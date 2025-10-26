Teile die Wahrheit!

Die Idee eines Tunnels zwischen Tschukotka und Alaska sorgte bei Trump für Interesse und verstimmte Selenskij. Experten sind sich uneinig: Die einen bezeichnen das Projekt als Utopie, die anderen berechnen die Rücklaufzeiten. Indessen treibt Russland hochkomplizierte Infrastrukturprojekte voran.

„Das wird Ihnen nicht gefallen“

Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wladimir Selenskij im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump verkündet:

„Ein Tunnel zwischen Russland und Alaska ist interessant. Das wird uns zu einer großen Menge an Bodenschätzen führen.“

Gegenüber seinem Gast fügte er hinzu:

„Ich denke nicht, dass Ihnen das gefallen wird.“

Selenskij bestätigte:

„Das freut mich nicht.“

Die Idee wird vom Chef des Russischen Fonds für direkte Investitionen (RDIF), Kirill Dmitrijew, aktiv gefördert. Er bezeichnet das hypothetische Projekt als „Putin-Trump-Tunnel“, analog zu einem ähnlichen Projekt, das zu Zeiten Chruschtschows und Kennedys diskutiert wurde.

Dmitrijew berichtete, dass Russland bereits seit einem halben Jahr an einer technischen und wirtschaftlichen Begründung für den Bau des Tunnels arbeite.

Nach seinen Angaben seien die Projektkosten früher auf etwa 65 Milliarden US-Dollar geschätzt worden, doch mit Hilfe „moderner Technologien“ von Elon Musks Boring Company sei es möglich, mit acht Milliarden auszukommen.

Doch um das Vorhaben umzusetzen, werde eine „ingenieurtechnische Heldentat des Jahrhunderts“ notwendig sein, wie es zuvor die US-amerikanische Presse formuliert hatte. (DUMBs: Tunnel, Magnetschwebebahnen, Bunker – die geheime Welt unter Hollywood)

Hundertjährige Idee

Von der Tschuktschen-Halbinsel sind es bis zur Seward-Halbinsel im US-Bundesstaat Alaska 82,5 Kilometer Luftlinie. Etwa in der Mitte liegen zwei Inseln. Die Ratmanow-Insel oder auch Große Diomedes-Insel gehört zu Russland, während die Krusenstern-Insel oder die Little Diomede Island den USA gehört.

Zwischen ihnen verläuft die internationale Datumsgrenze. Die Ratmanow-Insel überholt ihre Nachbarin um einen Tag, daher werden sie manchmal „Morgen-Insel“ und „Gestern-Insel“ genannt. Im Fall des Baus einer Brücke oder eines Tunnels wird das Infrastruktur-Objekt mit großer Wahrscheinlichkeit direkt durch diese Inseln verlaufen.

Die Gezeiten sind hier nicht stark. Die Beringstraße erreicht eine Tiefe von höchstens 55 Metern, was mit dem Ärmelkanal vergleichbar ist. Doch die Länge der Überführung wird zweimal so groß sein wie jene zwischen Frankreich und Britannien – über 100 gegenüber 51 Kilometern.

Zweifellos wird die Witterung zu einem Störfaktor werden: Die Durchschnittstemperatur im Umland der Beringstraße liegt bei minus 20 Grad Celsius und kann auf bis zu minus 50 absinken. Auch der Permafrost macht die Sache nicht leichter, zumal er in jüngster Zeit rapide zurückgeht. Der Sommer, und damit die Bausaison, ist extrem kurz – man kann nur wenige Monate im Jahr arbeiten.

Doch selbst unter Berücksichtigung dieser Bedingungen ist der Bau eines Korridors zwischen zwei Halbkugeln eine lösbare Aufgabe, zumindest rein technisch. So dachte man noch vor einem Jahrhundert.

Brücke ins Nichts

Über den Bau einer Eisenbahnverbindung zwischen Tschukotka und Alaska wurde in den USA erstmals in den 1890er Jahren gesprochen. Diese Angelegenheit wurde sowohl zu Zaren-, als auch zu Sowjetzeiten sowie in den vergangenen 20 Jahren immer wieder aufgegriffen.

Medienangaben zufolge könnte Russlands Präsident Wladimir Putin bereits bei einem persönlichen Treffen mit seinem US-Amtskollegen George Bush im Jahr 2008 das Megaprojekt besprochen haben.

Zum Hauptinvestor hätte der russische Milliardär und damalige Gouverneur von Tschukotka, Roman Abramowitsch, werden sollen. Doch zu konkreten Entscheidungen kam es damals nicht.

Das Haupthindernis besteht darin, dass, falls der Tunnel oder die Brücke gebaut werden sollten, diese ins Nichts führen werden. Im Umkreis von Tausenden Kilometern wohnt niemand, und es gibt keinerlei Infrastruktur.

Die nächste Eisenbahn auf russischer Seite liegt in einer Entfernung von 2.800 Kilometern, die nächste – und zwar ungepflasterte – Autostraße in 2.000 Kilometern. Freilich soll nach aktuellen Plänen bis 2040 eine Autobahn 600 Kilometer von der Meerstraße entfernt entstehen.

Auf der US-amerikanischen Seite ist die Lage ähnlich: Um die Infrastruktur zum Ort des hypothetischen Kontinentalübergangs hinzuführen, wäre es notwendig, in Alaska 1.200 Kilometer Eisenbahn oder Autobahn zu bauen. Gemeinsam könnten die Kosten für diese Anbindungen die Baukosten des eigentlichen Tunnels übersteigen.

Daraus ergibt sich die Kernfrage: Ist der Bau überhaupt wirtschaftlich sinnvoll? Einige Experten bejahen diese Frage.

Pro

Wie der Topmanager des russischen Produktionsholdings, Georgi Maschnin, auf seinem Telegramkanal schreibt, ist der Hauptvorteil einer Eisenbahn zwischen beiden Halbkugeln die Transportgeschwindigkeit. Der Hauptumsatz des Handels zwischen Ostasien und den USA erfolgt auf dem maritimen Weg, doch die Häfen sind überlastet. Die Zulieferung auf die Atlantikküste wird durch die Notwendigkeit einer Passage des Panamakanals erschwert. Maschnin erklärt:

„Die durchschnittliche Transportdauer für Güter von Seoul nach Los-Angeles beträgt etwa 25 Tage, aus Seoul nach New York ganze 43 Tage, und das unter Idealbedingungen. Manchmal verlängert sie sich auf eineinhalb bis zwei Monate.“

Der Landtransport wird nach Maschnins Berechnungen etwa eineinhalb bis zwei Wochen in Anspruch nehmen. Der Experte bemerkt:

„Ein solcher Weg ist sicher teurer, als mit einem Frachtschiff. Freilich gibt es Produkte, für die eine Einsparung von 20 bis 30 Tagen Lieferzeit kritisch wichtig ist. Außerdem beeinflussen oft die Stabilität der Lieferungen und die Berechenbarkeit der Lieferzeit die Selbstkosten. Doch die Hauptsache, die die Beringstraße so aussichtsreich macht, sind politische Risiken im Hinblick auf Konflikte um Taiwan und den Panamakanal.“

Der jährliche Umfang der Meerestransporte nach Nordamerika über den Pazifik beträgt etwa 2,5 Milliarden Tonnen oder etwa 123 Millionen Container. Würden nur fünf Prozent davon über die Beringstraße umgeleitet werden, würde sich laut Maschnin die Rücklaufzeit der Überführung auf zehn bis 15 Jahre verringern. Er betont:

„Das wären unglaubliche Werte für ein solch umfangreiches Infrastrukturprojekt.“

Doch die meisten Experten halten Diskussionen über einen Tunnel für eine symbolische Geste des guten Willens.

Contra

Sergei Saborow, geschäftsführender Partner des Beratungsunternehmens TRIADA Partners, sagt:

„Bisher erscheint die Idee des Baus eines Tunnels unter der Beringstraße vor allem als ein politisches Statement. Sie ist ein Blick in eine bessere Zukunft, in der die konkurrierenden politischen Kräfte ihre Ressourcen für Zusammenarbeit, und nicht für militärische Konfrontation ausgeben und die für die ganze Welt symbolische Idee einer Verbindung von zwei Kontinenten verwirklichen.“

Zu den infrastrukturellen und geopolitischen Hindernissen könnten nach Saborows Meinung auch finanzielle, sozioökonomische sowie kulturelle hinzukommen:

„Selbst bei einer staatlichen Beteiligung macht eine jahrzehntelange Rücklaufzeit das Projekt unter privaten Geldgebern unpopulär. Die Staatshaushalte sind beschränkt und haben wichtigere infrastrukturelle Aufgaben. Darüber gehören die Gebiete um die Beringstraße zum arktischen Ökosystem und sind traditionelle Territorien von Ureinwohnern. Der Bau und Betrieb eines Tunnels bergen die Risiken einer Küstenerosion und Gefahren für die Lebensweise der lokalen Gemeinden.“

Bisher ist das Projekt eher eine symbolische Versöhnungsgeste, meint Jewgeni Sumarokow, Dozent am Lehrstuhl für internationales Unternehmertum an der Finanzuniversität bei der Regierung Russlands. Sollte die Umsetzung der Idee dennoch begonnen werden, werden nach seiner Meinung die Kosten für den Megabau unweigerlich nach oben korrigiert werden müssen:

„Bisher sind die Kosten ungefähr angegeben. In der Regel unterscheiden sich Projektangaben und die tatsächlichen Ausgaben. Inflation, logistische Schwierigkeiten, natürliche und sonstige unvorgesehene Ereignisse sollten berücksichtigt werden, zumal für den Zeitraum von fast einem Jahrzehnt.“

Dennoch sollten zur Zusammenarbeit einige internationale Partner herangezogen werden – insbesondere zur Finanzierung eines Unternehmens, das sowohl Güter- als auch Personenschienenverkehr sowie die gemeinsame Erkundung von Energieträgern und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu beiden Seiten der Arktis gewährleisten soll. Sollte dies gelingen, werden die Baukosten vergleichsweise niedrig ausfallen. Zuvor zeigte China Interesse an einer Beteiligung am Bau des Tunnels.

Seinerseits hält Alexei Ponomarjow, Experte für die Finanzierung von maritimen Aktiva, die Prognosen von einer schnellen Rücklaufzeit des Projekts für zu optimistisch:

„Der Tunnel könnte zum Teil eines neuen Landkorridors von Europa nach Nordamerika werden, Lieferzeiten verkürzen und einzigartige Möglichkeiten für Handel und Transit sowie für die Entwicklung von Russlands nördlichen Gebieten eröffnen. Doch die Rücklaufzeit eines solchen Projekts liegt bei mindestens 50 Jahren.

In der gegenwärtigen geopolitischen Realität unter Bedingungen der Konkurrenz mit den westlichen Ländern wird kaum jemand solch langfristige Investitionen ernsthaft in Erwägung ziehen.“

Indessen hat Russland bereits den Bau eines wichtigen Infrastrukturprojekts begonnen, das zum Bestandteil eines Transportkorridors zu anderen Kontinenten werden könnte.

Der erste Schritt

Im Oktober 2024 wurde der Bau einer Brücke über den Fluss Lena begonnen – ein einzigartiges und hochkompliziertes Projekt, das noch zu Sowjetzeiten entwickelt wurde.

So beträgt die Höhe der Pylone fast 285 Meter, was mit der Höhe von Wolkenkratzern vergleichbar ist. Insgesamt sollen 26 Pylone errichtet werden, wofür 920 Betonpfähle benötigt werden. Unter Berücksichtigung der Umwege wird die Gesamtlänge des Brückenübergangs 14 Kilometer übersteigen. Die Arbeiten wurden 2024 vom Unternehmen Gruppe WIS begonnen.

Das Unternehmen teilte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit, dass, falls die Entscheidung über den Bau eines Tunnels oder einer Brücke über die Beringstraße gefällt werden sollte, es bereit sei, „im Hinblick auf die Erfahrungen aus 25 Jahren und die Kompetenzen bei der Umsetzung von großen Infrastrukturprojekten unter beliebigen Klimabedingungen“ Unterstützung zu leisten.

Die Erbauer der Brücke über die Lena stehen ähnlichen Herausforderungen gegenüber, wie beim Bau eines Transportkorridors zwischen Tschukotka und Alaska. So dauert hier die Bausaison nur vier Monate. Sprecher des Unternehmens erklärten:

„Gearbeitet wird unter schwierigen geologischen und klimatischen Bedingungen, die für Permafrostregionen typisch sind. Insgesamt setzte die Gruppe WIS zum Bau der Lenabrücke im Sommer 300 Menschen und 95 Fahrzeuge ein. Gegenwärtig sind im Hinblick auf saisonale Korrekturen an allen Baustellen 200 Menschen und 50 Fahrzeuge beschäftigt.“

Das Bauprojekt einer Brücke über den Fluss Lena in Jakutien ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, versichert das Unternehmen. So ein großes Objekt der Transportinfrastruktur existiert unter Klimabedingungen der Arktiszone nirgendwo auf der Welt. Die Sprecher der Gruppe WIS erklären:

„Viele Technologien werden beim Bau einer Schrägseilbrücke in Russland zum ersten Mal eingesetzt. Beispielsweise werden für die Errichtung von Stahlbetonkonstruktionen schwimmende Kofferdämme eingesetzt – provisorische wasserdichte Wände, die die Baustelle einschränken, um von dort das Wasser abzupumpen.“

Plangemäß soll die Brücke 2028 fertiggestellt werden, auch wenn sich die Fristen verschieben können. Sie soll erstmals eine ganzjährige Landverbindung der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Jakutien zum „Festland“ ermöglichen, die Transsibirische und die Baikal-Amur-Eisenbahnen mit der Nordostpassage und Russlands Osten mit der Küste des Ochotskischen Meeres verbinden:

„Das wird die Brücke zu einem potenziell wichtigen Element von Transportkorridoren machen, die zur äußersten Grenze, zur Beringstraße führen. Deswegen wird eine Inbetriebnahme der Lenabrücke Möglichkeiten für weitere Fortschritte diesbezüglich eröffnen.“

Bisher ist unklar, ob dieser Fortschritt die amerikanische Küste erreichen wird. Doch auch die Möglichkeit des Baus der Lenabrücke sowie zuvor der Krimbrücke war einst angezweifelt worden.

Quellen:PublicDomain/rtnewsde.com am 26.10.2025