Jesus Christus war ein Außerirdischer, der seine Gestalt verändern konnte

Am 12. Februar 2020 fand im Vatikan eine Konferenz zum Thema außerirdisches Leben statt, bei der bedeutende Astrobiologen zusammenkamen, um die Möglichkeit zu diskutieren, in den kommenden Jahrzehnten außerirdisches Leben zu finden.

Viele Menschen fragen sich, woher dieses Interesse kommt oder warum der Vatikan Informationen zum Thema Außerirdische verbirgt, die den Glauben der ganzen Welt verändern würden.

Und Internettheoretikern zufolge wäre eine dieser mysteriösen Informationen, dass Jesus Christus außerirdischen Ursprungs war. Und hier beginnt eine der umstrittensten Theorien der Menschheitsgeschichte.

Nach Ansicht einiger Experten könnte es sich bei der Geburt Jesu tatsächlich um eine außerirdische Intervention handeln und der Sohn Gottes ist in Wirklichkeit der Sohn eines außerirdischen Wesens, eines außerirdischen Hybriden.

Die Hypothese lautet, dass der Besuch der Engel bei Maria, der von ihr als Traum wahrgenommen wurde, in Wirklichkeit ein Besuch außerirdischer Wesen war. Diese Wesen befruchteten sie künstlich mit genetisch verändertem Sperma.

Dieser Außerirdische war der „Engel Gabriel“, ein Angehöriger einer außerirdischen Rasse. Jesus wurde übermenschliche Fähigkeiten vorgeworfen. Maria brachte Jesus als Jungfrau zur Welt, und daher war Jesus einer der ersten außerirdischen Mensch-Hybriden.

Wenn wir uns die Geburt Jesu Christi genauer ansehen, erwähnen die vier Evangelien das Leben Jesu, aber nur die Evangelien von Matthäus und Lukas beziehen sich auf das biologische Wunder einer Jungfrau, die durch einen Akt Gottes schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt.

Durch diese beiden Versionen des Evangeliums wurde der Status Jesu in die Kategorie der rettenden Götter erhoben.

Mit dem Beitrag von Matthäus und Lukas änderte sich die Geschichte über die Geburt durch eine Jungfrau. Laut Mateo erschien die außerirdische Darstellung Gabriel Joseph, während Lucas sagte, er sei zu Maria gegangen.

Laut Lukas erfolgte die Ankündigung Gabriels vor der Empfängnis Marias, in den Schriften des Matthäus hingegen nach der Empfängnis.

Weitere außerirdische Einflüsse im Zusammenhang mit der Geburt Jesu sind der Stern Belen, der seinen Geburtsort anzeigt, und die Annahme, dass es sich bei dem Stern in Wirklichkeit um ein UFO handelte.

Zwischen der Geburt Jesu und seinen Werken und Wundern, die im Alter von etwa dreißig Jahren stattfanden, gibt es fast keine Dokumentation. Dies kann als eine lange Zeitspanne „verschwendeter Zeit“ betrachtet werden.

Experten vermuten, dass der Jesus-Hybrid während dieser Zeit möglicherweise von seinem außerirdischen Vater unterrichtet, trainiert und vorbereitet wurde. Dazu gehörte die Vorbereitung von Wundern, Exorzismen, die Beherrschung der Natur, die Heilung von Kranken und die Auferweckung von Toten.

Der endgültige Beweis dafür, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch war und möglicherweise außerirdischen Ursprungs war, ist jedoch die körperliche Auferstehung, die in den vier Evangelien erwähnt wird.

Markus erzählt uns, dass Jesus von den römischen Wachen ausgepeitscht und brutal behandelt wurde, die ihn mit Dornen krönten, und dass er zur neunten Stunde, also um 15:00 Uhr an diesem Tag, gekreuzigt wurde.

Sein Körper wurde in feines Leinen gehüllt. Man sagt, dass dieser Stoff einen wundersamen Abdruck des Leibes Christi trägt. Die Überreste dieses Tuches sind das berühmte Turiner Grabtuch.

Die Ereignisse an jenem ersten Ostermorgen stellen ein wahres übernatürliches Rätsel dar. Der jüdische Rat, der Sanhedrin, war sprachlos, als er die Nachricht erhielt, dass das Grab Jesu leer war.

Sie hörten Geschichten darüber, wie in den frühen Morgenstunden ein Wesen in einem „schneeweißen“ Gewand und mit einem Licht auf dem Kopf, so hell wie der Morgen, aus den Wolken herabgestiegen war und den Römer, der das Grab bewachte, in Angst und Schrecken versetzt hatte.

Diese seltsame Gestalt, die von den jüdischen Priestern als himmlisches Wesen bezeichnet wurde, bewegte mit übermenschlicher Kraft den riesigen Stein, der den Eingang des Grabes versperrte.

Diese Tatsache wurde Maria Magdalena von zwei nichtmenschlichen, weiß gekleideten Männern offenbart, die sich in der Nähe des Grabeingangs befanden. Eine der mysteriösen Gestalten sagte:

„Fürchtet euch nicht! Wenn ihr Jesus von Nazareth sucht, den Gekreuzigten, so ist er nicht hier … Er ist auferstanden … Sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er bei euch in Galiläa sein wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.“

Dieser rätselhafte Mann verschwand ebenso mysteriös im Himmel, wie er aufgetaucht war. Könnte er zum Mutterschiff zurückgekehrt sein, das sich in der Erdumlaufbahn befand?

Könnte dieses Schiff außerirdischen Ursprungs der Stern von Bethlehem sein, der seine Geburt vorhergesagt hat?

Als Jesus auferstanden war, erschien er seinen treuen Jüngern erneut und schien eine geisterhafte Verwandlung durchgemacht zu haben.

Es wird gesagt, dass er die Bilokalisierung nutzte; viele Menschen behaupteten, ihn an mehreren Orten gleichzeitig gesehen zu haben.

Zwei Bücher, die „Apokryphen“ und der „Apostelbrief“, die von der Kirche jahrhundertelang verboten waren, berichten von der Himmelfahrt des auferstandenen Jesus, während die christliche Bibel nicht viele Einzelheiten über die Himmelfahrt enthält. Es geschah auf dem Ölberg.

Der auferstandene Jesus sprach gerade zu seinen Anhängern, als Donner und helles Licht aufkamen. Donner grollte über den Berg und ein Wagen fuhr durch die Wolken herab.

Dieser Festwagen ist als Merkaba bekannt, ein himmlisches Gefährt der Engel. Die Texte beschreiben, wie Jesus die Merkaba betrat und von den in „weiße Kleider“ gekleideten Engeln herzlich empfangen wurde.

Und die Apostel sahen staunend zu, wie Jesus immer höher in den Himmel stieg, bis er und die Engel in der Merkaba aus jedermanns Sicht verschwanden.

Was meinen Sie? Könnte dieses Ereignis seine Rückkehr zum Mutterschiff gewesen sein, um sich seinem außerirdischen Vater anzuschließen?

am 01.10.2025