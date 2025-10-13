Marty Breeden hatte gerade einen prophetischen Traum, in dem er sah, dass Amerika während einer zukünftigen Weihnachtszeit aufgrund einer großen Seuche, die das zentrale Nervensystem angreift, abgeriegelt war

Teile die Wahrheit!

Haben wir gerade eine weitere eindringliche Warnung vor der nächsten Pandemie erhalten? Der ehemalige Polizist Marty Breeden hat sein Leben lang sehr ungewöhnliche übernatürliche Erfahrungen gemacht.

Dabei erhält er oft Einblicke in zukünftige Ereignisse. Ich bin seit einigen Jahren mit ihm befreundet und habe gelernt, seine Warnungen ernst zu nehmen. Am Freitag hatte er einen prophetischen Traum, in dem er die USA während der Weihnachtszeit im Lockdown sah. Von Michael Snyder

Nur weil er es während der Weihnachtszeit gesehen hat, heißt das nicht, dass es dieses Jahr passieren wird. Es könnte irgendwann in der Zukunft passieren. Wir wissen es einfach nicht. Aber was Marty sah, erinnerte mich sehr an einen sehr bekannten Traum, den jemand anderes vor einigen Jahren hatte, und auch davon werde ich in diesem Artikel berichten.

Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich Ihnen etwas über Marty Breeden erzählen. Er ist ein pensionierter Polizeibeamter aus Virginia, und heute engagieren sich Tausende und Abertausende Menschen weltweit für seinen Dienst. Doch er war nicht immer mit Gott verbunden. Tatsächlich war er Gott vor zehn Jahren nicht nahe, als er plötzlich eine Nahtoderfahrung hatte, die sein Leben radikal veränderte …

Am 17. Juli 2015… erlitt ich während der Behandlung im Krankenhaus ein „akutes Atemversagen“. Ich habe von selbst aufgehört zu atmen und bekam CODE BLUE!!! Ich würde innerhalb von 48 Stunden erneut CODE BLUE auslösen!!! Um mein Leben zu retten, wurde bei mir eine Notfalltracheotomie durchgeführt. Mein Herz bekam Vorhofflattern. Drei Wochen lang war ich an ein Beatmungsgerät angeschlossen, um mein Leben zu erhalten. Ich musste wieder laufen, sprechen und schlucken lernen. Es war eine lange Genesung. Damals war ich müde und erschöpft. Mein Leben hatte sich weit vom Gott meiner Jugend entfernt. Niemand, der weniger würdig ist als ich und der Herr, hätte mich in diesem Zustand zugrunde gehen lassen können … AUSSER GOTT!

Wie die meisten von Ihnen wissen, wurde ich SOFORT in die Gegenwart Gottes geführt. Seine Stimme, ein Echo der Zeitalter, sagte: „MEINE KIRCHE GLAUBT NICHT WIRKLICH, DASS ICH BALD ZURÜCKKOMME!!!“ Ich erhielt diese und weitere Botschaften vom Herrn und wurde zurückgeschickt, mit der Aufforderung: „Erzähle, was du gehört hast!“ Ich habe versucht, genau das treu zu tun!

Seitdem hatte Marty einige übernatürliche Einblicke in die Zukunft und ich habe viele davon mit meinen Lesern geteilt.

Am Freitag, dem 10. Oktober, hatte Marty einen prophetischen Traum, der meine Aufmerksamkeit erregte. Das Folgende stammt direkt von seinem Facebook-Profil …

In meinem Traum sah ich eine PEST kommen, die die letzte aus dem Jahr 2020 im Vergleich dazu verblassen ließ! In meinem Traum schien es, als wäre ich wieder einmal in der Rolle der Strafverfolgungsbehörde. Es schien, als wären wir in einem großen und vielschichtigen Büro der Polizeibehörde fest „eingesperrt“. Ich erhielt täglich beunruhigende Updates und Berichte. Als ich nach draußen schaute, schienen die Leute „zombieartig“ zu sein. Etwas war passiert… Ein Anfall, eine Krankheit oder Seuche, die ihr zentrales Nervensystem zu beeinträchtigen schien. Sogar einige, die eingesperrt und exponiert waren, hatten mit Stimmproblemen zu kämpfen. Ich habe bestimmte Leute beobachtet, mit denen ich vor vielen Jahren die Polizeiakademie besucht hatte. Eine Person, die immer wieder auftauchte, war ein ehemaliger Rekrut der Polizeiakademie und ein Beamter, mit dem ich gedient hatte und der „Jamie“ hieß. Hebräische Wurzeln:

Die tiefsten Wurzeln des Namens liegen im hebräischen Namen Ya’akov (Jakob), was „Verdränger“ oder „jemand, der folgt“ bedeutet. In meinem Traum sah ich, wie die Leute Weihnachtsgeschenke austauschten, aber die Freude über die Feiertage war nicht da … Es war, als würden die Leute einfach nur die Jahreszeiten durchgehen. Es herrschte überall eine sehr dunkle und unheilvolle Atmosphäre … Sogar diejenigen, die sich im Gebäude befanden, schienen über die Ereignisse des Tages sehr beunruhigt zu sein. Ich war innerlich SO BEUNRUHIGT über das, was ich sah und fühlte, dass ich, als ich endlich aufwachte … Ich war SO DANKBAR, dass es nur ein Traum war … Aber ich bin ehrlich gesagt erschüttert, was kommen mag! Meine Freunde beten wie immer für das, was ich geteilt habe … Ich glaube, dass der Herr durch Träume warnt. Das passiert mir seit meiner Kindheit, und manchmal mit erstaunlicher Genauigkeit. Wir, als Volk Gottes, …. Gehen Sie NICHT in Angst! Wir gehen in andächtiger Vorbereitung! Wir leben im Glauben und wissen, dass Jesus der „Kapitän unserer Erlösung“ ist und dass wir letztendlich ewige Überwinder sein werden!!!

Zunächst einmal war er der Ansicht, dass die kommende Seuche die letzte Pandemie „im Vergleich dazu verblassen“ lassen werde.

So viele andere haben genau dasselbe gesehen.

Zweitens greift diese Plage das zentrale Nervensystem an.

Viele Biowaffen sind genau darauf ausgelegt.

Drittens hat Marty speziell darauf geachtet, dass dies während der Weihnachtszeit geschah.

Ich möchte noch einmal betonen, dass er nicht gesagt hat, dass es im Jahr 2025 passieren würde.

Es könnte möglicherweise jede zukünftige Weihnachtszeit sein.

Doch die Tatsache, dass er sah, dass es während der Weihnachtszeit geschah, passt zu etwas, das Pastor Dana Coverstone einmal gezeigt wurde.

Falls Sie Pastor Dana Coverstone nicht kennen: Auch er hat einige wirklich bemerkenswerte prophetische Erfahrungen gemacht.

So wurden ihm beispielsweise im Dezember 2019 die letzte Pandemie und die Black Lives Matter-Unruhen des Jahres 2020 gezeigt, Monate bevor sie tatsächlich stattfanden …

Im Dezember wachte ich auf und hatte einen Traum. In diesem Traum sah ich einen Kalender. Beginnend im Januar 2020. Es wurde umgedreht. Ich sah Januar, ich sah Februar, ich sah März. Als März kam, hielt die Hand es fest und ich sah, wie der Finger den Monat März unterstrich und dreimal darauf tippte. Unterstreichen Sie also den Monat März und tippen Sie dreimal darauf . Für mich war es die Betonung, dass im März etwas passieren wird.

Dann sah ich April, Mai, Juni. Als Juni kam, unterstrich der Zeiger erneut Juni und tippte dreimal darauf. Dann sah ich in der Vision Menschen marschieren, ich sah Proteste. Ich sah Menschen mit Masken, ich sah Schlangen vor Krankenhäusern. Ich sah normale Ärzte mit Nadeln oder Spritzen, ich sah Menschen an Beatmungsgeräten, ich sah Menschen, die sehr, sehr krank waren, sehr, sehr krank. Ich sah Schlagzeilen, die verkündeten, dass Tausende von Menschen erkrankten. Ich sah Krankenwagen, die einfach über die Straßen rasten, und dann sah ich Städte in Flammen. Ich sah brennende Gebäude. Ich sah maskierte Demonstranten. Ich sah Menschen, die ihre Fäuste in die Luft reckten, Menschen, die ihre Wut auf die Welt lautstark ausschütteten. Ich sah Gerichtsgebäude und umstellte Staatshäuser. Ich sah Menschen, die wütend auf die Welt waren. Ich sah Gewehre, Schrotflinten, die gezielt in die Luft gehalten wurden (zeigt über seinen Kopf), und ich sah Absperrungen in Städten. Ich habe mehreren Männern in meiner Kirche davon erzählt und ich kann bestätigen, wer diese Männer waren, und sie werden bestätigen, dass das, was ich Ihnen erzähle, das ist, was ich ihnen gesagt habe. Die Ereignisse haben sich genau so abgespielt, wie es ihm gezeigt wurde. Anschließend hatte er Mitte 2020 einen weiteren prophetischen Traum über „Teil zwei“ … In diesem Sinne hatte ich in der Nacht von Montag auf Sonntag einen weiteren Traum. Es hat mich aus dem Bett geweckt. Ich habe mir Notizen dazu gemacht. Ich habe ein Video von mir gedreht, nur um sicherzugehen, dass ich es nicht vergisst. Folgendes habe ich gesehen. Ich sah einen Kalender. Beginnen wir mit dem Kalender. Während ich das sah, war der Kalender aufgeklappt, und eine weiße Gestalt erschien. Für mich repräsentierte sie Gott, den Heiligen Geist, etwas Reines, etwas Gerechtes, etwas Wahres, etwas Heiliges, denn sie hatte nichts Unheimliches an sich. Nichts Böses, aber ich hörte die Stimme sagen: „Teil zwei, Teil zwei.“ Ich sah Juni, los, ich sah Juli. Ich sah August, und dann sah ich September, und ich sah den Finger unter dem Wort September, und ich wollte es betonen und dreimal darauf tippen.

Dann sah ich, wie der Oktober kam, und dann sah ich den November, und da wurde es mir im Traum bewusst. Ich glaube, die Intensität für mich … als ich aufwachte, lag mein Puls bei etwa 180. Das war also Montagnacht, und ich wachte auf und fühlte mich überhaupt nicht gut. Ich war die ganze Nacht wach und fühlte mich nicht gut. Aber wie auch immer, … In dem Moment, als der Finger November dreimal unterstrich, anstatt darauf zu tippen, sah ich eine Faust hochgehen und sie traf den Kalender. Und der Kalender explodierte buchstäblich in die Wand, die Zahlen schienen dreidimensional zu sein und fielen überall hin. Dort brach Chaos aus. Das Nächste, was ich sah, waren bewaffnete Demonstranten. Ich sah Straßenkämpfe, ich sah Menschen, die aufeinander einschlugen. Ich sah Geschäfte, die geschlossen und dichtgemacht waren. Ich sah, wie Schulen geschlossen wurden. Ich sah Schulräume, in denen Spinnweben hingen und in denen Papiere und Poster von den Wänden fielen … als wäre seit Monaten niemand mehr dort gewesen. Ich sah Banken. Bankgebäude, deren Dächer abgerissen wurden. Es sah fast aus wie eine Entführung durch Außerirdische, denn das Geld flog durch das Dach in eine Art Staubsauger. Es klingt seltsam, aber ich sah, wie Reichtum einfach weggenommen wurde. Ich sah Politiker in Hinterzimmern, die mit Leuten Geschäfte machten. Sie klopften den Leuten auf die Schulter und lachten, lächelten und grinsten.

Als er diesen prophetischen Traum veröffentlichte, erwarteten viele Leute, dass die Dinge, die er sah, im Jahr 2020 passieren würden, aber ich sagte klar und deutlich, dass ich glaubte, dass die Ereignisse, die er sah, in der Zukunft eintreten würden, weil zuerst andere Dinge passieren müssten.

Doch nun sind die Voraussetzungen gegeben.

Das heißt nicht, dass dieses Jahr das richtige Jahr ist.

Was Marty Breeden und Pastor Dana Coverstone beide sahen, könnte sich auf ein anderes Jahr beziehen.

Der entscheidende Punkt, auf den ich hinweisen wollte, ist, dass beide genau zur gleichen Jahreszeit mit Lockdown-Bedingungen konfrontiert waren.

Ich bin davon überzeugt, dass eine zukünftige Pandemie früher oder später zu sehr strengen Lockdowns während der Ferienzeit führen wird.

Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, für längere Zeit zu Hause zu bleiben, da viele Menschen sterben werden.

Sie können die Warnungen ignorieren, wenn Sie möchten.

Doch Pastor Dana Coverstone hat die letzte Pandemie im Voraus vorhergesehen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis „Teil zwei“ kommt.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 13.10.2025