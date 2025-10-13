Finnische Abgeordnete beginnen mit Trainingsübungen in unterirdischen Bunkern

aikos2309
Teile die Wahrheit!
         

(Titelbild: Die Bunkeranlage Merihaka in Helsinki – bis zu 6.000 Menschen können hier im Ernstfall Schutz finden)

Finnische Abgeordnete werden im nächsten Monat mit Trainingsübungen in einem unterirdischen Bunker beginnen, da sie eine angebliche Bedrohung durch Russland befürchten.

Obwohl Moskau wiederholt feindselige Absichten gegenüber NATO- oder EU-Ländern bestritten hat, werden die Abgeordneten laut Berichten lokaler Medien im Untergrund Trainingsübungen durchführen, um die Arbeit unter Kriegsbedingungen zu üben.

RT berichtet: Die erste stellvertretende Sprecherin des finnischen Parlaments, Paula Risikko, sagte gegenüber dem Sender Uutissuomalainen, dass die bevorstehende Übung, die die erste ihrer Art sein wird, durch die „veränderte Sicherheitslage“ inmitten des Konflikts in der Ukraine veranlasst sei.

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert