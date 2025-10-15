Teile die Wahrheit!

SpaceX integriert aktiv Satellitenchips in Telefone für ein revolutionäres weltraumgestütztes Netzwerk.

Die Tech-Welt ist derzeit in Aufruhr. Gerüchte über das noch völlig unbestätigte Tesla Pi Phone dominieren die Online-Diskussionen, angetrieben von Behauptungen, es werde eine riesige 200-Megapixel-Kamera und, noch unglaublicher, kostenloses globales Internet bieten.

Während Spekulationen dieses mythische Gerät direkt mit der offiziellen iPhone 17 Pro- Serie in Verbindung bringen, schweigt sein Schöpfer, Elon Musk, und lässt die Diskussion weiter brodeln. Ist dies der Beginn einer echten mobilen Revolution oder einfach nur das erfolgreichste Tech-Gerücht des Jahres?

Während in einigen Nachrichten behauptet wird, Elon Musk habe das Produkt für 789 US-Dollar (591,07 Pfund) angekündigt, lässt uns das schiere Ausmaß dieses Hypes an der Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen zweifeln.

Das Smartphone der Zukunft? Entschlüsselung des Pi-Phone-Hypes

Die aktuelle Welle der Spekulationen begann am 23. September 2025, als die Facebook- Seite Trend Fuel einen weit verbreiteten Beitrag veröffentlichte, in dem kühn verkündet wurde: „Es ist offiziell. Das 789 Dollar teure Tesla Pi Phone hat gerade die gesamte Smartphone-Szene verändert.“

Der Beitrag enthielt ein bearbeitetes Bild von Musk, der ein elegantes Gerät in der Hand hält, und verbreitete sich schnell im Internet. Die Leser wandten sich daraufhin an Faktenprüfer wie Snopes, um die erstaunliche Behauptung zu überprüfen.

Der virale Charakter des Posts führte dazu, dass sich die Behauptung sofort über die ursprüngliche Facebook-Seite hinaus verbreitete. Snopes berichtete, dass ähnliche Behauptungen – darunter das dramatische, aber erfundene Zitat von Musk, er habe gesagt: „Apple sollte sich Sorgen machen“ – schnell kopiert und auf anderen Social-Media-Plattformen und Websites geteilt wurden, die mit sensationellem Clickbait Geld verdienen wollen. (Während die Amerikaner schlafen, besteht die Sorge, dass Kanada, das Vereinigte Königreich und Europa weiterhin das „System der Bestie“ implementieren)

Vergleich des Pi Phone mit dem iPhone 17 Pro

Dieselben sensationellen Behauptungen wurden schnell von anderen Facebook-Nutzern und YouTube-Kanälen auf verschiedenen Plattformen verbreitet. Viele dieser Beiträge verwiesen die Leser über Links in den Kommentaren auf Artikel, die auf allgemeinen WordPress-Blogs gehostet wurden.

Der YouTube-Kanal Amp Drive hat die Übertreibung sogar noch weiter getrieben und ein Video veröffentlicht, in dem das nicht existierende Pi Phone direkt mit Apples neuestem iPhone 17 Pro verglichen wird. Die Beschreibung des Videos mit dem Titel „Elon Musks 789-Dollar-Tesla-Pi-Phone: 200-MP-Ultravision-Kamera, Starlink für immer gratis – iPhone 17-Killer!“ legt diesen Vergleich deutlich dar:

Tesla Pi Phone: Hat angeblich mit einem Preis von 789 US-Dollar und Funktionen wie einer 200-MP-Ultravision-Kamera und kostenlosem, unbefristetem Starlink-Internet die gesamte Konkurrenz in den Schatten gestellt.

iPhone 17-Reihe: In der Beschreibung wurden die Geräte von Apple als massiv minderwertig dargestellt. Das Standard-iPhone 17 Pro werde „auf ein kratzanfälliges Aluminiumgehäuse zurückgeführt“, während das iPhone Air „mit einer halbtägigen Akkulaufzeit, einer einzigen 12-MP-Kamera und einem Preis von 1.399 US-Dollar zu kämpfen hat“.

Der dreiteilige Angriff des Pi-Telefons auf das iPhone 17 Pro Max

Darüber hinaus stellt der durch virale Gerüchte geförderte Vergleich das unbestätigte Tesla Pi Phone als den ultimativen Killer des iPhone 17 Pro Max dar, indem er drei angebliche Hauptvorteile hervorhebt.

Preis und Wert: Das Pi Phone ist aggressiv mit einem bahnbrechenden Preis von etwa 789 US-Dollar (591,07 GBP) positioniert und unterbietet damit dramatisch den angeblichen Preis des Flaggschiffs iPhone 17 Pro Max, der oft mit einem Startpreis von 1.249 US-Dollar (936,39 GBP) oder mehr angegeben wird.

Konnektivität: Gerüchten zufolge soll das Pi Phone über bahnbrechendes, exklusives und kostenloses Starlink-Satelliteninternet verfügen, während das iPhone 17 Pro Max auf die standardmäßige 5G-Mobilfunkverbindung und zusätzliche Satelliten-Notfallfunktionen beschränkt ist.

Kamera und Akku: Dem Pi Phone wird spekulativ eine weit überlegene 200-MP-Ultravision-Kamera und ein großer 5000-mAh- oder 6897-mAh-Akku zugeschrieben, der für eine mehrtägige Ausdauer ausgelegt ist, im Gegensatz zum erwarteten (wenn auch fortschrittlichen) 48-MP-Kamerasystem des iPhone 17 Pro Max und einer Akkulaufzeit, die ein tägliches Aufladen erfordert.

Lärm von Nachrichten trennen

Wie Snopes feststellte, ergaben umfassende Suchen in allen wichtigen Suchmaschinen (Bing, DuckDuckGo, Google und Yahoo) keinerlei glaubwürdige Medienberichte zu einem Tesla-Telefon.

Der deutlichste Beweis gegen das Gerücht war das völlige Schweigen seitens der offiziellen Kanäle: Über ein solch revolutionäres Produkt wäre in den wichtigsten Nachrichtenagenturen ausführlich berichtet und es wäre auf den Social-Media-Profilen von Tesla und Elon Musk offiziell angekündigt worden, was jedoch nicht geschehen ist.

Das Gerücht wurde endgültig widerlegt, da es keine offizielle Ankündigung gab und der CEO von Tesla selbst es tat. Bei einem Auftritt in der Sendung „The Joe Rogan Experience“ ging Musk direkt auf die Spekulationen ein und erklärte: „Nein, wir machen kein Telefon.“

Er stellte klar, dass er die Entscheidung nur dann überdenken und sich zum Bau eines alternativen Telefons verpflichten würde, wenn Apple oder Google extreme Verhaltensweisen an den Tag legen würden, etwa die Zensur von Tesla-Apps oder Starlink-Diensten oder die Aufführung einer schädlichen „Torwächterfunktion“ für das mobile Ökosystem.

Von Starlink zum Smartphone: Die fantastischen Gerüchte um das Pi-Telefon

Real ist, dass SpaceX erheblich in die Satellitenaktivität investiert. Dies zeigt sich am 8. September im Rahmen eines 17-Milliarden-Dollar-Deals (12,74 Milliarden Pfund) zum Erwerb des Funkspektrums von EchoStar. Dieser Kauf ermöglicht die Entwicklung eines Starlink-Dienstes, der es herkömmlichen, unveränderten Mobiltelefonen ermöglicht, sich direkt mit Satelliten zu verbinden.

SpaceX bereitet seinen Direct-to-Cell-Dienst aktiv vor. Präsidentin Gwynne Shotwell bestätigte, dass das Unternehmen mit Chipherstellern zusammenarbeitet, um die notwendige Starlink-kompatible Technologie direkt in zukünftige Geräte zu integrieren. Während das Projekt bereits mehr als 600 Satelliten im Orbit hat, werden umfassende Tests für diesen Dienst voraussichtlich Ende 2026 beginnen.

Jenseits des Hypes

Die rasanten Fortschritte in der Satellitentechnologie, die durch die Arbeit von SpaceX am „Direct-to-Cell“-Service vorangetrieben werden, bilden eine überzeugende Grundlage für die zukünftige Geräteintegration. Es ist jedoch wichtig, bestätigte Entwicklungen von Spekulationen zu trennen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels wurde das gemunkelte Tesla Pi Phone weder vom Unternehmen noch von Elon Musk offiziell bestätigt. Musk hat das Projekt öffentlich dementiert und erklärt, es sei nur dann eine Option, wenn die Konkurrenz es forciert. Obwohl die Idee also verlockend ist, sollten alle Funktionen und Konzepte rund um ein dediziertes Tesla-Telefon bis zu einer offiziellen Ankündigung mit Vorsicht genossen werden.

Quellen: PublicDomain/ibtimes.co.uk am 15.10.2025