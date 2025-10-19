Die Corona-Impfung ist ein Trojanisches Pferd zur technologischen Transformation der Menschheit? (Video)

Teile die Wahrheit!

Corona hat über Nacht die Welt verändert. Neben vielen sinnlosen Maßnahmen hat vor allem die Covid-19-Impfung immensen Schaden in der Bevölkerung angerichtet und zudem eine Menge Fragen hinterlassen, etwa die Frage, ob die Vakzine Nanotechnologie zwecks globaler Kontrolle enthält.

Dieser und vieler weiterer Fragen gehen die Filmemacher Edward Szall und Matthew Skow ihrer neuen Dokumentation „DS2: Nano Sapiens“ nach. Von Frank Schwede

Corona war keine lebensgefährliche Pandemie, sondern eines der schlimmsten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Sinnlose Maßnahmen wie das Tragen von Masken und Abstandsregeln haben viel Schaden vor allem bei Kindern und alten Menschen hinterlassen.

Und dann war da noch die mittlerweise wissenschaftlich bewiesene unwirksame Impfung, die in Wahrheit nichts anderes als eine Gentherapie ist. Warum wurde sie der Bevölkerung quasi per Zwangsverordnung verabreicht?

Gibt es etwas, von dem die Bevölkerung bis heute nichts erfahren darf? Ja, sagen die Filmemacher Edward Szall und Matthew Skow.

In ihrer neuen Dokumentation „DS2: Nano Sapiens“ gehen sie unter anderem der Frage auf den Grund, ob sich in den Covid-19-Impfstoffen Nanotechnologie befindet, die Teil einer umfassenden Bewegung zu technokratischer Überwachung und Mikrochip-Implantation bei Menschen sein könnte.

Zahlreichen Berichten zufolge wurde in den Vakzinen selbstorganisierende Nanostruktur und Bluetooth-emittierende Partikel bei Geimpften nachgewiesen, was in den Netzmedien zu heftigen Spekulationen über eine verdeckte technologische Transformation der Menschheit führte

Weltweit beobachten Ärzte selbstorganisierender Nanostrukturen in Chargen von Pfizer und Moderna. Unter anderem haben spanische Wissenschaftler bereits 2021 unter der Leitung des Biostatikers Ricardo Delgado unter einem Transmissionselektronenmikroskop herausgefunden, dass die Corona-Vakzine von Biontech/Pfizer zu 99 Prozent aus Graphenoxid bestehen. (NIAID-Direktor hält Patent für Vogelgrippeimpfung, während seine Agentur „die tödlichsten Vogelgrippeviren der Welt“ entwickelt)

Der Rest sei mRNA, heißt es in einem Bericht, der von Professor Pablo Campra Madrid von der Universität von Almeria veröffentlicht wurde. Allerdings entstand die Studie nicht im Auftrag der Universität selbst, die sich von den Untersuchungsergebnissen distanzierte.(Trump demütigt RFK Jr. mit überraschender COVID-Booster-Aktion – Wer Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt!)

Graphen und Graphenoxid sind für die Forschung schon eine ganze Weile von großer Bedeutung. Da das Material erst 2004 entdeckt wurde, liegen zumindest offiziell noch keine genauen Untersuchungsergebnisse vor, welche Gefahren von dem Nanomaterial tatsächlich auf Mensch, Tier und Umwelt ausgehen.

Covid-Impfung als Trojanisches Pferd

Vorläufige Experimente mit Tieren haben jedoch gezeigt, dass über die Atemwege aufgenommen Graphen wohl dazu in der Lage sind, die Lunge zu schädigen. Graphen werden vielfältig in der Industrie (Sensoren und Beschichtungen) und auch in der Biomedizin eingesetzt, um beispielsweise ein Medikament an einen bestimmten Punkt im Körper zu transportieren.

Graphen sind in Form von Nanopartikel dazu in der Lage, genmanipulierte Viren oder Erbinformationen in Zellen einzuschleusen, um unseren Organismus dahingehend zu manipulieren, dass er etwas tut, was er sonst nicht tut, nämlich artfremde Eiweißmoleküle zu produzieren, in diesem Fall das Spike-Protein der Corona-Viren. Der Körper Geimpfter wird auf diese Weise ganz im Sinne des Transhumanismus selbst zur Impfstofffabrik.

Laut Global Research hat eine in Luxemburg durchgeführte Studie gezeigt, dass 29 von 30 befragten Personen nach einer Corona-Impfung eine magnetische Anziehungskraft verspürten.

Sogar ein Magnet haftete an der Haut, wo sich die Einstichstelle der Nadel befand. Darüber hinaus wurden im Internet häufig Videos veröffentlicht, die Menschen zeigen, die nach der Impfung offenbar elektromagnetisch geworden sind.

Laut Studien senden geimpfte Personen sogar ein elektromagnetisches Feld aus. Je früher eine Person geimpft wurde, desto stärker war das Feld, das sie abstrahlten. Am stärksten wurde der Effekt in Nähe der Injektionsstelle beobachtet.

Das beweist, dass sich zumindest in einigen Chargen der Vakzinen Nanopartikel befunden haben und sich auch wohl noch in neueren Chargen befinden, was vom Hersteller noch immer bewusst verschwiegen wird.

Untersucht wurden Nanopartikel auch in Verbindung mit 5G-Strahlung und EMF aktivierten Einheiten. Die Untersuchung fand im Rahmen einer dreijährigen Studie in einer unter Quarantäne gestellten IVF-Klinik in Südkorea statt, die von Dr. Young Mi Lee und Dr. Daniel Broudy durchgeführt wurde.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass sich im Covid-Impfstoff Nanotechnologie befindet, sind Bluetooth-Signale, die angeblich an den Gräbern geimpfter Personen ausgesendet wurden.

Wichtig ist, dass sich weitere unabhängige Wissenschaftler finden, die weitere Laboranalysen durchführen, um den Inhalt der Impfstoffampullen genau bestimmen zu können.

Edward Szall und Matthew Skow sehen ihr Werk sowohl als Untersuchung als auch als Warnung an die Menschheit. Sie weisen in mahnenden Worten darauf hin, dass die Gesellschaft möglicherweise am Rande einer sogenannten posthumanen Ära steht.

Daten im Gehirn extrahieren und einfügen

Die Dokumentation wurde für 2025 angekündigt und erscheint quasi als Fortsetzung des Dokumentarfilms „Died Suddenly“ aus dem Jahr 2022, der sich mit plötzlichen Todesfällen durch Massenimpfungen beschäftigt.

„Der Fundraising-Trailer“ feierte bereits am 28. Mai 2025 in sozialen Medien wie X, Rumble und BitChute Premiere. Der Trailer beschreibt die Produktion als eine Untersuchung, die Enthüllungen wie die Fälle wie Edward Snowden oder Jeffrey Epstein in ihrem Ausmaß weit übertreffen. Wörtlich heißt es in dem Trailer:

„Was ist größer als Snowde, größer als WikiLeaks, furchteinflößender als Epstein? Sind wir zu Maschinen geworden?“

Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Produktion, und der Fokus liegt auf der Beschaffung von Geldern für die Fertigstellung. Das heißt, dass die Dokumentation ausschließlich aus Spendengeldern finanziert wird.

In zahlreichen Interviews erwähnen Skow und Szall, dass ihr gemeinsames Projekt nach der Kontaktaufnahme mit einem Whistleblower im November 2024 entstanden sei.

Der Whistleblower, ein leitender Projektmanager von BioNTech, Pfizers Partner für mRNA-Impfstoffe, hat behauptet, dass zu den Projektanforderungen auch die Erfassung von Daten zu Covid-19-Injektionen mittels Nanotechnologie gehöre. Wörtlich sagte er: „Wenn man Daten extrahieren kann, kann man auch Daten einfügen.“

Weitere Erfahrungsberichte der Dokumentation umfassen unter anderem Analysen von Karen Kingston, die in „Final Days“ über Nanotechnologie spricht und auf Forscher wie Dr. David Nixon verweist, der in entsprechenden Videos Nanotechnologie in Covid-19-Impfstoffen untersucht hat.

Das Nanotechnologie bereits erfolgreich in der Medizin Verwendung findet, zeigen Forschungsberichte des Unternehmens INBRAIN. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, neuroelektronische Schnittstellen zu bauen, um etwa Gehirnerkrankungen zu heilen.

Ein Unternehmenssprecher betont, dass die Technologie durchaus dazu in der Lage ist, das menschliche Gehirn zu lesen, um etwa im Rahmen der Diagnostik bestimmte neurologische Muster zu erkennen oder um Personen zu steuern oder ihre Gehirnfunktion zu verändern.

Das heißt, auf Graphen basierende Bioschaltkreise können nicht nur in der Medizin zur Heilung neurologischer Erkrankungen wie Epilepsie eingesetzt werden, sondern auch von wahnsinnigen Machthabern zur Kontrolle der Bevölkerung.

Entsprechende Studien an Mäusen konnten beweisen, dass es funktioniert. Den Tieren wurden sowohl SPIONs (Super Paramagnetic Iron Nanoparticles) für den gezielten Wirkstofftransport im Gewebe als auch Magneto-Proteine verwendet, die eine Neuromodulation, also eine Gehirnkontrolle, bewirken.

Auch Ungeimpfte können betroffen sein

Das heißt, Graphen-Bioschaltkreise sind tatsächlich dazu in der Lage, Machthabern einen direkten Zugang zu den Hirnen der Bevölkerung zu verschaffen. Das heißt auch, der Gedanke, Graphen basierende Substanzen in Form von Impfstoffen in den menschlichen Körper einzubringen, die sich selbst zu Bioschaltkreisen im Gehirn zusammensetzen, ist gar nicht so abwegig.

Autokratien wären dazu in der Lage, zumindest den geimpften Teil der Bevölkerung zu kontrollieren und zu steuern, indem sie bestimmte Signale von 5G-Mobilfunktürmen senden.

Aber nicht nur Geimpfte, sondern auch Ungeimpfte, die engen Kontakt zu Geimpften hatten oder haben, können durch Shedding betroffen sein, da Geimpfte das Spike.Protein ausstoßen, beispielsweise über Hautkontakt, Husten oder Körperflüssigkeiten wie Schweiß oder Speichel.

Im Rahmen verschiedener Studien entdeckten Forscher in Proben der Pfizer-Vakzine magnetische Nanobot-ähnliche Strukturen. Ein elektromagnetisches Feld von einem kabellosen Ladegerät schien die Pfizerprobe besonders dazu anzuregen, Filamente zu entwickeln, die sowohl in großer Zahl als auch mit dauerhafter struktureller Integrität in destilliertem Wasser und normaler Kochsalzlösung vorhanden waren.

Die Pfizer-Vakzine für Kinder, das keinem elektromagnetischen Feld ausgesetzt war, ist ursprünglich stärker verdünnt als der Pfizer-Impfstoff für Erwachsene.

Es gibt eine Reihe von Ärzten, die bestreiten, dass sich Graphen oder andere Nanopartikel in den Corona-Vakzinen befinden. Zieht man aber bei der Bewertung dieser Aussage die Luxemburg-Studie hinzu, fällt auf, dass der Impfstoff, der in Wahrheit eine Gentherapie ist, nicht zum Schutz gegen das vermeintliche Corona-Virus verabreicht wurde, sondern offenbar vor dem Hintergrund des von Bill Gates geplant Transhumanismus.

Transhumanisten setzen auf eine Verschmelzung von Mensch und Maschine. Vor allem auf dem medizinischen Sektor gibt es eine Vielzahl von Entwicklungen, die eine transhumanistische Veränderung der Gesellschaft plausibel erscheinen lassen.

Dazu gehören auch die oben beschriebenen Gehirn-Implantate. Über Sensoren, Elektroden und Bluetooth-Technologie können sie die Aktivität des Gehirns überwachen und Prozesse im neuronalen Netzwerk stimulieren oder auf Befehl blockieren.

Tech-Gurus wie Bill Gates wollen aber noch einen Schritt weiter gehen. Sie wollen experimentelle Implantate ins Gehirn implantieren, die eine direkte Kommunikation mit künstlicher Intelligenz ermöglichen.

Beispielsweise ist es bereits möglich über smarte Tattoos, die in den Finger gestochen werden, Autos oder Türen zu öffnen und möglicherweise können sie auch bald als ID, als elektronischer Personalausweis, verwendet werden.

Technologie so anpassen, dass sie nicht bemerkt wird

Bill Gates sagte einmal, der Fortschritt der Technologie basiere darauf, sie so anzupassen, dass man sie nicht mehr bemerkt und sie unbeobachtet Teil des täglichen Lebens wird.

Das gilt insbesondere für neue Techniken der genetischen Manipulation und der Nanomedizin, die möglicherweise über die Corona-P(l)andemie eingeführt wurde.

Das heißt, hinter der Zwangsverabreichung der vermeintlichen Covid-19-Impfstoffen, die offenbar nichts anderes sind als ein Trojanisches Pferd sind, steckt die geheime Absicht, Menschen heimlich Nanotechnologie zu implantieren und damit die Ära einer technokratischer Überwachung einzuläuten.

Der BioNTech-Informant beschreibt, wie Nanotechnologie es möglich macht, Daten nicht nur aus dem Körper eines Menschen zu extrahieren, sondern sie auch einzugeben, möglicherweise zur Fernsteuerung.

Elektronenmikroskopbilder zeigen Kristallstrukturen in Impfstofffläschchen, die als potentielle Bluetooth-Empfängerantennen und Gehirn-Computerschnittstellen (BCIs) beschrieben werden, die ferngesteuert aktiviert werden können.

In der Dokumentation wird auch gezeigt, dass Impfstoffe Nanopartikel für die mRNA-Abgabe an bestimmte Zellen enthalten, einschließlich große „Bibliotheken“ von Nanopartikeln in jeder Zelle, wie in einem Zitat von James Dahlman von einer Konferenz zur RNA basierten Arzneimittelentwicklung im Jahr 2023 beschrieben.

Das Projekt hat in Online-Communitys Diskussionen über Transhumanismus ausgelöst, wobei Serien wie Pandemic im Januar 2020 auf Netflix und Bücher wie „The Viral Storm“ erwähnt wurden.

Ein genauer Veröffentlichungstermin von „DS2: Nano Sapiens“ ist noch nicht bekannt. Es ist aber geplant, den Film noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

