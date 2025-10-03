Nach LGBT-Propaganda bei Netflix startet Musk Boykottaufruf: Kinder durch Inhalte bedroht

Teile die Wahrheit!

Elon Musk ruft auf X zum globalen Netflix-Boykott auf. Grund seien Inhalte mit „Transgender-Agenda“, darunter Dead End: Paranormal Park, die laut Musk Kinder gefährden.

Der Tesla-Chef spricht vom „Woke Mind Virus“ und warnt Eltern. Sein Aufruf löste Millionen Views, zahlreiche Abokündigungen und Kursverluste bei Netflix aus.

Die Netflix-Aktie geriet am Mittwoch unter Druck und verlor zeitweise 1,3 Prozent, nachdem Tesla-Chef Elon Musk seine rund 226 Millionen Follower auf X aufgefordert hatte, ihre Abonnements zu kündigen.

„Kündigt Netflix zum Schutz eurer Kinder“, schrieb Musk und bezog sich damit auf die Kritik, Netflix fördere eine „Transgender-Agenda“ in Kinderprogrammen.

Besonders im Fokus steht dabei die Animationsserie Dead End: Paranormal Park, die für Kinder ab sieben Jahren freigegeben ist. („Sie zeigen es überall“ – Snoop Dog im Visier der Queer-Lobby)

Musk kommentierte:

„Das ist nicht in Ordnung.“

Der Tech-Milliardär selbst ist für seine kritischen Aussagen gegenüber der Woke-Kultur bekannt. Er spricht wiederholt vom sogenannten „Woke Mind Virus“, der nach eigenen Angaben sogar seine Familie belastet habe.

Sein aktueller Boykottaufruf erreichte binnen kurzer Zeit über 87 Millionen Views und mehr als 980.000 Likes.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Kündigen Sie Netflix für die Gesundheit Ihrer Kinder

Auch politisch bekommt Musk Rückendeckung: US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegenüber Hollywood und Medienkonzernen.

Gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit schaffte er sämtliche Diversity-, Equity- und Inclusion-Programme (DEI) in Bundesbehörden ab und kündigte Strafzölle von 100 Prozent auf Filme an, die außerhalb der USA produziert werden.

Netflix verteidigt seine Inhalte und betont, dass Vielfalt und Repräsentation zum Kern der Plattform gehörten. Der Boykottaufruf von Elon Musk verschärft jedoch die Debatte um Kinderprogramme und „Woke“-Inhalte deutlich.

Elon Musk und der „Woke Mind Virus“

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk hat in den vergangenen Jahren wiederholt Schlagzeilen mit kritischen Aussagen zu gesellschaftlichen „Woke“-Ideologien gemacht.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt seine Behauptung, dass der sogenannte „Woke Mind Virus“ dazu geführt habe, dass er ein Kind durch die Auswirkungen dieser Ideologie „verlor“. Musk bezog sich dabei auf seine Tochter Vivian Jenna Wilson, früher bekannt als Xavier Musk.

OMG. CoComelon Lane, a Netflix show for CHILDREN, showcases a little boy in a dress, dancing for his two gay dads. Why does @netflix have so many shows pushing LGBTQ propaganda on children??? pic.twitter.com/5X4vaRQmtT — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 30, 2025

OMG. CoComelon Lane, eine Netflix-Serie für KINDER, zeigt einen kleinen Jungen im Kleid, der für seine beiden schwulen Väter tanzt.

Warum gibt es bei @netflix so viele Serien, die Kindern LGBTQ-Propaganda aufdrängen???

In einem Interview mit Jordan Peterson erklärte Musk, dass er durch kalifornische Gesetze in der Vergangenheit dazu verpflichtet gewesen sei, einer geschlechtsangleichenden Behandlung zuzustimmen, und bezeichnete die dies unterstützende gesellschaftliche Kultur als „unglaublich böse“.

Er betrachtet die Förderung von Geschlechtsidentität und Geschlechtsumwandlung als Teil eines gesellschaftlichen Verfalls und warnt vor den Folgen für Kinder und Familien.

Vivian Wilson widerspricht Musks Darstellung entschieden. Sie betont, dass seine Aussagen „völlig erfunden“ seien und sie sich niemals manipuliert gefühlt habe. Heute lebt Wilson finanziell unabhängig in Tokio und engagiert sich aktiv für die Rechte von Transgender-Personen.

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter hat nicht nur die Debatte über Transgender-Rechte und „Woke“-Ideologien befeuert, sondern auch Musks politische Haltung weiter polarisiert.

Für Musk ist die Bekämpfung des „Woke Mind Virus“ Teil eines größeren Kulturkampfes, der auch sein Engagement in Wirtschaft und Medien beeinflusst.

Die Kontroverse zieht nicht nur die Aufmerksamkeit besorgter Eltern auf sich, sondern trifft auch Anleger: Immer mehr Investoren reagieren nervös und geben Netflix-Aktien ab, was den Druck auf den Streamingriesen spürbar erhöht.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 03.09.2025