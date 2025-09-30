Droht eine Bevölkerungskrise? Weltweite Geburtenrate erreicht 60-Jahres-Tief

Teile die Wahrheit!

Der Rückgang der Geburtenrate, der in den 1960er Jahren begann, fiel mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammen, zu denen steigende Scheidungsraten und die Legalisierung der Abtreibung gehörten.

Die Geburtenraten sind in den vergangenen sechzig Jahren weltweit stark gesunken. Experten warnen daher vor verheerenden Folgen, wenn sich dieser Abwärtstrend fortsetzt.

Anhaltend niedrige Geburtenraten würden „zu einer allmählichen Implosion der Weltwirtschaft führen, da die Bevölkerung altert und stirbt“, erklärte Steven Mosher, Präsident des Population Research Institute, in einer E-Mail an The Epoch Times. Mosher ist Experte für Bevölkerungskontrolle, Demografie und China.

„Das wird natürlich nicht über Nacht passieren, aber wenn es erst einmal in vollem Gange ist, wird es schwierig, wenn nicht unmöglich sein, den Kurs umzukehren“, sagte er. (Globalisten bereiten die Bevölkerung auf die Entvölkerung vor)

Die Fruchtbarkeitsrate (die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens zur Welt bringt) unterscheidet sich von der Geburtenrate (die Anzahl der Lebendgeburten pro 1.000 Menschen in einer Bevölkerung über einen bestimmten Zeitraum), obwohl die Begriffe verwandt sind und oft synonym verwendet werden.

Länder mit niedriger Fertilitätsrate weisen wahrscheinlich auch eine niedrige Geburtenrate auf.

Der Makroökonom Jesús Fernández-Villaverde bezeichnete in einem im Februar veröffentlichten Bericht für das American Enterprise Institute die niedrigen Geburtenraten als „die wahre wirtschaftliche Herausforderung unserer Zeit“ .

Im Jahr 1960 bekam eine Frau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich vier bis fünf Kinder. Bis 2023 hat sich diese Zahl auf 2,2 halbiert und nähert sich damit der Reproduktionsrate von 2,1 – also der Rate, bei der sich eine Bevölkerung von einer Generation zur nächsten erneuert.

Im Juli prognostizierte das US Census Bureau, dass die Weltbevölkerung in diesem Jahr 8,1 Milliarden erreichen wird. Experten sagen, dass die Zahl zwar seit 1960, also seit drei Milliarden, gestiegen ist, man aber das Tempo des Bevölkerungswachstums im Auge behalten sollte. Das Amt erklärte , dass „die Wachstumsrate ihren Höhepunkt vor Jahrzehnten in den 1960er Jahren erreicht hatte und seitdem rückläufig ist und voraussichtlich weiter sinken wird“. Fernández-Villaverde warnte, dass das nachlassende Wachstum zwar keine unmittelbaren Folgen haben werde, die sinkende Geburtenrate aber in weniger als einem halben Jahrhundert Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben werde. Länder mit niedrigen oder negativen Geburtenraten würden mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und den explodierenden Kosten einer alternden Bevölkerung zu kämpfen haben.

Globale Geburtenraten

Nur etwa vier Prozent der Weltbevölkerung leben in Ländern mit einer hohen Geburtenrate – mehr als fünf Kinder pro Frau – und all diese Länder liegen in Afrika, stellte das Census Bureau fest. Selbst in diesen Ländern sind die Geburtenraten im Allgemeinen niedriger als früher.

Das Amt berichtete, dass fast drei Viertel der Weltbevölkerung in Ländern leben, in denen die Geburtenraten auf oder unter dem Reproduktionsniveau liegen. Die Geburtenrate in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, ist in den vergangenen sechzig Jahren stetig gesunken. Im Juni berichtete der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen , dass die Geburtenrate in Indien bei 1,9 Kindern pro Frau liege. 1960 lag sie noch bei fünf oder sechs Kindern.

Im Jahr 1990 lag die Geburtenrate in China trotz der Ein-Kind-Politik bei 2,51. Laut der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen ist sie bis 2023 auf weniger als eine Geburt pro Frau gesunken. In den Vereinigten Staaten ist die Geburtenrate stetig gesunken. Sie fiel 1972 unter das Reproduktionsniveau und erreichte 2023 mit 1,62 einen historischen Tiefstand. Die asiatischen und europäischen Länder weisen die niedrigsten Geburtenraten der Welt auf, und Südkorea (0,72), Singapur (0,97), die Ukraine (0,977) und China (0,999) weisen alle Raten unter eins auf. In weiten Teilen Europas, Nordamerikas und Ostasiens sind die Geburtenraten unter das Reproduktionsniveau gefallen. Rückblick auf die 60er Jahre In der westlichen Welt fiel der Rückgang der Geburtenraten, der in den 1960er Jahren begann, mit der Einführung oraler Verhütungsmittel, der Legalisierung der Abtreibung und der weitverbreiteten Einführung der Scheidung ohne Schuldzuweisung zusammen. In den USA wurde 1960 das erste orale Verhütungsmittel von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Innerhalb von fünf Jahren war die Geburtenrate in den USA bereits „erheblich“ gesunken, wie aus einem Bericht der National Fertility Study hervorgeht. Bis 1976 war die Fertilitätsrate in den USA auf ein Rekordtief von 1,7 gefallen. Im Jahr 1973 wurde die Abtreibung in den USA nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall Roe v. Wade legalisiert. Zu dieser Zeit hatten auch einige andere Länder die Abtreibung legalisiert, darunter Großbritannien, Norwegen und Singapur. Der Entscheidung der USA folgten mehrere Länder, darunter Dänemark, Südkorea, Frankreich, Westdeutschland, Neuseeland, Italien und die Niederlande. Heute verbieten nur noch 22 Länder Abtreibungen vollständig. Untersuchungen zeigen, dass die Legalisierung der Abtreibung zu einem deutlichen Rückgang der Geburtenrate geführt hat.

Kurz nach dem Fall Roe v. Wade sank die Zahl der Lebendgeburten im Norden des Staates New York um ein Drittel. Dies geht aus einer 1975 im International Journal of Epidemiology veröffentlichten Studie hervor.

Nach der Legalisierung der Abtreibung sank die Geburtenrate in den USA im Durchschnitt um vier Prozent. Dies ergab eine 1999 im American Journal of Public Health veröffentlichte Studie einzelner Bundesstaaten.

Eine Studie von Forschern der University of Pennsylvania, die durchgeführt wurde, nachdem Mexiko-Stadt 2007 Abtreibungen im ersten Trimester legalisiert hatte, bot einen aktuelleren Einblick in den Zusammenhang zwischen Abtreibung und sinkender Fruchtbarkeit.

Der Bundesdistrikt Mexiko-Stadt – mit rund 8,8 Millionen Einwohnern im Jahr 2007 – war der erste Bezirk Mexikos, der Abtreibung legalisierte. Die Auswirkungen der städtischen Gesetzgebung auf Frauen in ihren Zwanzigern seien „deutlich“, so das Fazit der Studienautoren. „Wir schätzen, dass die Legalisierung der Abtreibung die Geburtenzahl in Mexiko-Stadt um weitere vier Prozent reduziert hat.“

Im Jahr 2023 entkriminalisierte der Oberste Gerichtshof des Landes die Abtreibung im ganzen Land.

Ein weiteres Beispiel ist ein Bericht in der Fachzeitschrift PLOS One, der zu dem Schluss kam, dass nach der Legalisierung der Abtreibung in Nepal im Jahr 2002 „die Gesamtfruchtbarkeit … um fast die Hälfte zurückging, obwohl die Verbreitung von Verhütungsmitteln relativ gering war“.

Daten aus Nepals Demografie- und Gesundheitserhebung zeigen , dass die Gesamtfruchtbarkeitsrate zwischen 2001 und 2011 von 4,1 auf 2,6 gesunken ist.

Die Nepal-Studie ergab, dass nicht nur die Gesamtfruchtbarkeitsrate des Landes sank, sondern auch die „gewünschte Fruchtbarkeit“ zurückging.

In diesem Zusammenhang erklärte das National Bureau of Economic Research in einem Bericht aus dem Jahr 2004 , dass der Rückgang der Geburten nach der Legalisierung der Abtreibung eine dauerhafte Folge sei.

Der Rückgang der Geburtenrate zum Zeitpunkt der Legalisierung der Abtreibung war größtenteils dauerhaft, da die Frauen infolgedessen nicht mehr Kinder bekamen“, so das Fazit des Berichts, der auch einen Anstieg der Zahl kinderloser Frauen feststellt.

Das Guttmacher Institute schätzt, dass zwischen 1973 und 2021 in den Vereinigten Staaten mehr als 63 Millionen Abtreibungen durchgeführt wurden. Weltweit werden laut Weltgesundheitsorganisation jährlich 73 Millionen Abtreibungen durchgeführt. Darüber hinaus haben mehrere Studien einen Zusammenhang zwischen der rasant steigenden Scheidungsrate und der sinkenden Geburtenrate festgestellt. In den späten 1960er Jahren stiegen die Scheidungsraten in den westlichen Ländern sprunghaft an, da Scheidungsrechtsreformen es Paaren erleichterten, ihre Ehe zu beenden, ohne dass einem Partner ein Verschulden nachgewiesen werden musste. Eine 2014 in der Zeitschrift Labour Economics veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass „die Einführung einer Scheidungsrechtsreform die Geburtenraten senkt und dass dieser Effekt dauerhaft zu sein scheint“. Die Studie wurde in 18 europäischen Ländern im Zeitraum von 1960 bis 2006 durchgeführt. Der Niedergang im Osten In China starben während der Kampagne „Großer Sprung nach vorn“ der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) von den späten 1950er bis zu den frühen 1960er Jahren bis zu 40 Millionen Menschen an Hunger . Darüber hinaus wurden im Zuge der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 rund 7,73 Millionen Chinesen getötet . Trotz der vielen Todesopfer dieser Kampagnen führte China 1979 die Ein-Kind-Politik ein, die mit Zwangsverhütung, Sterilisation, Zwangsabtreibung und sogar Kindstötung einherging. China behauptet, dass diese Politik zwischen 1979 und 2011 400 Millionen Geburten verhindert habe. Die Auswirkungen könnten sogar noch größer gewesen sein. Daniel Goodkind, Analyst beim Census Bureau, schrieb 2017 in einem Artikel in der Zeitschrift Demography über die „erstaunlichen Auswirkungen der drakonischen politischen Entscheidungen Chinas“ und schätzte, dass Chinas Ein-Kind-Politik bis 2015 tatsächlich bis zu 520 Millionen Menschen vor dem Aussterben bewahrt habe. Aufgrund der „demografischen Dynamik“ seien die zukünftigen Auswirkungen noch viel größer.

Wirtschaftliche Bedenken Heute werden wirtschaftliche Bedenken wie die hohen Kosten für Wohnraum und Kinderbetreuung häufig als Gründe für die sinkenden Geburtenraten genannt.

In Südkorea, das sowohl eine starke Wirtschaft als auch die niedrigste Geburtenrate der Welt hat, ergab eine Umfrage der Vereinten Nationen, dass „finanzielle Einschränkungen“ der Hauptgrund für die Rekordtiefstrate der Geburten im Land seien.

In der Umfrage gaben 58 Prozent der Befragten finanzielle Einschränkungen als Hindernis für die Elternschaft an – 12 bis 19 Prozentpunkte mehr als der weltweite Durchschnitt. In dem stark urbanisierten Land gab fast ein Drittel an, mit Wohnproblemen wie Platzmangel oder hohen Kosten für Wohnung und Miete konfrontiert zu sein. 28 Prozent nannten die Kinderbetreuung als Problem.

In den USA ergab eine Umfrage des Pew Research Center vom Juli 2024 , dass 36 Prozent der kinderlosen Erwachsenen im Alter von 18 bis 49 Jahren angaben, sie könnten es sich nicht leisten, ein Kind großzuziehen.

In einer weiteren Umfrage von The Harris Poll für NerdWallet aus dem Jahr 2024 gaben mehr als ein Fünftel der 2.000 US-Eltern von Kindern unter 18 Jahren an, kein weiteres Kind zu planen, weil es zu teuer wäre. 20 Prozent der Befragten nannten die Kinderbetreuung als ihre größte finanzielle Belastung.

Das US-Arbeitsministerium gibt an, dass Kinderbetreuung für viele Amerikaner unerschwinglich teuer sei . Im Jahr 2022 lagen die jährlichen Kosten für die Ganztagsbetreuung eines Kindes zwischen 6.552 und 15.600 US-Dollar oder 8,9 bis 16 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens.

In bestimmten Landkreisen überstiegen die durchschnittlichen Kosten für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten im Jahr 2022 den nationalen Durchschnittswert von 15.216 US-Dollar für die Jahresmiete.

Einkommen und Familiengröße Trotz finanzieller Bedenken haben kulturelle und religiöse Faktoren einen größeren Einfluss auf die Geburtenrate als das Einkommensniveau, sagt Lyman Stone, Senior Fellow und Direktor der Pronatalism Initiative am Institute for Family Studies.

Seine Analyse aus dem Jahr 2024 legt nahe, dass „es keinen kulturübergreifenden, stabilen Einfluss des Einkommens auf die Fruchtbarkeit gibt“, trotz des „weit verbreiteten Stereotyps, dass arme Menschen mehr Kinder bekommen als reiche“ – ein Stereotyp, das durch die hohen Fruchtbarkeitsraten in den einkommensschwachen Ländern Afrikas südlich der Sahara bestätigt wird.

Stones Untersuchungen zeigen, dass schwarze und hispanische Frauen mit hohem Einkommen in den USA tendenziell weniger Kinder haben, während weiße Frauen mit hohem Einkommen tendenziell mehr Kinder haben als weiße Frauen mit niedrigerem Einkommen.

Im Ausland geborene Frauen in den Vereinigten Staaten weisen auf jeder Einkommensebene höhere Geburtenraten auf, sodass kaum ein Zusammenhang zwischen Einkommensniveau und Geburtenrate besteht.

Unterdessen haben Amish- und ultraorthodoxe jüdische Frauen in den Vereinigten Staaten im Durchschnitt etwa doppelt so viele Kinder wie andere amerikanische Frauen, unabhängig von ihrem Einkommen.

Aktuelle Faktoren für den Fruchtbarkeitsrückgang Eine Vielzahl anderer Faktoren beeinflussen die Entscheidung über die Familiengröße.

Der eingeschränkte Zugang von Frauen zu Bildung und Berufschancen führe oft dazu, dass sie später heiraten, Kinder bekommen und ihre Familien kleiner werden, sagt Kent Smetters, Professor für Betriebswirtschaftslehre und öffentliche Ordnung an der Wharton School der University of Pennsylvania. Smetters bezeichnet diesen Faktor als den „bei weitem größten“ Faktor für sinkende Geburtenraten.

In China zeigen Studien, dass Frauen trotz einer gelockerten Politik zur Förderung der Geburtenrate immer noch zögern, Kinder zu bekommen. 2015 lockerte das chinesische Regime erstmals seine Ein-Kind-Politik. Zwei Jahre später war die Geburtenrate laut chinesischen Staatsmedien tatsächlich um 3,5 Prozent gesunken.

In einer im Mai 2017 von der Personalvermittlungsagentur Zhaopin durchgeführten Umfrage unter 40.000 berufstätigen Frauen in China gaben rund 40 Prozent der befragten kinderlosen Frauen an, keine Kinder zu wollen. Fast 63 Prozent der berufstätigen Mütter mit einem Kind gaben an, kein weiteres Kind zu wollen. Als Gründe nannten die Befragten Zeit- und Energiemangel, finanzielle Sorgen und Karrieresorgen.

Fast 40 Jahre Anti-Geburtspropaganda hätten einen zerstörerischen Effekt auf die Einstellung gegenüber Kindern und der Geburt von Kindern in China gehabt, sagte Mosher.

„Ganz zu schweigen davon, dass die geschlechtsselektive Abtreibung und der Kindsmord an Millionen ungeborener und neugeborener Mädchen die Zahl junger Frauen in China reduziert hat – und zwar so weit, dass jede junge Frau mit Anfang 20 heiraten und drei Kinder bekommen müsste, um den Bevölkerungsrückgang auszugleichen“, sagte er.

Nachdem sie jungen Menschen in China jahrzehntelang erzählt hatten, „je weniger Kinder man hätte, desto besser ginge es dem Land, desto besser ginge es ihnen“, sagte Mosher 2023 in einem Interview mit Parousia Media, „war ihre Propaganda sehr effektiv.“

Schließlich gibt es immaterielle Faktoren, die die Familiengröße begrenzen.

Eine im Juni von Population Connection in Auftrag gegebene Studie mit fast 1.500 Erwachsenen ergab, dass etwa 30 Prozent der Befragten angaben, dass „Überbevölkerung und Klimawandel“ sie bei der Kinderplanung beunruhigten. Bemühungen des Weißen Hauses Der „One Big Beautiful Bill Act“, den Präsident Donald Trump im Juli unterzeichnete, enthält Bestimmungen zur Unterstützung junger Familien, darunter finanzielle Zuschüsse für Neugeborene und einen erweiterten Kinderfreibetrag.

Der Gesetzentwurf sieht Sparkonten für Kinder vor, die zwischen 2025 und 2028 geboren werden. Die Einlagen werden von der Bundesregierung mit 1.000 Dollar gespendet. Eltern und andere können bis zum 18. Lebensjahr des Begünstigten jährlich bis zu 5.000 Dollar nach Steuern einzahlen. Arbeitgeber können bis zu 2.500 Dollar einzahlen. Das Geld auf dem Konto wächst steuerfrei, während Abhebungen für genehmigte Zwecke niedriger besteuert werden.

Der neue Gesetzentwurf sieht außerdem größere Steuererleichterungen für Familien mit Kindern unter 17 Jahren vor. Der bundesstaatliche Kinderfreibetrag wird im Jahr 2025 von 2.000 auf 2.200 Dollar pro Kind erhöht und künftig an die Inflation angepasst.

Selbst Familien, die keine Einkommensteuer zahlen müssen, können für das Steuerjahr 2025 bis zu 1.700 Dollar pro Kind als Steuerrückerstattung erhalten. Im Februar unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die den Zugang zur In-vitro-Fertilisation (IVF) erweitern und die Kosten für die Behandlungen senken soll.

„Meine Regierung ist sich der Bedeutung der Familiengründung bewusst und als Nation muss unsere öffentliche Politik es liebevollen und sehnsüchtigen Müttern und Vätern leichter machen, Kinder zu bekommen“, sagte der Präsident .

Bemühungen auf der ganzen Welt In Frankreich können anspruchsberechtigte Familien für jede Geburt mindestens 1.080 Euro (ca. 1.300 US-Dollar) erhalten . Darüber hinaus können bis zu 85 Prozent der Betreuungskosten für Kinder unter sechs Jahren übernommen werden. Italien zahlt für jedes nach dem 1. Januar 2025 geborene oder adoptierte Kind eine einmalige Zuwendung von 1.000 Euro (ca. 1.100 US-Dollar). Außerdem gibt es einen Bonus zur Deckung der Kinderbetreuungskosten. Familien mit unterhaltsberechtigten Kindern erhalten monatlich zwischen 50 und 175 Euro (ca. 60 bis 200 US-Dollar) pro Kind. Hinzu kommen zusätzliche Leistungen für Mütter unter 21 Jahren sowie Kindergartengutscheine. Seoul wird im Jahr 2025 rund 2,3 Milliarden Dollar investieren, um die Geburtenrate zu steigern. Dazu werden die Wohnunterstützung für Familien mit Neugeborenen ausgeweitet, Sozialwohnungen und zusätzliche Leistungen für frisch Verheiratete und Großfamilien angeboten, der Zugang zu Not- und 24-Stunden-Kinderbetreuung in der ganzen Stadt verbessert und Partnervermittlungsveranstaltungen für Singles auf Partnersuche organisiert. Die Provinz Gyeonggi, in der Seoul liegt, experimentiert zudem mit einer kürzeren Arbeitswoche. Grund dafür sind Bedenken, dass sich die intensive Arbeitskultur Südkoreas auf die Geburtenrate auswirkt. Singapurs Bestreben, die Geburtenrate zu steigern, umfasst einen staatlich kofinanzierten Plan , der bis zu 75 Prozent der Kosten für Fruchtbarkeitsbehandlungen in öffentlichen Krankenhäusern für berechtigte Paare übernimmt. Die Regierung bietet außerdem einen Zuschuss von 5.000 Dollar für Babys an, die nach dem 1. April 2025 geboren werden. Japans Premierminister Ishiba Shigeru bezeichnete den Rückgang der Geburtenrate in seinem Land als „stillen Notfall“ – die Geburtenrate des Landes dürfte bis 2024 auf einen neuen Tiefstand von 1,15 fallen. In einer politischen Rede im Januar kündigte Ishiba Maßnahmen zur Bekämpfung des Einbruchs an. Zu den wichtigsten Initiativen zählen die Erhöhung des Elterngeldes auf 100 Prozent des Nettoeinkommens beider Elternteile, Lohnerhöhungen und das Ziel, bis Ende der 2020er Jahre einen Mindestlohn von 1.500 Yen (10,20 US-Dollar) pro Stunde zu erreichen.

Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com am 23.09.2025