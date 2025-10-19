Goldene Krawatten, dunkle Geschäfte – Die heimliche Macht von McKinsey

Teile die Wahrheit!

Macht ist heute nicht mehr laut. Sie ist leise, glatt und höflich. Sie lächelt, spricht in Strategien und Protokollen, nickt ernst und reicht eine saubere Rechnung.

Und während die Politik im Rampenlicht über „große Linien“ redet, werden die Linien im Hintergrund gezogen: von Beratungsfirmen, die so präsent sind, dass man sie kaum noch wahrnimmt. McKinsey ist das Synonym für diese neue, diskrete Dominanz.

Was macht McKinsey so wirksam? Nicht nur Fachwissen, sondern ein Ökosystem: Alumni an Schaltstellen, Ministerien mit Dauerbedarf, Thinktanks, Stiftungen, Universitäten, Konferenzen – und zwischen allem eine sanfte, aber ununterbrochene Zirkulation von Personen, Projekten und Vertrauen.

Wenn ein Staat den eigenen Kompass verlegt hat, ruft er nach Orientierung. Dann erscheint der elegante Beratertrupp, bringt „Methoden“ – und nimmt Entscheidungen aus der Hand. Formal bleibt die Verantwortung beim Minister, praktisch aber werden Weichen dort gestellt, wo niemand gewählt wurde.

Die Frage ist nicht, ob McKinsey Einfluss hat, sondern wie er organisiert ist – und wer bezahlt. In Deutschland explodierten Ausgaben für Externe; Untersuchungsausschüsse mussten klären, wie im Verteidigungsministerium Verträge vergeben wurden. In Frankreich sprach der Senat von einer „übermäßigen Abhängigkeit“ der Exekutive von Beratern.

In Südafrika flossen Millionen zurück, nachdem der staatliche Versorger Eskom Zahlungen an McKinsey und eine Gupta-nahe Firma für unrechtmäßig hielt.

In den USA endete die Beteiligung an der Opioid-Saga in einem historischen Vergleich in dreistelliger Millionenhöhe. Und in Saudi-Arabien geriet McKinsey in die Kritik, nachdem eine Analyse im Kontext des Vorgehens gegen Kritiker auftauchte.

Dieses Essay zeichnet – bissig, aber belegt – nach, welche Mechanik der Macht hier arbeitet: Netzwerke, Verstrickungen, Geldflüsse, und das Kunststück, politische Verantwortung in Verfahren aufzulösen. Wer am Ende zahlt? Meist die Öffentlichkeit. Wer profitiert? Ein globales Beraterkartell – und alle, die daran andocken können.

Die politische Ökonomie moderner Beratung von Alfred-Walter von Staufen

Anatomie einer stillen Supermacht

McKinsey ist weniger Firma als Kaderschmiede mit weltweitem Alumni-Kreislauf. Ehemalige Berater finden sich in Ministerien, Kanzleien, Aufsichtsräten, Zentralbanknähe und internationalen Organisationen. Namen und Knoten: Katrin Suder (ehem. McKinsey-Partnerin, später Staatssekretärin im BMVg, danach Vorsitzende Digitalrat), Ursula von der Leyen (als Bundesverteidigungsministerin politisch verantwortlich in der Berateraffäre; heute EU-Kommissionspräsidentin) – flankiert von einer Schar externer Dienstleister, die im Untersuchungsausschuss akribisch behandelt wurden.

Der Deutsche Bundestag setzte 2019 einen Unterausschuss ein, um den Umgang des Verteidigungsministeriums mit externer Beratung zu untersuchen; Grundlage waren Berichte des Bundesrechnungshofs zu Rechts- und Regelverstößen. Ergebnis: ein 720-seitiger Abschlussbericht, in dem Verstöße im Beschaffungsbereich und im Vergabeverhalten belegt wurden.[1]

Dieses Raster ist global wiedererkennbar: Frankreich (Senatsbericht 2022; enge Achse Regierung–McKinsey, Debatte um öffentliche Kosten und Transparenz), USA (rasch wachsende Public-Sector-Mandate in der Trump-Ära, später unter Biden fortgesetzt), EU-Institutionen (Beratung an Schnittstellen von Beschaffung und Strategie), Saudi-Arabien (Vision-Programme, Stadtprojekte), Südafrika (Eskom/Trillian-Komplex).

Der französische Senat kritisierte die wachsende Abhängigkeit der Exekutive von privaten Beratungen und beleuchtete die Nähe zu Emmanuel Macron – politisch explosiv, sachlich dokumentiert.[2]

Deutschland: Von der Ausnahme zur Gewohnheit

Verteidigung – der prominenteste Fall

Im Verteidigungsministerium (BMVg) kulminierte die Sache zur „Berateraffäre“. Kritisiert wurden u. a. intransparente Vergaben, unklare Leistungsnachweise und enge persönliche Verflechtungen. Das Parlament untersuchte monatelang; Medien begleiteten die Debatte („Wütende Offiziere, Millionen für McKinsey“). Der Befund: Externe übernahmen Aufgaben, die normalerweise im Haus zu leisten wären; Vergaberegeln wurden teils umgangen; die politische Verantwortung blieb nebelhaft verteilt.[3]

Innen, Digitales, Finanzen – das Dauerabo

Auch jenseits der Verteidigung stiegen die Ausgaben. Öffentlich bekannte Zahlen schwanken je nach Zählweise, doch Tendenz und Größenordnung sind klar: hunderte Millionen Euro jährlich für externe Unterstützung, vor allem im IT-Bereich.

Der Bundesrechnungshof kritisierte 2025 ausdrücklich die fehlende Strategie zur Verringerung des Beraterbedarfs und Lücken in der Berichtspflicht. Als Beispiel führte die Presse aus dem RND-Netz an: keine belastbare Gesamtübersicht, wachsende Summen, schwindende Kontrolle.[4]

Gesundheit und Pandemie – Krisen als Katalysator

In der Corona-Krise stiegen Beratungsaufwände schlagartig – in Deutschland genauso wie in anderen EU-Staaten. Die EU-Kommission trug ab Juni 2020 die gemeinsame Impfstoffstrategie; parallel engagierten Einzelstaaten externe Berater für Logistik, Beschaffung und Kommunikation.

Frankreich bestätigte explizit die Nutzung von McKinsey-Teams für die Impfkampagne; in Deutschland wird die Gesamthöhe der Corona-Beraterkosten für Bund und Ministerien auf über 100 Millionen Euro taxiert; Presseberichte nannten kumuliert sogar >115 Mio. Euro und beleuchteten vor allem Aufträge des BMG.[5]

Verkehr und die Maut – das Lehrstück

Die Pkw-Maut gilt als Fallstudie dafür, wie politischer Eigensinn, riskante Vergaben und externe Beratung zusammen ein finanzielles Eigentor erzeugen. Nach dem EuGH-Kippen des Modells folgte 2023 ein Schiedsspruch über 243 Mio. Euro gegen den Bund wegen vorzeitig gekündigter Betreiberverträge – die öffentliche Hand blieb auf riesigen Kosten sitzen.[6]

USA: Der Schatten im Regierungsapparate

Abschiebebehörden (ICE)

Recherchen von ProPublica zeigten, dass Berater bei der US-Einwanderungsbehörde ICE „Sparpotenziale“ entlang sensibler Bereiche identifizierten; selbst ICE-Mitarbeiter fanden das zu weitgehend. Die Debatte landete im Kongress; Abgeordnete wie Pramila Jayapal verlangten Antworten zu Umfang und Moral solcher Mandate. McKinsey widersprach Teilen der Darstellung, die Diskussion aber setzte Maßstäbe: Wie weit darf Effizienzdenken in Eingriffsverwaltungen reichen?[7]

Opioid-Komplex

2021 ein historischer Schritt: ein Vergleich über 573 Mio. Dollar zugunsten der US-Bundesstaaten wegen Beratungsbeiträgen, die die Vermarktungsmaschinerie potenter Schmerzmittel befeuerten. Später folgte ein weiterer Vergleich über 78 Mio. Dollar mit Versicherern und Fonds. McKinsey bestreitet Rechtsverletzungen, beendete aber einschlägige Projekte bereits 2019. Juristisch ist die Botschaft deutlich: Beratungsleistungen können Haftungsrisiken mit volkswirtschaftlicher Dimension auslösen.[8]

Frankreich: Der Senat hebt den Vorhang

Frankreich diskutierte unter dem Schlagwort „McKinsey-Gate“ die enge personelle und inhaltliche Nähe zwischen Regierungskreisen und Beratern – inklusive der Impfkampagnen-Logistik. Der Senat monierte Kosten, Transparenzdefizite und Abhängigkeit.

Später erweiterte die Finanzstaatsanwaltschaft Ermittlungen im Umfeld der Präsidentschaftswahlkämpfe 2017 und 2022 auf Aktivitäten von Beratungen; auch McKinsey tauchte in Berichten prominent auf. Juristisch ist vieles offen, politisch aber zeigte sich ein Muster staatlicher Überdelegation.[9]

Saudi-Arabien: Moderne, Macht – und ein Bericht

Saudi-Arabien ist riesiger Beratungsmarkt: Wirtschaftsumbau, Megacity-Pläne, Verwaltung. 2018 kam es jedoch zu massiver Kritik: Medienberichte schilderten eine Analyse, die half, Stimmungen in sozialen Medien zu kartieren – Kritiker wurden identifizierbar; der Kontext: ein Regime, das hart gegen Dissens vorgeht.

McKinsey erklärte, man sei „entsetzt“ über möglichen Missbrauch und habe keine Absicht zur Repression geliefert. Doch die politische Bewertung ist klar: Wer in autoritären Systemen an strategischen Hebeln arbeitet, trägt Mitverantwortung für deren Wirksamkeit.[10]

Südafrika: Das Lehrstück Eskom

Der staatliche Stromversorger Eskom forderte 2017 Rückzahlungen von McKinsey und der Gupta-nahen Trillian über zusammen 1,6 Mrd. Rand (damals ca. 117 Mio. USD) – interne Prüfungen hielten Zahlungen für unrechtmäßig. McKinsey erklärte, man lege die Honorare zurück und werde sie erstatten, wenn Verträge sich als illegal erweisen – später wurden Gelder tatsächlich zurückgeführt. Der Fall illustriert, wie staatliche Schwäche und Berater-Dominanz toxisch interagieren können.[11]

EU und die Impfstoff-Beschaffung

Die Europäische Kommission organisierte ab Juni 2020 die gemeinsame Impfstoff-Strategie. Parallel beauftragten einzelne Mitgliedstaaten externe Beratungen für Umsetzung und Logistik (Frankreich ausdrücklich auch McKinsey).

Ob zentral oder dezentral – der Befund ist ähnlich: Krisen öffnen Türen für Externe, weil Verwaltungen auf Geschwindigkeit, Personal und IT-Tiefe nicht vorbereitet sind. Politisch bleibt festzuhalten: Der Einsatz lässt sich rechtfertigen, aber er fordert Transparenz über Leistungen und Beträge, ansonsten kippt Vertrauen.[12]

Das Netzwerk: Alumni, Gremien, Achsen

McKinsey kultiviert Alumni-Netzwerke in Metropolen von Berlin bis Dubai. Diese „Hubs“ sind weit mehr als nostalgische Ehemaligenrunden: Hier werden Aufsichtsratsmandate vermittelt, Impulspapiere entworfen, Politik-Signale eingesammelt. Zugleich durchziehen Beraterkarrieren die Think-Tank-Sphäre (OECD-Gremien, Stiftungsbeiräte) und die Wirtschaftsräte der Parteien.

Dasselbe Gesicht taucht innerhalb eines Jahrzehnts als Berater, Staatssekretär, Vorstand, Beirat auf – mit Einfluss auf Prioritäten, Wording, Timing. Formell legal, demokratisch problematisch: Legitimation entsteht über Reputation statt Wahl.

Geldlogik: Wie Summen wachsen – und Verantwortung schrumpft

Die deutsche Presse listete 2022/23 vielfach dreistellige Millionensummen pro Jahr für externe Beratung in Bundesressorts – in einer WELT-Auswertung stand etwa: 271 Mio. Euro für externe Beratung und Unterstützung in den ersten Monaten der Ampel; speziell Corona-Consulting summierte sich auf über 115 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof monierte 2025, dass in Teilen – insbesondere im IT-Sektor – Leistungen aus der Berichtspflicht gefallen seien, wodurch parlamentarische Kontrolle unterlaufen wird. Anders gesagt: Geldflüsse entziehen sich der Übersicht, während die Abhängigkeit wächst.[13]

Gleichzeitig werden politische Risiken externalisiert. Misslingt ein Großprojekt – siehe Maut – zahlt der Steuerzahler Entschädigungen; Missmanagement auf Ministeriumsebene führt selten zu persönlicher Haftung; Berater wechseln zum nächsten Auftrag. Der Preis: Lernresistenz. Wenn Fehler nicht weh tun, wiederholen sie sich.

Moralische Restfragen

Es gibt kein Gesetz, das Beratungen per se verwerflich macht. Es gibt aber einen Grenzwert, ab dem Beratung zur Ersatzregierung wird. Spätestens wenn Externe Strukturen mitentwerfen, Vergaben mitgestalten und Kommunikation mitsteuern, kippt die Verantwortungslage.

Dann entstehen Grauzonen: Sponsoring von Konferenzen, Stiftungskooperationen, politnahe „Foren“, in denen Vorschläge quasi offiziell wirken, ohne demokratisches Mandat. Frankreichs Senat hat diesen Zustand benannt; Deutschlands Rechnungshof mahnt. Der Rest ist eine Frage der Selbstachtung: Ein Staat, der alles delegiert, schafft sich selbst ab.[14]

Abschluss & Moral

Manchmal ist die größte Korruption ganz legal. Sie trägt Schlips, zitiert Studien und erscheint als „Unterstützung“. McKinsey steht stellvertretend für ein System, das Entscheiden verlernt hat. Politiker halten Reden; entschieden wird in Steuerungsrunden, die niemand gewählt hat.

Ministerien schreiben Aufgaben so, dass nur Externe sie abwickeln können. Und wenn etwas schiefgeht, zeigt man auf die Komplexität – nie auf die eigene Mutlosigkeit.

Macht ohne Mandat ist der eigentliche Skandal unserer Zeit. Sie beruht nicht auf Gewalt, sondern auf Ritualen der Seriosität: Arbeitskreise, „Roadmaps“, vertrauliche Sitzungen. So verschwinden Interessen in Verfahren, Verantwortung in Zuständigkeiten, und am Ende bleibt eine Summe, nicht selten in dreistelliger Millionenhöhe – für Ergebnisse, die sich im Nebel verlieren.

Die Moral? Ein demokratischer Staat darf Beratung nutzen – aber nicht als Krücke für fehlenden Willen. Er braucht eigene Kompetenz, langfristige Teams, klare Datenhoheit, harte Transparenz bei jedem Euro für Externe und eine Abkühlphase für die Drehtür zwischen Regierung und Beratung.

Sonst übernimmt die höfliche Parallelregierung – und wir bezahlen weiterhin für Entscheidungen, die niemandem mehr gehören.

Macht, die niemandem gehört, gehört am Ende immer den Falschen.

