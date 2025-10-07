Die Akasha-Chroniken – Das ätherische Archiv des ultimativen Wissens

Im Laufe der Jahrhunderte existierte in vielen Religionen und Philosophien die Vorstellung, dass das Universum ein zusammenhängendes Ganzes ist, das geordnet, interaktiv und bewusst ist. Wir definieren Bewusstsein üblicherweise als Selbstbewusstsein oder als Bewusstsein unserer Existenz.
Bedeutet die Vorstellung eines „bewussten Universums“, dass das Universum sich seiner selbst bewusst ist und Empfindungsvermögen besitzt (die Fähigkeit, Gefühle und Empfindungen zu entwickeln)? Und sind die „Akasha-Chroniken“ nur ein anderer Name für das universelle Bewusstsein ?
Was sind die Akasha-Chroniken?
Lassen Sie uns zunächst die Theosophie definieren, die laut Wikipedia ein religiöses und philosophisches System ist, das im späten 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten entstand.
Die Theosophie wurde von der Russin Helena Blavatsky gegründet und basiert hauptsächlich auf ihren Schriften. Sie ist stark von älteren europäischen Philosophien wie dem Neuplatonismus und indischen Religionen wie dem Hinduismus und Buddhismus geprägt.
Anfang des 20. Jahrhunderts führten die Theosophen den Begriff „Akasha-Chronik“ ein, weil er ihren Vorstellungen von der Funktionsweise des Universums und der Speicherung von Wissen und Erfahrungen im Universum entsprach.
Der Begriff Akasha (Sanskrit für Äther) wurde gewählt, weil die Theosophen glaubten, das Universum bestehe aus einer unsichtbaren Substanz.
Sie sahen die Substanz in elektromagnetischen Feldern organisiert, wo die physikalische Realität als Schwingungen existierte. Und dass die Aufzeichnungen Abdrücke energetischer Schwingungen auf der alles durchdringenden, unsichtbaren Substanz der Akasha waren. (10 Wahrheiten, die Edgar Cayce über die Akasha-Chroniken teilte)
Die Akasha-Chroniken sind als ätherisches Archiv des ultimativen Wissens bekannt geworden, das die Einzelheiten der Schöpfung präsentiert – alle Bereiche, Dimensionen, Galaxien, Welten und Wesen.
Alles, was jemals geschehen ist, geschieht und geschehen wird, ist in den Aufzeichnungen enthalten. Alle Mysterien werden erklärt und alle Geheimnisse gelüftet.
Darüber hinaus sind alle Lektionen enthalten, die nötig sind, um die volle Verbindung mit dem „Schöpfer von Allem“ zu erreichen – sowie verschiedene Wege, diese zu erfüllen.
Was die dreidimensionale physische Realität betrifft, in der wir leben, enthalten die Akasha-Chroniken Listen aller Erfolge und Misserfolge jedes Menschen – bis hin zu den Aufgestiegenen Meistern. Die Lebenspläne jedes Menschen und alles, was während seines Lebens auf der Erde geschah, sind aufgezeichnet.
Dazu gehört, welche Ziele erreicht wurden und welche noch nicht erreicht sind, was Gutes und Böses getan wurde und alle Erfahrungen. Die Aufzeichnungen enthalten jeden Gedanken, den wir je hatten, und jede Entscheidung, die wir getroffen haben oder treffen werden.
Alte Glaubensvorstellungen bezüglich der Akasha-Chronik
Hinweise auf eine Art der Aufzeichnung von Wissen gibt es weltweit in Religionen, Folklore, Mythen und Legenden.
Die Völker der Antike weltweit glaubten an ein himmlisches Buch, eine himmlische Tafel oder eine himmlische Bibliothek, die die Geschichte der Menschheit und die Reise jeder Seele enthielt. Verschiedene Kulturen verwendeten unterschiedliche Namen, doch das Wesentliche ist dasselbe.
In der Bibel wird es „Buch des Lebens“ genannt. Die Ägypter nannten es „Halle der zwei Wahrheiten“. Und die Theosophen nannten es „Akascha-Chronik“ oder „Halle der Aufzeichnungen“.
Wir verfügen über historische Berichte über viele Völker der Antike – wie etwa die keltischen Druiden, tibetischen Lamas, Mystiker aus dem Nahen Osten, die alten Mayas und die amerikanischen Ureinwohner –, die auf höheres Wissen in den Akasha-Chroniken zugegriffen haben, um spirituelle Führung zu erhalten.
Der Verlust der Geschichte vergangener Zivilisationen
Der größte Verlust für die Menschheit ist der Verlust und/oder die Verzerrung der Geschichte vergangener Zivilisationen und der darin enthaltenen Weisheit.
Überlegen Sie einmal, welches Wissen für den Bau der großen Pyramiden Ägyptens oder die Berechnung des Maya-Kalenders erforderlich war. Und haben Sie sich schon einmal gefragt, welches Wissen in der antiken Bibliothek von Alexandria und ähnlichen Einrichtungen verloren ging?
Im Laufe der Menschheitsgeschichte sind Zivilisationen entstanden und verschwunden – manche ohne bleibende Aufzeichnungen ihrer Errungenschaften oder ihrer Existenz. Vieles von dem, was wir zu wissen glauben, ist Spekulation und Verzerrung, basierend auf der Untersuchung von Ruinen, Artefakten, Tafeln, Texten und Sprachen, die wir nicht vollständig entziffern oder entschlüsseln können.
Der Verlust und/oder die gezielte Verzerrung unseres Verständnisses des Universums und der Evolution unserer eigenen Spezies ist unermesslich. Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Gegenwart und zur Richtung der Zukunft.
Glücklicherweise enthalten die Akasha-Chroniken die gesamte Weisheit und Wahrheit aller Zeiten. Einige Menschen, die in den Chroniken lasen – darunter der Hellseher Edgar Cayce (1877–1945) – haben die Geschichte verlorener Zivilisationen wie Atlantis und Lemuria enthüllt.
Leser der Aufzeichnungen haben Einzelheiten des Lebens in der Vergangenheit enthüllt, die in unseren Bildungssystemen nie anerkannt oder gelehrt wurden . Aus diesem Grund gehören Sie möglicherweise zu den vielen, die erfahren möchten, wie sie auf die Aufzeichnungen zugreifen können.
Vielleicht haben Sie in der Vergangenheit in einer dieser Zivilisationen gelebt und sind zurückgekehrt, um ihre Geheimnisse in der heutigen Welt aufzudecken. In den Akasha-Chroniken ist nichts aus der Geschichte verloren gegangen.
Viele glauben, wir befinden uns an einem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte – einer Zeit, in der sich die Welt, wie wir sie kennen, zum Guten oder zum Schlechten verändern kann. Wie Atlantis, Lemuria und andere längst verlorene antike Zivilisationen könnten auch wir auf eine Katastrophe zusteuern.
Sind wir dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, nur weil uns unsere wahre Geschichte vorenthalten wurde? Vielleicht sind die Akasha-Chroniken eine Informationsquelle für Menschen mit Fragen in der heutigen Zeit – und ermöglichen es ihnen, die wahre Geschichte zu entdecken, die uns zum nächsten Aufstieg führen kann.
Was es bedeutet, auf die Akasha-Chronik zuzugreifen
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Akasha-Chroniken keine Sammlung von Dokumenten sind. Sie sind das Mandala der Schöpfung.
Der Zugriff auf die Akasha-Chronik bedeutet, auf Allwissenheit zuzugreifen . Es geht darum, die nächste Antwort in der Entfaltung Ihrer Fragen zu kennen/finden .
Es ist allwissend, denn kein Wissen wird verleugnet. Jeder kann auf die Akasha-Chronik zugreifen und jede beliebige Frage stellen – obwohl dies viel Übung, Konzentration und Meditation erfordert.
Was auch immer Sie suchen, Sie werden es finden. Sie müssen jedoch wissen, wonach Sie suchen. Wenn Sie nach einer Antwort suchen, müssen Sie wissen, wie Sie die Frage richtig stellen.
Dies ist selten so einfach, wie es klingt, weil wir es gewohnt sind, vorgefertigte Fragen mit festgeschriebenen Annahmen über unsere Einschränkungen und Probleme in unserem aktuellen Leben zu stellen.
Die meisten Menschen suchen nicht nach einer Antwort. Sie suchen nach Bestätigung und der Erlaubnis, ihren Wünschen und Trieben nachzugeben.
Wenn Sie sich öffnen (indem Sie sich beruhigen, erden und zentrieren) und eine Frage im Kopf behalten, werden Sie eine Bewegung (einen Fluss) in Ihrem Herzen spüren.
Wenn Sie in die Akasha-Chronik eintauchen, kann Ihr sterbliches Selbst in dieser dreidimensionalen Realität Ihrem Höheren Geist begegnen .
Doch anstatt ein lebendiges, atmendes Wesen wie wir zu sein, präsentiert sich Ihr Höherer Geist in einem einzigartigen, statuenhaften, informationsreichen, ewigen Moment, der von überall her zugänglich ist.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Akasha-Chroniken keine Animation/Bewegung, weil alle Datensätze vorhanden sind, gleichzeitig. Die umfassendere Realität der Existenz ist zeitlos, weil sie alle Momente der Zeit gleichermaßen enthält.
Animation/Bewegung erfordert Veränderung im Laufe der Zeit (was in der weiteren Realität nicht möglich ist). Daher wird das Reich Ihres Höheren Geistes als statische, unendliche Bibliothek dargestellt, die Sie mit Ihrem begrenzten Fokus und Ihrem inneren Sinn (Intuition) wahrnehmungsmäßig navigieren können. Sie sorgen für die Bewegung. Sie hauchen der Bibliothek mit Ihren Fragen Leben ein.
Dadurch wird uns bewusst, dass in jedem von uns eine unendliche Bibliothek von „Selbsten“ steckt. Wir können auf jedes Selbst zugreifen, dessen wir uns bewusst werden.
Das Selbst (oder die Seele) ist die primäre Einheit des Bewusstseins. Wenn wir auf die Akasha-Chronik zugreifen, werden die Selbste, mit denen wir uns am meisten identifizieren, sichtbar, da unsere Wahrnehmung auf sie gerichtet ist. Dies ist das Erwachen zu dem, was wir bereits sind … alles, was wir sind … alles, was ist .
Um es in einer traditionelleren spirituellen Sprache auszudrücken: Wenn Sie auf die Akasha-Chronik zugreifen, greifen Sie auf eine riesige Bibliothek zu, die einen Ozean unendlichen Wissens (Bewusstseins) enthält.
Wenn Sie bei der Art und Weise, wie Sie Ihre Fragen stellen, nicht polarisiert sind – das heißt, wenn Sie nicht auf der Suche nach Erlösung sind, wenn Sie keine Angst haben und wenn Ihre Frage in keiner Weise voreingenommen ist –, dann werden Sie die klarste Antwort auf Ihre Frage in einer für Sie verständlichen Form erhalten.
Wenn Sie Ihre Erfahrung mit den Akasha-Chroniken nicht mit offenem Herzen verfolgen, werden Sie zurückgeworfen. Wenn Sie die Liebe und Einbeziehung all dessen, was die Akasha-Chroniken vermitteln, nicht sehen wollen, werden Sie sofort einen Grund finden, die Antworten, die Sie erhalten, abzulehnen.
Die Bibliothek ist ruhig. Sie ist unparteiisch und ohne Hintergedanken. Sie übt keinen Druck aus. Ihre nichtpolarisierenden Eigenschaften können nur durch Ihren Wunsch nach Klarheit erreicht werden.
4 comments on “Die Akasha-Chroniken – Das ätherische Archiv des ultimativen Wissens”
Gibt es noch ungeklärte Geheimnisse im alten Ägypten?
Unbedingt!
Die Ägypter hatten eine Vorliebe für Säulenhallen. Zum Beispiel in Karnak.
Die Säulen stehen dicht an dicht.
Aus architektonischer Sicht sind die unsinnig, den die verstellen den ganzen Innenraum. Zudem haben die einen so gewaltigen Umfang, die kann man nur zu zweit umfassen.
Was dachten sich die Ägypter bei den Säulen?
Manche Säulen geben das Geheimnis preis.
Stützen die Säulen den Himmel?
Nein!
Das ist zwar eine Behauptung, die die Ausgrabungsstätten spirituell aufhübschen, aber dafür sind die Säulen nicht gedacht gewesen.
Die Stadt der Toten, die Ägypter bauten ihren Königen Nekropolen, in denen die Verstorbenen so leben sollten, wie sie es gewohnt waren, mit Dienerschaft, Innenhöfen, wo sie spazieren gehen konnten, mit Innenräumen, angedeuteten Türen und Fenstern, und Maueröffnungen, durch die sie die Sterne sehen konnten.
Die Säulen nehmen sehr viel Platz weg vom Innenraum. Die sind kein bloßer Zierrat, sondern haben ein besondere Bedeutung.
Ägypten ist wohl das einzige Reich, wo alles eine Bedeutung hat.
Der Artikel hat gute Ideen.
…“Sind wir dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, nur weil uns unsere wahre Geschichte vorenthalten wurde?“..
Die Geschichte wird nicht vorenthalten, die Schriften vom Anfang der Erde und wie das Leben auf der Erde entstand wurden verbrannt, somit kann das nicht vorenthalten werden, denn es ist einfach nichts da.
Kann sein das noch Wissen im kollektivem Denken der Menschheit vorhanden ist, in der DNA der Menschen abgespeichert ist, was hier als Akasha bezeichnet wird.
..“In der Bibel wird es „Buch des Lebens“ genannt. Die Ägypter nannten es „Halle der zwei Wahrheiten“ oder „Halle der Aufzeichnungen“……
Auch Platon holte sein Wissen aus diesen ägyptischen Hallen des Wissens (Universität) Diese Aufzeichnungen über den Beginn des Lebens und über die Entstehung der Erde füllten zwei Hallen voll mit Büchern, solches Wissen über die Erde hat es seither nie wieder gegeben.
Doch da gab es eine Zeit da wurde alles ägyptische verbrannt auch die ägyptische Bibliothek Universität in Alexandria wurde verbrannt.
Jahrhunderte später wollte man dieses Wissen wieder rekonstruieren was aber nicht mehr gelang, und aus der Erinnerung heraus wurde ein Büchlein verfasst was wir heute als Bibel kennen, darin sind aber nur Erinnerungsfragmente enthalten.
Diese Art von Zerstörung vom Wissen über die Menschheitsgeschichte geschieht zu allen Zeiten, auch heute.
Da ist es nur logisch das kein Wissen über die Entstehung der Erde und über die Entstehung des Lebens vorhanden ist, und auch kein Wissen vorhanden ist wie das Jenseits beschaffen ist, denn der Mensch zerstört zu allen Zeiten sein ach so wertvolles Wissen.
..und, Heute wird die Bibel als ach so wichtig angesehen, doch heute schon gibt es die Bibel in einer völlig freien Übersetzung in Jugendsprache (Volxbibel), denn das Verbrennen von Büchern erzeugt ein negatives Denkmuster, darum wird heute alles einfach umgeschrieben, damit wird der letzte verbleibende Rest vom Wissen über die Erde entfernt.
Denkt ihr wirklich es gab keine Aufzeichnungen über das Leben in Atlantis, oder deren exakten Lage.
Platon war in Ägypten, dort gab es hunderte von Büchern darin war das Leben in Atlantis detailliert beschrieben.
Dann hat man das gesamte Wissen der Menschheit verbrannt und gelöscht, was in Ägypten mehrere Hallen an Büchern füllte. Doch die Schriften des Platon haben sie übersehen, denn Platon lebte in Griechenland, sie wussten nicht das Platon ägyptisches Wissen aufgeschrieben hat, alle dachten und denken heute noch Platon hätte eigenes griechisches Wissen aufgeschrieben.
Dabei hat Platon selbst geschrieben, das es in Griechenland keine Schriften über die Menschheit gibt, und er deshalb nach Ägypten reiste um Wissen anzusammeln.
Platon reiste nach Ägypten um in der Universität von Alexandria zu studieren, denn nur dort konnte man das Wissen über die Erde studieren.
Der Zugriff zu den Akasha-Chroniken sollte theoretisch möglich sein, doch diesen Unsinn was einige als Akasha verbreiten, ist reines Wunschdenken.
Denn keiner von diesen Schlaubis kann den Anfang der Erde beschreiben, und beschreiben wie der Mensch entstanden ist.
Mal eine Frage an die Schlaubis, wie war es möglich das Adam ein Alter von 930 Jahre erreichen konnte, auch das Alter von Noah mit 950 Jahren wie könnte ein so hohes Alter erreicht werden, oder wo ist denn nun Atlantis, dieses Wissen herzustellen müsste mit der Akasha-Technik möglich sein, doch wie gesagt alles nur Schlaubis.
…“Die Völker der Antike weltweit glaubten an ein himmlisches Buch, eine himmlische Tafel oder eine himmlische Bibliothek, die die Geschichte der Menschheit und die Reise jeder Seele enthielt. Verschiedene Kulturen verwendeten unterschiedliche Namen, doch das Wesentliche ist dasselbe.“…
Das ist die exakte Beschreibung der Bibliothek von Alexandria.
Auch die Pyramide war vermutlich ein Wissensspeicher mit vielen goldenen Tafeln an den Wänden worauf die Menschheitsgeschichte aufgeschrieben war.
Da der Mensch immer alle Aufzeichnungen zerstört hat vom Wissen über die Erde, ist es logisch das kein Wissen vom Beginn des Lebens auf der Erde vorhanden ist.
Darum ist auch kein Wissen über das Jenseits vorhanden, da auch dieses Wissen verbrannt wurde.
Die Akasha-Chronik liefert in ihrer Eigenschaft als Weltgedächtnis auch den eigentlichen Grund für jegliche Prophezeiung. Sie gleicht darin einer Art von virtuellem Speicher, der ständig Dinge und Ereignisse aufnimmt, sie initialisiert, verändert und wiedergibt. Die Akasha-Chronik schreibt jedoch den Ablauf der Ereignisse nicht unausweichlich vor, sondern sieht sie als potentielle Möglichkeit im Fluss der Zeiten.
Jeder Mensch kann durch die schöpferische Kraft seiner Gedanken an diesem initierten Schöpfungsprozess teilnehmen und auf das Geschehen mit seinem Einfluss einwirken. Die daraus folgende Zukunft ist in diesem Sinne ebenso wie die Akasha-Chronik selbst lediglich eine Art von Hilfsmittel zur Klärung von Ursachen, die in der Vergangenheit liegen und sich in der Gegenwart auswirken oder sich erst noch in der Zukunft auswirken werden.
Die Jahre 2025-2031 sind Höhepunkt und Teil eines Prozesses der Transformation, die zu einer Veränderung des Zusammenlebens der Menschen führen wird. Es ist das Ziel dieses Prozesses, einen Ausgleich zu schaffen, den Prinzipien der Mäßigung, Achtsamkeit und Gerechtigkeit mehr Raum zu schaffen und es wird sich auf alle Menschen auswirken.
Die Menschen leiden im Kali Yuga an der Welt der Dualität und der Trennung von ihrem geistigen Ursprung. Es ist Zeit, diese Trennung als das zu erkennen, was sie ist – Maya ist Täuschung, und sie gilt es zu überwinden. Das goldene Zeitalter wird dies letztendlich offenbaren.
Dadurch werden sich die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Regeln ändern. Alle traditionellen, hierarchischen, repressiven Systeme, die den Menschen durch Angst, Repression und Abhängigkeiten zu beherrschen trachten, werden ihr endgültiges Versagen eingestehen. Alles, was sich dabei dem Fluss der Transformation entgegenstemmt, und an alten Strukturen haften bleibt, wird es nicht schaffen und auf der Strecke bleiben. Den Menschen werden diese Veränderungen dazu bringen, Verantwortung für sein Leben und seine Handlungen zu übernehmen. Die alten Muster der gegenseitigen Schuldzuweisungen werden nicht mehr funktionieren. Der Mensch wird endlich wieder seine Autonomie und Freiheit erlangen.