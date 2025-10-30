„HIM“: Ein dreister Film über die okkulte Elite, die ihre Hollywood-Stars pflegt – Adrenochrom, Rituale, Traumata…

„HIM“ handelt von einem aufstrebenden Quarterback, der versucht, der „GOAT“ zu werden. Der Fokus des Films liegt jedoch nicht auf Football. Es geht um die Programmierung eines jungen Sportlers durch Traumata, Rituale und sogar satanisches Adrenochrom. Hier ein Blick auf diesen symbolträchtigen Film.

Achtung: Es folgen gigantische Spoiler!

Erinnern Sie sich noch an Sportfilme, in denen die Menge jubelte und der Held das Ergebnis seiner harten Arbeit und Hingabe feierte? HIM handelt vom genauen Gegenteil. Es geht um den langsamen und qualvollen Abstieg eines Sportlers in die dunkle Welt der okkulten Elite. Und er reißt uns alle mit sich.

HIM ist ein weiterer Film von Jordan Peele (Regie: Justin Tipping), der die finstersten Tendenzen der Elite direkt anspricht. Während es in Get Out um Gedankenkontrolle und Dissoziation ging, ist HIM eine Orgie aus Ritualen und okkulter Symbolik. Und echten Orgien. Und adrenochromen Prozeduren.

Es ist alles da. Und sonst gibt es nicht viel. Es gibt keinen Charakterbogen, keine inspirierende Erzählung oder großartige Wendung in der Handlung – nur halb besessene Menschen, die ihre Rolle in einem Puppenspiel spielen.

Das liegt daran, dass der wahre Fokus des Films nicht auf der Geschichte oder den Charakteren liegt, sondern auf den Bildern, die sie umgeben. Fast jede Szene ist gespickt mit Symbolen und Hinweisen, die auf bestimmte okkulte Konzepte und Geheimgesellschaften hinweisen.

All dies ist direkt auf den Werbeplakaten des Films zu sehen.

Beachten Sie den Slogan: „Größe erfordert Opfer.“ Das ist wörtlich zu nehmen.

Der Filmtitel ist an sich schon symbolisch. In der Bibel wird „Him“ je nach Kontext oft für Gott oder Jesus Christus verwendet. Im Filmkontext bezieht es sich jedoch auf den nächsten großen Superstar, der passenderweise „GOAT“ genannt wird. Obwohl es sich eigentlich um ein Akronym für „Greatest of All Time“ handeln soll, gibt es im Film genügend Ziegen, die uns eindringlich daran erinnern, dass „GOAT“ auch eine Anspielung auf Satan ist. (Hollywood: Die Harry Potter Verschwörung)

Hier ist ein Blick auf diesen höchst symbolträchtigen Film.

Von Anfang an gepflegt

Noch bevor der Film beginnt, werden wir gewarnt, dass wir Zeuge von nichts Geringerem als einer Programmierung werden.

Der Film beginnt damit, dass der Protagonist Cam als Kind mit seinem Vater ein Fußballspiel anschaut.

Der Name „Saviors“ hat eindeutig eine christliche Konnotation, während „Masons“ sich auf die Freimaurer bezieht, eine okkulte Geheimgesellschaft. Wie wir sehen werden, enthält der Film genügend offensichtliche Hinweise auf die Freimaurerei, um zu bestätigen, dass dies alles nicht übertrieben ist.

Cam und sein Vater „verehren“ einen Spieler besonders: Isiah White, alias Zay.

Während er fernsieht, sagt Cams Vater:

„Siehst du, Cam? Das ist es, was echte Männer tun. Sie bringen Opfer. Wer nicht wagt, der nicht ruhmreich ist.“

Wir werden später verstehen, dass das Wort „Mut“ ziemlich wörtlich zu nehmen ist.

Zu diesem Zeitpunkt wird erwartet, dass Cam als Erster eingezogen wird. Doch dann passiert etwas Schreckliches.

Ein Angreifer mit einem Ziegenkopf schlägt Cam auf den Kopf. Dies war kein willkürlicher Gewaltakt.

Im gesamten Film werden diese Grundpfeiler stark betont, was darauf hindeutet, dass Cams „Training“ nicht nur körperlicher Natur ist. Es findet hauptsächlich in seinem Kopf statt.

Nach seiner Verletzung wird Cam eingeladen, mit Isiah White auf seinem Gelände zu trainieren.

Dort angekommen, wird uns schnell klar, dass Cam nicht zum Trainieren da ist, sondern um programmiert zu werden.

Programmierseite

Im Inneren des Geländes stößt Cam auf ein bizarres Gemälde, auf dem Footballspieler in ritueller Kleidung auf einem Boden mit Freimaurer-Schachbrettmuster posieren.

Als Cam endlich richtig Fußball spielt, nehmen die Dinge eine seltsame Wendung.

In den Trainingseinheiten geht es weniger um Fußball, sondern vielmehr darum, Cam mit Bösem zu erfüllen. Nachdem er wegen des Todes seines Vaters verspottet und manipuliert wurde, wird Cam gefragt:

– Was bist du bereit zu opfern?

– Alles!

Gleich danach verpasst Cam einem Spieler einen so heftigen Kopfstoß, dass er ihn tötet.

Als Teil seiner Programmierung wird Cam auch einem Grundbestandteil okkulter Elite-Initiationen unterzogen: sexueller Demütigung und Unterwerfung.

Nachdem er nackt gründlich beobachtet wurde, gibt Zay Cam einen Klaps auf den Hintern. Dann kann Cam seine Unterwäsche nicht finden, weil jemand sie versteckt hat.

Die Botschaft: Wer in der Elitebranche Erfolg haben will, muss in den Hintern. Anders geht es nicht.

Nach der sexuellen Unterwerfung muss Cam ein Medientraining absolvieren. Natürlich ist das alles sehr symbolisch.

Während Reporter Cam Fragen stellen, wird er von einem gehörnten Tier erstickt. Das beschreibt die Massenmedien ziemlich treffend.

Cam wird auch mit einer anderen Obsession der okkulten Elite bekannt gemacht: Adrenochrom-ähnliche Bluttransfusionen.

Auf die Frage nach dem Ablauf sagt der Trainer:

„Vater Zeit ist ungeschlagen, aber hier machen wir ihm einiges zu schaffen.“

Das ist eine sehr adrenochrome Aussage.

Später im Film verstehen wir, dass dieses Blut etwas Besonderes ist. Und satanisch. Zay sagt:

„Spürst du jetzt nicht dieses verdammte Biest, das in dir brennt?“

Zur Erinnerung: Satan wird in der Bibel als „Bestie“ bezeichnet.

Zay erklärt dann, dass dieses besondere Blut seit Generationen dem „Auserwählten“ gegeben wird.

„Sie sagen, diesen Scheiß gibt es seit Beginn der Liga. Wer ihn hat, ist der Auserwählte. Derjenige, der den Menschen Erlösung bringt. Wer ihn hat, ist der GOAT.“

Mit anderen Worten: Cam ist der nächste in der Blutlinie. Bevor dies geschieht, muss er an einem letzten Ritual teilnehmen.

Das letzte Ritual

Cams endgültige Krönung zum GOAT beinhaltet, dass er die Vorgesetzten des Teams trifft und an okkultem Wahnsinn teilnimmt.

Cam ist der Star einer Veranstaltung, bei der er in Weiß gekleidet ist, der Farbe des „reinen Eingeweihten“. Das Logo hinter ihm ist eindeutig vom Freimaurerwinkel und Zirkel inspiriert (als Referenz zum Screenshot hinzugefügt).

Während der Veranstaltung betritt Cam einen Raum, in dem zwischen zwei „Freimaurer“-Säulen ein gehörnter Helm steht.

Anschließend folgt die offizielle Unterzeichnungszeremonie. Auch sie ist eine sehr symbolträchtige Angelegenheit.