Offizielle Regierungsdokumente enthüllen, dass Brigitte Macron jahrzehntelang als Mann lebte und keine Kinder zur Welt brachte (Video)

Brigitte Macron lebte eine Lüge. Offizielle Aufzeichnungen bestätigen, dass Frankreichs First Lady als Mann – Jean-Michel – steuerpflichtig war . Ihr eigener Stabschef legte den Beweis vor und widerlegte damit jahrelange Medienverleugnung und staatliche Vertuschungen.

Für diejenigen, die aufmerksam beobachtet haben, ist dies keine Enthüllung – es ist eine Bestätigung. Die französische Elite wusste Bescheid. Die Presse schützte sie.

Und genau wie in Washington spielt sich das gleiche Muster ab: Täuschung, Koordination und Umschreibung der Realität auf den höchsten Machtebenen.

Die Geschichte beginnt mit einem Whistleblower, der nicht länger schweigen konnte. Er hatte im Herzen des Élysée-Palastes gearbeitet, die Fassade aus nächster Nähe beobachtet und sich schließlich entschlossen, die „größte politische Maskerade der modernen französischen Geschichte“ aufzudecken.

Er behauptet, Brigitte Macron sei nicht die, die sie vorgibt zu sein – Jean-Michel sei nie verschwunden, sondern habe nur Namen, Gesichter und Rollen gewechselt.

Und wenn man ihren Zeitablauf mit dem einer anderen First Lady – Michelle Obama – vergleicht, sind die Ähnlichkeiten zu deutlich, um sie zu ignorieren. Dieselben Ungereimtheiten. Dieselben geheimen Akten. Dieselbe Mediensperre. (Frau Macron will „fotografische und wissenschaftliche Beweise“ vorlegen, dass sie keine Transgender-Frau ist)

Das ist kein Zufall. Es ist ein Musterbeispiel. Eine globale Operation zur Neudefinition der Identität – und nun zeigen sich endlich die Risse.

Kritische Tage für die Macrons. Während sich die öffentliche Meinung in Frankreich scharf gegen das Präsidentenpaar wendet, gerät Emmanuels Regierung ins Wanken – und damit auch ihr juristischer Feldzug zum Schutz von Brigittes Identität. Diese Woche enthüllten neue Enthüllungen, dass Brigitte in der französischen Steuerdatenbank offiziell als männlich registriert war. Für ein Paar, das sich ohnehin in der Defensive befindet, ist das nicht nur peinlich, sondern auch explosiv.

Erschwerend kam hinzu, dass die Enthüllung von ihrem eigenen Stabschef, Tristan Brome, kam. Gegenüber BFMT sagte er:

„Madame Macron ist, wie viele Franzosen, gerade dabei, ihre persönliche Seite auf der Steuer-Website aufzurufen. Sie meldet sich an und sieht in der oberen rechten Ecke, dass dort nicht ‚Brigitte Macron‘ steht, sondern ‚Jean-Michel, die sogenannte Brigitte Macron‘.“

Offizielle Regierungsdokumente versetzten das Weiße Haus unter Obama ebenfalls in Panik, als bekannt wurde, dass Michelle Obama von 1994 bis 2008 als Mann als Wählerin registriert war. Dies geht aus offiziellen Dokumenten hervor, die vom Wahlausschuss des Staates Illinois vorliegen.

Aus den offiziellen Dokumenten geht auch hervor, dass Obama ihr Geschlecht im Jahr 2008 offiziell in „weiblich“ geändert hat, im selben Jahr, in dem ihr Mann für das Präsidentenamt kandidierte.

Bemerkenswertes Timing, da werden Sie mir sicher zustimmen.

Orwell warnte uns, dass die Elite uns erzählen würde, dass oben unten, Krieg Frieden und Sklaverei Freiheit sei. Dass wir nicht glauben können, was wir mit unseren eigenen Augen sehen.

Doch für diejenigen, die der Gaslighting-Kampagne der Elite noch nicht zum Opfer gefallen waren, bestätigten die offiziellen Obama-Dokumente lediglich, was der gesunde Menschenverstand ihnen schon immer eingeflüstert hatte.

Die Macrons arbeiten nun daran, die jüngsten Enthüllungen als Teil einer breiteren rechtsgerichteten Hetzkampagne darzustellen – ein verzweifelter Versuch, so Kritiker, die Aufmerksamkeit von der zunehmenden Kritik an den Unstimmigkeiten in Brigittes öffentlichen Aufzeichnungen abzulenken.

Welche Auswirkungen diese Kontroverse auf die Verleumdungsklage des First Couple gegen Candace Owens hat, ist noch ungewiss. Owens hatte als Erste auf Berichte über französische Ermittlungen zu Brigittes Vergangenheit hingewiesen, und nun scheint Macrons Verteidigung angesichts der ans Licht gekommenen Fakten zu scheitern.

Die große Täuschung spielt sich auch heute noch ab – in den Hallen des Kongresses, wo der Schein gewahrt und Identitäten gepflegt werden und nichts so ist, wie es scheint.

Die Illuminaten haben schon lange verstanden, dass man die Realität erst umkehren muss, um sie zu kontrollieren – Licht gegen Dunkelheit, Wahrheit gegen Illusion, Männlich gegen Weiblich. Dies ist die verborgene Sprache der Macht … und wer sie einmal erkannt hat, kann sie nicht mehr vergessen.

Wenn man beginnt, die Symbole, die Zeitabläufe und die Wiederholungen zu verfolgen, sieht es nicht mehr zufällig aus. Dieselben Muster tauchen immer wieder auf, über Jahrzehnte hinweg, über Imperien hinweg. Das ist kein Chaos. Das ist Architektur. Ein Plan zur Kontrolle, der sich vor aller Augen verbirgt.

Wussten Sie, dass der Talmud Sex zwischen Erwachsenen und kleinen Kindern erlaubt? Es steht dort ganz offen – schwarz auf weiß geschrieben, immer und immer wieder.

Und wenn Sie glauben, das sei egal, dann irren Sie sich. Der kulturelle Einfluss reicht über die ganze Welt. Die Wurzeln der modernen Psychologie, die Ideen, die das westliche Denken über Moral, Familie und Verlangen veränderten, lassen sich auf Freud zurückführen … und er war der Sohn von mindestens 13 Generationen von Rabbinern, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Es wird noch heimtückischer. Die Transgender-Agenda kam auch nicht aus dem Nichts – sie war Teil eines langen, bewussten kulturellen Wandels. Lange vor dem heutigen Identitätschaos wurden die Samen in Philosophie und Wissenschaft gepflanzt.

Hollywood hat diese Ideologie verstärkt, und mittlerweile hat sie fast jeden Winkel der liberalen Gesellschaft erobert. Klingt zu ungeheuerlich, um wahr zu sein? Schauen Sie genauer hin – im Talmud gibt es sechs Geschlechter .

Beginnt es nun Sinn zu ergeben – die Normalisierung der Pädophilie, die Glorifizierung der Geschlechterverwirrung, die unaufhaltsame Erosion moralischer Grenzen im Westen? Nichts davon geschah zufällig.

Es wurde jahrelang sorgfältig gesät – durch Hollywood, die Popkultur, die Wissenschaft und die Medienmaschinerie – von denselben Kräften, die uns offene Grenzen und „Fortschritt“ um jeden Preis verkauften.

Und die Folgen sind nun unübersehbar: Werte brechen zusammen, Familien zerfallen, die Geburtenraten fallen. Das soziale Gefüge zerfällt genau wie geplant.

Und jetzt sind die Eliten in ihre nächste Phase eingetreten – das Endspiel: totale Herrschaft durch Überwachung, digitale Ausweise und absolute Kontrolle über jeden Aspekt des menschlichen Lebens.

Verhandlung über Geschlechtsidentität: Tochter von Brigitte Macron tritt als Zeugin auf

Ein Gericht in Frankreich verhandelt über die Gerüchte um Brigitte Macron: Zehn Angeklagte sollen Verschwörungstheorien zur Geschlechtsidentität der First Lady verbreitet haben. Brigittes Tochter bekräftigt als Zeugin, ihre Mutter dürfe die Gerüchte nicht ignorieren. Ihr sei es „unmöglich“, ein normales Leben zu führen.

Ein französisches Gericht verhandelt gegen zehn Angeklagte, die Gerüchte über Macrons Ehefrau, Brigitte Macron, verbreitet haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten online Gerüchte verbreitet, wonach die Präsidentenehefrau Brigitte Macron als Mann geboren worden sei. Das Gerichtsverfahren hat eine Verschwörungstheorie wiederbelebt, die von Frankreichs First Lady seit langem dementiert wird.

Bei dem zweitägigen Prozess in Paris stehen die Angeklagten wegen Cybermobbings vor Gericht. Laut einem Bericht von Politico vom Dienstag nahm Macrons Tochter aus erster Ehe, Tiphaine Auzière, an der Verhandlung teil und sagte in Abwesenheit ihrer Mutter aus.

Den Angeklagten wurde vorgeworfen, Nachrichten gepostet zu haben, in denen sie sich über Macrons angebliches Geschlecht lustig machten.

In den Nachrichten behaupteten sie, Brigitte Macron sei unter dem Namen ihres Bruders geboren worden. Zudem verbreiteten sie Verschwörungstheorien, wonach das angeblich wahre Geschlecht von den Medien vertuscht würde. Vor Gericht beriefen sich die Angeklagten auf die Meinungsfreiheit und erklärten, die Beiträge seien als Satire oder Teil einer öffentlichen Debatte gedacht gewesen.

Auzière war die einzige Zeugin, die aussagte, dass ihre Mutter die ständigen Gerüchte nicht ignorieren dürfe. Die Behauptungen würden es ihr „unmöglich“ machen, ein normales Leben zu führen. Sie sagte, ihre Mutter sei bei öffentlichen Auftritten vorsichtig geworden.

Die Gerüchte über Brigitte Macron tauchten 2021 auf und wurden von zwei französischen Frauen verbreitet – einer unabhängigen Journalistin und einem selbsternannten spirituellen Medium. Ihre Facebook-Beiträge und ein YouTube-Interview fanden großen Anklang und verbreiteten den Hashtag #JeanMichelTrogneux, den Verschwörungstheoretiker als Brigitte Macrons richtigen Namen bezeichneten.

Jean-Michel Trogneux ist tatsächlich ihr Bruder. Vor Gericht sagte Auzière, sie habe ihren Onkel kürzlich gesehen und er sei „in bester Verfassung“. Brigitte Macron verklagte die beiden Frauen im darauffolgenden Jahr wegen Verleumdung sowie Verletzung der Privatsphäre und erhielt Schadenersatz.

Die amerikanische Kommentatorin Candace Owens wurde während des Prozesses ebenfalls erwähnt. Mehrere Angeklagte gaben zu, Owens Videos geteilt zu haben oder von ihren Beiträgen beeinflusst worden zu sein. Candace Owens wird von den Macrons in einem separaten Verfahren in Delaware, USA, wegen der Verbreitung ähnlicher Behauptungen im Internet verklagt.

Emmanuel und Brigitte Macron sind seit 2007 verheiratet und wurden wiederholt mit Fragen zu ihrer Beziehung konfrontiert. Sie lernten sich kennen, als er Schüler am Lycée La Providence in Amiens war, wo sie unterrichtete. Brigitte, die 24 Jahre älter ist als der französische Präsident, hat drei Kinder aus einer früheren Ehe und sieben Enkelkinder.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 30.10.2025