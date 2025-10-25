Teile die Wahrheit!

Die Krypto-Community ist erneut in Aufruhr – nun wird im Internet behauptet, die USA planten angeblich, Gold aufzugeben und Bitcoin zu ihrem wichtigsten strategischen Vermögenswert zu machen.

Vertreter dieser Theorie behaupten, Washington habe den Goldpreis absichtlich auf Rekordniveau getrieben, um möglichst viele seiner Reserven zu verkaufen. Nun soll die US-Regierung heimlich über verschiedene Fonds und Banken Bitcoins aufkaufen.

Der Plan besteht angeblich darin, zunächst möglichst viele Münzen anzuhäufen, dann den Goldmarkt zum Einsturz zu bringen, die Wirtschaft der Konkurrenz zu treffen und Bitcoin anstelle des Dollars und des Goldes zur neuen globalen Stütze zu machen.

Das klingt beeindruckend, aber das Problem ist, dass es keinerlei Beweise gibt. Keine. Nur laute Threads, Links zu anonymen Quellen und Pseudoanalysen. Ökonomen und echte Analysten bezeichnen diese Geschichte als reine Spekulation.

Der Hintergrund ist passend: In den USA wurden kürzlich börsengehandelte Bitcoin-Fonds zugelassen, die Diskussionen über die Regulierung von Kryptowährungen nehmen zu, das Interesse an BTC ist wieder groß und es tauchen Verschwörungstheorien auf.

US-Behörden äußern sich wie üblich nicht zu solchen Angelegenheiten. Öffentliche Daten zeigen jedoch, dass die USA tatsächlich über eine große Menge an Bitcoin verfügen – über 200 BTC –, es handelt sich dabei jedoch um beschlagnahmte Münzen aus dem Silk-Road-Fall und anderen Ermittlungen.

Im Gegenteil, sie werden regelmäßig versteigert, anstatt gehortet zu werden. (Gold und Silber schießen in die Höhe, weil die Anleger alles daran setzen, den wirtschaftlichen Zeitbomben auszuweichen, die überall um uns herum zu explodieren beginnen)

Was Gold betrifft, so verfügen die Vereinigten Staaten immer noch über die größten Reserven der Welt: über acht Tonnen. Es gibt nur ein Problem: Nur wenige haben echtes amerikanisches Gold gesehen …

Gold bekämpft das Finanzkontrollnetz

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des „Solari Report“, ist mit einer neuen, innovativen Publikation namens „Plunder“ zurück.

CAF propagiert seit Jahren Gold (und Silber) als Anlageform. Der Rekordpreis des gelben Metalls gibt ihr Recht. Damit die Wenigen die Vermögenswerte der Vielen kontrollieren und stehlen können, müssen sie ein „finanzielles Kontrollnetz“ aufbauen, wie CAF es nennt.

Was kann den einfachen Leuten helfen, sich gegen das vor ihren Augen aufgebaute Kontrollnetz zu wehren? Es ist der Kauf des ältesten Geldes der Welt. CAF sagt: „Wir beobachten eine zunehmende Tendenz zur Einrichtung eines Kontrollnetzes.“

Da ist zum Beispiel der englische Premierminister, der sich hinstellt und sagt, wer keinen digitalen Ausweis hat, kann nicht arbeiten. Die Leute sagen:

„Moment mal, ich will mein Geld aus dem System raus, weil dieses System anfängt, kriminell und manisch zu agieren.“ Wir erleben politische Veränderungen auf Bundesebene, die die Leute nervös machen. Die Realität ist also, dass Gold einfach ist. Jeder kann es verstehen … Gold sieht attraktiv aus und wird remonetisiert. Nicht nur die Zentralbanker, sondern auch die Bundesstaaten der USA machen Gold zum gesetzlichen Zahlungsmittel … Silber hinkte dramatisch hinterher, holt aber auf.“

Stimmt etwas nicht mit dem Finanzsystem, dass Gold und Silber mit Rekordpreisen Warnsignale aussenden? CAF sagt: „Mit dem Finanzsystem stimmt etwas ganz und gar nicht, und zwar wird es missbraucht, um ein Kontrollnetz zu etablieren.

Wenn es ihnen gelingt, ein vollständig digitales Finanzsystem mit künstlicher Intelligenz (KI), einer digitalen ID und einem vollständig digitalen Finanzsystem zu etablieren, dann erleben wir das Ende des Geldes und das, was ich das digitale Konzentrationslager nenne. …

Nachdem Sie so viel Geld gedruckt haben, wollen Sie die Kontrolle über die realen Vermögenswerte erlangen, und genau das haben sie getan. … Das Spiel der wachsenden Verschuldung ist vorbei.

Wie beim Stühlerücken werden wir alle um die Kontrolle über die realen Vermögenswerte kämpfen. Deshalb drängen sie auf programmierbares Geld, denn Sie versuchen, sie aus den realen Vermögenswerten herauszusaugen, während sie das Kontrollnetz aufbauen und einsteigen und die Kontrolle über die realen Vermögenswerte erlangen. …

Ich sage allen immer wieder: Konzentrieren Sie sich auf das, was real ist, und auf das, was Sie verstehen.“

CAF weist außerdem darauf hin: „Wir befinden uns im Krieg, und die Leute versuchen, uns zu vergiften. Wir müssen Verantwortung für unsere Gesundheit und unsere Ernährung übernehmen.

Im „Plunder“-Rückblick sprechen wir über die verschiedenen Versuche, die verschiedenen Länder der Welt auszuplündern. … Seit Jahren hören wir, dass sie irgendwann kommen und die Vereinigten Staaten ausplündern würden. Es war nur eine Frage der Zeit, und jetzt passiert es. Deshalb ist es so wichtig, das Spiel zu verfolgen.“

Abschließend liefert CAF zahlreiche Ideen und Strategien, um die Plünderung zu verhindern. So sollte beispielsweise jeder mehr Bargeld verwenden, auf eine gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise achten, seine Feinde nicht finanzieren und Sachwerte wie Ackerland und Gold erwerben, was laut CAF „einen neuen Bullenmarkt einleitet“.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 19.10.2025