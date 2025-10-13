Freiheit für Reiner Fuellmich: Prominente aus aller Welt fordern die sofortige Freilassung des unrecht inhaftierten Anwalts (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 13. Oktober 2023 wurde der Göttinger Anwalt Reiner Fuellmich in Mexiko mit internationalem Haftbefehl festgenommen und am 24. April 2025 nach 53 Verhandlungstagen vor dem Göttinger Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Kritik an dem skandalösen Urteil kommt aus allen Teilen der Welt, auch von Prominenten, die der international bekannte Regisseur Phillipe Carillo vor die Kamera holte. Von Frank Schwede

Das Urteil gegen den Göttinger Rechtsanwalt Reiner Fuellmich, dem inzwischen die Lizenz entzogen wurde, gleicht einem Racheakt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Untreue in zwei Fällen vorgeworfen. Der Gesamtschaden beträgt 700.000 Euro.

Fuellmich hatte Darlehnsverträge von mehr als 700.000 Euro vom Corona-Untersuchungsausschuss erhalten. Die Berliner Anwälte Antonia Fischer und Justus Hoffmann forderten das Geld zurück.

Der Corona-Untersuchungsausschuss wurde Mitte 2020 von Reiner Fuellmich, Viviane Fischer, Antonia Fischer und Justus Hoffmann als Online-Video-Podcast gegründet, um die während der Coronakrise entstandenen rechtlichen Fragen mit wissenschaftlichen Experten in Live-Sitzungen zu erörtern.

Der Ausschuss konsultierte 150 Wissenschaftler und Experten aus aller Welt sowie ehemalige Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die COVID-Maßnahmen die ersten Schritte eines Plans zur Zerstörung der Volkswirtschaften waren, um die Bevölkerung von globalen Lieferketten abhängig zu machen.

Ziel war es, die Bevölkerung zu reduzieren und eine Weltregierung unter der Leitung der Vereinten Nationen zu installieren.

Da der Untersuchungsausschuss in der Öffentlichkeit und in politischen Kreisen auf breite Ablehnung stieß, befürchtete Fuellmich Kontensperrungen. Aus diesem Grund kaufte er Gold im Wert von rund 1,1 Million Euro.

Um auf Nummer sicher zu gehen, ließ sich Fuellmich außerdem nach Absprache mit Viviane Fischer zwei Darlehn über 200.000 und 500.000 Euro für ein Jahr auf sein Privatkonto überweisen.

Am 13. Oktober 2023 wurde Fuellmich in Mexiko mit internationalem Haftbefehl festgenommen und nach Deutschland überführt. Für den Anwalt glich das Vorgehen der Behörden einer Entführung, da er unter falschem Vorwand in das deutsche Konsulat gelockt worden sei.

Erst am 24. April 2025 wurde der Anwalt nach 53 Verhandlungstagen vor dem Göttinger Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Die fünfmonatige U-Haft wurde ihm nicht angerechnet. Das heißt, er muss weitere vier Jahre und zwei Monate hinter Gefängnismauern verbringen. Der Prozess stellt nach Meinung von Experten eindeutig eine Rechtsbeugung dar. (Dr. Reiner Fuellmich: Ein verfolgter Held des Widerstands)

Fuellmichs Verbrechen: Er den Betrug von Corona aufgedeckt

Prominente aus aller Welt fordern die Freilassung Fuellmichs. Der renommierte, preisgekrönte Investigativ-Journalist und Regisseur Philippe Carillo hat Prominente und Experten aus aller Welt aufgerufen, zum skandalösen Urteil gegen den Göttinger Anwalt in einem Video unter dem Titel Free Reiner Fuellmich Stellung zu nehmen und sich für seine Freiheit einzusetzen.

Einleitend sagt Carillo:

„Dies ist ein Video, das wir mit einigen VIPs und Experten aus aller Welt gedreht haben, um die Freilassung des internationalen Anwalts Dr. Reiner Fuellmich zu fordern, der derzeit in Deutschland inhaftiert wird.

Um ihnen den Kontext zu verdeutlichen, hier die wichtigsten Fakten: Dr. Fuellmich wurde entführt, illegal ins Gefängnis gesteckt und von der deutschen Regierung gefoltert.

Sein Verbrechen: Er hat den Betrug der Pandemie und des COVID-Impfstoffs aufgedeckt. Sein Prozess war eindeutig eine Pervertierung der Gerechtigkeit. Seine Arbeit fand große Beachtung und stand kurz davor, die Hintermänner des COVID-Betrugs mit seinen Grand-Jury-Verfahren erfolgreich strafrechtlich zu verfolgen.“

Die Grand-Jury war für Reiner Fuellmich und seinen Mitstreitern die letzte Hoffnung, dass die COVID-Initiatoren und ihre Handlanger angeklagt werden.

Zu den treibenden Kräften gehören unter anderem die UNO, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Weltwirtschaftsforum und Bill Gates. Carillo sagt:

„Im Grunde zeigte Reiner Fuellmich allen Anwälten weltweit, die solche Fälle vorantreiben wollten, den juristischen Weg, um diese Kriminellen zu stoppen.“

Doch soweit sollte es nicht kommen. Fuellmich wurde verhaftet, entführt und in Deutschland in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt. Carillo betont, dass sein Prozess ein Witz war und eine eklatante Verletzung der Menschenrechte obendrein ist.

Philippe Carillo hat insgesamt 43 prominente Unterstützer vor die Kamera geholt, die sich für die Freilassung Fuellmichs einsetzen. Zu den Stimmen gehört auch der aufgrund seiner scharfen Worte gegen Papst Franziskus exkommunizierte Erzbischof Carlo Maria Vigano, der folgende Worte findet:

„Einer gefährlichen, subversiven Elite ist es gelungen, die höchsten Ebenen westlicher Institutionen und Regierungen zu infiltrieren, um den verbrecherischen Plan der Agenda 2030 umzusetzen.

In vielen selbsternannten demokratischen Staaten wurden die Stimmen, die diesen globalen Putsch anprangerten, durch Zensur, Einschüchterung, Psychiatisierung und sogar Verhaftung zum Schweigen gebracht.

Zu den Opfern des totalitären Regimes, das sich in Europa, Kanada, Australien und Vertragsstaaten der Vereinten Nationen, der NATO, der Weltgesundheitsorganisation und Weltwirtschaftsforums – allesamt private, von denselben Mächten finanzierte Organisationen – still und etabliert, gehört auch der Anwalt Fuellmich, der zu Unrecht inhaftiert ist und immer noch auf einen fairen Prozess wartet.

Sein Verbrechen besteht darin, dass er es gewagt hat, in einer Welt voller krimineller Lügen die Wahrheit zu sagen. Ich rufe Katholiken und alle Menschen guten Willens dazu auf, ihre Stimme zu Verteidigung derjenigen zu erheben, die vom globalistischen Regime verfolgt werden.

Nicht Rechtsanwalt Fuellmich sollte im Gefängnis sitzen, sondern diejenigen, die das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Anthony Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Ursula von der Leyen, Albert Burla und alle ihre Komplizen und Abgesandten, insbesondere diejenigen in institutionellen Positionen.“

In Handschellen und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt

Gefängnisbeamte gestanden Reiner Fuellmich, sie hätten noch nie erlebt, dass ein Angeklagter wegen einer einfachen Straftat länger als elf Monate in Einzelhaft in Untersuchungshaft saß und in Handschellen und Fußfesseln zur Gerichtsverhandlung gebracht wurde.

In bewegenden Worten schilderte Reiner Fuellmich die Haftbedingungen im Göttinger Hochsicherheitsgefängnis Rosdorf.

Der Bericht wurde am 24. Oktober 2024 von Laufpass veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem:

„Schwer bewaffnete Beamte mit Pistolen und Maschinenpistolen sowie kugelsicheren Westen empfangen mich. Sie versuchen mich zum Anziehen einer kugelsicheren Weste zu überreden, was ich jedoch konsequent ablehne.

Anschließend lassen sie mich eine Verzichtserklärung unterschreiben, die sie von der Haftung befreit, falls ich durch Schüsse verletzt oder getötet werde. Einer der Beamten durchsucht meinen Körper und zwingt mich dann, wie jedes Mal, auf einen Hocker zu knien, während er mir Fesseln anlegt.

Er bindet mir einen breiten Ledergürtel um die Taille und legt mir anschließend Handschellen an, die mit Ketten am Gürtel befestigt sind, die wiederum mit einem großen Vorhängeschloss gesichert sind.

Die Fußfesseln zwingen mich zu sehr kleinen Schritten, was das Ein- und Aussteigen in das Transportfahrzeug erschwert. Wenn ich so stolpern würde, könnte ich meinen Sturz nicht abfangen und würde mir wahrscheinlich das Handgelenk brechen. (…)

Einige Gefängnisbeamte haben die Falschmeldungen mit der Pandemie durchschaut und wissen, dass mein Prozess eine von den Geheimdiensten inszenierte Scheinjustiz ist. Sie lassen mich das wissen und wünschen mir einen guten Ausgang. Was mir am meisten hilft, ist die enorme Unterstützung der internationalen Öffentlichkeit…“

Zu den weiteren Unterstützern zählt auch der frühere stellvertretende US-Finanzminister Craig Robertson. Er sagt:

„Mir vorgelegte Beweise deuten darauf hin, dass Fuellmich von der deutschen Regierung entführt, zunächst inhaftiert und dann wegen falscher Unterschlagungvorwürfe vor einem korrupten Regierungsgericht angeklagt und verurteilt wurde, das die Vorlage entlastender Beweise bei seinem Prozess verhinderte.

Das Ergebnis hinderte Fuellmich daran, eine Klage gegen Regierungen und Pharmaunternehmen einzureichen, weil diese Öffentlichkeit über COVID und die Gefahren des COVID-Impfstoffs getäuscht hatten.

Das Verhalten des deutschen Gerichts ist ein schwerer Makel für das Ansehen Deutschlands und für die Justiz in Europa.“

Die Welt braucht Menschen wie Reiner Fuellmich

Auch der australische Senator Malcolm Roberts sieht in dem Verfahrenen gegen Reiner Fuellmich einen Fall von Rechtsbeugung. Er sagt:

„Reiner Fuellmich ist ein Anwalt, der inhaftiert wurde, weil der Covid-19 als Betrugsmasche entlarvt hatte, deren Ziel darin bestand, das Vermögen normaler Bürger in die Tasche räuberischer Milliardäre zu transferieren, die die Welt beherrschen und unterdrücken wollen.

Bisher wurden uns, dem Volk, fünf Billionen Dollar gestohlen, und der Betrug geht weiter. Die Maßnahmen zum Schutz dieses Vermögensraubs werden immer verzweifelter und offensichtlicher und erstrecken sich auf das Parlament, den öffentlichen Dienst und zunehmend auch auf Rechtberufe.

Reiner wird nur deshalb strafrechtlich verfolgt, weil er das Rechtssystem nutzte, um Betrug, Menschenrechtsverletzungen, widerrechtliche Tötung und kriminelle Gesundheitsschäden an Milliarden von Bürgern weltweit aufzudecken.

Unsere Vorsitzende, Senatorin Pauline Hansen, wurde aufgrund erfundener Anschuldigungen inhaftiert, sie hat die Macht derselben Kabale räuberischer Milliardäre bedroht.

Pauline wurde schließlich freigesprochen und ich bin sicher, dass die Strafverfolgung angesichts der weltweiten Aufmerksamkeit auf Reiner Fuellmich zu einem Ende kommen wird. Wir stehen hinter Reiner.“

Reiner Fuellmich ist einer der wenigen Menschen, die den Mut aufgebracht hat, sich gegen das Corona-Unrechts-Regime zu erheben, das die Freiheit aller bedroht hat.

Er kämpfte gegen Bosheit, Machtstreben und Profitgier. Sein Ziel war es, denen Einhalt zu gebieten, die ihre kranke Psyche an der gesamten Menschheit auslebte.

Corona war einerseits eine Gehirnwäsche, andererseits ein Prozess der gezielten Zerstörung der Demokratie, der Wirtschaft, der Freiheit und der gewollten Spaltung der Gesellschaft.

Corona legt auf erschreckende Weise offen, wie weit sich die Menschheit von Werten einer freien und menschlichen Gesellschaft entfernt hat, oder sich hat entfernen lassen – sie darf nicht zulassen, dass eine globale Macht- und Finanzelite nahezu unumkehrbar die Macht über sie ergreift, sie braucht Menschen wie Reiner Fuellmich, um zu überleben.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.10.2025