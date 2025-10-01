Masken: Unglaublich hochwertige CIA-Verkleidung! „Wir waren Q“ (Videos)

Teile die Wahrheit!

Als Jonna Mendez (Jahrgang 1945), die damalige CIA-Verkleidungschefin, Anfang der 1990er Jahre Präsident George H.W. Bush über die neue Maskentechnologie der Agentur informieren sollte, wollte sie einen starken Eindruck hinterlassen, um weitere Gelder zu erhalten.

Als sie Bush im Oval Office traf, verkleidet als Latina mit lockigem schwarzem Haar, beschrieb sie ihm die außergewöhnlichen Erfolge, die ihr Team bei der Flucht vor dem russischen KGB erzielt hatte.

Bush blickte neugierig zu ihr hinüber, vielleicht auf der Suche nach einer Aktentasche mit der neuen Verkleidung. Sie sagte ihm, dass sie sie trage; sie erinnerte sich:

Bush sagte: „ Warte einen Moment, zieh es noch nicht aus.“ Dann stand er auf und sah noch einmal hin. Ich erinnere mich, dass er sagte: „Okay, zieh es aus .“

Wie eine Figur aus Mission: Impossible schälte Mendez langsam eine bemerkenswert lebensechte Maske ab und enthüllte ihr wahres Gesicht: blaue Augen, helle Haut und kurzes, dunkelblondes Haar. Als sie die Verkleidung hochhielt, die alle im Raum getäuscht hatte, schienen Bush und seine Berater geblendet.

„Die Masken waren von einer solchen Qualität, dass niemand sonst, nicht einmal Hollywood, sie herstellen konnte.“

Dies ist nur eine von vielen Erinnerungen aus Mendez‘ 27-jähriger Karriere als Meisterin der Verkleidung, auf die sie für ihre von der CIA rezensierten Memoiren „In True Face: A Woman’s Life in the CIA Unmasked“ zurückgriff.

Das ist meine Karriere, von der niemand etwas weiß. Man betritt diese Welt, und die Tür schließt sich hinter einem. Ich fand es trotzdem interessant, diese Tür zu öffnen. Leute, die mich gut kannten, werden schockiert sein.

Mendez‘ Aufstieg in der Spionagebranche geht auf eine stürmische Romanze Mitte der 1960er Jahre zurück. Jonna Hiestand, geboren in Campbellsville, Kentucky, studierte englische Literatur und besuchte mit 20 Jahren Deutschland zur Hochzeit einer Freundin. Dort beschloss sie, ein neues Leben fern der Heimat zu beginnen. (Die größte Show der Welt: Masken, Klone und Doppelgänger! (Video))

Während ihrer Arbeit in Frankfurt als Korrespondentin für den Präsidenten der Chase Manhattan Bank lernte Mendez den Amerikaner John Goeser kennen, von dem sie glaubte, er sei ein Zivilist, der für das Militär arbeitete.

„Ich war sehr beeindruckt von diesem kultivierten Mann, der sehr gut aussah“, erinnert sie sich.

Ein Jahr später verlobten sie sich, und Goeser gestand ihr, dass er für die CIA arbeitete. Wenn sie ihn heiratete, würde ihr Leben voller Geheimnisse sein.

Ich war sofort gespannt auf das, was mich erwarten würde; es klang wie das Abenteuer meines Lebens. Und ich hatte Recht.

Frau Goeser wurde Sekretärin bei der CIA und war damals als „Vertragsfrau“ bekannt. Schließlich sagte sie ihrem Chef jedoch, dass sie sich langweile, woraufhin er ihr vorschlug, Kurse in Geheimfotografie zu belegen, um zu lernen, wie man Informationen sammelt.

„Meine gesamte Karriere hat sich verändert …“

Mendez war eine herausragende Fotografin und leitete, nachdem sie sich das Fachwissen ihrer Kollegen angeeignet hatte, entscheidende Tarnoperationen an den feindlichsten Orten des Kalten Krieges, von Moskau über Havanna bis Peking.

Wir entwickelten innovative Verkleidungen, um das Aussehen augenblicklich zu verändern, schufen versteckte Kameras und statteten CIA-Agenten und ausländische Informanten aus. Wir waren in der Lage, die Russen zu überwachen und über Russlands nukleare Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben.

Doch Mendez stellte fest, dass die Feinde der USA nicht ihr einziges Problem waren. Als sie bei der CIA aufstieg, begegnete sie toxischer Männlichkeit in einem Bereich, in dem Frauen marginalisiert und völlig übersehen wurden. In ihrem Buch schreibt sie:

„Du musst nicht so gut sein wie Männer, du musst besser sein.“

Einmal rollte ihr ein empörter Kollege eine entschärfte Granate entgegen. Sie explodierte wenige Meter entfernt. Ihre Reaktion:

„Ich fing an zu zittern und dachte sofort: ‚Er will, dass ich mich wie ein Mädchen benehme‘, also tat ich es nicht. Ich habe nicht geweint.“

Jonna Mendez ist von der Wirksamkeit der Verkleidungen überzeugt. „Es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, dass sie wie kugelsichere Westen wirken.“

Ein anderes Mal weigerte sich ein Vorgesetzter, ihr die Anweisungen für eine komplexe und gefährliche Mission zu zeigen, und gab ihren Tarnauftrag fälschlicherweise als Fotografie aus. Ohne ihr übliches Material in einem Land, dessen Namen sie nicht nennen darf, musste Mendez das Aussehen eines ausländischen Informanten vor Ort verändern. Ihr Einfallsreichtum rettete beide Seiten.

„Ich wollte den Informanten älter aussehen lassen und habe ihm mit Dr. Scholls Fußpuder graue Haare verpasst. Diese Operation war erfolgreich und die wichtigste, an der ich je beteiligt war.“

Ihren lebenslangen Verbündeten fand sie in Antonio „Tony“ Mendez, einem charismatischen CIA-Agenten und ehemaligen Tarnchef.

Insidern ist er vor allem durch die Rettung sechs amerikanischer Diplomaten aus Teheran im Jahr 1980 bekannt. Ben Affleck spielte ihn 2012 im oscarprämierten Film „ Argo“. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entwickelten sie und Tony gemeinsam ein Arsenal brillanter Ausweichprotokolle und James-Bond-tauglicher Gadgets.

„Wir waren Q“, sagt Mendez und vergleicht das Büro aus Wissenschaftlern und Künstlern mit den Technik-Gurus aus den 007-Filmen. Ihre bahnbrechenden Taktiken ermöglichten es den CIA-Agenten, den KGB in Moskau auszutricksen.

„Wir konnten alles Mögliche herstellen: schnell austauschbare Nummernschilder, Mantelknöpfe, die als Kompasse dienten, Seidenfutter für Jacken, die als Landkarten dienen konnten“, sagt sie. „Wir haben Abhörgeräte in Bücher eingebaut. Wir haben Kameras in Zigarettenpackungen eingebaut, tragbare Schwangerschaftsbäuche – wir haben sie überall hingebracht.“

1990 endete Jonna Mendez‘ 23-jährige Ehe mit Goeser einvernehmlich. 1991 heiratete sie Tony Mendez, der kurz zuvor von der CIA in den Ruhestand getreten war und sich nun seiner Leidenschaft für die Malerei widmete. Das Paar lebte auf seiner Farm in Washington County, Maryland. Jonna Mendez setzte ihre verdeckte Ermittlung für die CIA fort. Jonna Mendez sagt, ihr Mann Tony sei oft ihr „Rettungsanker“ gewesen.

Mendez brachte 1993 ihren Sohn Jesse zur Welt und schied kurz darauf aus der CIA aus.

„ Ich wurde mit 47 schwanger und dachte, die Spionage würde in den Hintergrund treten. Ich hatte eine Vision davon, wie es wäre, Mutter zu sein.“

Das Paar schrieb gemeinsam Bestseller über ihr Leben im Verborgenen, darunter „Spy Dust“, „Argo“ und „The Moscow Rules“. Tony starb 2019 an den Folgen der Parkinson-Krankheit.

Jonna Mendez arbeitet an Verkleidungs-Make-up

Im Jahr 2002 verkleideten Tony und Jonna einen Mitarbeiter des International Spy Museums, und einige der Fotos sind Teil der Dauerausstellung an unserem ursprünglichen Standort. Es gibt auch einige Fotos hinter den Kulissen von Tony und Jonna bei ihrer Zauberei. Jonna Mendez sagt, das Zentrum

„Es ist nicht nur ein Projekt, sondern es ist eine Familie geworden. Tony und ich hatten eine Bindung, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Ihn zu verlieren war unglaublich schmerzhaft; er war meine andere Hälfte. Ich bin immer noch nicht darüber hinweg.“

Jetzt, da sie endlich ihre eigene Geschichte erzählt, wird sie beim Gang durch die Hallen des International Spy Museums in Washington, D.C., an ihre Leistungen erinnert.

Dort sind ihre Maske aus der Bush-Ära und die lebensrettende Dose Fußpuder ausgestellt. Als Museumsmitglied und Dozentin hofft sie, eine neue Generation zum Engagement zu inspirieren.

Mendez sagt über ihre Arbeit:

Wenn man bei der CIA eine gute Idee hatte, konnte man sie dem Präsidenten präsentieren. Das fühlte sich wie eine besondere Macht an, denn wir wussten, dass es immer eine Chance gab, die Welt zu retten.

Videos:

Not everything you see is as it seems. pic.twitter.com/1KkmoxHG33 — illuminatibot (@iluminatibot) September 20, 2025

Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 25.09.2025