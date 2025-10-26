Die Menschheit im ultimativen Endspiel mit der „abtrünnigen Zivilisation“!

Teile die Wahrheit!

Befindet sich die Menschheit im Endspiel um ihre Freiheit? Es könnte schon in den kommenden Jahren auf ein Finale hinauslaufen, dass über die Zukunft entscheidet. Viele Theoretiker argumentieren seit Jahren, dass es im Hintergrund Pläne gibt, ein globales totalitäres Regime zu errichten.

Auch der bekannte UFO-Forscher Richard Dolan zeigt sich im Gespräch mit der ehemaligen US-Politikerin Catherine Austin Fitts überzeugt davon. Von Frank Schwede

Es gibt zwei Lager, die sich gegenüberstehen und mit harten Bandagen kämpfen. Das sind auf der einen Seite die Freiheitskämpfer, auf der anderen Seite die Globalisten, die hinter dem Rücken der Bevölkerung mit viel List und Tücke ein faschistisches System bestehend aus Angst und Kontrolle zu errichten planen.

Dazu nutzen sie Angstereignisse wie Gesundheitskrisen oder Kriege. Diese Ereignisse ziehen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich und bündelt sie auf einen Punkt.

In dem Moment, wo das passiert, verlieren die Menschen ihren Mittelpunkt und ihre Macht. Corona war das erste Großereignis dieser Art. Das darf nicht noch einmal passieren.

Über diese Tatsache sind sich auch viele Experten einig. Schwache Menschen ohne Mittelpunkt und Macht sind ein leichtes Fressen für die globalistische Elite und ihre politischen Machthaber.

Die Corona-Pandemie war eine False-Flag-Operation, eine zweite dieser Art ist bereits in Planung und könnte schon in Kürze folgen, nachdem die Globalisten mit einem großen Krieg gescheitert sind. Danach sieht es zumindest aktuell aus.

Mit einem weiteren gefälschten Gesundheitsereignis könnten sie mit Hilfe der Massenmedien ein weiteres Mal Erfolg haben, weil die meisten Menschen konditioniert genug sind, den Medien ihr uneingeschränktes Vertrauen zu schenken.

Längst schon haben sich die meisten Menschen daran gewöhnt, ständig und überall überwacht und kontrolliert zu werden. Überwachung und Kontrolle ist ein wichtiger Teil der Agenda der Globalisten.

Erschreckend ist, dass sich in Großteil der Bevölkerung der Kontrolle noch nicht einmal bewusst ist, betont der langjährige UFO-Forscher und Autor Richard Dolan in einem Gespräch mit der ehemaligen US-Politikerin Catherine Austin Fitts:

„Wären die Videokameras, die an jeder Straßenecke in jeder größeren Stadt dieses Landes zu finden sind, schon vor 30 Jahren aufgestellt worden, wären die Leute verrückt geworden. Sie hätten es nie zugelassen. Niemals.“

Die Bevölkerung wurde massiv verdummt

Die Agenda der Globalisten wurde in einem schleichenden Prozess eingeführt – und es ist nur der Dummheit eines großen Teils der Bevölkerung zu verdanken, dass das überhaupt möglich ist, sagt Dolan:

„Wir bringen Kindern Lesen und Schreiben bei. All diese Institutionen gibt es formal, aber dahinter stecken grundlegende Veränderungen. das hat definitiv zu einer massiven Verdummung unserer Bevölkerung geführt.“

Seit Corona leben wir in einer neuen Ära, in einer Ära der False Flags, mit denen die Bevölkerung traumatisiert und in die Knie gezwungen werden soll. Davon ist auch Richard Dolan überzeugt:

„Es ist der Auftakt zu einer neuen Ära. Wir befinden uns in einer Ära der False Flags. Sie müssen die Bevölkerung dazu bringen, zunehmend drakonische Maßnahmen zu ihrer Kontrolle zu akzeptieren, weil dies aus ihrer Sicht notwendig ist, um das von ihnen benötigte globale System zu schaffen.

Aus ihrer Sicht müssen sie ein globales totalitäres System schaffen. Tatsächlich kann dies zu einer abtrünnigen Zivilisation führen. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht.“

Nach Ansicht von Richard Dolan findet derzeit ein Wettkampf zwischen der abtrünnigen Gesellschaft mit der Kontrollgruppe an der Spitze und der Bevölkerung statt. Dolan bezeichnet diesen Kampf als ein Wettlauf um die Freiheit. Er sagt:

„Werden wir in diesem Wettlauf ihre Macht brechen können, indem wir kommunizieren, organisieren und die Kriminalität aufdecken, bevor sie ihre Kontrolle über das totalitäre System festigen, das wir möglicherweise nicht durchbrechen können. Das ist ein Wettlauf.

Die andere Rasse, ist die abtrünnige Zivilisation, die sich gegen diese anderen Wesen auf der Erde richtet. Ich möchte das erklären. Meine Forschungen haben überwältigende Beweise dafür geliefert, dass es die Präsenz eines „Anderen“ auf der Erde gibt. All diese fliegenden Untertassen und UFOs, die die Menschen sehen, sind nicht alle von Menschenhand geschaffen.

Richard Dolan ist wie viele andere Forscher der Überzeugung, dass die Menschheit seit Anbeginn von einer, möglicherweise sogar von mehreren fremden Zivilisationen beobachtet und kontrolliert wird. Er sagt:

„Wir haben unsere eigenen selbstgebauten fliegenden Untertassen. Ich glaube nicht, dass alle oder auch nur der Kern von uns gebaut wurden.

Wenn es eine abtrünnige Zivilisation gibt, dass garantiere ich ihnen, dass sie diese anderen Wesen aus militärischer Sicht betrachten und sagen: Wir sind weit hinter diesen Typen zurück und müssen aufholen, sonst sind wir möglicherweise erledigt.“

Die Gesellschaft wird neu organisiert

Der Forscher und Autor spricht in diesem Punkt die seit Jahrzehnten durchgeführte Entwicklung von Geheimtechnologie an, die über schwarze Kassen finanziert im Hintergrund stattfindet und die seiner Meinung nach nie öffentlich werden wird. Dolan:

„Wir sprechen hier von einem massiven Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsprogramm. Das kann aus Sicht dieser Leute nicht unter öffentlicher Kontrolle durchgeführt werden, weil das inakzeptabel ist. Das würde zu viel Panik auslösen und die Sache verraten.

Also machen sie es heimlich. Der einzige Weg, dies heimlich zu tun, ist die Untergrabung aller nur denkbaren Verfassungsgesetze. Sie müssen all das umgehen.

Ich glaube auch, dass sie der Meinung sind, dass wir nur durch eine Neuorganisation der Gesellschaft aufholen können. Diese vom Volk regierte Demokratie ist altmodisch. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen ein wirklich globales totalitäres System schaffen, und ich denke, genau das wollen sie.“

Dolan argumentiert, dass sich die Menschheit bereits in der finalen Phase befindet, dass es jetzt um alles oder nichts geht, dass die Freiheit des gesamten Planeten auf dem Spiel steht. Er sagt:

„Ich denke, es wird ein ultimatives Endspiel geben, in dem sie wahrscheinlich, was wir eine abtrünnige Zivilisation nennen, auf eine wahre Version wie Hitlers Herrenrasse zusteuern.

Denken sie an die Welt, die sie innerhalb von 50 Jahren erschaffen können. Nicht nur starke künstliche Intelligenz, nicht nur Quantencomputer, die es unseres Wissens nach vielleicht schon gibt, nicht nur die vollständige Beherrschung des menschlichen Genoms, nicht nur 3D-Druck, der wahrscheinlich organischer 3D-Druck sein wird, nicht nur eine Palette massiver, hochentwickelter Implantate im Menschen, die ihm Superkräfte verleihen, die ein Teil des Militärs bereits nutzt. Ich habe mit einigen dieser Militärs gesprochen. Was sie mit Implantaten alle anstellen können, ist erstaunlich.“

Dolan erklärt, dass diese Implantat-Technologie alles verändern wird. Vor allem geht es um die Kontrolle über das menschliche Genom, um beispielsweise den natürlichen Alterungsprozess zu stoppen oder zumindest deutlich zu verlangsamen:

„Denken sie mal darüber nach. Sie stehen kurz davor, den Menschen virtuelle Unsterblichkeit, Superstärke und Superintelligenz zu verleihen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht allen ermöglichen wollen.

Es wird also nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten sein, die es sich leisten können, und das werden sie selbst sein, und sie werden sich buchstäblich als eine Art übermenschliche Rasse erschaffen.

Hinzu kommt, dass die Kontrolle über ein System, sobald die Massen unter der Kontrolle einer virtuellen, rund um die Uhr stattfindenden, durch Propaganda hervorgerufenen, vollständigen Gedankenkontrolle stehen.

So weit sind wir noch nicht, aber wir nähern uns dem, sobald sie sich ausreichend sicher sind, dass sie dies vollständig unter Kontrolle haben, würde es mich nicht überraschen, wenn sie dann entscheiden: Ja, wir werden die Leute ein wenig über dies, das und jenes informieren, denn sie können wirklich nichts dagegen tun.“

Dem System die Energie entziehen

Richard Dolan ist überzeugt, dass es nach Erreichen der vollständigen Kontrolle weit weniger False-Flag-Operationen geben wird. Er sagt:

„Im Moment müssen sie False Flags einsetzen. Sie müssen Terroranschläge vortäuschen. Nicht nur 9/11 oder Anthrax. Das ist alte Schule. Die ständige Panikmache, die in Verbindung mit den Mainstream-Medien betrieben wird, um die Menschen dazu zu bringen, immer mehr Rechte aufzugeben und sich einer immer stärker zentralisierten Kontrolle zu unterwerfen.“

Das heißt, die Menschen befinden sich seit Corona in einer Phase ununterbrochene False-Flags, solange, bis sie an den Punkt angelangt sind, wo das totalitäre System vollständig installiert ist. Dann werden die globalistsiche Elite nach Worten Dolans ihre Taktik ändern und sich etwas anderem ausdenken. Dolan:

„Wären wir dann dem neuen faschistischen Konzernsystem verpflichtet, müssten wir bis zu unserem 100. oder 120. Lebensjahr irgendeine niedere Sklavenarbeit verrichten. Ich meine, mal ehrlich, was würden wir tun? Das ist eine ganze Reihe von Fragen, aber was würden wir mit so einer langen Lebensspanne tun?“

Tatsache ist, dass ein Großteil der Bevölkerung durch die bewusst vorangetriebene Verdummung in den letzten Jahrzehnten viele positive Fähigkeiten und Talente verloren hat.

Durch einen bewusst herbeigeführten Mangel an Wissen sind über Tausende von Jahren Systeme entstanden, die sich auf der einen Seite selbst verwalten, auf der anderen Seite mit anderen Systemen, die sich jenseits der Vorstellungskraft bewegen, koalieren.

Es gibt nur ein Mittel, dass alles kontrolliert – das ist Energie. Auch Gedanken sind Energie, neben Geld sogar die mächtigste. Mit der Energie unserer Gedanken ist es sogar möglich, ein System in eine andere Richtung zu lenken, in dem wir dem System keine Aufmerksamkeit mehr schenken und ihm die Energie entziehen, die es benötigt.

Über eine wichtige Tatsache sollte sich in diesem Zusammenhang jeder im Klaren sein: Nur Menschen mit Angst fügen sich, Menschen, die sich in ihrer Mitte und Macht befinden, tun dies nicht. Die Angst ist nichts anderes als eine Kriegserklärung an die gesamte Menschheit.

