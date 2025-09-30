Teile die Wahrheit!

Hoffen wir, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt keinen Weg einschlagen, der in einen Atomkrieg führt, denn das Schicksal von Milliarden Menschen steht buchstäblich auf dem Spiel. Leider haben sich unsere Beziehungen zu Russland in den letzten Wochen deutlich verschlechtert . Von Michael Snyder

Es gibt sehr ernste Drohungen, und es scheint, als bereiten sich beide Seiten auf eine massive Eskalation der Lage vor. Ich denke, die westlichen Staats- und Regierungschefs sind überzeugt, dass die Russen irgendwann einlenken werden, und ich denke, die russischen Staats- und Regierungschefs sind überzeugt, dass die NATO irgendwann einlenken wird. Doch was passiert, wenn keine der beiden Seiten jemals einlenkt?

Sollte es zu einem umfassenden Atomkrieg kommen, würden Millionen und Abermillionen Menschen sofort getötet.

Doch im darauf folgenden nuklearen Winter werden noch viel mehr Menschen sterben.

Tatsächlich ergab eine Studie, dass in einem solchen Szenario mehr als fünf Milliarden Menschen verhungern könnten …

Im Falle eines umfassenden Atomkriegs würde mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung verhungern, wie eine neue Studie zeigt.

Eine neue Studie von Nature Food, die am Montag veröffentlicht wurde, ergab, dass 66 Prozent der Weltbevölkerung oder mehr als fünf Milliarden Menschen innerhalb von zwei Jahren verhungern würden, sollten Russland und die Vereinigten Staaten einen Atomkrieg führen.

Die von Forschern der Rutgers University durchgeführte Studie legt nahe, dass die Detonation von Atomwaffen massive Brände auslösen und Ruß aus brennenden Städten und Wäldern in die Atmosphäre schleudern könnte. Dieser Ruß würde dann in den Himmel über den großen globalen Nahrungsmittelexporteuren wie den USA, China, Deutschland und Großbritannien gelangen und das Sonnenlicht blockieren, das für den Anbau von Feldfrüchten zur Ernährung der Menschen unerlässlich ist.

Sie denken vielleicht, dass Sie in einem solchen Fall einfach Ihr eigenes Essen anbauen können.

Aber wie wollen Sie Ihre eigenen Lebensmittel anbauen, wenn es draußen eiskalt ist?

Wir sind einem Atomkrieg buchstäblich näher als je zuvor und müssen umkehren, solange noch Zeit ist.

Leider erwägt die Trump-Regierung ernsthaft, Tomahawk-Marschflugkörper in die Ukraine zu schicken …

Wolodymyr Selenskyj hat Donald Trump in einem „überaus positiven“ privaten Treffen am Rande der Vereinten Nationen gebeten, die Ukraine mit Tomahawk-Raketen zu beliefern.

Der ukrainische Präsident sagte seinem amerikanischen Amtskollegen, dass das hochmoderne Waffensystem Wladimir Putin endlich an den Verhandlungstisch zwingen könne, um über Frieden zu verhandeln.

Mehrere Quellen berichteten dem Telegraph, dass der Appell während einer von Insidern als „überaus positiv“ bezeichneten Begegnung zwischen den beiden Staatsoberhäuptern erfolgte.

Das darf nicht passieren.

Moskau wäre für die aus der Ukraine abgefeuerten Tomahawk-Raketen leicht erreichbar, und deshalb war Joe Biden nicht bereit, sie den Ukrainern zu überlassen …

Es bleibt unklar, ob es Selenskyj gelingen wird, Washington zur Lieferung von Tomahawk-Raketen zu bewegen. Diese haben eine Reichweite von bis zu 2.400 Kilometern und tragen einen 450 Kilogramm schweren Sprengkopf, was sie weitaus effektiver macht als alle vergleichbaren Langstreckenwaffen, die Kiew zuvor gespendet wurden.

Joe Biden, der ehemalige US-Präsident, lehnte eine identische Forderung in seinen letzten Monaten im Amt ab, als Selenskyj seinen sogenannten 10-Punkte-„Siegesplan“ vorstellte.

Damals befürchteten die Behörden, die Raketen könnten Moskau selbst treffen, die russische Luftabwehr überwinden und den Konflikt gefährlich eskalieren lassen.

Ja, die Russen verfügen über die modernsten Raketenabwehrsysteme der Welt.

Doch selbst wenn ein paar Tomahawk-Marschflugkörper durchkämen und in Moskau einschlagen würden, würden die Russen mit überwältigender Gewalt reagieren.

Und dann gäbe es kein Zurück mehr.

Anfang der Woche bemerkte Wolodymyr Selenskyj, die Russen müssten bald wissen, wo sich ihre Luftschutzbunker befinden. Dmitri Medwedew warnte daraufhin: „Russland kann Waffen einsetzen, vor denen ein Luftschutzbunker keinen Schutz bietet .“

„Der Drogensüchtige aus Kiew sagte, der Kreml müsse wissen, wo sich ein Luftschutzbunker befinde, damit sich dessen Insassen verstecken könnten, wenn er amerikanische Langstreckenwaffen einsetze“, so Medwedew, der stellvertretender Vorsitzender des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Sicherheitsrat des Kremls und selbst ehemaliger Präsident und Premierminister Russlands ist, in einem Beitrag auf X.

Was der Freak wissen muss, ist, dass Russland Waffen einsetzen kann, vor denen ein Luftschutzbunker keinen Schutz bietet. Das sollten auch die Amerikaner im Hinterkopf behalten.

Jemand muss Präsident Trump wirklich sagen, dass er der Ukraine keine Tomahawk-Raketen geben darf.

Traurigerweise scheint es, als hätte Trump die Hoffnung auf einen Frieden mit Russland völlig aufgegeben .

Wenn es also keinen Frieden gibt, was bekommen wir stattdessen?

Beunruhigenderweise hat die US-Marine gerade vor der Küste Floridas einen Teststart mehrerer Interkontinentalraketen durchgeführt …

Die US-Marine hat im Rahmen des jüngsten Tests eines Systems, das thermonukleare Sprengköpfe über Tausende von Kilometern Entfernung transportieren kann, mehrere ballistische Raketen vom Typ Trident II D5 vor der Küste Floridas in den Atlantik abgefeuert.

Ein U-Boot der Ohio-Klasse feuerte die unbewaffneten Waffen während Tests aus einer untergetauchten Position ab. Dies war der 197. erfolgreiche Testflug des Trident-II-Systems in Folge.

Unterdessen drohen die Europäer, russische Flugzeuge abzuschießen …

Europäische Diplomaten warnten den Kreml diese Woche, die Nato sei bereit, auf weitere Verletzungen ihres Luftraums mit aller Härte zu reagieren, unter anderem mit dem Abschuss russischer Flugzeuge, so mit dem Austausch vertraute Beamte.

Bei einem angespannten Treffen in Moskau äußerten britische, französische und deutsche Gesandte ihre Besorgnis über den Angriff dreier MiG-31-Kampfflugzeuge über Estland letzte Woche, wie die Beamten berichteten. Da die Gespräche hinter verschlossenen Türen stattfanden, sprachen sie unter der Bedingung der Anonymität. Nach dem Gespräch kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei dem Angriff um eine gezielte Taktik russischer Kommandeure gehandelt habe.

Die Russen haben gewarnt, dass es zu Krieg kommen wird, wenn die NATO russische Flugzeuge abschießt .

Doch die europäischen Staats- und Regierungschefs scheinen sich über diese Bedrohung überhaupt keine Sorgen zu machen.

Tatsächlich scheinen einige von ihnen bereit zu sein , die Show auf die Straße zu bringen …

Am Mittwoch hatte die EU-Kommissionspräsidentin die Idee eines Angriffs auf russische Flugzeuge propagiert.

„Meiner Meinung nach müssen wir jeden Quadratzentimeter des Territoriums verteidigen“, sagte von der Leyen am Mittwoch gegenüber CNN. „Das bedeutet, dass im Falle eines Eindringens in den Luftraum nach einer Warnung und nach einer sehr deutlichen Ankündigung natürlich die Option besteht, einen Kampfjet abzuschießen, der in unseren Luftraum eindringt.“

Sie war jedoch nicht die einzige Europäerin mit dieser Idee.

„Wenn eine weitere Rakete oder ein weiteres Flugzeug ohne Erlaubnis in unseren Luftraum eindringt – sei es absichtlich oder versehentlich – und abgeschossen wird und die Trümmer auf NATO-Gebiet fallen, kommen Sie bitte nicht hierher, um sich darüber zu beschweren“, sagte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski diese Woche bei einer Notfallsitzung des UN-Sicherheitsrats.

Irgendwas an der ganzen Sache riecht komisch.

Könnte es sein, dass hier die Bühne für eine Art False-Flag-Vorfall bereitet wird?

Berichten zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden über 500 Drohnen über Dänemark gesichtet …

In Dänemark wurden in den vergangenen 24 Stunden über 500 mögliche Drohnensichtungen registriert, nachdem Skandinavien Ziel einer Reihe von Luftangriffen war, die einige europäische Beamte mit Russland in Verbindung bringen.

Die Bevölkerung ist nach den Drohnenangriffen, die am Mittwochabend zur Schließung zweier Flughäfen des Landes führten, in großer Angst. Die Behörden bezeichneten den Angriff als „systematische Operation“ und „Hybridangriff“.

Es handelte sich um den zweiten Vorfall innerhalb von zwei Tagen nach der Störung durch Drohnen am Montagabend über dem Flughafen Kopenhagen, bei der rund 100 Flüge unterbrochen wurden und 20.000 Passagiere strandeten.

Die Europäer behaupten, es handele sich um „russische Drohnen“, doch Russland besteht darauf, dass es damit nichts zu tun habe.

Für mich klingt das, als ob jemand nichts Gutes im Schilde führt.

Wenn Sie hören, dass in Dänemark eine „russische Drohne“ abgeschossen wurde, ist das ein großes Warnsignal.

Ich bin außerdem zutiefst beunruhigt über Berichte über durchgesickerte russische Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Russland China bei der Vorbereitung einer Invasion Taiwans unterstützt …

Moskau unterstützt China bei der Vorbereitung einer möglichen Invasion Taiwans. Dies geht aus einer Analyse durchgesickerter russischer Dokumente durch ein britisches Verteidigungs- und Sicherheitsforum hervor.

Die Analyse des Royal United Services Institute basiert auf rund 800 Seiten Dokumenten der Hacktivistengruppe Black Moon, darunter Verträge und Listen mit Ausrüstung, die Moskau an Peking liefern soll.

Die Mischung aus fertigen und offenbar als Entwurf vorliegenden russischen Dokumenten bezieht sich auf Treffen zwischen chinesischen und russischen Delegationen sowie auf Zahlungs- und Lieferfristen für Höhenfallschirmsysteme und amphibische Angriffsfahrzeuge.

Darüber hinaus wird berichtet , dass Russland tatsächlich chinesische Fallschirmjäger ausrüstet und ausbildet …

Russland hat sich bereit erklärt, ein chinesisches Luftlandebataillon auszurüsten und auszubilden und sein Fachwissen im Abwurf gepanzerter Fahrzeuge zu teilen. Analysten gehen davon aus, dass dies Pekings Fähigkeit zur Eroberung Taiwans stärken könnte. Dies geht aus neu erhaltenen Dokumenten hervor, die die zunehmende militärische Zusammenarbeit der beiden Länder belegen.

Die Abkommen ermöglichen Peking den Zugang zu Ausbildung und Technologie in einem der wenigen Bereiche, in denen die russischen Fähigkeiten noch immer denen des chinesischen Militärs überlegen sind: den erfahreneren russischen Luftlandetruppen, sagten Militäranalysten.

Moskau ist bei der Beschaffung von Dual-Use-Gütern zunehmend von China abhängig geworden, um seine von den Sanktionen betroffene Rüstungsindustrie zu stützen und seinen Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Die Abkommen zeigen jedoch, wie Peking gleichzeitig die Expertise seines Partners auf dem Schlachtfeld nutzt, um das Bestreben des chinesischen Staatschefs Xi Jinping voranzutreiben, ein modernes Militär aufzubauen, dessen Fähigkeiten denen der USA ebenbürtig oder sogar überlegen sind.

Den Chinesen ist die Eroberung Taiwans weitaus ernster, als den meisten Menschen bewusst ist.

Aber ich hatte keine Ahnung, dass die Russen so stark in die Vorbereitungen für eine solche Operation involviert waren.

Ich bin von beiden Seiten zutiefst frustriert.

Seit Jahren schreibe ich über die Kriege, in die sie uns jetzt gegen unseren Willen hineinziehen.

Die große Mehrheit der Bevölkerung will keinen Krieg.

Aber wenn nicht ein Wunder geschieht, ist es genau das, was wir bekommen werden.

Die Zeit läuft ab, meine Freunde.

Ich war zutiefst beunruhigt, als ich heute erfuhr, dass polnische Bürger angewiesen werden, Belarus unverzüglich zu verlassen …

Die polnische Botschaft betonte, dass das polnische Außenministerium aufgrund der zunehmenden Spannungen, der anhaltenden militärischen Aktivitäten in der Region und der Fälle willkürlicher Verhaftungen polnischer Staatsbürger dringend von Reisen nach Belarus abrät. „Im Falle einer plötzlichen Verschlechterung der Sicherheitslage, Grenzschließungen oder anderer unvorhergesehener Umstände kann eine Evakuierung erheblich erschwert oder sogar unmöglich werden. Das Außenministerium fordert polnische Staatsbürger, die sich derzeit auf dem Territorium der Republik Belarus befinden, dringend auf, das Land unverzüglich mit verfügbaren kommerziellen oder privaten Verkehrsmitteln zu verlassen“, heißt es in der Erklärung.

Warum wird jetzt eine so dringende Warnung herausgegeben?

Und warum wurden Hunderte von US-Militärbeamten für nächste Woche zu einem geheimen Treffen auf einen Militärstützpunkt in Virginia einbestellt?

Was ich sehe, gefällt mir nicht.

Es geschieht so viel, und es scheint, als würden die globalen Ereignisse bald auf Hochtouren laufen.

Quellen: PublicDomain/