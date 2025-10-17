Erhöhter Kaliumspiegel schützt Herzpatienten

Teile die Wahrheit!

Eine einfache Ernährungsumstellung könnte für Herzpatienten eine Wende bedeuten. Eine Erhöhung des Kaliumspiegels senkt das Risiko gefährlicher Herzrhythmen um fast ein Viertel , wie neue Forschungsergebnisse zeigen.

Bei den Teilnehmern der Behandlungsgruppe wurde der Kaliumspiegel durch Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und/oder Medikamente auf 4,5 bis 5,0 Millimol pro Liter (mmol/l) erhöht.

Die Behandlung wurde bei Patienten durchgeführt, die einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) hatten. Dabei handelt es sich um ein chirurgisch implantiertes Gerät, das größer ist als ein Herzschrittmacher, ein häufigeres implantierbares Gerät.

Ein Herzschrittmacher ist ein kleines, chirurgisch implantiertes Gerät, das einen langsamen oder unregelmäßigen Herzschlag reguliert, indem es elektrische Impulse sendet, um einen gleichmäßigen Rhythmus aufrechtzuerhalten.

Ein ICD hingegen überwacht das Herz und gibt einen elektrischen Schock ab, um gefährlich schnelle Herzrhythmen zu korrigieren und so einen plötzlichen Herzstillstand zu verhindern.

Bei einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 3,3 Jahren erzielten Patienten mit einem höheren Kaliumspiegel deutlich bessere Ergebnisse. Dies geht aus den kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnissen hervor.

Das Hauptziel bestand darin, herauszufinden, ob dieser Ansatz Episoden gefährlicher Herzrhythmen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle reduzieren könnte.

Wichtige Studienergebnisse

Die Studie konzentrierte sich auf Patienten mit implantierten ICDs. Die Patienten begannen die Studie mit normalen und niedrigen Kaliumwerten von 4,3 mmol/l oder weniger.

Die Patienten erhöhten anschließend ihren Kaliumspiegel entweder durch Diät, Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente.

Die Erhöhung und Aufrechterhaltung eines hohen Kaliumspiegels im Normbereich von 4 bis 5 mmol/l reduzierte das Risiko schwerer Herzrhythmusstörungen um 24 Prozent. Kalium wird für den Herzschlag benötigt, daher kann ein niedriger Kaliumspiegel zu Herzrhythmusstörungen führen.

Ein wichtiges Ergebnis war, dass es weniger Notfalleinsätze aufgrund implantierter Defibrillatoren gab – 15,3 Prozent in der Gruppe mit überdurchschnittlich hohem Kaliumspiegel gegenüber 20,3 Prozent in der Kontrollgruppe.

Auch Krankenhausaufenthalte wegen Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz kamen bei Personen mit höheren Kaliumwerten seltener vor.

Was die Sicherheit betrifft, kam es in 1 Prozent beider Gruppen zu Krankenhausaufenthalten aufgrund sehr hoher oder sehr niedriger Kaliumwerte. Todesfälle wurden in 5,7 Prozent der Gruppe mit hohen Normalwerten gemeldet, verglichen mit 6,8 Prozent in der Kontrollgruppe. Die Forscher betrachteten diesen Unterschied nicht als statistisch signifikant.

Dr. Carolyn Lam, Kardiologin und leitende Beraterin am National Heart Centre Singapore, die die erste Frauenherzklinik in Singapur ins Leben rief und nicht an der Studie beteiligt war, erklärte gegenüber The Epoch Times, dass die Ergebnisse speziell auf Patienten zutreffen, die einen Defibrillator implantiert haben, ein hohes Risiko für ventrikuläre Arrhythmien haben und deren Kaliumwerte zu Beginn nicht über 4,3 mmol/l liegen.

Lam sagte, dass zwischen dem Kaliumspiegel und den gesundheitlichen Folgen eine „U-förmige Beziehung“ bestehe, was bedeute, dass sowohl hohe als auch niedrige Werte zu unerwünschten Ereignissen führen könnten.

„Daher ist es wichtig, dass die Patienten ihren Kaliumspiegel kennen, bevor sie diese Ergebnisse einfach auf sich selbst anwenden“, sagte sie.

Was die Ergebnisse für Patienten bedeuten

Obwohl die Studie nur an Patienten durchgeführt wurde, die bereits einen ICD hatten, sagte Professor Henning Bundgaard, der leitende Autor der Studie, in einer Erklärung , dass die Ergebnisse auf viele Patienten anwendbar sein könnten, insbesondere auf diejenigen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mit einem hohen Risiko für ventrikuläre Arrhythmien verbunden sind.

Dr. Ian J. Neeland, außerordentlicher Professor für Medizin an der Case Western Reserve University und Leiter des Zentrums für kardiovaskuläre Prävention der Universitätskliniken, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, Patienten sollten mit ihrem Arzt Strategien besprechen, um ihren Kaliumspiegel im oberen Normbereich zu halten.

Patienten sollten unbedingt Medikamente einnehmen, die den Körper bei der Kaliumspeicherung unterstützen, sagte er. Dazu gehören Spironolacton und Eplerenon, gemäß den aktuellen Richtlinien für Patienten mit implantierten Herzgeräten.

Zu den kaliumreichen Lebensmitteln gehören Bananen, Rosinen, Pflaumen, Brokkoli, Kartoffeln und Thunfisch.

Neeland fügte hinzu, dass Patienten ihren Arzt auch informieren sollten, wenn bei ihnen Erkrankungen auftreten, die ihren Kaliumspiegel akut senken könnten, wie etwa Durchfall oder Erbrechen.

„Sie sollten mit ihrem Arzt zusammenarbeiten, um die besten Strategien zu finden, um den Kaliumspiegel im oberen Normbereich zu halten“, sagte er.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 16.10.2025