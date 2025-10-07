Neuheit: Der Schumann Wellengenerator

Teile die Wahrheit!

Die natürliche Frequenz der Erde – jetzt in Ihrem Zuhause!

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns.

Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren.

Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen.

Mit dem Schumann Wellengenerator holen Sie sich dieses natürliche Resonanzfeld direkt in Ihre Räume. Einfach in eine Steckdose einstecken. Er ist völlig geräuschlos, wartungsfrei und hat einen minimalen Stromverbrauch. Für Menschen, die energetische Harmonie, Klarheit und innere Ruhe schätzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Schumann Wellengenerator dient zur Erzeugung elektromagnetischer Wellen. Eine andere Verwendung ist nicht zugelassen.

Hinweise zum Betrieb:

Verwenden Sie den Schumann Wellengenerator ausschließlich in Innenräumen.

Der Wellengenerator entfaltet seine Wirkung im Umkreis von 30 m.

Er ist aktiv, sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.

Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Es gehört nicht in Kinderhände!

Öffnungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal vorgenommen werden.

Technische Details:

Frequenz: 7,83 Hz

Versorgung: 230 V~

Maße: 9 × 5,5 × 6,5 cm

Gewicht: ca. 100 g

Lieferumfang:

1 Schumann Wellengenerator

1 Verpackung (Anleitung zum Betrieb auf der Verpackung)

