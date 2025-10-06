Gesundheit: Experten behaupten, Vitamin C habe krebshemmende Eigenschaften

Teile die Wahrheit!

Ascorbinsäure oder Vitamin C ist einer der bekanntesten Nährstoffe der Menschheit und kommt in vielen Lebensmitteln vor, insbesondere in Zitrusfrüchten und Kreuzblütlern.

Aufgrund seiner immunstärkenden Wirkung ist es auch eines der am häufigsten konsumierten Nahrungsergänzungsmittel. Studien belegen, dass dieses wasserlösliche Vitamin eine starke antioxidative Wirkung besitzt und so zur Bekämpfung schädlicher freier Radikale beiträgt .

Dies wiederum schützt Zellen und ihre Bestandteile vor irreversiblen Schäden, die vermutlich die Ursache schwerer Krankheiten wie Herzkrankheiten und Krebs sind.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Verzehr von Vitamin-C-reichen Lebensmitteln oder die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten sogar vor verschiedenen Krebsarten schützen kann .

Tatsächlich haben sich fast 6.000 Studien mit der krebshemmenden Wirkung von Vitamin C befasst und festgestellt, dass es zur Vorbeugung oder Behandlung von Mund-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen-, Gebärmutterhals-, Mastdarm-, Brust- und sogar Lungenkrebs eingesetzt werden kann.

Die Rolle von Vitamin C im Körper

Der menschliche Körper produziert Vitamin C nicht selbst, daher muss es über die Nahrung aufgenommen werden. Zu den besten Vitamin-C-Quellen gehören:

Amerikanische Kakis



Schwarze Johannisbeeren



Brokkoli



Chilischoten



Grünkohl



Zitronen



Senfspinat ( Komatsuna )



Orangen



Petersilie



Erdbeeren



Thymian



Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Vitamin C den Körper beim Aufbau von neuem Gewebe und bei der Reparatur beschädigten Gewebes unterstützt. (Gesundheit: Vitamin C: Das kraftvolle Konservierungsmittel und Nährstoffkraftwerk)

Während der Wundheilung stimuliert Vitamin C die Produktion von Kollagen, einem Strukturprotein, das als Gerüst für neues Gewebewachstum dient . Kollagen ist auch wichtig für die Erhaltung und Reparatur von Knochen, Zähnen, Haut und Knorpel.

Als Antioxidans hilft Vitamin C, Hautschäden durch UV-Strahlung zu reduzieren. Dies ist nicht nur wichtig, um Hautkrankheiten wie Melanomen vorzubeugen, sondern auch, um eine gesunde Hautalterung zu fördern.

Darüber hinaus soll Vitamin C bei örtlicher Anwendung die Haut aufhellen , indem es die Produktion von Melanin, dem natürlichen Pigment, das für die Hautfarbe verantwortlich ist, verringert.

Vitamin C zur Krebsprävention

Laut Informationen auf der Website des National Cancer Institute hat die Verwendung von hochdosiertem Vitamin C zur Abtötung von Krebszellen in mehreren Tierstudien vielversprechende Ergebnisse erbracht. Beim Menschen verursachten tägliche Dosen von bis zu 1,5 Gramm Vitamin C pro Kilogramm Körpergewicht keine Nebenwirkungen bei gesunden Personen und Krebspatienten, sofern diese nicht an Nierenproblemen oder G6PD-Mangel litten.

Hochdosiertes Vitamin C verbesserte die Lebensqualität von Krebspatienten und trug, in Kombination mit Krebsmedikamenten, zur Verringerung unerwünschter Nebenwirkungen bei.

Hohe Dosen Vitamin C werden häufig intravenös (über eine Vene) verabreicht, da so ein höherer Vitamin-C-Spiegel im Blut erreicht wird als bei oraler Einnahme.

Mehrere Studien, die die Wirkung der Kombination von hochdosiertem Vitamin C und Chemotherapeutika untersuchten, berichteten von positiven Ergebnissen.

In einer kleinen Studie mit Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs konnte die Kombination das Fortschreiten der Krankheit durchschnittlich sechs Monate lang stoppen, ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen.

Zwei Pilotstudien mit Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs oder Glioblastom (Hirntumor) berichteten ebenfalls von einer besseren Gesamtüberlebensrate und weniger Nebenwirkungen im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Unterdessen berichteten Patientinnen mit Eierstockkrebs , die hochdosiertes Vitamin C intravenös zusammen mit einer Chemotherapie erhielten, auch von weniger Nebenwirkungen der Krebsbehandlung als Patientinnen, die kein Vitamin C einnahmen.

Die empfohlene Tagesdosis Vitamin C beträgt 15 bis 45 mg für Kinder von 1 bis 13 Jahren und 75 bis 90 mg für Erwachsene.

Die Obergrenze der täglichen Vitamin-C-Zufuhr (über die Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel ) liegt bei 2.000 mg. Gesundheitsexperten warnen, dass eine Überschreitung der Obergrenze Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Sodbrennen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Bauchkrämpfe verursachen kann. Wenn Sie hohe Dosen Vitamin C einnehmen möchten, wenden Sie sich zunächst an Ihren Heilpraktiker.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 06.10.2025