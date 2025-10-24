Gesundheit: Groß angelegte Studie bestätigt: Häufiges Vitamin könnte das Hautkrebsrisiko halbieren

Teile die Wahrheit!

Eine große VA-Studie bestätigt, dass Nicotinamid, eine Form von Vitamin B3, das Hautkrebsrisiko senkt.

Die Studie ergab, dass das Risiko für nichtmelanozytären Hautkrebs durch die Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels insgesamt um 14 Prozent sank.

Durch die Einnahme des Vitamins nach der Erstdiagnose konnte das Risiko einer späteren Krebserkrankung um 54 Prozent gesenkt werden.

Dieses kostengünstige Ergänzungsmittel könnte den Bedarf an Operationen und die Gesundheitskosten erheblich senken.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass nun eine deutliche Verlagerung hin zu einer frühzeitigen, proaktiven Prävention möglich ist.

Ihr ganzes Leben lang hat man Ihnen erzählt, dass der Schutz Ihrer Haut vor Krebs teure Cremes, schmerzhafte Behandlungen und ständige Wachsamkeit erfordert. Doch was wäre, wenn ein einfaches, erschwingliches und sicheres Vitamin aus Ihrer Apotheke Ihr Risiko drastisch senken könnte?

Bahnbrechende neue Forschungsergebnisse mit Zehntausenden von Patienten bestätigen, dass eine bestimmte Ernährungsform einen wirksamen, natürlichen Schutz gegen die häufigsten Krebsarten der Welt bietet.

Dies ist keine spekulative Theorie aus der Randgruppe; es ist eine datenbasierte Schlussfolgerung eines der größten Gesundheitssysteme der USA, die endlich bestätigt, was Befürworter natürlicher Gesundheit schon lange vermuten.

Eine umfassende retrospektive Studie des Department of Veterans Affairs (VA) mit 33.833 Veteranen lieferte überzeugende Beweise dafür, dass Nicotinamid, eine Form von Vitamin B3, eine wirksame Waffe gegen nicht-melanozytären Hautkrebs ist.

Die Studie, an der Dr. Lee Wheless vom VA Tennessee Valley Healthcare System und der Vanderbilt University mitwirkte , nutzte den umfangreichen Datenbestand des VA, um Patienten zu erfassen, denen zweimal täglich 500 Milligramm Nicotinamid verschrieben wurden.

Dieser Ansatz ermöglichte einen praxisnahen Einblick in die Wirksamkeit des Nahrungsergänzungsmittels in einem bisher nicht gekannten Ausmaß.

Die Ergebnisse sind eine klare Bestätigung der Kraft der Natur. Die Analyse ergab eine allgemeine Senkung des Hautkrebsrisikos um 14 Prozent bei den Vitamin-Einnehmenden.

Dies ist an sich schon ein signifikantes Ergebnis und zeigt, dass eine einfache Ernährungsumstellung einen messbaren Einfluss auf die öffentliche Gesundheit haben kann.

Für ein Land, das mit steigenden Gesundheitskosten und einer Krebsindustrie zu kämpfen hat, die teure Behandlungen oft einer erschwinglichen Prävention vorzieht, bietet diese Studie große Hoffnung.

Die Macht der frühen Intervention

Die erstaunlichsten Daten lieferten die Forscher, als sie den Zeitpunkt der Intervention untersuchten. Der schützende Nutzen von Nicotinamid stieg sprunghaft an, als Patienten unmittelbar nach ihrer ersten Hautkrebsdiagnose mit der Einnahme begannen. Bei diesen Personen sank das Risiko, erneut an Hautkrebs zu erkranken, um erstaunliche 54 Prozent.

Diese Halbierung des Risikos durch ein kostengünstiges Vitamin unterstreicht ein wichtiges Prinzip authentischer Gesundheitsfürsorge: Frühzeitige, proaktive Prävention ist wesentlich wirksamer und humaner als eine Behandlung im Spätstadium.

Dieser Nutzen verringerte sich jedoch, wenn die Behandlung erst begann, nachdem sich bereits mehrere Hautkrebserkrankungen entwickelt hatten.

Dieses wichtige Detail weist auf ein entscheidendes Zeitfenster hin, in dem die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers am effektivsten gestärkt werden können. Es deutet darauf hin, dass die frühzeitige Einbeziehung dieser Ernährungsstrategie in die Krebsprävention die Krebsprävention grundlegend von reaktiv zu proaktiv verändern könnte.

Die Studie konzentrierte sich auf die beiden häufigsten Arten von nicht-melanozytärem Hautkrebs: das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom der Haut.

Diese Krebsarten betreffen jedes Jahr Millionen von Amerikanern und stellen eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem dar. Dr. Wheless betonte die praktischen Auswirkungen und erklärte: „Wir haben Patienten, die über 100 verschiedene Hautkrebserkrankungen bekommen können.

Das sind viele einzelne Krebsarten, die behandelt werden müssen, viele Operationen und eine lange Heilungsdauer.“ Er fügte hinzu: „Wenn wir die Hautkrebsrate um 50 Prozent senken können, während ein Patient normalerweise etwa zehn Hautkrebserkrankungen pro Jahr bekommt … Das bedeutet fünf Operationen weniger und eine erhebliche Auswirkung auf das Leben des Patienten.“

Paradigmenwechsel in der Prävention

Die Auswirkungen dieser Studie sind für die klinische Praxis von großer Bedeutung. Dr. Wheless bemerkte: „Es gibt keine Richtlinien für den Beginn einer Behandlung mit Nicotinamid zur Hautkrebsprävention in der Allgemeinbevölkerung. Diese Ergebnisse würden unsere Praxis deutlich verändern:

Wir beginnen nicht mehr erst, wenn Patienten zahlreiche Hautkrebserkrankungen entwickelt haben, sondern früher.“ Dies stellt einen möglichen Paradigmenwechsel dar: Weg vom Abwarten der Krankheitsausbreitung, hin zur Bereitstellung präventiver Maßnahmen für Patienten bei den ersten Anzeichen von Problemen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ebenso gravierend. Das VA stellte fest, dass die Behandlung von Hautkrebs zu den höchsten Kosten für Überweisungen in die ambulante Dermatologie zählt.

Ein erschwingliches Nahrungsergänzungsmittel, das den Bedarf an Operationen halbieren kann, ist nicht nur ein medizinischer Erfolg; es ist eine direkte Herausforderung für ein System, das von chronischen Krankheiten profitiert.

Der stellvertretende Stabschef für Forschung und Entwicklung, Dr. Stokes Peebles, erklärte: „Es gibt nur sehr wenige Interventionen, die das Risiko eines Krebsrückfalls um einen so großen Prozentsatz senken können.“

Dr. Wheless und sein Team blicken in die Zukunft und wollen diesen Ansatz mithilfe der Präzisionsmedizin weiterentwickeln, um herauszufinden, welche Patienten am meisten davon profitieren.

Für alle, die sich wegen Hautkrebs Sorgen machen, bietet diese Forschung eine klare, verständliche und ermutigende Botschaft: Die Möglichkeit, Ihr Risiko drastisch zu senken, liegt möglicherweise bereits in Ihrer Reichweite.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 22.10.2025