Das US-amerikanische National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanziert die Laborentwicklung tödlicher, gentechnisch veränderter Vogelgrippeviren – während sein Direktor, Dr. Jeffery Taubenberger, als Erfinder eines US-Regierungspatents für eine Impfstoffplattform genannt wird, die genau diesen Krankheitserregern entgegenwirken soll.

Mit anderen Worten: Dieselbe Bundesbehörde, die am laufenden Band neue Vogelgrippeviren produziert, wird von dem Mann geleitet, der an der Erfindung des Impfstoffs zur Bekämpfung der Vogelgrippe mitgewirkt hat – und von diesem profitieren könnte. Ein eklatanter Interessenkonflikt, der nach Korruption im tiefen Staat riecht.

Infowars.com berichtet: Mainstream-Berichte und Bundesdokumente bestätigen, dass Dr. Taubenberger Lizenzgebühren erhalten könnte, wenn sich die Impfstoffplattform als erfolgreich erweist.

Bundesgesetze gestatten es staatlichen Erfindern wie Taubenberger , persönlich bis zu 150.000 Dollar pro Jahr an Lizenzgebühren aus ihren Patenten zu verdienen.

Diese Überschneidung zwischen der Virusentwicklung und dem Besitz des Impfstoffs wirft tiefgreifende Fragen über Interessenkonflikte innerhalb des amerikanischen Pandemievorsorgesystems auf.

Derselbe Beamte, der die Entwicklung potenziell pandemieauslösender Vogelgrippeviren beaufsichtigt, verdient möglicherweise auch persönlich an der patentierten Impfstofftechnologie, die zu deren Bekämpfung entwickelt wurde – ein eingebauter Interessenkonflikt, der im Zentrum der US-Pandemieforschung steht.

Wie sicher ist ein Land, dessen führende Beamte für Infektionskrankheiten gleichzeitig die Entstehung potenzieller Pandemieerreger finanzieren und von den Impfstoffen profitieren, die diese Krankheit stoppen sollen? (Trump demütigt RFK Jr. mit überraschender COVID-Booster-Aktion – Wer Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt!)

Wer ist Jeffery Taubenberger?

NIAID-Direktor Dr. Jeffery Taubenberger erlangte Berühmtheit als Leiter des Teams, das das Genom der „Spanischen Grippe“ von 1918 – der tödlichsten Pandemie der modernen Geschichte – sequenzierte und rekonstruierte.

Dr. Taubenbergers Arbeit zum Virus der Spanischen Grippe umfasste die Rekonstruktion und Sequenzierung einer der tödlichsten Pandemien der Geschichte.

Dieses Projekt hat unter staatlicher Förderung ein ausgestorbenes Virus effektiv wiederbelebt und Taubenberger zu einem Pionier der Gain-of-Function-Influenza-Forschung gemacht.

Die Vogelgrippe gehört zur Familie der Influenzaviren. Das bedeutet, dass Taubenbergers Expertise, die er durch die Wiederbelebung des Virus von 1918 erworben hat, heute die Grundlage für die Finanzierung neuer, im Labor gezüchteter Vogelgrippestämme mit ähnlich pandemiefähigen Eigenschaften durch seine Behörde bildet.

Taubenberger ersetzte Anthony Fauci am 25. April 2025 als amtierender NIAID-Direktor, nachdem Fauci im Dezember 2022 in den Ruhestand getreten war und Jeanne Marrazzo von 2023 bis 2025 als Direktorin im Amt war.

Wie Fauci vor ihm steht Taubenberger nun einer Behörde vor, die Steuergelder in die gleiche Art der Manipulation hochriskanter Krankheitserreger steckt, die den Boden für die Covid-19-Katastrophe bereitet hat. Damit setzt er genau das Muster staatlich geförderter Experimente fort, das die öffentliche Gesundheitsvorsorge trübt und eine Pandemie provoziert.

Vogelgrippe steht im Mittelpunkt von Trumps 500-Millionen-Dollar-Projekt „Generation Gold Standard“

Unter Präsident Donald J. Trump haben das HHS und das NIH im Mai 2025 „Generation Gold Standard“ eingeführt , eine 500 Millionen Dollar teure „universelle Impfstoffplattform der nächsten Generation“, die sich auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen die Vogelgrippe konzentriert.

„Diese Impfstoffe sollen einen Breitbandschutz gegen mehrere Stämme pandemiegefährdeter Viren wie die Vogelgrippe H5N1 und Coronaviren wie SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und MERS-CoV bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des HHS.

Die führenden Kandidaten – BPL-1357 und BPL-24910 – verwenden Beta-Propiolacton (BPL)-inaktivierte Vollvirusplattformen.

Klinische Studien sind für 2026 geplant, die FDA-Prüfung ist für 2029 geplant.

Das Patent und mögliche finanzielle Einsätze

Dr. Taubenberger ist als Erfinder des Patents für den BPL-inaktivierten Vogelgrippe-Impfstoff genannt, der in den Labors des NIH entwickelt wurde.

Das bedeutet, dass er ein Patent für die Vogelgrippe-Impfstoffe besitzt, die im Mittelpunkt von Trumps Programm „Generation Gold Standard“ stehen.

Ein im Mai 2025 in Science veröffentlichter Bericht bestätigt, dass das NIH „zwei Patente für den BPL-inaktivierten, universellen Grippeimpfstoff besitzt“, dass Taubenberger „als einer der Erfinder genannt wird“ und dass der NIAID-Direktor „finanziell von diesem Projekt profitieren wird“.

Das Patent wird in einer Mitteilung im Federal Register vom Dezember 2019 bestätigt.

Die entsprechende Patentanmeldung trägt den Titel „Broadly Protective Influenza Vaccine Comprising a Cocktail of Inactivated Avian Influenza Viruses“.

Kurz gesagt: Der Bundesbeamte, der die amerikanische Vogelgrippevirusforschung leitet, ist auch in der Lage, persönliche Lizenzgebühren aus eben jener Impfstoffplattform zu beziehen, die seine eigene Behörde finanziert. Damit sind Taubenbergers finanzielle Interessen direkt mit dem Ausbruch einer Vogelgrippepandemie verknüpft.

Das zweigleisige Muster spiegelt COVID-19 wider

Dieses zweigleisige Vorgehen – den Erreger erschaffen, dann das Heilmittel verkaufen – spiegelt das Muster wider, das vor COVID-19 zu beobachten war, als das DEFUSE-Projekt der EcoHealth Alliance bereits Jahre vor dem Ausbruch im Jahr 2019 die Entwicklung chimärer Coronavirus-Spikes und aerosolisierter, sich selbst verbreitender Impfstoffe vorschlug .

Eine Studie von Frontiers in Virology bestätigte, dass die von Moderna im Jahr 2016 patentierte Spike-Proteinsequenz – die Jahre vor dem Ausbruch von COVID-19 in Zusammenarbeit mit DARPA entwickelt wurde – mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu drei Billionen, auf natürliche Weise aufzutreten, mit der Spike-Sequenz des Pandemievirus übereinstimmte.

Später stellten Ermittler des Kongresses fest, dass DARPA, das Verteidigungsministerium und das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes den DEFUSE-Vorschlag der EcoHealth Alliance geheim gehalten und geheim gehalten hatten.

Der Plan skizzierte, wie SARS-ähnliche Viren mit Furin-Spaltstellen konstruiert werden können.

Dies veranlasste Senator Roger Marshall zu der Warnung, dass die Vertuschung „das Ausmaß von Fehlverhalten, Falschaussagen, Behinderung von Bundesverfahren, Verschwörung, Interessenkonflikten oder Verstößen gegen Verwaltungs- oder Zivilgesetze erreichen könnte“.

Die Parallelen sind frappierend: geheime Projekte, sich überschneidende Anreize und eine undurchsichtige Aufsicht.

Das neue Handbuch zur Vogelgrippe

Laut dem Kongress , dem Weißen Haus , dem Energieministerium , dem FBI und der CIA war die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor hergestellten Manipulation von Krankheitserregern.

Heute konstruieren US-amerikanische und internationale Labore – finanziert vom NIAID – mithilfe von Reverse-Genetik und chimären Virusmethoden neue Vogelgrippestämme.

Im Rahmen eines kürzlich vom NIAID finanzierten Projekts wurde ein lebendes hybrides H5N1-„Frankenstein“-Virus entwickelt , das menschliche Lungenzellen infiziert, resistent gegen Grippemedikamente ist und mutiert, um Impfstoffen zu entgehen.

In einem anderen vom NIAID geförderten Projekt entwickelten Forscher völlig neue Vogelgrippeviren mit verbesserten Wachstums- und Replikationseigenschaften.

An der Universität Pittsburgh finanzierte das NIAID Experimente, bei denen durch die Fusion von H5N1-Genen mit dem Rückgrat eines lebenden Vesikuläre-Stomatitis-Virus ein noch nie dagewesenes chimäres Vogelgrippevirus geschaffen wurde .

An der Georgia State University haben US-amerikanische und südkoreanische Forscher – unterstützt durch NIAID-Mittel – kürzlich chimäre H5N1-Vogelgrippeviren erzeugt , indem sie Gene aus asiatischen Ausbruchsstämmen auf ein im Labor hergestelltes H1N1-Rückgrat aufspleißten. Dadurch entstanden synthetische Hybride, die in Tierversuchen schwere Entzündungsreaktionen auslösten.

An der Universität Tokio und der Universität Wisconsin bauten vom NIAID finanzierte Forscher unter der Leitung von Yoshihiro Kawaoka aus synthetischen Genklonen ein pandemiefähiges H5N1-Virus nach und förderten so gezielt die Anpassung der Säugetiere und die Arzneimittelresistenz.

In einer weiteren, kürzlich vom NIAID unterstützten Zusammenarbeit zwischen den USA, Japan, Ägypten und Österreich nutzten Wissenschaftler die Reverse-Genetik, um wilde H5N1-Gene mit einem im Labor aus dem Jahr 1934 stammenden Grippevirusstamm zu verknüpfen . So entstand ein chimäres Hybridvirus, das sich bei Säugetieren als hundertprozentig tödlich erwies.

An der University of Missouri entwickelten vom NIAID finanzierte Forscher durch Reverse-Genetik hybride Fledermaus-Mensch-Influenzaviren, die sich effizient in Säugetierzellen replizieren und gegen gängige Virostatika resistent sind.

In einem weiteren kürzlich vom NIAID finanzierten Experiment entwickelten Wissenschaftler in deutschen Laboren mithilfe synthetischer Plasmide ein Vogelgrippevirus mit mehreren Stämmen und schickten es nach Alabama, wo unter der Leitung der US-Regierung Infektionstests mit H5N1 an lebenden Frettchen durchgeführt wurden.

Dieselben Instrumente, die im Mittelpunkt der COVID-19-Gain-of-Function-Kontroverse standen, sind erneut im Spiel.

Das Ergebnis ist ein geschlossener Kreislauf: Die staatlich finanzierte Erzeugung von Krankheitserregern speist die staatlich finanzierte Entwicklung von Impfstoffen, überwacht von Beamten mit Patentverbindungen zur Produktseite.

Fazit

Dr. Jeffery Taubenberger – der Wissenschaftler, der die Grippe von 1918 wiederbelebte – leitet heute das NIAID, finanziert die Vogelgrippeforschung im Gain-of-Function-Stil und ist namentlich als Erfinder der staatlich patentierten BPL-Impfstoffplattform genannt, die das Herzstück von Trumps 500 Millionen Dollar teurem „Generation Gold Standard“-Programm bildet.

Laut „Science“ und bundesstaatlichen Aufzeichnungen könnte Taubenberger persönlich Lizenzgebühren – bis zu 150.000 Dollar pro Jahr – aus derselben Impfstoffplattform beziehen, die auch seine eigene Agentur finanziert. Das bedeutet, dass auch die offizielle Finanzierung der Vogelgrippevirus-Entwicklung in der Lage ist, von der „Lösung“ zu profitieren.

Dieser eingebaute finanzielle Anteil verwandelt eine Mission, die der öffentlichen Gesundheit dienen sollte, in einen strukturellen Interessenkonflikt, der die Grenze zwischen nationaler Bioabwehr und Biohandel verwischt.

Wieder einmal verbindet der Pandemieapparat der US-Regierung Forschung, Regulierung und Vergütung. Dies wirft nicht die Frage auf, ob der nächste Ausbruch geplant wird, sondern ob er aus Profitgründen vorbereitet wird.

