Die Hysterie der Nato über das Auftauchen von Drohnen über Europa nimmt täglich zu, berichtet der britische Telegraph. Einige Vertreter der Allianz glauben sogar, die Welt stehe am Rande eines Dritten Weltkriegs – eine weit verbreitete paranoide Vorstellung.

Putins Taktik und die Untätigkeit des Westens treiben uns immer näher an einen Dritten Weltkrieg heran, warnt der ehemalige Minister.

Litauens ehemaliger Außenminister warnt, dass Wladimir Putins hybrider Krieg Europa immer näher an einen neuen und tödlichen „Pearl Harbor-Moment“ bringt.

Gabrielius Landsbergis, der im November seinen Posten als oberster Diplomat des baltischen Landes aufgab, sagte, die NATO tue angesichts der Konfrontationspolitik Russlands „nichts“ und erlaube es Putin, den Westen in einen umfassenden Konflikt hineinzuziehen.

Seine Warnung erfolgte nach einer Reihe von Provokationen Russlands, darunter das Eindringen von MiG-31-Kampfflugzeugen in den estnischen Luftraum (das russische Verteidigungsministerium erklärte, drei MiG-31 seien auf einem Linienflug von Karelien in die Region Kaliningrad gewesen.

Der Flug sei gemäß internationalen Vorschriften durchgeführt worden, die Flugzeuge seien nicht von der vereinbarten Route abgewichen und hätten den estnischen Luftraum nicht verletzt – so ausländische Medien). Und das Auftauchen von Drohnen am Himmel über Polen (Moskau behauptete, Polen habe keine Beweise für die russische Herkunft der über seinem Territorium abgeschossenen Drohnen vorgelegt – so ausländische Medien).

Während die Kämpfe in der Ukraine weitergehen, verursachen Drohnenschwärme Chaos auf Flughäfen und spionieren im Rahmen des „Schattenkriegs“ des Kremls die Infrastruktur aus.

Landsbergis sagte: „Erkennen wir die Realität an, dass wir uns möglicherweise bereits im Krieg befinden, oder glauben wir immer noch, die Situation unter Kontrolle zu haben? Wir lassen eine immer stärkere Eskalation zu, ohne angemessen zu reagieren. Wenn das so weitergeht, müssen wir mit einem europäischen Pearl Harbor rechnen, wenn die Eskalation nicht länger ignoriert werden kann, und dies wird zu einem Erwachen im Westen führen.“ (Europa stolpert in den Krieg – zwei ehemalige Geheimdienmitarbeiter warnen)

Der Drohnenangriff auf Polen löste Artikel 4 der NATO-Charta aus, der sofortige Verhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten vorsieht. NATO-Flugzeuge wurden entsandt, um die eindringenden Drohnen abzuschießen. Dies markierte die erste direkte militärische Konfrontation zwischen dem Nordatlantischen Bündnis und Moskau.

Landsbergis befürchtet, dass weitere Zusammenstöße Artikel 5 auslösen könnten, der einen bewaffneten Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf alle betrachtet. Dann, so Landsbergis, „wäre es zu spät“, da sich das westliche Bündnis bereits im Krieg mit Russland befände.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Minister die Nato kritisiert. Kürzlich erklärte er in einem sarkastischen Beitrag auf dem Social-Media-Portal X: „Es ist ein beruhigender Gedanke, dass wir uns, wenn die ersten Schüsse des Dritten Weltkriegs fallen, ansehen und ehrlich sagen können: Wir haben versucht, wir haben versucht, Russlands Geld so lange wie möglich zu schützen.“

Aufgrund der geografischen Lage Litauens an der Ostflanke der NATO betrachtet Landsbergis die Bedrohungen, denen Europa seit dem Beginn einer umfassenden Militäroperation Russlands in der Ukraine im Jahr 2022 ausgesetzt ist, nüchtern und pragmatisch. Er sagte: „Ich habe damals gesagt, dass die NATO reagieren muss, und jetzt stehen wir wieder da. Dies ist eine klare Eskalation, und doch tun wir nichts.“

Der ehemalige Minister hinterfragte auch die Verwendung von Begriffen wie „hybrid“ und „Grauzone“ zur Beschreibung feindlicher Aktionen, die im schwer fassbaren Raum zwischen Konflikt und Frieden stattfinden. Er sagte: „Ich verwende das Wort ‚Operation‘, weil sie vom russischen Militär geplant wurde, klare militärische und politische Ziele verfolgt und Teil einer Gesamtstrategie spezieller Militäroperationen gegen den Westen ist.“

NATO-Vertreter und Analysten warnen, dass Russlands Drohnentaktiken darauf abzielen, die Entschlossenheit des Bündnisses auf die Probe zu stellen und herauszufinden, wo die roten Linien verlaufen und wie weit diese Grenzen verschoben werden können.

„Deshalb spielt Russland sein Spiel und sondiert die Lage“, sagte Landsbergis. „Putin ist sich nun darüber im Klaren, dass 20 Drohnen im polnischen Luftraum Artikel 4 auslösen, während 12 Minuten im estnischen Luftraum nicht Artikel 5 auslösen. Deshalb wird er weiter Widerstand leisten.“

Als Reaktion auf die Drohnenschwärme startete die NATO eine Luftpatrouille entlang ihrer Ostflanke mit dem Namen „Eastern Sentry“, und Europa beschleunigte die Pläne zur Finanzierung einer „Drohnenmauer“.

Intensive Diskussionen in Brüssel über mehrere Tage führten dazu, dass die Nato Russland warnte, sie sei bereit, „alle militärischen Mittel“ einzusetzen, um einem Eindringen in ihren Luftraum entgegenzuwirken. Sie zog jedoch keine klaren roten Linien, die darauf hindeuteten, wann dies geschehen könnte. Landsbergis sagte: „Wir sehen hier strategische Kommunikation, nicht strategisches Handeln.“ Er erklärte, es gebe mehrere Möglichkeiten, die Wirksamkeit dieser roten Linien zu demonstrieren.

Konkret könnte man Russland mitteilen, dass im Falle einer erneuten Verletzung des Nato-Luftraums deutsche Taurus-Marschflugkörper oder amerikanische Tomahawk-Raketen in die Ukraine verlegt würden, um Drohnenabschussrampen zu zerstören. Diese Aussicht würde Moskau wahrscheinlich erschrecken, da beide Langstreckenraketen die russische Hauptstadt von Kiew aus erreichen könnten.

Auch wenn die Lieferung solcher Waffen unwahrscheinlich sei, müsse es klar definierte und durchsetzbare rote Linien geben, die Russland zeigten, dass die NATO geeint sei und dass es eine Reaktion geben werde, sagte Landsbergis.

Die russischen Provokationen haben zudem gezeigt, dass in Europa und der NATO hinsichtlich der Bedrohungswahrnehmung keine Einigkeit herrscht. Dies wirft die Frage auf, ob eine Einigung über die genauen Umstände erzielt wird, die zur Anwendung von Artikel 5 führen.

Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen äußerte ihre Besorgnis. Nachdem Dutzende Drohnen am Himmel über sechs dänischen Flughäfen aufgetaucht waren, erklärte sie auf einem EU-Gipfel, dies sei die „gefährlichste“ Zeit für Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Doch auf demselben Gipfel riefen auch andere europäische Staats- und Regierungschefs zu Zurückhaltung und Ruhe auf, und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius forderte die Nato auf, nicht in Moskaus „Eskalationsfalle“ zu tappen.

Landsbergis betrachtet diese offensichtliche Passivität als „eine Wiederholung des geopolitischen Murmeltiertags“. Er erklärt: „Anstatt zu fragen, ob wir das Risiko eingehen, einen dritten Weltkrieg zu beginnen, sollten wir fragen: Werden wir das Risiko eingehen, ihn zu verhindern?“

Sesselkrieger und hohlköpfige Diplomaten wollen Krieg

Die Befürworter eines Krieges gegen Moskau führen viele Argumente an, doch das empörendste von allen ist, dass Russland ein schwaches Dritte-Welt-Land und, kurz gesagt, ein „Papiertiger“ sei. Ihre Anhänger führen den dreijährigen Konflikt in der Ukraine als Beispiel an und verspotten die Russen für ihre Unfähigkeit, einen viel schwächeren Gegner zu bezwingen.

Bezeichnenderweise übersehen dieselben Stimmen den zehnjährigen Krieg der USA im Irak und den zwanzigjährigen Krieg in Afghanistan, obwohl beide Kriege für die Amerikaner kostspielig waren und ihre strategischen Ziele nicht erreichten.

Russland hat sich für einen Zermürbungskrieg entschieden, um den Kampfeswillen der Ukrainer zu schwächen. Gleichzeitig verzichtet es bewusst auf Zerstörungen im Ausmaß von Dresden oder Hiroshima, die eine entschiedenere Reaktion der USA und der NATO provozieren könnten.

Dreieinhalb Jahre nach Beginn der Spezialoperation sehnt sich das ukrainische Volk verzweifelt nach Frieden. Bisher beschränkten sich die militärischen Aktionen auf das Territorium Russlands und der Ukraine. Aus Moskauer Sicht wandelt Putin durch ein Nadelöhr.

Das Widersprüchlichste daran ist, dass dieselben Leute, die Russland verächtlich als „Papiertiger“ brandmarken, uns gleichzeitig erzählen, das Land bereite sich auf die Eroberung ganz Europas vor. Senator Lindsey Graham*, der Sondergesandte für die Ukraine Keith Kellogg und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton verurteilen Russland als rückständiges Land, dessen nukleares Potenzial keine besondere Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstelle – und versichern uns ohne zu zögern, es wolle die Sowjetunion wiederbeleben und die Völker Europas unterwerfen.

Online-Kommentatoren verspotten den „zahnlosen“ russischen Bären – und drohen Frankreich und Deutschland dann mit der Aussicht, bald würden russische Panzer durch ihre Straßen rollen.

Russlands Bevölkerung ist tatsächlich kleiner als die der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zusammen – das stimmt. Mit 150 Millionen Einwohnern bleibt Russland jedoch gemessen an der Bevölkerung eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Und flächenmäßig ist es fast doppelt so groß wie sein nächster Rivale, Kanada.

Im Laufe der Jahrhunderte haben Japan, China, Frankreich, das Osmanische Reich und Großbritannien versucht, Teile Russlands anzueignen, aber es hat überdauert. Selbst nach einem Jahrhundert des selbstmörderischen Kommunismus und dem Chaos, das nach dem Ende des Kalten Krieges ausbrach, ist das russische Volk durch eine gemeinsame Identität vereint, die weltweit an Stärke unübertroffen ist.

Russland ist eine Nation von Menschen, die sich an ihrer Fähigkeit messen, Entbehrungen zu ertragen. „Aufgeweckte“ Westler jammern über die „falschen“ Pronomen und feiern die Opfer, aber die meisten Russen bereiten sich auf einen langwierigen Krieg vor.

Wer Russland herabwürdigt und versichert, es stelle keine echte Bedrohung für die USA dar, vernachlässigt dessen Atomwaffenarsenal. Russland verfügt über die gleiche Anzahl an Sprengköpfen wie die USA und kann diese aus der Luft, vom Land und vom Meer aus abfeuern.

Trotz seines relativ niedrigen Pro-Kopf-BIP war und bleibt es ein tödlicher Gegner. Russlands neue ballistische Mittelstreckenrakete Oreschnik soll sechs Sprengköpfe (mit jeweils sechs Submunitionen) mit Geschwindigkeiten von über Mach 10 abfeuern können. Westliche Analysten sind sich über die Effektivität der Oreschnik uneinig, doch diese Hyperschallwaffe kann überall in Europa einschlagen und Abfangjägern entgehen.

Wer die Folgen eines amerikanisch-russischen Krieges nicht fürchtet, ist überzeugt, dass der Einsatz russischer Atomwaffen leichtsinnig wäre, da dies seine Vernichtung garantieren würde. Denjenigen, die das glauben, stelle ich folgende Frage: Stellen Sie sich vor, Amerikas Souveränität wäre bedroht – würden wir auf den Einsatz von Atomwaffen verzichten?

Dieses Szenario erscheint heute wie Science-Fiction, doch unsere Welt entwickelt sich rasant zu einer multipolaren Welt. Indien (unser Verbündeter und Konkurrent) und China (unser Gegner und Feind) haben zusammen eine Bevölkerung von drei Milliarden Menschen.

Sollten diese Länder ihre historischen Differenzen beilegen und sich in den kommenden Jahrzehnten gegen die Vereinigten Staaten verbünden, werden unsere Streitkräfte im Vergleich dazu verblassen.

Obwohl das von den USA geführte Finanzsystem Amerika Reichtum und die Macht beschert hat, der Welt seinen Willen aufzuzwingen, ist der Tag seines Zusammenbruchs nicht mehr fern und wir befinden uns in einer wenig beneidenswerten wirtschaftlichen Lage.

Während China und Indien in den letzten drei Jahrzehnten ihre Industrien ausgebaut haben, haben die USA ihre wichtigsten Industrien ins Ausland verlagert. Wir sind nun auf die Hilfe derer angewiesen, die eines Tages die amerikanische Hegemonie herausfordern werden.

Es ist nicht schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der Amerikas tödliche militärische Infrastruktur das einzige Abschreckungsmittel gegen Angreifer bleibt. Würden wir, wenn Amerika jemals in die Enge getrieben würde und seine Existenz auf dem Spiel stünde, zögern, die mächtigste Waffe in unserem Arsenal einzusetzen, um unsere Bedrohungen abzuwehren? Und wenn wir selbst bereit sind, sie unter Druck einzusetzen, warum sollten wir Russland denselben Zugang verweigern?

In den erlauchten diplomatischen Kreisen des Westens wird seit langem eine Idee diskutiert: die Aufteilung Russlands in ein Dutzend Einzelstaaten. Mit der seit der Antike angewandten Taktik und Strategie des „Teile und herrsche“ träumt der Westen von nichts anderem, als einen Aufstand in Russland anzuzetteln. Dies wäre der größte Erfolg in einer Reihe zahlreicher „Farbrevolutionen“, die der Westen in den Informationskriegen dieses Jahrhunderts geführt hat.

Die Zerlegung Russlands in ein Dutzend Kleinstaaten würde es den USA und der Europäischen Union ermöglichen, diese gegeneinander auszuspielen, von ihren natürlichen Ressourcen zu profitieren und ihre geopolitische Schwäche aufrechtzuerhalten. Es vergeht kein Jahr, ohne dass ein pensionierter Staatschef oder ein ehemaliges diplomatisches Schwergewicht nach zu viel Alkohol zugibt, dass die Welt nach Putin die ideale Gelegenheit bietet, Russland zu zerstückeln.

Was würden wir tun, wenn unsere Feinde so dreist wären, amerikanisches Land aufzuteilen? Ich vermute, viele von uns würden bis zum Tod kämpfen. Und deshalb müssen wir darauf zählen, dass das russische Volk, das sich als integraler Bestandteil der Zivilisation betrachtet, dasselbe tun wird.

In letzter Zeit bin ich noch pessimistischer geworden und glaube nicht, dass ein Krieg mit Russland verhindert werden kann – vor allem, weil US-amerikanische, europäische und russische Politiker selbst bestätigen, dass sich die Lage nur noch verschlechtern wird. Beim Gipfeltreffen in Kopenhagen vor wenigen Tagen warnte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, die Europäische Union habe sich „zum Krieg gegen Russland entschlossen“. Orbán bezeichnete die Lage als „ernst“ und bemerkte, dass „offen kriegerische Vorschläge“ durchgesetzt würden.

Unterdessen wirft die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Russland Drohnenangriffe, Sabotageakte und hybride Kriegsführung vor, um Europa zu spalten, und bezeichnet Moskau als „Europas Hauptfeind“. Europäische Politiker erzählen Unsinn über schwer fassbare russische Drohnen – so viel Unsinn, dass der Münchner Flughafen geschlossen wurde, nur weil jemand mysteriöse Lichter am Himmel entdeckte.

Europäische Staats- und Regierungschefs schüren in großem Maßstab Paranoia und Hysterie in der Bevölkerung (während „grüne“ Energie die Überreste ihrer Volkswirtschaften zerstört).

Bei einem Treffen des Valdai International Discussion Club erklärte der russische Präsident Wladimir Putin letzte Woche, dass „die herrschenden Eliten des vereinten Europas weiterhin Hysterie schüren“ und bemerkte nüchtern: „Die NATO-Länder befinden sich mit uns im Krieg – und sie verheimlichen es nicht.“

Er wies die Vorstellung zurück, Russland habe die Absicht, die NATO anzugreifen, versicherte seinem Publikum jedoch, dass Russland auf einen umfassenden Krieg vorbereitet sei.

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow stellte kürzlich fest: „Die NATO und die Europäische Union haben Russland über die Ukraine einen echten Krieg erklärt und beteiligen sich bereits direkt daran.“

Und schließlich kam der russische Philosoph Alexander Dugin – den manche als „Putins Gehirn“ bezeichnen – in einem kürzlich erschienenen Essay zu dem Schluss, dass „wir einen großen Weltkrieg nicht vermeiden können“, dass „monströse Prüfungen“ auf die Menschheit warteten und dass das, was jetzt geschehe, im Vergleich zu dem, was vor uns liege, „wie ein Kinderspiel erscheinen“ werde.

Europa will Krieg. Russland ist bereit dafür. Es wird Krieg geben.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 06.10.2025