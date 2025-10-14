„Der britische Entdecker Alfred Isaac Midleton (oder Middleton) bereiste im späten 19. Jahrhundert die entlegensten Winkel der Erde auf der Suche nach zoologischen, botanischen und archäologischen Wundern. Diese kürzlich ausgegrabenen Fotografien helfen, Licht auf einige seiner erstaunlichen Entdeckungen während mehrerer Missionen in damals unerforschte Regionen Südostasiens, Afrikas und des Amazonas-Regenwalds zu werfen.

Leider gingen alle seine Tagebücher und wissenschaftlichen Schriften 1901 verloren, als Midleton und sein Team während einer Sumatra-Expedition zur Entdeckung der sagenumwobenen verlorenen Stadt Dawleetoo verschwanden. Aufgrund dieser tragischen Ereignisse sind nur wenige Details über das bekannt, was auf diesen faszinierenden Fotos zu sehen ist .

Stellen Sie sich Folgendes vor: eine mysteriöse Geschichte mit versteckten Hinweisen. Sie beginnt mit dem Namen des Protagonisten, AI Middleton, der unschuldig genug erscheint. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass er einen Hinweis auf den Ursprung der Geschichte enthält. Künstliche Intelligenz Middleton. Hinzu kommt die Stadt Dawleetoo , ein Wortspiel mit dem Namen Dall-e II, und plötzlich wird das Mysterium größer.

Doch damit nicht genug. Die Geschichte ist ausgesprochen clever konstruiert. Middleton war nämlich nicht einfach irgendein aus der Luft gegriffener Name. Es war der Name eines echten Archäologen und Museumsdirektors aus dem 19. Jahrhundert. John Henry Middleton, um genau zu sein.

Und siehe da: 2011 wurde eine archäologische Gesellschaft nach ihm benannt. Es ist fast so, als wolle der Autor die Geschichte glaubwürdiger machen, indem er einen Namen wählt, der an eine reale Person erinnert.

Es sind kleine Details wie diese, die diese Geschichte so faszinierend machen. Wer weiß, welche weiteren Geheimnisse darauf warten, gelüftet zu werden?

Einige der Geschichten scheinen vom Abenteurer Percy Fawcett, auf den wir gleich zu sprechen kommen, und einem Dokument namens „Manuskript 512“ inspiriert zu sein. Der eigentliche Name des Dokuments lautet „Relação histórica de huma oculta, e grande Povoação, antiguissima sem moradores, que se descubrio no anno de 1753“ oder auf Deutsch „Historischer Bericht über eine okkulte, große, sehr alte Siedlung ohne Einwohner, die im Jahr 1753 gefunden wurde“. Die Aufzeichnung wurde 1839 in der brasilianischen Nationalbibliothek von Manuel Ferreira Lagos entdeckt.

Insgesamt umfasst das Manuskript zwölf Seiten, die von einem unbekannten Autor verfasst wurden und Teil eines Briefes zu sein scheinen. Die Geschichte auf den Seiten handelt von einer Gruppe von „Bandeirantes“, einer anderen Bezeichnung für Sklavenhändler/Entdecker in Brasilien, und ihrer Entdeckung einer verlassenen Stadt im Bundesstaat Bahia. Die Kurzfassung lautet wie folgt:

Auf ihrer Reise durch das zerklüftete Gelände bot sich einem Trupp unter Führung eines portugiesischen Obersts ein atemberaubender Anblick: eine verlassene Siedlung hoch oben auf einem hohen Bergrücken. Den Eingang zu dieser geheimnisvollen Stadt schmückte ein dreifacher Torbogen im römischen Stil, der mit kryptischen Inschriften in einer unbekannten Sprache übersät war und den Ort in eine Aura des Mysteriums hüllte.

Als sie tiefer in die Stadt vordrangen, erreichten sie einen Platz, der von einem schwarzen Sockel dominiert wurde, auf dem die Statue eines Mannes stand, der entschlossen nach Norden blickte. In der Nähe erhob sich ein weitläufiges Gebäude, geschmückt mit kunstvollen Reliefs und Intarsien mit Kreuzen, Krähen und anderen filigranen Mustern. Den prächtigen Portikus schmückte das Relief einer halbnackten Figur mit Lorbeerkranz, was dem Ort eine Aura königlicher Erhabenheit verlieh.

Unerschrocken erkundete die Gruppe die verlassenen Minenschächte und staunte über die Entdeckung silberdurchtränkter Felsen und Inschriften, die sich ihren Entzifferungsversuchen widersetzten. Noch erstaunlicher war ihre Entdeckung eines weitläufigen Landhauses, voller ungeahnter Geheimnisse und Mysterien, die darauf warteten, gelüftet zu werden. Auf ihrer Suche nach Reichtum untersuchten sie den Boden in der Nähe des nahegelegenen Flusses und wurden mit einer Fülle von Goldflocken belohnt.

Trotz der Verlockung des Reichtums hält der Autor inne, um über den seltsamen und merkwürdigen Zustand der verlassenen Stadt nachzudenken und staunt über die Fauna, die nun die Ruinen bewohnt. Als die Gruppe die Stadt durchsuchte, fand ein Expeditionsmitglied einen bemerkenswerten Schatz – eine Goldmünze, die auf der einen Seite einen knienden Jungen und auf der anderen Seite einen Bogen, Pfeil und Krone darstellte.

Angeblich ein Porträt von Alfred Isaak Midleton

Wenn wir tiefer in die Geschichte eintauchen, stellen wir fest, dass die Schnittstelle zwischen Nationalismus und „alternativer Geschichte“ immer wieder auftaucht. So war es auch, als das brasilianische Institut für Geschichte und Geographie die Details des rätselhaften Manuskripts 512 erhielt.

In der Hoffnung, Beweise für eine griechisch-römische Kultur zu finden, um die neu entstandene brasilianische Identität zu stärken, wurden Expeditionen auf die Suche nach der verlorenen Stadt gestartet, die das Manuskript angeblich beschrieb. Leider waren alle Bemühungen vergeblich. Doch das Erbe des Dokuments sollte sich als weitreichend erweisen.

Das Manuskript 512 wurde für viele Künstler und Literaten zu einer Inspirationsquelle. Am bekanntesten ist wohl, dass es die Grundlage für Sir Arthur Conan Doyles Roman „ Die verlorene Welt “ bildete, der 1912 erschien. Und es war auch eng mit der Überlieferung von Percy Fawcetts Suche nach der verlorenen Stadt Z verwoben.

Doyle taucht auch in einigen der ausführlicheren Versionen der Middleton-Geschichte auf. Genauer gesagt soll Doyles Assistent einen Vorrat an Dokumenten über Alfred Middleton aufbewahrt haben. Das Alter des Assistenten ist etwas vage, aber einige Artikel zweifelhafter Herkunft behaupten, dieser Assistent habe eine E-Mail darüber gesendet oder empfangen. Eine Behauptung, die beeindruckend wäre, da Doyles Assistent Alfred H. Wood 1941 starb.

Im Bereich der alternativen Geschichtsschreibung beflügeln Lügenmärchen und Halbwahrheiten oft die Fantasie der Öffentlichkeit. Ein solcher Bericht betrifft den angeblichen Dokumentenversteck des Assistenten von Sir Arthur Conan Doyle, der in den Berichten stets ungenannt bleibt.

Diese Darstellung weist jedoch zahlreiche Lücken auf. Einige Artikel zweifelhaften Ursprungs behaupten, dieser Assistent habe eine E-Mail über diese Dokumente an das britische Konsulat geschickt oder von dort empfangen. Da Doyles Assistent jedoch Alfred H. Wood war, der 1941 starb, ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen E-Mail gleich null.

Doch all dies führt uns zu Oberstleutnant Percy Fawcett. Eine faszinierende Person, die möglicherweise die Hauptinspiration für die Figur Indiana Jones war. Fawcett freundete sich auch mit Arthur Conan Doyle an, der einige seiner Bücher auf Fawcett basierte.

Percy Fawcett war ein Mann aus einem anderen Holz geschnitzt. Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär im Jahr 1906 war er besessen davon, die unerforschte Wildnis Brasiliens zu erkunden. In einer Zeit, als Abenteurer eine echte Berufsbezeichnung war, unternahm Fawcett zwischen 1906 und 1924 sieben Expeditionen und erwarb sich den Ruf eines fähigen Entdeckers.

Fawcett hatte einen anderen Umgang mit den Ureinwohnern des Amazonas als andere. Er behandelte die Einheimischen respektvoll und geduldig und bot ihnen bei Kontakt Geschenke an, um sie besser anzunehmen. Dies unterschied ihn etwas von anderen Entdeckern in der Region.

Doch selbst ein Mann wie Fawcett konnte sich dem Sog des Krieges nicht entziehen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete er sich im Alter von 50 Jahren erneut, gab seine Erkundungen auf und kehrte nach Großbritannien zurück.

1925 brach Fawcett zu seiner letzten Expedition auf, um die Stadt Z zu finden. Begleitet wurde er von seinem Sohn Jack und dessen Freund Raleigh Rimmel. Zuletzt wurden sie am 29. Mai 1925 gesehen, als sie auf der Suche nach der verlorenen Stadt in den Dschungel vordrangen. Trotz zahlreicher Such- und Rettungsmissionen fehlte jede Spur von Fawcett oder seinem Team, und ihr Verschwinden bleibt ein Rätsel. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der Gruppe war das Horse Shoe Camp, wo Fawcett einen seiner letzten bekannten Briefe schrieb.

Die Theorien zu Fawcetts Verschwinden reichen von Hunger, Erschöpfung und der Ermordung durch einen der Stämme in der Gegend bis hin zu einer Zeitreise oder einer Entführung durch Außerirdische. Am wahrscheinlichsten sind eine Krankheit oder ein tödlicher Unfall. Doch 1979 tauchte Fawcetts Siegelring in einem Pfandhaus in der Kleinstadt Cuiabá im Südwesten Brasiliens auf. Dies führte natürlich zu Spekulationen, dass Banditen hinter seinem Verschwinden stecken. Solange wir die Leichen der Expedition nicht finden, werden wir keine konkreten Antworten haben, aber der Dschungel hat in der Vergangenheit Menschenleben gefordert und wird dies auch weiterhin tun.

Betrachtet man Bilder von Percy Fawcett, begegnet uns ein ernster Mann mit stählernem Blick. Er könnte fast mit einem mysteriösen Wildnisführer verglichen werden, der in einer viktorianischen postapokalyptischen Welt von der Natur lebt und für sich bleibt. Dass Fawcett die Inspiration für die Geschichten ist, wird auch deutlich, wenn man sich die Bilder zu den Posts ansieht. Unter ihnen befindet sich das Porträt eines Mannes mit Bart, gerader Nase und durchdringendem Blick, der einen Tropenhelm trägt. Vergleicht man dieses Gesicht mit den Bildern, die wir von Fawcett haben, besteht kein Zweifel, dass dieses Porträt auf Fawcetts Fotografien basiert.

Ich möchte Sie, liebe Zuhörer, warnen: In der Welt der alternativen Geschichte lassen manche sich von Fakten nicht von einer guten Geschichte abhalten. Wir haben es schon einmal erlebt und werden es wieder erleben. Sensationsblogs wie „Lost Books“ und „Mysteries Unsolved“ sind schnell auf den Middleton-Zug aufgesprungen, aber schauen wir uns doch eine ihrer angeblichen Quellen genauer an. Sie behaupten, ein Buch mit dem Titel „The Lost Casket of Dawleetoo“ enthalte angeblich die Geschichte von Middleton, Goldstatuen und der verlorenen Stadt. Sie nannten sogar den Autor, einen Franzosen namens Fortuné du Boisgobey.

Aber hier ist die Sache, Leute. Obwohl Fortuné du Boisgobey ein echter Autor war, schrieb er nie über Dawleetoo oder Alfred Isaac Middleton. 1881 veröffentlichte du Boisgobey ein Buch mit dem Titel La Main coupée; in der englischen Übersetzung heißt es The lost casket . Dieses Buch ist im Internet Archive und im Gutenburg Project kostenlos verfügbar, aber ich muss Sie warnen: Es ist nicht so spannend, wie diese alternativen Geschichtsblogs es darstellen.

Mit all diesem Wissen könnten wir die Geschichte und die Bilder ziemlich sicher als Falschmeldung deklarieren. Doch die Recherche war vielleicht etwas übertrieben. Denn wir wissen, wer sowohl den Account als auch die Fotos erstellt hat. Am 29. Juli 2022 postete Visual Effects Supervisor Mitch Gates einen Beitrag auf seiner Facebook-Pinnwand. Der Beitrag erhielt im Vergleich zu späteren Reposts wenig Aufmerksamkeit, ist aber der Ursprung des gesamten Konzepts. Er enthielt sogar den Hashtag #midjourney.

Michael Gates hat zahlreiche dieser KI-generierten Bilder geschaffen. Eine Serie zeigt die Szene, die wir für die Verschwörungstheorie um die gefälschte Mondlandung halten sollen. Eine andere erkundet eine hypothetische Zukunft, in der künstliche Intelligenz die menschliche Kreativität ersetzt hat, was zum Niedergang von Kunsthandlungen und zur Verdrängung kreativer Fachkräfte geführt hat. Diese zum Nachdenken anregenden Bilder bieten eine einzigartige Perspektive auf die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf Gesellschaft und Kunst.

Am 3. August 2022 beschwerte sich Mich Gates sogar über „einen weiteren Share, der vergessen hatte, die Quelle anzugeben“. Es scheint also klar, dass der Ursprung der Geschichte genau hier bei Mich liegt. Soweit ich das beurteilen kann, war es nie die Absicht, jemanden zu täuschen oder zu täuschen. Es war ein lustiges Gedankenexperiment, visualisiert von Midjourney mit etwas ironischem Text, um den Bildern eine zusätzliche Note zu verleihen.

Bei genauerem Hinsehen fallen Gates‘ Fotos zahlreiche KI-Artefakte auf, da diese scheinbar nicht nachbearbeitet wurden. KI hatte zu diesem Zeitpunkt auch Schwierigkeiten mit der Darstellung von Menschen, sodass alle Porträts für das menschliche Auge seltsam wirken.

Mit dem technologischen Fortschritt könnte sich dies in Zukunft ändern, worauf man ein Auge haben sollte. Während wir uns schon seit einiger Zeit mit Photoshop herumschlagen, birgt KI-Kunst das Potenzial für noch mehr Falschmeldungen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man ein Bild so hinnehmen konnte, wie es war. Die fünfte Generation von Midjourney kann fotorealistische Darstellungen von Eingabeaufforderungen erstellen, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind.

Wenn Sie der Quelle nicht vertrauen, sollten Sie auch keinen Bildern von dort vertrauen. Selbst wenn es sich um eine vertrauenswürdige Quelle handelt, sollten Sie vor der Annahme einige Nachforschungen anstellen, da die Quelle möglicherweise getäuscht wurde. Obwohl es immer schwieriger geworden ist, skeptisch zu sein, sollten wir stolz darauf sein, dass es noch nie so wichtig war.

Hier hätte ich Ihnen, liebe Zuhörer, gesagt, dass all dies von einer KI geschrieben wurde. Und ich habe versucht, ChatGTP dafür zu verwenden, aber zuerst: Glücklicherweise oder unglücklicherweise hat Gates die Middleton-Geschichte erst vor Kurzem erfunden, sodass sie nicht zu dem gehört, was ChatGTP weiß. Also versuchte ich, ihm die Informationen zu geben, die ich verwenden wollte, aber das Problem war, dass die KI trotzdem anfing, Dinge zu erfinden, bis zu einem Punkt, an dem sie anfing, noch mehr Quellen für Alfred Isaac Middleton zu erstellen, die nicht existierten. Als ich den Bot darauf ansprach, bekam ich nur Ausreden und die Gewissheit, dass er es in Zukunft besser machen würde.

KI-Tools sind großartig, wenn Sie sich mit dem Material, mit dem Sie arbeiten, wirklich auskennen und Ihre Texte verbessern möchten. Aber als Rechercheassistent oder als Ersatz für die Google-Suche? Dann können sie geradezu gefährlich sein. Obwohl wir dieser Art von Bot das Wort Intelligenz hinzugefügt haben, dürfen wir nicht vergessen, dass sie die Dinge nicht wirklich verstehen und nicht zwischen guten und schlechten Informationen unterscheiden können.

Sie sehen, wie das Titelbild, so ist auch die Geschichte um die Länder hinter der Eiswand eine freie Erfindung.

