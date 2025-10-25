Gesundheit: Ist Chlorella das wirksamste Superfood?

Teile die Wahrheit!

Wussten Sie, dass Chlorella, eine Mikroalgenart, eines der wirksamsten Superfoods der Welt ist ?

Das folgende Video – das auf dem offiziellen Healing the Body Brighteon-Kanal hochgeladen wurde – zeigt Derek Henry, den Gründer von Healing the Body , einer Website, die sich auf natürliche Heilung konzentriert.

Henry, der auch das Online-Gesundheitsprogramm THRIVE entwickelt hat, spricht über Chlorella, ein Superfood, das als „das stärkste der Welt“ gilt. Er erklärt auch, warum Chlorella für Ihre allgemeine Gesundheit wichtig ist.

Im Zuge einer schmutzigen Lebensmittelindustrie, eines korrupten und unfähigen politischen Systems und von Regierungschefs, denen der Zustand der Umwelt völlig egal ist, ist fast alles auf dem Planeten krank, nährstoffarm und verunreinigt.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Biobauern, Naturheilkundler und einige führende Persönlichkeiten wehren sich gegen Korruption und Vergiftung der Menschheit und gründen eine Bewegung für nahrhafte und nachhaltige Ernährung.

Dadurch steigen die Möglichkeiten für saubere Lebensmittel und eine angemessene Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig werden wirksame Lebensmittel aus der Natur genutzt, um Giftstoffe und Mangelernährung zu bekämpfen, die die Lebensqualität der Menschen stark beeinträchtigen.

Wo also fangen Sie an, wenn Sie Giftstoffe ausscheiden und Ihren Körper so ernähren möchten, dass sich Ihre Gesundheit schneller verbessert?

Wie schaffen Sie in Monaten etwas, das auf andere Weise Jahre oder Jahrzehnte dauern könnte?

Sie greifen zu Lebensmitteln mit der höchsten Nährstoffdichte und Reinigungswirkung, und Sie tun gut daran, mit Chlorella zu beginnen .

Was ist Chlorella?

Chlorella ist eine einzellige Mikroalge, die im Wasser wächst und eine der wenigen essbaren Arten ihrer Art ist. Sie wird gemeinhin als Superfood oder „perfektes Lebensmittel“ bezeichnet, verfügt über ein unglaublich umfassendes Nährstoffprofil und könnte als das gesündeste Superfood der Welt gelten.

Eine Portion Chlorella bietet folgende Vorteile:

Es enthält Antioxidantien, Beta-Carotin, Lutein und Polysaccharide.



Es enthält Kalzium, Jod, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphor, Kalium und Zink.



Es enthält die Vitamine A, C, E und K. Außerdem sind alle B-Vitamine enthalten.



Es ist eine großartige Quelle für leicht verdauliches Pflanzenprotein.



Es ist ein stark basenbildendes Lebensmittel.



Es ist eine hervorragende Chlorophyllquelle. Dieses Pigment, das Pflanzen grün und gesund macht, enthält außerdem Antioxidantien , Vitamine und therapeutische Eigenschaften, die Ihrem Wohlbefinden zugute kommen können.



Es ist vollgepackt mit essentiellen Fettsäuren wie Gamma-Linolensäure.



Es ist voller Enzyme und anderer Phytonährstoffe.



Es ist reich an Nukleinsäuren wie RNA und DNA.



Durch die tägliche Einnahme dieser Nährstoffe können Sie mehr synergistische Nährstoffe und Heilkraft aufnehmen als mit jedem anderen Nahrungsergänzungsmittel.

Durch die tägliche Einnahme von „reiner“ Chlorella erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl von Aminosäuren, Enzymen, Mineralien, Phytonährstoffen und Vitaminen. Dies ermöglicht Ihrem Körper, verschiedene Körperprozesse zu optimieren.

Chlorella kann auch Schwermetalle wie Aluminium, Blei, Quecksilber und Nickel binden. Diese Giftstoffe gelangen größtenteils durch Fisch, Quecksilberamalgame, Umweltverschmutzung und Impfungen in den Körper.

Manche Menschen nehmen Chlorella-Nahrungsergänzungsmittel ein, um die natürliche Ausscheidung dieser giftigen Elemente zu unterstützen.

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Nehmen Sie nährstoffreiche Chlorella-Tabletten ein, um zu entgiften und Ihren Körper gesund und stark zu halten.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 23.10.2025