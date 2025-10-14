Explosive Enthüllung offenbart – Wie anglo-amerikanische Geheimdienstagenten Hitlers Aufstieg zur Macht unterstützten

Teile die Wahrheit!

Ernst „Putzi“ Hanfstaengl (1887–1975) war Harvard-Absolvent und Freund von Theodore Roosevelt, und von 1923 bis 1937 einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers. (vgl. convertactionmagazine.com) Obwohl er Hitlers Verfolgung der Juden verabscheute, schrieb Hanfstaengl Hitlers Reden und half ihm, sein Image aufzupolieren.

Gleichzeitig sorgte er dafür, dass Hitler in der Presse positiv dargestellt wurde. Hanfstaengl, der sich als loyaler Deutscher präsentierte, wurde laut Jim Macgregor und John O’Dowd, den Autoren von „Two World Wars and Hitler: Who Was Responsible? Anglo-American Money, Foreign Agents and Geopolitics“ (Trine Day, 2025), für den angloamerikanischen Geheimdienst rekrutiert, während er die Kunstgalerie seiner Familie in New York City leitete.

Hanfstaengl war von Captain Truman Smith, einem Offizier des US-Militärgeheimdienstes, mit Hitler in Kontakt gebracht worden, der Hitler als „bemerkenswerten Kerl“ bezeichnete, der „eine große Rolle spielen sollte“.

Eine „große Rolle“ in einem Plan, einen reaktionären deutschen Führer an die Macht zu bringen, der einen weiteren Krieg gegen Russland führen sollte. Das ultimative Ziel war die Zerstörung zweier Länder, die die angloamerikanische Vorherrschaft herausfordern sollten.

Hitler wurde möglicherweise ausgewählt, weil ein Geheimdienstbericht der US-Marine angab, dass er nach seiner Vergiftung durch Gas im Ersten Weltkrieg ins Krankenhaus gebracht und dort von einem Dr. Edmund Forster hypnotisiert worden war. Er wurde programmiert zu glauben, dass er „Truppen haben würde, die eines Tages in Russland einmarschieren und die Kommunisten vertreiben würden“. (Vgl. maebrussell.com)

Die Politikwissenschaftlerin Mae Brussell schrieb:

Sie hypnotisierten ihn, damit er immer glauben würde, dass er ein großer Führer, wie Jeanne d’Arc, sein sollte.

Ein Milieu von Spionen

Während des Ersten Weltkriegs hatte Außenminister Robert Lansing – Onkel des CIA-Direktors Allen Dulles und einer der Hauptarchitekten der US-Intervention im Ersten Weltkrieg – einen Geheimdienst des Außenministeriums eingerichtet.

Dieser war eng mit den britischen Geheimdiensten verflochten und fungierte als Vorläufer, sowohl des Office of Strategic Services (OSS), als auch der Central Intelligence Agency (CIA).

Macgregor und O’Dowd zeigen Hanfstaengls enge Verbindung zu Schlüsselfiguren, die mit Lansings Dienst und dem britischen Geheimdienst in Verbindung standen und an Spionage- und False-Flag-Operationen beteiligt waren.

Ziel dieser Operationen war es, Deutschland als Aggressor im Ersten Weltkrieg darzustellen. Zu diesen Schlüsselfiguren gehörten:

Leland Harrison, Absolvent der Harvard University und des Eton College, der von 1910 bis 1912 als Zweiter Sekretär der US-Botschaft in London tätig war

Belle da Costa Greene, Kuratorin der „Pierpont Morgan Library and Museum“ und britische Geheimdienstagentin

Guy Gaunt, Leiter des britischen Geheimdienstes in New York, und sein Nachfolger William Wiseman

Michael Crowley, ein britischer Provokateur, der sich als irischer Nationalist ausgab

Frank Harris, ein Freund von Winston Churchill, Herausgeber der London News

Truman Smith, ein Absolvent der Yale University und Enkel eines US-Senators aus Connecticut, der 1922 von der amerikanischen Botschaft in Deutschland entsandt wurde, um Hitler zu beurteilen

Macgregor und O’Dowd berichteten:

Hanfstaengl war nicht einfach nur ein Außenstehender, der zufällig passiv mit all den oben genannten Personen in Verbindung stand, die in der undurchsichtigen Welt der angloamerikanischen Geheimdienste tätig waren – sondern er war einer von ihnen.

Mentor eines Faschisten

Hanfstaengl wurde Hitler 1922 von Truman Smith vorgestellt, nachdem er in einer Münchner Bierhalle eine aufwieglerische Rede gehalten hatte, in der er gegen Juden, Kommunisten und Sozialisten wetterte. Diese sollten später alle in Konzentrationslager verschickt werden. Nach ihrem ersten Treffen begann Hanfstaengl, Hitler in sein Haus im angesagtesten Viertel Münchens einzuladen und ihn prominenten Persönlichkeiten in ganz Deutschland vorzustellen. Er stellte auch Finanzmittel zur Verfügung, die dazu beitrugen, die Zeitung der NSDAP von einer bescheidenen ein- bis zweimal wöchentlich erscheinenden Zeitung in eine vollwertige Tageszeitung zu verwandeln.

Darüber hinaus trainierte Hanfstaengl Hitler darin, wie er seine Reden rhythmisieren und seine Stimme einsetzen sollte, wie er Handbewegungen einsetzen und wie er klar, selbstbewusst und wirkungsvoll vor Publikum sprechen konnte – Fähigkeiten, die Hanfstaengl als Mitglied eines Debattierclubs in Harvard erlernt hatte.

Hanfstaengl drängte auch darauf, bei politischen Kundgebungen Musik im Stil amerikanischer Colleges zu verwenden, um die Menge zu begeistern. Er half Hitler beim Verfassen seiner Gefängniserinnerungen „Mein Kampf“, nachdem dieser wegen der Führung des gescheiterten Münchner Bierkellerputsches inhaftiert worden war.

Bevor er Hanfstaengl kennenlernte, war Hitler außerhalb Münchens weitgehend unbekannt und lebte in einer heruntergekommenen Wohnung. Er war ein gescheiterter Künstler, der durch seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg verbittert war und aus dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands Kapital schlug, und der durch ein britisches Embargo und die harten Strafbedingungen des Versailler Friedensvertrags verursacht worden war.

Gemäß den Bestimmungen des Vertrags musste Deutschland sein industrielles Kernland an Frankreich abtreten, ein Viertel seiner Kohleminen und 15% seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche, sowie alle Kolonien aufgeben und lächerlich hohe Kriegsentschädigungen in Höhe von 8 Milliarden Dollar zahlen.

Edgar Mowrer, Berlin-Korrespondent der Chicago Daily News, fragte sich, was der umgängliche Putzi, „der perfektes Englisch mit amerikanischem Akzent sprach und mit einer kultivierten Mutter aus New England gesegnet war“, mit einem Faschisten, wie Hitler zu tun hatte. Wenn er nur die ganze Geschichte gekannt hätte.

Hanfstaengl und der Reichstagsbrand

Hanfstaengl scheint hinter dem Reichstagsbrand gestanden zu haben, einer Operation unter falscher Flagge, die in der Nacht des 27. Februar 1933 durchgeführt wurde und die Machtergreifung der Nazis, sowie die Aussetzung der Habeas-Corpus-Rechte rechtfertigte.

Die Nazis beschuldigten den niederländischen kommunistischen Jugendlichen Marinus van der Lubbe, das Feuer gelegt zu haben, obwohl es in Wirklichkeit von Hermann Göring und anderen Nazis gelegt worden war und van der Lubbe als Sündenbock hingestellt wurde.

Hanfstaengl sollte an diesem Abend bei Joseph Goebbels in Berlin zu Abend essen, gab jedoch an, erkrankt zu sein und die Nacht im Reichstagsgebäude, der offiziellen Residenz von Hermann Göring (da dieser Präsident des Reichstags war), verbracht zu haben. Dieses lag zufällig direkt neben dem niedergebrannten Reichstagsgebäude. Vom Palast aus hatte man direkten Zugang zu einem Tunnel, durch den die Nazi-Brandstifter in den Reichstag gelangten. Noch verdächtiger ist die Tatsache, dass Hanfstaengl trotz seiner Krankheit als Erster die Londoner Tageszeitung Daily Express und die Associated Press über den Brand informierte und dafür sorgte, dass Hitler kam und ihnen erzählte, dass die Kommunisten dahintersteckten.

Der Nazi Kurt Ludecke sagte, dass es einst ein Dokument gab, das von SA-Führer Karl Ernst – der das Feuer gelegt hatte und später von anderen Nazis ermordet wurde – unterzeichnet war und Göring, Goebbels und Hanfstaengl in die Verschwörung verwickelte.

Bill de Ropp und Frederick William Winterbotham

Laut Macgregor und O’Dowd war William de Ropp (1886–1973) ein weiterer britischer Spion, der Hitlers inneren Kreis infiltrierte und eine wichtige Beraterrolle innehatte. De Ropp, der fließend Deutsch sprach und Veteran des britischen Flying Air Corps im Ersten Weltkrieg war, wurde als „einer der geheimnisvollsten und einflussreichsten Geheimagenten seiner Zeit” beschrieben. (Vgl. engelsbergideas.com)

Macgregor und O’Dowd behaupten, dass de Ropp – wie Hanfstaengl – „direkte Verbindungen zu dem mächtigen Teil des angloamerikanischen Establishments hatte, der Hitler und die Nazis aktiv für einen Krieg gegen Russland förderte“. Macgregor und O’Dowd fügten hinzu:

Es ist wichtig zu erkennen, dass Putzi Hanfstaengl und Bill de Ropp nicht direkt an Hitlers Seite platziert wurden, um ihn vom Krieg abzuhalten, sondern um ihn kontinuierlich zu ermutigen, sich darauf vorzubereiten, und ihn gleichzeitig glauben zu machen, dass Großbritannien nicht intervenieren würde.

De Ropps Kontaktmann war ein Offizier der Royal Air Force namens Frederick William (F.W.) Winterbotham, eine führende Persönlichkeit des britischen Geheimdienstes, der ebenfalls Hitlers inneren Kreis infiltrierte.

Winterbotham verabscheute den Bolschewismus und vermittelte Hitler seine Überzeugung, dass Deutschland und Großbritannien gemeinsam gegen die „Geißel des Kommunismus“ vorgehen sollten, und ermutigte Hitler, sich auf einen Krieg mit der Sowjetunion vorzubereiten.

1934 gaben zwei von Hitlers obersten Generälen Winterbotham auf einer Reise nach Berlin detaillierte Informationen über eine geplante deutsche Invasion in Sowjetrussland, die sieben Jahre später durchgeführt wurde. Im Einklang mit seiner geheimen Agenda ließ Winterbotham die Generäle glauben, dass Großbritannien den deutschen Plan unterstütze – damit sie das Gefühl hatten, ihn umsetzen zu können.

Die Milner-Gruppe und der 30-Jahres-Plan zur Zerstörung Deutschlands

Macgregor und O’Dowd sehen den teuflischen Plan, Hitler an die Macht zu bringen, als Teil eines 30-Jahres-Plans zur Sicherung der angloamerikanischen Weltherrschaft, der mit der absichtlichen Provokation des Ersten Weltkriegs begann.

Macgregor und O’Dowd widmen den ersten Teil ihres Buches der detaillierten Beschreibung, wie eine geheime „Milner”-Gruppe – zu der Alfred Milner, Cecil Rhodes, Lord Rothschild, Winston Churchill, J. P. Morgan, Woodrow Wilson und andere gehörten – den Ersten Weltkrieg provozierte, um Deutschland zu schwächen und zu zerstören, und dann zur Erreichung dieses Ziels den Versailler Vertrag durchsetzte.

Macgregor und O’Dowd stützen sich auf das Werk von Carroll Quigley, einem Geschichtsprofessor an der Georgetown University, der ein Buch mit dem Titel The Anglo-American Establishment (GSG and Associates, 1981) verfasst hatte.

Milner war ein britischer Kolonialverwalter, der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der britischen Politik spielte. Neben dem Ersten Weltkrieg plante er auch den Burenkrieg, um Großbritannien den Zugang zu den reichen Bodenschätzen Südafrikas zu verschaffen.

In den 1920er Jahren initiierten Überreste der Milner-Gruppe die Dawes- und Young-Pläne, um die deutsche Wirtschaft zu Bedingungen wiederaufzubauen, die für die Bankinteressen der USA und Großbritanniens günstig waren, damit Deutschland die Kriegsentschädigungen von Versailles bezahlen konnte. Großbritannien und Frankreich mussten an das Geld Deutschlands gelangen, um einen riesigen Kredit zurückzahlen zu können, den sie von J.P. Morgan zur Finanzierung des Ersten Weltkriegs erhalten hatten.

Mehr als die Hälfte der im Rahmen der Dawes- und Owen-Pläne verliehenen Gelder floss an große Unternehmen in Deutschland, die mit amerikanischer Hilfe zum Aufbau des Nazi-Militärs beitrugen. Die Hearst-Medien und andere einflussreiche US-amerikanische und britische Zeitungen trugen ihren Teil dazu bei, indem sie Hitler in einem schmeichelhaften Licht darstellten.

Macgregor und O’Dowd vermuten, dass die berühmte „Beschwichtigungspolitik“, mit der der britische Premierminister Neville Chamberlain 1938 Hitlers Übernahme des tschechischen Sudetenlandes akzeptierte, Teil der teuflischen Bemühungen war, die deutsche Aggression zu fördern, um einen weiteren Weltkrieg zu provozieren. Hitler wurde wiederholt glauben gemacht, dass er die Unterstützung der britischen Führung genoss, da beide Seiten eine gemeinsame Feindschaft gegenüber der kommunistischen UdSSR hegten.

Nach Kriegsbeginn machten sich die USA und Großbritannien daran, Deutschland durch brutale Luftangriffe, wie über Dresden und Köln zu zerstören.

Der Plan ging spektakulär auf: Die UdSSR opferte mehr als 25 Millionen Menschen, während die USA und Großbritannien in den entscheidenden Jahren 1942-1943 in Nordafrika und Italien kämpften und erst am Ende einschritten, um den Sieg zu erringen. Im Mai 1943 erklärte Kriegsminister Henry Stimson, dass „die Briten versuchen, diese Angelegenheit so zu regeln, dass die Briten und Amerikaner Stalin das Bein halten, damit er den Hirsch erlegen kann“, was alles zu dem größeren strategischen Plan passte. (Vgl. truthdig.com)

Das Projekt wurde größtenteils von Bankern aus der Wall Street und London vorangetrieben, die Hitlers Geldboten finanzierten, darunter Fritz Thyssen, ein Kunde von Brown Brothers Harriman, einer Firma, die von Joseph Bidens Mentor Averell Harriman geleitet wurde und mit der Familie Bush in Verbindung stand.

Wall-Street-Banker verehrten Hitler wegen seiner Angriffe auf die organisierte Arbeiterschaft und die politische Linke sowie wegen seines Wunsches, die sowjetisch-bolschewistische Bedrohung auszumerzen – ein Ziel, das auch vom US-Außenministerium geteilt wurde. Darüber hinaus konnten mit dem Krieg enorme Gewinne erzielt werden.

Im Nachhinein wurde die gesamte deutsche Bevölkerung kollektiv für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verantwortlich gemacht, wobei der Einfluss westlicher Geheimdienste und der angloamerikanischen Bankenelite und Führungsklasse ignoriert wurde. Laut Macgregor und O’Dowd wurde auch der erhebliche Widerstand der Deutschen gegen Hitler bewusst heruntergespielt, ebenso wie die Tatsache, dass britische Regierungschefs sich weigerten, Putschpläne gegen die Nazis oder Attentate auf Hitler zu unterstützen.

Der Mythos vom guten Krieg

In Übereinstimmung mit der Beobachtung des Gründers des CovertAction Magazine, Philip Agee, kann man davon ausgehen, dass die Geheimdienste der USA und Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit davor in Deutschland als Werkzeuge der Großindustrie und der Banken fungierten, die die Regierungspolitik kontrollierten und das Streben nach globaler Vorherrschaft vorantrieben.

Der Erfolg der verdeckten Operation zur Machtübernahme Hitlers zahlte sich aus, da die Zerstörung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zusammen mit der Zerstörung Sowjetrusslands die angloamerikanische Vorherrschaft in der Nachkriegszeit sicherstellte.

Im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts beherbergte Deutschland 40 US-Militärstützpunkte, und seine Regierung war den USA unterwürfig – was sich in ihrer Unterstützung der US-Aggression gegen Russland über ihren Stellvertreter in der Ukraine manifestierte.

Kriegsbeute: Eine von vielen US-Militärbasen im heutigen Deutschland. [Quelle: ch.pinterest.com]

Japan, das versucht hatte, ein Imperium zu errichten, um den europäischen Imperien im Pazifik entgegenzuwirken, wurde nach seiner vernichtenden Niederlage im Zweiten Weltkrieg de facto zu einer Neokolonie der USA, beherbergte Dutzende von US-Militärstützpunkten und unterstützte die Bemühungen der USA, ihre Vorherrschaft in Südostasien aufrechtzuerhalten.

Die USA traten durch die Hintertür in den Zweiten Weltkrieg ein, indem sie Japan am Tag nach den Angriffen auf Pearl Harbor den Krieg erklärten, was die Regierung unter Franklin D. Roosevelt zuließ.

Der Zweite Weltkrieg mag in der öffentlichen Erinnerung der USA und Großbritanniens als „gerechter Krieg“ gelten. Aber die revisionistische Geschichtsauffassung von Macgregor und O’Dowd zeigt, dass dies nur ein Märchen ist. (Vgl. covertactionmagazine.com)

Die von ihnen vorgelegten Beweise deuten darauf hin, dass Geheimdienstagenten der USA und Großbritanniens Hitlers Aufstieg als Teil eines Plans zur Zerstörung zweier potenzieller rivalisierender Imperialmächte unterstützt haben. Seitdem haben sie eine massive Vertuschungsaktion angeführt, indem sie die Wissenschaft infiltrierten und die Geschichtsschreibung manipuliert haben.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 09.10.2025