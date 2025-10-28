Joe Biden: Hat er noch ein Facelift bekommen? Was ist hier los? Botox? Neuer Klon? (Video)

Teile die Wahrheit!

Hat US-Präsident Joe Biden Haartransplantationen und ein bis zwei Facelifts durchführen lassen? Das sagt ein bekannter

Schönheitschirurg.

Joe Biden hat sich in seinem Alter angeblich Haartransplantationen und anderen Schönheitsoperationen unterzogen, obwohl er laut dem plastischen Chirurgen des Ex-Präsidenten behauptet, zu alt für weitere Eingriffe zu sein. Hier erfahren Sie mehr darüber, was Sie darüber wissen sollten.

Joe Biden trat aus Altersgründen von der US-Präsidentschaftswahl zurück und wollte im Wahlkampf einen würdigen Nachfolger ernennen. Er hat zudem oft behauptet, er sei zu alt, um weitere Arbeit zu riskieren, hat aber

Tausende von Dollar für Facelifts und Haartransplantationen ausgegeben.

Biden feierte seinen 82. Geburtstag und schrieb damit Geschichte als ältester amtierender Präsident. Sein Alter hat

jedoch viele Kontroversen über seine administrativen Fähigkeiten ausgelöst.

Hat sich Joe Biden einem Facelifting unterzogen?

Laut dem staatlich geprüften plastischen Chirurgen Dr. Gary Motykie hat sich Biden einer Haartransplantation und ein bis zwei Facelifts unterzogen, vermutlich um sein Aussehen zu wahren. Einige Narben an seinen Ohren und das Ziehen an seinen Ohrläppchen deuten deutlich darauf hin, dass Biden sich einem Facelifting mittels plastischer Chirurgie unterzogen hat.

Möglicherweise wurden auch seine oberen Augenlider hochgezogen und er hat sogar versucht, seine Gesichtsfalten zu verbergen, um jünger auszusehen, als er tatsächlich ist. Diese Operationen kosteten ungefähr 150.000 Dollar, und

wenn er weitere Operationen ausprobiert hat, sind sie sogar noch höher.

Allerdings seien diese Eingriffe bei Biden laut Motykie nichts Ungewöhnliches, doch könnten bei dem US-Präsidenten auch komplexere Operationen durchgeführt worden sein. (Trump teilt im Internet die Theorie das Biden ein Roboterklon sei)

Auszug aus dem Buch „DUMBs„.

Illuminati-Whistleblower Donald Marshall sagt, dass Elite-Wissenschaftler in jedem Land der Welt mithilfe streng geheimer Klontechnologie dazu in der Lage seien, identische menschliche Klone herzustellen, die auf unterschiedliche Weise von der Kabale eingesetzt werden könnten, als hochrangige Regierungschefs und gewählte Amts- und Mandatsträger, bis hin zu Spionen zur Durchführung geheimer und gefährlicher Missionen.

Nach Marshalls Worten bekomme die Öffentlichkeit nur deshalb nichts davon mit, weil die Programme gut getarnt seien und auf vielen Ebenen in unterirdischen Militärbasen mit stark eingeschränktem Zugang durchgeführt werden würden. Laut Marshall werde die Existenz dieser Anlagen, von denen Hunderte global an strategischen Punkten errichtet worden seien, nie anerkannt werden, weshalb nie öffentlich bekannt werden würde, was dort unten geschieht.

Zum Beispiel befindet sich in der Dulce Base in New Mexico eine ganze Untergrund-Basis für Klon-Experimente und Gen-Splicing, also genetische Mutationen von Menschen und Tieren. Donald Marshall: „Ihr glaubt nicht, was ich für einen Mist gesehen habe“.

Diese DUMBs sind zum Teil gigantisch groß und durch kilometerlange Tunnelsysteme (mit extrem schnellen Vakuum-Transrapiden, welche es dort schon seit Anfang der 80er gibt) miteinander verbunden.

Aus der Vogelperspektive kaum wahrzunehmen (wenn überhaupt) gehen sie dann 10 bis 50 Ebenen in die Erde hinein, so Marshall. Zusätzlich sollen dort pro DUMB einige hundert bis tausend Menschen im Falle eines nuklearen Armageddons oder sonstigen Weltuntergangsszenarien ein paar Jahrzehnte überleben. Der prädestinierte Ort für geheime Experimente mit Klonen.

Marshalls spricht von unterschiedlichen Verfahrenstechniken: Das Replikationsklonen führe zwar zu perfekt geformten Baby-Klonen, sei jedoch extrem zeitaufwendig, da sich ein Baby-Klon, wie jedes andere menschliche Baby, erst entwickeln muss.

Deshalb zögen Wissenschaftler das Duplikationsklonen vor, wo durch Manipulation bestimmter Genmutationen Klonkörper innerhalb weniger Monate entstünden, die dann sofort einsatzbereit seien. Gezeigt wurde die Technologie in dem 2005 produzierten Science-Fiction-Thriller Die Insel, in dem wohlhabende Sponsoren Millionen von Dollar in die Zucht ihrer Klone investieren.

Die Klone wissen nicht, dass sie Klone sind und ausschließlich für den Zweck der Organentnahme geschaffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Science-Fiction-Produktionen ein Abbild der Wirklichkeit ist.

Ein weiterer perfider Aspekt den Marshall enthüllt ist, dass die Kabale sich Schuljahrgangs Bücher des ganzen Landes besorgt, um sich dort ein Kind auszusuchen, dort jemanden hinschickt, der unbemerkt ein kleines Stück Gewebe des Kindes besorgt und dieses Kind dann zur Prostitution geklont wird – das nennen sie den Katalog – die Kunden von Epstein!?

Die gängigste angewandte Technologie sei nach Worten Marshalls die „R.E.M. Driven Human Cloning“-Methode. Sie wird verwendet, um das vollständige menschliche Bewusstsein während der normalem R.E.M. Schlafzyklen in den Klon zu transferieren.

Hierzu werden Blut oder Gewebeproben verwendet, um einen identischen Klonkörper zu erzeugen, der an einem entfernten Ort aufbewahrt wird. Sobald die Person in die Schlafphase eintritt, wird ihr Bewusstsein auf den Klon übertragen, wobei Persönlichkeit und Erinnerung erhalten bleiben…

Robotoide und Klone werden in streng geheimen militärischen Untergrundanlagen produziert. Laut dem Whistleblower George Green soll unter anderem das „Bethesda Hospital“ im US-Bundesstaat Florida über eine eigene Klon-Basis verfügen. Green behauptet, dass auch am berühmten Camp David, die Sommerresidenz der US-Präsidenten, auf der Krankenstation Klone, möglicherweise auch die von anderen Staatschefs, behandelt werden. Schon lange geht das Gerücht um, dass viele US-Präsidenten geklont sind, auch von Joe Biden wird das behauptet.

Abb. 132: Joe Biden, oder, wer ist Joe Biden?

Marshall berichtet, dass er gesehen habe, wie das Klonen von Menschen funktioniert, weil er selbst seit frühster Kindheit unfreiwillig daran teilgenommen hätte. Er wurde damals durch die „Growrooms“ („Wachstumsräume“) geführt und sah menschliche Klone, die in gestapelten Glasröhren im Dunkeln in Flüssigkeit schwebend gezüchtet wurden.

Die Räume seien dunkel und schmutzig und stänken nach Urin. In der Regel würden gleich eine ganze Serie identischer Klone produziert werden, von denen nur die besten in die enge Auswahl gelangten. Der Rest würde entsorgt werden. Jeder Körper benötige fünf Monate zur vollständigen Fertigstellung.

Marshall sagt, dass Elite-Wissenschaftler in jedem Land der Welt mithilfe streng geheimer Klontechnologie dazu in der Lage seien, identische menschliche Klone herzustellen, die auf unterschiedliche Weise von der Kabale eingesetzt werden könnten, als hochrangige Regierungschefs und gewählte Amts- und Mandatsträger, bis hin zu Spionen zur Durchführung geheimer und gefährlicher Missionen…

Mehr über Klone von einem Whistleblower lesen Sie im Buch „DUMBs„

Video:

Joe Biden hat am Sonntag in Boston falsch geschrien. Er begann wie üblich leise.

Hat er noch ein Facelift bekommen? Was ist hier los? Botox?

Quellen: PublicDomain/economictimes.indiatimes.com am 28.10.2025