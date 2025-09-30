Droht eine Bevölkerungskrise? Weltweite Geburtenrate erreicht 60-Jahres-Tief

Der Rückgang der Geburtenrate, der in den 1960er Jahren begann, fiel mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammen, zu denen steigende Scheidungsraten und die Legalisierung der Abtreibung gehörten.
Die Geburtenraten sind in den vergangenen sechzig Jahren weltweit stark gesunken. Experten warnen daher vor verheerenden Folgen, wenn sich dieser Abwärtstrend fortsetzt.
Anhaltend niedrige Geburtenraten würden „zu einer allmählichen Implosion der Weltwirtschaft führen, da die Bevölkerung altert und stirbt“, erklärte Steven Mosher, Präsident des Population Research Institute, in einer E-Mail an The Epoch Times. Mosher ist Experte für Bevölkerungskontrolle, Demografie und China.
„Das wird natürlich nicht über Nacht passieren, aber wenn es erst einmal in vollem Gange ist, wird es schwierig, wenn nicht unmöglich sein, den Kurs umzukehren“, sagte er. (Globalisten bereiten die Bevölkerung auf die Entvölkerung vor)
Die Fruchtbarkeitsrate (die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens zur Welt bringt) unterscheidet sich von der Geburtenrate (die Anzahl der Lebendgeburten pro 1.000 Menschen in einer Bevölkerung über einen bestimmten Zeitraum), obwohl die Begriffe verwandt sind und oft synonym verwendet werden.
Länder mit niedriger Fertilitätsrate weisen wahrscheinlich auch eine niedrige Geburtenrate auf.
Im Juli prognostizierte das US Census Bureau, dass die Weltbevölkerung in diesem Jahr 8,1 Milliarden erreichen wird. Experten sagen, dass die Zahl zwar seit 1960, also seit drei Milliarden, gestiegen ist, man aber das Tempo des Bevölkerungswachstums im Auge behalten sollte.
Das Amt berichtete, dass fast drei Viertel der Weltbevölkerung in Ländern leben, in denen die Geburtenraten auf oder unter dem Reproduktionsniveau liegen.
In den Vereinigten Staaten ist die Geburtenrate stetig gesunken. Sie fiel 1972 unter das Reproduktionsniveau und erreichte 2023 mit 1,62 einen historischen Tiefstand.
Die asiatischen und europäischen Länder weisen die niedrigsten Geburtenraten der Welt auf, und Südkorea (0,72), Singapur (0,97), die Ukraine (0,977) und China (0,999) weisen alle Raten unter eins auf.
In weiten Teilen Europas, Nordamerikas und Ostasiens sind die Geburtenraten unter das Reproduktionsniveau gefallen.
Rückblick auf die 60er Jahre
In der westlichen Welt fiel der Rückgang der Geburtenraten, der in den 1960er Jahren begann, mit der Einführung oraler Verhütungsmittel, der Legalisierung der Abtreibung und der weitverbreiteten Einführung der Scheidung ohne Schuldzuweisung zusammen.
Der Entscheidung der USA folgten mehrere Länder, darunter Dänemark, Südkorea, Frankreich, Westdeutschland, Neuseeland, Italien und die Niederlande. Heute verbieten nur noch 22 Länder Abtreibungen vollständig.
Untersuchungen zeigen, dass die Legalisierung der Abtreibung zu einem deutlichen Rückgang der Geburtenrate geführt hat.
Der Bundesdistrikt Mexiko-Stadt – mit rund 8,8 Millionen Einwohnern im Jahr 2007 – war der erste Bezirk Mexikos, der Abtreibung legalisierte. Die Auswirkungen der städtischen Gesetzgebung auf Frauen in ihren Zwanzigern seien „deutlich“, so das Fazit der Studienautoren. „Wir schätzen, dass die Legalisierung der Abtreibung die Geburtenzahl in Mexiko-Stadt um weitere vier Prozent reduziert hat.“
Im Jahr 2023 entkriminalisierte der Oberste Gerichtshof des Landes die Abtreibung im ganzen Land.
Ein weiteres Beispiel ist ein Bericht in der Fachzeitschrift PLOS One, der zu dem Schluss kam, dass nach der Legalisierung der Abtreibung in Nepal im Jahr 2002 „die Gesamtfruchtbarkeit … um fast die Hälfte zurückging, obwohl die Verbreitung von Verhütungsmitteln relativ gering war“.
Die Nepal-Studie ergab, dass nicht nur die Gesamtfruchtbarkeitsrate des Landes sank, sondern auch die „gewünschte Fruchtbarkeit“ zurückging.
Das Guttmacher Institute schätzt, dass zwischen 1973 und 2021 in den Vereinigten Staaten mehr als 63 Millionen Abtreibungen durchgeführt wurden. Weltweit werden laut Weltgesundheitsorganisation jährlich 73 Millionen Abtreibungen durchgeführt.
Darüber hinaus haben mehrere Studien einen Zusammenhang zwischen der rasant steigenden Scheidungsrate und der sinkenden Geburtenrate festgestellt.
In den späten 1960er Jahren stiegen die Scheidungsraten in den westlichen Ländern sprunghaft an, da Scheidungsrechtsreformen es Paaren erleichterten, ihre Ehe zu beenden, ohne dass einem Partner ein Verschulden nachgewiesen werden musste.
Eine 2014 in der Zeitschrift Labour Economics veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass „die Einführung einer Scheidungsrechtsreform die Geburtenraten senkt und dass dieser Effekt dauerhaft zu sein scheint“. Die Studie wurde in 18 europäischen Ländern im Zeitraum von 1960 bis 2006 durchgeführt.
Der Niedergang im Osten
In China starben während der Kampagne „Großer Sprung nach vorn“ der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) von den späten 1950er bis zu den frühen 1960er Jahren bis zu 40 Millionen Menschen an Hunger .
Wirtschaftliche Bedenken
Heute werden wirtschaftliche Bedenken wie die hohen Kosten für Wohnraum und Kinderbetreuung häufig als Gründe für die sinkenden Geburtenraten genannt.
In Südkorea, das sowohl eine starke Wirtschaft als auch die niedrigste Geburtenrate der Welt hat, ergab eine Umfrage der Vereinten Nationen, dass „finanzielle Einschränkungen“ der Hauptgrund für die Rekordtiefstrate der Geburten im Land seien.
In bestimmten Landkreisen überstiegen die durchschnittlichen Kosten für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten im Jahr 2022 den nationalen Durchschnittswert von 15.216 US-Dollar für die Jahresmiete.
Einkommen und Familiengröße
Trotz finanzieller Bedenken haben kulturelle und religiöse Faktoren einen größeren Einfluss auf die Geburtenrate als das Einkommensniveau, sagt Lyman Stone, Senior Fellow und Direktor der Pronatalism Initiative am Institute for Family Studies.
Stones Untersuchungen zeigen, dass schwarze und hispanische Frauen mit hohem Einkommen in den USA tendenziell weniger Kinder haben, während weiße Frauen mit hohem Einkommen tendenziell mehr Kinder haben als weiße Frauen mit niedrigerem Einkommen.
Im Ausland geborene Frauen in den Vereinigten Staaten weisen auf jeder Einkommensebene höhere Geburtenraten auf, sodass kaum ein Zusammenhang zwischen Einkommensniveau und Geburtenrate besteht.
Unterdessen haben Amish- und ultraorthodoxe jüdische Frauen in den Vereinigten Staaten im Durchschnitt etwa doppelt so viele Kinder wie andere amerikanische Frauen, unabhängig von ihrem Einkommen.
Aktuelle Faktoren für den Fruchtbarkeitsrückgang
Eine Vielzahl anderer Faktoren beeinflussen die Entscheidung über die Familiengröße.
Der eingeschränkte Zugang von Frauen zu Bildung und Berufschancen führe oft dazu, dass sie später heiraten, Kinder bekommen und ihre Familien kleiner werden, sagt Kent Smetters, Professor für Betriebswirtschaftslehre und öffentliche Ordnung an der Wharton School der University of Pennsylvania. Smetters bezeichnet diesen Faktor als den „bei weitem größten“ Faktor für sinkende Geburtenraten.
In China zeigen Studien, dass Frauen trotz einer gelockerten Politik zur Förderung der Geburtenrate immer noch zögern, Kinder zu bekommen. 2015 lockerte das chinesische Regime erstmals seine Ein-Kind-Politik. Zwei Jahre später war die Geburtenrate laut chinesischen Staatsmedien tatsächlich um 3,5 Prozent gesunken.
Fast 40 Jahre Anti-Geburtspropaganda hätten einen zerstörerischen Effekt auf die Einstellung gegenüber Kindern und der Geburt von Kindern in China gehabt, sagte Mosher.
„Ganz zu schweigen davon, dass die geschlechtsselektive Abtreibung und der Kindsmord an Millionen ungeborener und neugeborener Mädchen die Zahl junger Frauen in China reduziert hat – und zwar so weit, dass jede junge Frau mit Anfang 20 heiraten und drei Kinder bekommen müsste, um den Bevölkerungsrückgang auszugleichen“, sagte er.
Schließlich gibt es immaterielle Faktoren, die die Familiengröße begrenzen.
Eine im Juni von Population Connection in Auftrag gegebene Studie mit fast 1.500 Erwachsenen ergab, dass etwa 30 Prozent der Befragten angaben, dass „Überbevölkerung und Klimawandel“ sie bei der Kinderplanung beunruhigten.
Bemühungen des Weißen Hauses
Der „One Big Beautiful Bill Act“, den Präsident Donald Trump im Juli unterzeichnete, enthält Bestimmungen zur Unterstützung junger Familien, darunter finanzielle Zuschüsse für Neugeborene und einen erweiterten Kinderfreibetrag.
Der Gesetzentwurf sieht Sparkonten für Kinder vor, die zwischen 2025 und 2028 geboren werden. Die Einlagen werden von der Bundesregierung mit 1.000 Dollar gespendet. Eltern und andere können bis zum 18. Lebensjahr des Begünstigten jährlich bis zu 5.000 Dollar nach Steuern einzahlen. Arbeitgeber können bis zu 2.500 Dollar einzahlen. Das Geld auf dem Konto wächst steuerfrei, während Abhebungen für genehmigte Zwecke niedriger besteuert werden.
Der neue Gesetzentwurf sieht außerdem größere Steuererleichterungen für Familien mit Kindern unter 17 Jahren vor. Der bundesstaatliche Kinderfreibetrag wird im Jahr 2025 von 2.000 auf 2.200 Dollar pro Kind erhöht und künftig an die Inflation angepasst.
Selbst Familien, die keine Einkommensteuer zahlen müssen, können für das Steuerjahr 2025 bis zu 1.700 Dollar pro Kind als Steuerrückerstattung erhalten. Im Februar unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die den Zugang zur In-vitro-Fertilisation (IVF) erweitern und die Kosten für die Behandlungen senken soll.
Bemühungen auf der ganzen Welt
In Frankreich können anspruchsberechtigte Familien für jede Geburt mindestens 1.080 Euro (ca. 1.300 US-Dollar) erhalten . Darüber hinaus können bis zu 85 Prozent der Betreuungskosten für Kinder unter sechs Jahren übernommen werden.
Italien zahlt für jedes nach dem 1. Januar 2025 geborene oder adoptierte Kind eine einmalige Zuwendung von 1.000 Euro (ca. 1.100 US-Dollar). Außerdem gibt es einen Bonus zur Deckung der Kinderbetreuungskosten. Familien mit unterhaltsberechtigten Kindern erhalten monatlich zwischen 50 und 175 Euro (ca. 60 bis 200 US-Dollar) pro Kind. Hinzu kommen zusätzliche Leistungen für Mütter unter 21 Jahren sowie Kindergartengutscheine.
Seoul wird im Jahr 2025 rund 2,3 Milliarden Dollar investieren, um die Geburtenrate zu steigern. Dazu werden die Wohnunterstützung für Familien mit Neugeborenen ausgeweitet, Sozialwohnungen und zusätzliche Leistungen für frisch Verheiratete und Großfamilien angeboten, der Zugang zu Not- und 24-Stunden-Kinderbetreuung in der ganzen Stadt verbessert und Partnervermittlungsveranstaltungen für Singles auf Partnersuche organisiert. Die Provinz Gyeonggi, in der Seoul liegt, experimentiert zudem mit einer kürzeren Arbeitswoche. Grund dafür sind Bedenken, dass sich die intensive Arbeitskultur Südkoreas auf die Geburtenrate auswirkt.
Japans Premierminister Ishiba Shigeru bezeichnete den Rückgang der Geburtenrate in seinem Land als „stillen Notfall“ – die Geburtenrate des Landes dürfte bis 2024 auf einen neuen Tiefstand von 1,15 fallen. In einer politischen Rede im Januar kündigte Ishiba Maßnahmen zur Bekämpfung des Einbruchs an.
Zu den wichtigsten Initiativen zählen die Erhöhung des Elterngeldes auf 100 Prozent des Nettoeinkommens beider Elternteile, Lohnerhöhungen und das Ziel, bis Ende der 2020er Jahre einen Mindestlohn von 1.500 Yen (10,20 US-Dollar) pro Stunde zu erreichen.
Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com am 23.09.2025
