Gold erreicht erstmals die 4.000-Dollar-Marke und Silber nähert sich der 50-Dollar-Marke, während der US-Dollar einbricht

Es ist aufregend zu sehen, wie der Goldpreis auf ein beispielloses Niveau steigt, aber wir sollten auch entsetzt sein über das, was mit dem US-Dollar passiert.

Viele von uns haben jahrelang davor gewarnt, dass eine Abwertung unserer Währung eine wirklich schlechte Idee sei. Unsere Politiker haben dies hauptsächlich auf zwei Arten erreicht. Erstens haben wir die Staatsverschuldung seit 2009 um mehr als 27 Billionen Dollar erhöht.

Geld zu leihen, das wir nicht haben, und es in die Wirtschaft zu pumpen, erhöht vorübergehend unseren Lebensstandard, entwertet aber auch unsere Währung.

Zweitens hat die Federal Reserve Billionen von Dollar aus dem Nichts geschaffen und damit Anleihen gekauft. Viele Experten priesen die „quantitative Lockerung“ bei ihrer Einführung als eine wunderbare Sache, doch sie hatte sehr ernste Folgen.

Jetzt schwimmen die Reichen im Geld, aber der Wert unserer Währung ist in den Keller gegangen und unser Lebensstandard ist zusammengebrochen. Das erste Halbjahr 2025 war das schlechteste erste Halbjahr für den US-Dollar seit mehr als 50 Jahren. Mit anderen Worten: Die Kaufkraft Ihres Geldes ist stark gesunken.

Der Grund für den rasanten Anstieg des Goldpreises liegt nicht darin, dass plötzlich jeder entdeckt hätte, wie toll Gold ist.

Der Grund für den rasanten Anstieg des Goldpreises liegt darin, dass der US-Dollar im Begriff ist, zu kollabieren.

Am Mittwoch überschritt der Goldpreis zum ersten Mal die 4.000-Dollar-Marke …

Der Goldpreis durchbrach am Mittwoch erstmals die Marke von 4.000 USD pro Unze und baute damit eine rekordverdächtige Rallye auf, da die allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit sowie die Erwartung einer Zinssenkung in den USA die Anleger in Scharen in den sicheren Hafen trieben.

Der Spotpreis für Gold stieg um 1,58 % auf 4.047,28 US-Dollar pro Unze. US-Gold-Futures zur Lieferung im Dezember legten um 1,58 % auf 4.067,70 US-Dollar zu. Auch Silber profitierte von der Goldrallye und legte um 3,24 % auf 49,37 US-Dollar pro Unze zu. Damit notierte der Preis knapp unter seinem Allzeithoch von 49,51 US-Dollar.

Viele Menschen feiern diesen Meilenstein und daran ist nichts auszusetzen. (Die Welt erlebt das beste Jahr für Gold seit einem halben Jahrhundert)

Aber verlieren wir nicht das Gesamtbild aus den Augen.

Im bisherigen Jahresverlauf ist der Goldpreis um 54 Prozent gestiegen …

Gold, das traditionell als Wertaufbewahrungsmittel in Zeiten der Instabilität gilt, ist seit Jahresbeginn um 54 % gestiegen, nachdem es 2024 bereits um 27 % zugelegt hatte. Es ist eines der Vermögenswerte mit der besten Performance im Jahr 2025 und übertrifft die Zuwächse an den globalen Aktienmärkten und bei Bitcoin sowie die Verluste beim US-Dollar und Rohöl.

Die Rallye wurde durch eine Kombination von Faktoren vorangetrieben, darunter Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA, zunehmende politische und wirtschaftliche Unsicherheit, starke Käufe durch die Zentralbank, hohe Zuflüsse in goldgedeckte ETFs und ein schwächer werdender Dollar.

Es war eine erstaunliche Rallye und die meisten Experten erwarten, dass der Goldpreis in den kommenden Monaten weiter steigen wird.

Tatsächlich prognostiziert Goldman Sachs nun, dass der Goldpreis bis Ende nächsten Jahres 4.900 US-Dollar erreichen wird …

Das letzte Quartal war das stärkste Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen hinsichtlich der Zuflüsse in goldgedeckte börsengehandelte Fonds. Anfang dieser Woche hoben die Analysten von Goldman Sachs ihre Goldpreisprognose für Dezember 2026 von 4.300 auf 4.900 Dollar pro Feinunze an.

Es versteht sich von selbst, dass der Silberpreis sogar noch schneller gestiegen ist.

Der Silberpreis ist in diesem Jahr bisher um fast 70 Prozent gestiegen.

Das ist verrückt.

Ich hätte nie gedacht, dass der Silberpreis im Oktober 2025 die 50-Dollar-Marke erreichen würde.

Aber hier sind wir nun und das zeigt, wie weit wir schon fortgeschritten sind.

Während der US-Dollar zusammenbricht, stürzen sich die Anleger auf den sogenannten Abwertungshandel …

Diese Maßnahmen spiegeln eine Fortsetzung des sogenannten Entwertungshandels wider, bei dem Anleger in Sachwerte und Kryptowährungen investieren, um sich gegen die ihrer Ansicht nach durch Inflation, hohe Staatsausgaben und eine durch Geldschöpfung finanzierte steigende Verschuldung verursachte Erosion des Fiat-Währungswerts abzusichern .

Ich hätte es selbst nicht besser sagen können.

Regierungen auf der ganzen Welt haben ihre Währungen rücksichtslos abgewertet, und deshalb suchen Investoren nach Vermögenswerten, die in einer verrückt gewordenen Welt ihren Wert behalten.

Die US-Regierung ist ein besonders eklatanter Übeltäter. Wie Citadel-CEO Ken Griffin treffend bemerkte, ist die Hortung von Gold und Silber eine Möglichkeit, „effektiv den Dollar zu entwerten“ …

Citadel-CEO Ken Griffin äußerte sich besorgt darüber, dass Investoren Gold zunehmend als sicherere Anlage als den US-Dollar betrachten. Im Gespräch mit Francine Lacqua von Bloomberg am Montag stellte Griffin fest, dass erhebliches Kapital vom Dollar abfließe, da Investoren eine Dedollarisierung oder eine Reduzierung des US-Staatsanleihenrisikos anstrebten. Er fügte hinzu:

„Wir beobachten eine erhebliche Inflation der Vermögenswerte weg vom Dollar, da die Menschen nach Möglichkeiten suchen, ihre Portfolios effektiv vom Dollar abzukoppeln oder sie gegenüber dem Risiko der US-Staatsanleihen zu entlasten.“

Viele von uns warnen seit Jahren vor dem Tod des US-Dollars.

Jetzt geschieht es direkt vor unseren Augen.

Viele „Goldbugs“ feiern derzeit voller Freude, dass sie Recht behalten haben.

Es ist nichts Falsches daran, zu feiern, aber wir müssen die Dinge auch aus einer längerfristigen Perspektive betrachten.

Wenn die globalen Ereignisse wirklich ausbrechen , möchten Sie über physische Vermögenswerte verfügen, die Sie tatsächlich besitzen.

Vertrauen Sie also bitte nicht auf Papier.

Das gesamte System, von dem so viele von uns völlig und gänzlich abhängig sind, versagt.

Ja, der Goldpreis wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter steigen.

Ja, der Silberpreis wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter steigen.

Aber was auch immer Sie tun, ich empfehle Ihnen dringend, in Dinge zu investieren, die Sie physisch berühren können.

Ich bin fest davon überzeugt, dass bald wirklich große Dinge passieren werden.

Da unsere Welt von katastrophalen Ereignissen erschüttert wird, wird es zu enormer Panik kommen.

Meine Empfehlung ist, so unabhängig wie möglich vom System zu werden, denn viele Menschen da draußen werden völlig am Ende sein, wenn das System um sie herum zusammenbricht.

