physische Realität betrifft, in der wir leben, enthalten die Akasha-Chroniken Listen aller Erfolge und Misserfolge jedes Menschen – bis hin zu den Aufgestiegenen Meistern. Die Lebenspläne jedes Menschen und alles, was während seines Lebens auf der Erde geschah, sind aufgezeichnet.

Dazu gehört, welche Ziele erreicht wurden und welche noch nicht erreicht sind, was Gutes und Böses getan wurde und alle Erfahrungen. Die Aufzeichnungen enthalten jeden Gedanken, den wir je hatten, und jede Entscheidung, die wir getroffen haben oder treffen werden.

Alte Glaubensvorstellungen bezüglich der Akasha-Chronik

Hinweise auf eine Art der Aufzeichnung von Wissen gibt es weltweit in Religionen, Folklore, Mythen und Legenden.

Die Völker der Antike weltweit glaubten an ein himmlisches Buch, eine himmlische Tafel oder eine himmlische Bibliothek, die die Geschichte der Menschheit und die Reise jeder Seele enthielt. Verschiedene Kulturen verwendeten unterschiedliche Namen, doch das Wesentliche ist dasselbe.

In der Bibel wird es „Buch des Lebens“ genannt. Die Ägypter nannten es „Halle der zwei Wahrheiten“. Und die Theosophen nannten es „Akascha-Chronik“ oder „Halle der Aufzeichnungen“.

Wir verfügen über historische Berichte über viele Völker der Antike – wie etwa die keltischen Druiden, tibetischen Lamas, Mystiker aus dem Nahen Osten, die alten Mayas und die amerikanischen Ureinwohner –, die auf höheres Wissen in den Akasha-Chroniken zugegriffen haben, um spirituelle Führung zu erhalten.

Der Verlust der Geschichte vergangener Zivilisationen

Der größte Verlust für die Menschheit ist der Verlust und/oder die Verzerrung der Geschichte vergangener Zivilisationen und der darin enthaltenen Weisheit.

Überlegen Sie einmal, welches Wissen für den Bau der großen Pyramiden Ägyptens oder die Berechnung des Maya-Kalenders erforderlich war. Und haben Sie sich schon einmal gefragt, welches Wissen in der antiken Bibliothek von Alexandria und ähnlichen Einrichtungen verloren ging?

Im Laufe der Menschheitsgeschichte sind Zivilisationen entstanden und verschwunden – manche ohne bleibende Aufzeichnungen ihrer Errungenschaften oder ihrer Existenz. Vieles von dem, was wir zu wissen glauben, ist Spekulation und Verzerrung, basierend auf der Untersuchung von Ruinen, Artefakten, Tafeln, Texten und Sprachen, die wir nicht vollständig entziffern oder entschlüsseln können.

Der Verlust und/oder die gezielte Verzerrung unseres Verständnisses des Universums und der Evolution unserer eigenen Spezies ist unermesslich. Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Gegenwart und zur Richtung der Zukunft.

Glücklicherweise enthalten die Akasha-Chroniken die gesamte Weisheit und Wahrheit aller Zeiten. Einige Menschen, die in den Chroniken lasen – darunter der Hellseher Edgar Cayce (1877–1945) – haben die Geschichte verlorener Zivilisationen wie Atlantis und Lemuria enthüllt.

Leser der Aufzeichnungen haben Einzelheiten des Lebens in der Vergangenheit enthüllt, die in unseren Bildungssystemen nie anerkannt oder gelehrt wurden . Aus diesem Grund gehören Sie möglicherweise zu den vielen, die erfahren möchten, wie sie auf die Aufzeichnungen zugreifen können.

Vielleicht haben Sie in der Vergangenheit in einer dieser Zivilisationen gelebt und sind zurückgekehrt, um ihre Geheimnisse in der heutigen Welt aufzudecken. In den Akasha-Chroniken ist nichts aus der Geschichte verloren gegangen.

Viele glauben, wir befinden uns an einem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte – einer Zeit, in der sich die Welt, wie wir sie kennen, zum Guten oder zum Schlechten verändern kann. Wie Atlantis, Lemuria und andere längst verlorene antike Zivilisationen könnten auch wir auf eine Katastrophe zusteuern.

Sind wir dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, nur weil uns unsere wahre Geschichte vorenthalten wurde? Vielleicht sind die Akasha-Chroniken eine Informationsquelle für Menschen mit Fragen in der heutigen Zeit – und ermöglichen es ihnen, die wahre Geschichte zu entdecken, die uns zum nächsten Aufstieg führen kann.

Was es bedeutet, auf die Akasha-Chronik zuzugreifen

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Akasha-Chroniken keine Sammlung von Dokumenten sind. Sie sind das Mandala der Schöpfung.

Der Zugriff auf die Akasha-Chronik bedeutet, auf Allwissenheit zuzugreifen . Es geht darum, die nächste Antwort in der Entfaltung Ihrer Fragen zu kennen/finden .

Es ist allwissend, denn kein Wissen wird verleugnet. Jeder kann auf die Akasha-Chronik zugreifen und jede beliebige Frage stellen – obwohl dies viel Übung, Konzentration und Meditation erfordert.

Was auch immer Sie suchen, Sie werden es finden. Sie müssen jedoch wissen, wonach Sie suchen. Wenn Sie nach einer Antwort suchen, müssen Sie wissen, wie Sie die Frage richtig stellen.

Dies ist selten so einfach, wie es klingt, weil wir es gewohnt sind, vorgefertigte Fragen mit festgeschriebenen Annahmen über unsere Einschränkungen und Probleme in unserem aktuellen Leben zu stellen.

Die meisten Menschen suchen nicht nach einer Antwort. Sie suchen nach Bestätigung und der Erlaubnis, ihren Wünschen und Trieben nachzugeben.

Wenn Sie sich öffnen (indem Sie sich beruhigen, erden und zentrieren) und eine Frage im Kopf behalten, werden Sie eine Bewegung (einen Fluss) in Ihrem Herzen spüren.

Wenn Sie in die Akasha-Chronik eintauchen, kann Ihr sterbliches Selbst in dieser dreidimensionalen Realität Ihrem Höheren Geist begegnen .

Doch anstatt ein lebendiges, atmendes Wesen wie wir zu sein, präsentiert sich Ihr Höherer Geist in einem einzigartigen, statuenhaften, informationsreichen, ewigen Moment, der von überall her zugänglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Akasha-Chroniken keine Animation/Bewegung, weil alle Datensätze vorhanden sind, gleichzeitig. Die umfassendere Realität der Existenz ist zeitlos, weil sie alle Momente der Zeit gleichermaßen enthält.

Animation/Bewegung erfordert Veränderung im Laufe der Zeit (was in der weiteren Realität nicht möglich ist). Daher wird das Reich Ihres Höheren Geistes als statische, unendliche Bibliothek dargestellt, die Sie mit Ihrem begrenzten Fokus und Ihrem inneren Sinn (Intuition) wahrnehmungsmäßig navigieren können. Sie sorgen für die Bewegung. Sie hauchen der Bibliothek mit Ihren Fragen Leben ein.

Dadurch wird uns bewusst, dass in jedem von uns eine unendliche Bibliothek von „Selbsten“ steckt. Wir können auf jedes Selbst zugreifen, dessen wir uns bewusst werden.

Das Selbst (oder die Seele) ist die primäre Einheit des Bewusstseins. Wenn wir auf die Akasha-Chronik zugreifen, werden die Selbste, mit denen wir uns am meisten identifizieren, sichtbar, da unsere Wahrnehmung auf sie gerichtet ist. Dies ist das Erwachen zu dem, was wir bereits sind … alles, was wir sind … alles, was ist .

Um es in einer traditionelleren spirituellen Sprache auszudrücken: Wenn Sie auf die Akasha-Chronik zugreifen, greifen Sie auf eine riesige Bibliothek zu, die einen Ozean unendlichen Wissens (Bewusstseins) enthält.

Wenn Sie bei der Art und Weise, wie Sie Ihre Fragen stellen, nicht polarisiert sind – das heißt, wenn Sie nicht auf der Suche nach Erlösung sind, wenn Sie keine Angst haben und wenn Ihre Frage in keiner Weise voreingenommen ist –, dann werden Sie die klarste Antwort auf Ihre Frage in einer für Sie verständlichen Form erhalten.

Wenn Sie Ihre Erfahrung mit den Akasha-Chroniken nicht mit offenem Herzen verfolgen, werden Sie zurückgeworfen. Wenn Sie die Liebe und Einbeziehung all dessen, was die Akasha-Chroniken vermitteln, nicht sehen wollen, werden Sie sofort einen Grund finden, die Antworten, die Sie erhalten, abzulehnen.

Die Bibliothek ist ruhig. Sie ist unparteiisch und ohne Hintergedanken. Sie übt keinen Druck aus. Ihre nichtpolarisierenden Eigenschaften können nur durch Ihren Wunsch nach Klarheit erreicht werden.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 07.10.2025