Invasions-Gerüchte: Terrorisierten Aliens indigene Dorfbewohner in Peru? (Video)

Teile die Wahrheit!

In der abgelegenen Provinz Maynas im Nordosten von Peru wurde 2023 ein 15jähriges Mädchen gekidnappt und verletzt. Mitglieder der indigenen Gemeinschaft Ikuti machten Außerirdische für den Angriff verantwortlich.

Eine zur Unterstützung gerufene Spezialeinheit der US Armee soll sich später ein heftiges Gefecht mit den Außerirdischen geliefert haben. Bis heute wurde die Geschichte offiziell nicht bestätigt, gleichzeitig erinnert sie an klassische Entführungsfälle durch Greys aus den Sechzigerjahren. Von Frank Schwede

Im Juli 2023 ging bei den Ikitu, einer indigenen Gruppe im Norden von Peru, die Angst um. Die Eingeborenen berichteten von seltsamen, riesigen Wesen, die den Ort nachts heimsuchten und Bewohner belästigten.

Die mysteriösen Besucher sollen versucht haben, ein 15jähriges Mädchen zu entführen, das durch den Angriff Verletzungen am Hals davontrug. Der Anführer der Gemeinde, Jairo Reátegui Avila, beschrieb die Angreifer dem peruanischen Radiosender RPP Notivias:

„Ihre Farbe ist silbern, ihre Schuhe sind rund und sie erheben sich. Sie schweben etwa einen Meter hoch und haben ein rotes Licht an der Ferse. Ihr Kopf ist lang, ihre Maske ist lang und ihre Augen sind halb gelblich. Sie sehen dich kurz an und schon sind sie weg. Sie sind Experten im Flüchten.“

Teils stark verpixelte Videos und Bilder, die von den Bewohnern verbreitet wurden, auf denen die angeblich zwei Meter großen Außerirdischen zu sehen sein sollen, sorgten im Internet für wilde Spekulationen.

Schließlich äußerten die peruanischen Behörden gegenüber RPP Noticias die Vermutung, dass es sich bei den Angreifern höchstwahrscheinlich um Mitglieder eines Goldkartells aus Kolumbien und Brasilien handelte, die in der Region illegalen Goldabbau betreiben. (Kongressabgeordnete legen Pentagon-Klassifizierung von vier gebietsfremden Aliens offen (Video))

Wie die Behörden weiter berichteten, sollen die Goldsucher in Jetpacks (Raketenrucksäcke) unterwegs gewesen sein, um die Dorfbewohner zu erschrecken, dass sie glauben, von Aliens angegriffen zu werden.

Nach Aussage der Staatsanwaltschaft für Umweltfragen sind allein im Jahr 2023 etwa 110 Schürfstellen und 10 illegale Bergbaucamps in dem Gebiet zerstört worden.

Doch dass illegale Goldsucher Raketenrucksäcke verwendeten, ist höchst unwahrscheinlich, da Flug-Jetpacks nicht unter 200.000 US-Dollar zu haben sind.

Für die Bewohner war der Fall schnell klar. „Diese Herren sind Aliens. Sie wirken gepanzert, wie der grüne Kobold aus Spiderman. Einmal habe ich eines der Wesen zweimal angeschossen und es ist nicht zu Boden gefallen, sondern einfach weitergeschwebt und verschwunden“, sagte Jairo Reátegui Avila zu den Reportern von RPP Noticias.

Spezialeinsatz gegen feindliche Außerirdische

Die Geschichte wird aber noch verrückter. Ein Mitglied der US Army soll in diesem Zusammenhang berichtet haben, dass sich der Fall ganz anders zugetragen habe. Es habe sogar Tote bei den Zwischenfällen gegeben, sagte er.

Bei den Angreifern soll es sich um eine Gruppe auf der Erde unerwünschter Aliens gehandelt haben, die schon seit Jahrzehnten Menschen entführen.

In Peru soll es schließlich zu einem Gefecht zwischen Angehörigen der US Armee und den außerirdischen Angreifern gekommen sein. Der namentlich nicht genannte Whistleblower soll einem Autor folgenden Bericht geliefert haben:

„Meiner Spezialeinheit wurde in einem Briefing mitgeteilt, dass wir für einen Spezialeinsatz außer Landes ausgewählt wurden, der einer absoluten Geheimhaltung unterliegt.

Alles, was wir erfuhren war, dass wir es mit feindlichen außerirdischen Wesen zu tun haben, den sogenannten Greys, die seit langem die Erde besuchen, Menschen entführen und Versuche an ihnen durchführen.

Wir waren mehrere Tage im Dschungel von Peru unterwegs gewesen und besuchten auch das Dorf, in dem das Mädchen angegriffen wurde. Zwei Tage nach unserem Besuch stießen wir in einem Wald auf den Feind.

Über einer Lichtung sahen wir ihr Raumschiff, dann kamen sie in hautengen Anzügen aus allen Richtungen. Während wir auf sie schossen, fielen sie mit bloßen, krallenartigen Händen über uns her.

Der Angriff dauerte nur wenigen Minuten, doch zwei aus der Truppe und zwei Außerirdische haben den Kampf nicht überlebt. Dann sind die Angreifer in ihrem Raumschiff davongeflogen.

Ich bin mir nicht sicher, ob es biologische Wesen oder Roboter waren. Ihre Leichen wurden in einem Hubschrauber an einen unbekannten Ort transportiert. Anschließend wurde uns erklärt, dass wir mit schweren Folgen zu rechnen hätten, wenn wir mit jemanden über den Vorfall reden.“

Die Geschichte klingt geradezu fantastisch und erinnert an Erzählungen von Entführungsfällen aus den Sechzigerjahren, in denen Entführungsopfer behauptet haben, von Außerirdischen entführt und an Bord eines Raumschiffes medizinisch untersucht worden zu sein.

Mit Covergeschichte eine Agenda schützen

Viele tausend Entführungsfälle durch Außerirdische wurden allein in den USA untersucht. Im Mittelpunkt stand immer eine ganz bestimmte Spezies: Graue Gestalten mit riesigen Köpfen und großen, schwarzen, schrägstehenden Augen.

Bekannt wurden sie unter der Bezeichnung „die Greys“, eine hybride Mensch-ET-Spezies, von der behauptet wurde, dass sie ein genetisches Zuchtprogramm betreiben.

Bisher konnte kein Wissenschaftler bestätigt, dass so Programm existiert. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Räuberpistole, wie nahezu sämtliche UFO-Geschichten aus der Zeit, mit dem Ziel, mit Covergeschichten eine Agenda nach außen zu schützen.

Als Mitte der 1980er Jahre die ersten Berichte über rituellen Missbrauch bekannt wurden und Entführungsgeschichten ins Zentrum der UFO-Forschung rückten, war klar, dass es frappierende Ähnlichkeiten zwischen rituellen Missbrauchsfällen und UFO-Entführungsfällen gibt – insbesondere mit Berichten von Opfern aus den Mind-Control-Programmen MILAB und MK-ULTRA.

In den Berichten stimmten die Umgebung (Labore, Keller und Tunnels), die Art der Entführung (Untersuchungen von Genitalien, Kopf, Folter und Gehirnwäsche), bis hin zu Nebenwirkungen wie Amnesie, Halluzinationen und Angststörungen überein.

Diese seltsamen Übereinstimmungen sind sogar FBI-Forscher Kenneth Lanning aufgefallen – jedoch nicht den Spezialisten wie Harvard-Professor John Mack und Bud Hopkins.

Sie verbreiteten in ihren Büchern und Schriften lieber Fakegeschichten über kleine graue Aliens, die zu Tausenden auf die Erde kommen und Experimente an Menschen und Tieren vollziehen.

Die Berichte von Entführungsopfern gleichen sich mit den Aussagen von Opfern schwarzer Projekte zur Bewusstseinskontrolle auf ein Haar. Die perfiden Techniken zur Steuerung und Beeinflussung des Bewusstseins sind seit den 1960er verfügbar und wurden ausgiebig und auf geradezu brutale Weise an unschuldigen Opfern angewendet.

Viele Opfer litten ein Leben lang unter den teils verheerenden Folgen – manche tun dies noch heute – und einige nahmen sich sogar das Leben.

Opfer des Programms MONARCH haben später behauptet, dass Alien-Programme an verschiedenen Militärbasen durchgeführt wurden. Vor allem in abgelegenen Bergregionen im US Bundesstaat Colorado.

Den Opfern wurden UFO-Modelle in Höhlen gezeigt. Für hypno-programmierte Deckerinnerungen wurden Masken verwendet. Ein ehemaliges Mind-Control-Opfer hat ausgesagt, dass sie als Kind ein Ganzkörperkostüm eines Greys tragen musste, um einen Alien zu spielen.

Opfer standen unter Einfluss von Drogen

Bei der Gesichtsmaske waren Kopf und Nacken elektronisch manipulierbar, um einen möglichst natürlichen Effekt zu erreichen. Außerdem wurde ein Mikrowellensender verwendet, der Stimmen „telepathisch“ in den Kopf der Entführungsopfer spielte.

Hinzu kam, dass die Entführungsopfer ausnahmslos unter Drogen gesetzt wurden. Vor allem halluzinogene Drogen wie DMT (Dimethyltriptamin) eignen sich hierfür hervorragend.

Die Droge ist dazu Lage, phantastische Landschaften und Begegnungen mit fremden Wesenheiten vorzuspielen. Die Opfer glauben, sie würden direkt mit den Wesen kommunizieren. Ein Entführungsopfer, das unter dem Einfluss von DMT stand hat berichtet:

„Alles, woran ich mich erinnern kann, sind die außerirdischen Wesen. Sie starrten mich an und untersuchten mich.“

Das heißt, die Opfer erlebten ihre Entführung nur deshalb als real, weil sie unter dem Einfluss von DMT standen. Auch unter LSD kann es bekanntlich zu Begegnung mit fantastischen Wesen kommen.

Vielen ehemaligen Opfern und selbst Forschern ist mittlerweile bewusst, dass bei solcher Art Entführungen Gedankenkontroll-Programm und Hypnose-Techniken im Spiel waren, dass sich die Opfer fälschlicherweise an Außerirdische erinnern.

Gibt es einen besseren Weg, geheime Technologien und menschliche Experimente zu verbergen, als sie in eine Science-Fiction-Cover-Geschichte zu verpacken – mit Halluzinogenen, Alien-Masken, Hologrammen und elektronischen Effekten – und am Ende öffentlich darauf zu beharren, dass Entführungen durch Außerirdische das Produkt einer krankhaften Fantasie sind?

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.10.2025