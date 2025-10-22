Harvard-Professor warnt die Öffentlichkeit, „vor dem 29. Oktober Urlaub zu machen“ – sagt, die NASA verheimliche die Wahrheit über 3I/ATLAS (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein Harvard-Astrophysiker hat das Internet in Aufruhr versetzt, als er die Leute warnte, „vor dem 29. Oktober Urlaub zu machen“, und behauptete, die NASA würde möglicherweise wichtige Informationen über ein seltsames interstellares Objekt verbergen, das durch den Weltraum rast.

Das Objekt mit der offiziellen Bezeichnung 3I/ATLAS soll etwa die Größe Manhattans haben und gibt den Wissenschaftlern seit seiner Entdeckung Rätsel auf.

Dr. Avi Loeb, der freimütige Harvard-Professor, der für seine umstrittenen Theorien über außerirdisches Leben bekannt ist, vermutete, dass der bizarre Besucher sogar künstlichen Ursprungs sein könnte .

Obwohl die Weltraumbehörden die Öffentlichkeit schnell beruhigten, dass für die Erde keine Gefahr bestehe, haben die merkwürdigen chemischen Emissionen und die unvorhersehbaren Bewegungen des Objekts im Internet zu wilden Spekulationen geführt – von außerirdischen Sonden bis hin zu geheimen Regierungsexperimenten.

Dr. Loeb forderte von der NASA mehr Transparenz und sagte, die Welt habe ein Recht darauf zu wissen, „was da draußen wirklich vor sich geht“.

Seine dramatische Warnung hat die wissenschaftliche Gemeinschaft gespalten. Einige tun sie als Sensationsmache ab, während andere zugeben, dass 3I/ATLAS nach wie vor eine der rätselhaftesten kosmischen Entdeckungen der letzten Jahre ist. (Da brodelt was: NASA setzt plötzlich ihre wichtigsten Weltraumgeräte auf 3I/ATLAS ein)

Ein mysteriöser Besucher

3I/ATLAS wurde erstmals im Juli entdeckt, als Astronomen ein sich schnell bewegendes Objekt beobachteten, das mit fast der doppelten Geschwindigkeit in das Sonnensystem eintrat wie die vorherigen interstellaren Besucher ‚Oumuamua und Borisov.

Erste Schätzungen gehen von einem Durchmesser von etwa 5,6 Kilometern und einem Gewicht von erstaunlichen 33 Milliarden Tonnen aus.

Das Außergewöhnliche an 3I/ATLAS ist seine Zusammensetzung. Beobachtungen mit dem Keck-II-Teleskop auf Hawaii ergaben, dass der Astronom eine Wolke ausstößt, die vier Gramm Nickel pro Sekunde enthält – ohne jegliche Spur von Eisen.

Dies führte dazu, dass Wissenschaftler die Verbindung als Nickeltetracarbonyl identifizierten, eine Substanz, die auf der Erde nur aus industriellen Prozessen bekannt ist.

„Es gibt nur einen Ort, an dem das bekannt ist, und zwar in industriell hergestellten Nickellegierungen“, sagte Loeb der New York Post . „Bei keinem anderen Objekt wurde dies jemals beobachtet.“

Die Vorstellung, dass das Objekt eine durch einen künstlichen Prozess entstandene Metallverbindung enthalten könnte, hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sowohl Neugier als auch Unglauben hervorgerufen.

Loebs Warnung und NASA-Vorwürfe

In einem kürzlichen Podcast-Interview behauptete Dr. Loeb, dass die NASA hinsichtlich ihrer Ergebnisse nicht transparent gewesen sei und forderte die Öffentlichkeit auf, „vor dem 29. Oktober Urlaub zu machen“, wobei er andeutete, dass die kommenden Wochen bedeutende Enthüllungen – oder sogar Ereignisse – mit sich bringen könnten.

Er argumentiert, dass die verzögerte Veröffentlichung der Mars-Orbiter-Bilder durch die Regierung, die angeblich 3I/ATLAS in der Nähe des Mars vorüberfliegen lassen, den Verdacht der Geheimhaltung verstärkt.

„Wen interessieren schon die Kommunikationsabteilungen? Wir wollen die Daten der Wissenschaftler sehen“, sagte Loeb.

Loeb wies auch auf mehrere Anomalien hin, die die Theorie natürlicher Kometen in Frage stellen. Anders als gewöhnliche Kometen zeigt der Gasstrahl von 3I/ATLAS auf die Sonne zu, anstatt von ihr weg.

Seine Umlaufbahn verläuft zudem innerhalb von fünf Grad zur planetaren Ekliptikebene – ein Zufall, den Loeb als „eins zu 500“ bezeichnet. Er vermutet, dass diese seltsame Präzision auf eine Feinabstimmung hindeuten könnte, ein Kennzeichen von Planung und nicht von Zufall.

Die wissenschaftliche Erklärung

Trotz Loebs provokanten Behauptungen haben Astronomen der Universität A Coruña in Spanien eine detaillierte Simulation durchgeführt, die den Weg des Objekts durch die Galaxie nachzeichnet. Ihre Ergebnisse, die noch von Fachkollegen begutachtet werden müssen, deuten nicht auf künstliche Eingriffe hin.

„Wir haben 93 mögliche Sternbegegnungen identifiziert, aber keine hatte nennenswerte Auswirkungen auf seine Umlaufbahn“, schrieben die Forscher.

Ihre Analyse deutet darauf hin, dass 3I/ATLAS wahrscheinlich aus der dünnen Scheibe der Galaxie – einer uralten Region des Weltraums – stammt und bis zu 10 Milliarden Jahre alt sein könnte.

Dr. Pérez Couto, einer der Autoren der Studie, erklärte: „Jede Beobachtung ist wie das Öffnen eines Fensters in die Vergangenheit des Universums. Sie ermöglicht es uns, die Entwicklung von Materialien zu untersuchen, die um andere Sterne herum entstanden sind.“

Auch die NASA-Wissenschaftler haben die Vorstellung einer Bedrohung für die Erde zurückgewiesen und erklärt, dass 3I/ATLAS das innere Sonnensystem sicher und ohne Zwischenfälle passieren werde.

Könnte es etwas mehr sein?

Loeb ist jedoch noch nicht überzeugt. Er ist für seine kontroversen Ansichten zu außerirdischer Technologie bekannt und betont, dass die Wissenschaft für alle Möglichkeiten offen bleiben müsse.

„Wenn etwas von einer Intelligenz entwickelt worden wäre, könnte man nicht genau vorhersagen, was es tun würde“, sagte er. „Es ist, als ob man einen Besucher im eigenen Garten findet.“

Für Loeb deuten die schiere Größe des Objekts, die seltsamen Emissionen und die unwahrscheinliche Umlaufbahn darauf hin, dass es sich um mehr als einen einfachen Kometen handelt.

Kritiker argumentieren jedoch, dass Loebs Warnungen übertrieben seien und dass sein Kommentar vom 29. Oktober eher symbolischer als apokalyptischer Natur sei – vielleicht markiere er das erwartete Zeitfenster für neue Daten oder eine andere bedeutende Beobachtung.

Was die NASA betrifft, so hat die Agentur Loebs jüngste Bemerkungen noch nicht kommentiert, sodass sowohl Wissenschaftler als auch die Öffentlichkeit nur spekulieren können.

Ob sich 3I/ATLAS als natürliches Relikt aus der Frühzeit der Galaxie oder als etwas völlig Unerwartetes herausstellt, es hat eine zeitlose Frage neu entfacht: Sind wir wirklich allein im Universum?

Eines ist sicher: Alle Augen sind jetzt auf den 29. Oktober gerichtet.

🚨 HARVARD PROFESSOR WARNS OF INTERSTELLAR OBJECT HEADED TOWARD EARTH: “TAKE YOUR VACATION BEFORE OCTOBER 29TH, 2025” Professor Avi Loeb says 3I/ATLAS, an interstellar object from beyond our solar system, is closing in fast. “I don’t know if there will be meaning to money if… pic.twitter.com/8zzK0ly7An — HustleBitch (@HustleBitch_) October 20, 2025

Quellen: PublicDomain/ibtimes.co.uk am 22.10.2025