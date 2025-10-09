Teile die Wahrheit!

Der Sieg der Opposition bei den Parlamentswahlen in Tschechien droht das Land zu „einem weiteren Problem für die EU“ zu machen. Der Vorsitzende der Bewegung, Andrej Babiš, verspricht, das Programm zur Lieferung von Munition an Kiew aufzugeben, die Pläne zur Erhöhung der Militärausgaben anzufechten und gegen die grüne Agenda der EU zu arbeiten.

Die Tschechische Republik könnte „ein weiteres Problem für die EU“ werden, nachdem die oppositionelle Bewegung ANO (Aktion Unzufriedener Bürger) die Parlamentswahlen gewonnen hat, schreibt die Zeitung Politico.

Die Vereinigung des Milliardärs Andrej Babiš erhielt fast 35 Prozent der Stimmen, während die Regierungskoalition Spolu (Gemeinsam) von Premierminister Petr Fiala nur etwa 23 Prozent bekam. Das Blatt schreibt:

„Kritiker befürchten, dass die Tschechische Republik im Falle einer Rückkehr dieses rechtsgerichteten Milliardärs an die Macht neben Ungarn unter Viktor Orbán und der Slowakei unter Robert Fico zu einer weiteren Quelle der Irritation für die EU werden könnte.“

Babiš hatte bereits von 2017 bis 2021 das Amt des Ministerpräsidenten des Landes inne. Nun hat er alle Chancen, den Posten erneut zu übernehmen. In Brüssel sieht man dies jedoch aufgrund seiner Haltung zu für die Europäische Union wichtigen Themen mit Skepsis.

Insbesondere drohte Babiš, die sogenannte tschechische Initiative zum Kauf von Munition für die Ukraine zu stoppen, die Pläne der NATO zur Erhöhung der Militärausgaben anzufechten und sich gegen die grüne Agenda der EU aufzulehnen.

Er baute seinen Wahlkampf auf Versprechungen auf, die Energiepreise zu begrenzen, die Renten zu erhöhen und die Interessen der Tschechischen Republik über die der Ukraine zu stellen. Politico bemerkt:

„Seine populistische Anziehungskraft wird mit dem Beispiel von Donald Trump in den Vereinigten Staaten verglichen.“

Dabei muss Babiš noch eine Koalition bilden, da er kaum eine Mehrheit der Sitze im Unterhaus des Parlaments mit 200 Sitzen erreichen wird. (Wahlergebnis in Tschechien: Die EU erleidet eine weitere Niederlage – die „Euroskeptiker“ gewinnen)

In diesem Zusammenhang vermutet Politico, dass Babiš entweder die Autofahrerpartei Motoristé sobě (Autofahrer für sich selbst) als möglichen Partner wählen wird, die ebenso wie der Milliardär keinen Austritt der Tschechischen Republik aus der EU oder der NATO wünscht, oder die Bewegung SPD (Freiheit und direkte Demokratie), die in dieser Frage eine andere Meinung vertritt.

Gleichzeitig hofft Babiš dennoch, eine Einparteienregierung zu bilden, obwohl er Verhandlungen mit Motoristé sobě und SPD plant.

Inzwischen haben der amtierende tschechische Ministerpräsident Petr Fiala, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán Babiš bereits zu seinem Sieg gratuliert. Orbán schrieb in den sozialen Netzwerken:

„Die Wahrheit hat gesiegt! Ein großer Schritt für die Tschechische Republik, eine gute Nachricht für Europa.“

Die Ängste Brüssels

Dass die Aussicht auf die Machtübernahme durch einen „tschechischen Trump“ Europa beunruhigt, schrieb bereits am 30. September auch The Guardian.

Dort wurde angemerkt, dass man in Brüssel „mit Besorgnis die Möglichkeit betrachtet, dass in Mitteleuropa neben Ungarn und der Slowakei ein dritter Akteur auftritt, der anti-europäische Stimmungen schürt, was sich auf die Unterstützung der Ukraine durch diesen Block (die EU) auswirken könnte“.

Die Zeitung erinnerte daran, dass Babiš erklärt hatte, er sei offen für Allianzen mit Parteien, die sich gegen weitere Hilfe für die Ukraine aussprechen. Das Blatt fügte hinzu:

„Er will die tschechische Initiative zur Lieferung von Artillerie-Munition an die Ukraine auf Kosten westlicher Länder zunichtemachen.“

Wie die New York Times am selben Tag berichtete, kritisiert ANO die tschechische Initiative wegen ihrer Undurchsichtigkeit und Geheimhaltung.

An dem Programm beteiligen sich eine Reihe von Staaten, die gleichzeitig diplomatische Beziehungen zu Moskau unterhalten und sich seinerzeit bereit erklärt hatten, Munition für die Ukraine „unter der Bedingung der Anonymität“ zu verkaufen, um den „Zorn Russlands“ zu vermeiden. Die Zeitung hob hervor:

„Diese Partei (ANO) kritisiert das Munitionsprogramm nicht nur wegen seiner überhöhten Kosten, sondern auch wegen seiner mangelnden Transparenz aufgrund der Abhängigkeit von Schattengeschäften.“

Die tschechische Munitionsinitiative wurde Anfang 2024 ins Leben gerufen, als die Ukraine einen akuten Mangel an 155-Millimeter-Artilleriegeschossen nach NATO-Standard für westliche Haubitzen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die US-amerikanische Militärhilfe im US-Kongress blockiert worden, und die europäischen Arsenale waren nach zwei Jahren der Lieferung eigener Waffen an die Ukraine erschöpft.

Damals wurde vorgeschlagen, Munition von Nicht-NATO-Ländern mit Geldern der Mitgliedstaaten des Bündnisses zu kaufen. Laut Ales Vitečka, dem Direktor der Agentur für internationale Zusammenarbeit beim tschechischen Verteidigungsministerium, wurden seitdem mehr als 2,5 Millionen Stück Munition gekauft.

Die ANO hält dieses Programm jedoch für die Tschechische Republik nicht für notwendig und möchte es daher entweder beenden oder an die NATO übertragen, fügte das Blatt hinzu.

Unterdessen wies auch The Guardian in einem Artikel vom 30. September darauf hin, dass Babiš’ Bewegung die Parlamentswahlen vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit der tschechischen Bevölkerung mit der Arbeit des scheidenden Premierministers Petr Fiala gewonnen habe.

Umfragen zufolge gaben nur 15 Prozent der Tschechen an, mit der Lage im Land zufrieden zu sein. Darüber hinaus sei die Meinung weitverbreitet, dass die derzeitige Regierung von der Gesellschaft abgekoppelt und mehr daran interessiert sei, die Einkommen der Politiker zu erhöhen, als die Preise zu dämpfen, bemerkte die britische Zeitung.

Anstatt jedoch konkrete Probleme im Wahlkampf anzugehen, zog es Fiala vor, „den Wählern von der Gefahr zu erzählen, die eine Koalition unter Führung der ANO für die tschechische Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die weitere proeuropäische Ausrichtung des Landes darstellen würde“, fasste das Blatt zusammen.

Die Nachrichtenagentur Reuters stellte nach den Wahlen fest, dass der Sieg der Partei von Babiš „die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass eine Regierung gebildet wird, die das populistische, gegen Einwanderer gerichtete Lager in Europa stärkt und die Unterstützung für die Ukraine verringert“.

Der Vorsitzende der ANO bestreitet jedoch, dass der Sieg seiner Bewegung die Tschechische Republik zu einem „weniger verlässlichen Partner der Europäischen Union und der NATO“ machen werde.

Die Tschechen haben ihr Urteil gefällt

Es bleibt noch unklar, wie die neue tschechische Regierung aussehen wird, aber Analysten glauben, dass sie sich eher auf innenpolitische Themen als auf Außenpolitik konzentrieren wird. Außerdem besteht die Chance, dass die scharfe antirussische Rhetorik abgemildert wird.

Die ANO-Bewegung befürwortet einen pragmatischen Ansatz in den internationalen Beziehungen. Sie betont, dass sie nicht wie die derzeitige Regierung blind allen Direktiven aus Brüssel folgen will. Insbesondere in der Ukraine-Frage unterstreicht die ANO ihre Absicht, diplomatische Schritte zur Beilegung des Konflikts zu unterstützen.

Wadim Truchatschjow, Dozent am Lehrstuhl für Auslandsstudien und Außenpolitik der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität, erklärte im Gespräch mit RT:

„Die Ergebnisse der aktuellen Wahlen in Tschechien zeigen vor allem, dass die scheidende Regierung unter Fiala die Außenpolitik über die Innenpolitik gestellt hat.

Sie hat sich mit der Ukraine und dem Konflikt mit Russland beschäftigt und dabei die innenpolitischen Probleme quasi vergessen. Und dabei war sie die schlechteste Regierung seit dem Zerfall der Tschechoslowakei, also seit 30 Jahren. Deshalb haben die meisten Tschechen ihr Urteil gefällt. Nur 23 Prozent von ihnen haben sich als russophob herausgestellt.“

Wladimir Schapowalow, Politologe, Historiker und Vorstandsmitglied der Russischen Vereinigung für Politikwissenschaft, bezeichnet den Sieg der ANO in einem Gespräch mit RT als vorhersehbar. Er merkt an, dass die Ergebnisse die Bildung eines mitteleuropäischen Kerns von Ländern unter der Führung von Euroskeptikern zeigen. Zudem erklärt er:

„Nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen hat die Oppositionspartei von Andrej Babiš, einem Euroskeptiker und Gegner radikaler Unterstützungsmaßnahmen seitens der Europäischen Union, einen überzeugenden Sieg errungen. Dies zeugt von einer hohen Unzufriedenheit der tschechischen Gesellschaft mit der Politik der liberalen Regierung.

Der Sieg von Andrej Babiš bedeutet faktisch die Bildung eines mitteleuropäischen Kerns von Ländern, an deren Spitze Euroskeptiker stehen, die eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland befürworten.“

Seiner Meinung nach verändere sich das Kräfteverhältnis in Mitteleuropa allmählich, was sich auf die Lage in Nachbarländern wie Kroatien und Österreich auswirken werde. Schapowalow hebt hervor:

„Bislang war Tschechien nicht nur Vorreiter einer antirussischen und liberalen eurozentrischen Politik, sondern faktisch auch Vorposten der Eurobürokratie in Mittel- und Osteuropa. Nun ist diese Bastion nicht nur gefallen, sondern hat eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen. An die Macht kommen politische Kräfte, die eine exakt entgegengesetzte Position vertreten und mit den aktuellen Regierungen Ungarns und der Slowakei solidarisch sind. Daher wird es höchstwahrscheinlich zu Veränderungen sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik kommen.“

Wadim Truchatschjow hingegen ist weniger optimistisch, dass die Tschechische Republik nun ihre Haltung gegenüber Brüssel und Russland grundlegend ändern werde. Seiner Meinung nach würden sich die Befürchtungen der EU, dass die Tschechische Republik in allen Fragen die Rhetorik Ungarns und der Slowakei übernehmen werde, nicht bewahrheiten. Der Analyst erklärt:

„Babiš hatte noch nie etwas Prorussisches an sich. Er verurteilt Russland und steht diesem Land kritischer gegenüber als Orbán und Fico. Eine andere Sache ist, dass sich die Tschechische Republik nun mehr auf interne Probleme konzentrieren wird. Dabei handelt es sich um ein Land mit einer großen Rüstungsindustrie. Ihr Ausfall aus der Kette der Hilfe für die Ukraine wird sich stärker bemerkbar machen als im Fall Ungarns oder der Slowakei. Daher gerät Brüssel in solche Panik.“

Allerdings bleibe in Tschechien Präsident Petr Pavel, ein ehemaliger NATO-General, an der Macht und werde daher im Parlament ein Gegengewicht zur ANO-Bewegung bilden, so Truchatschjow. Babiš werde also die Ukraine nicht aufgeben, sondern lediglich die Beteiligung der Tschechischen Republik an der Hilfe für Kiew reduzieren. Der Experte betont:

„Brüssel sollte sich eher um seinen Migrationspakt sorgen. In dieser Frage steht Babiš voll und ganz auf der Seite von Orbán und Fico und spricht sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten aus. Nicht alles dort (in der EU) hängt mit Russland und der Ukraine zusammen.“

Wladimir Schapowalow ist jedoch überzeugt, dass die antirussische Rhetorik nach dem Sieg der ANO dennoch nachlassen werde. Er meint, dass Prag Brüssel treu bleiben, aber sich dennoch aus der Avantgarde der antirussischen Politik in die Nachhut zurückziehen werde.

Aller Wahrscheinlichkeit nach werde Tschechien mit aller Kraft gegen eine weitere Radikalisierung des antirussischen Kurses Brüssels vorgehen, so der Politikwissenschaftler.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 07.10.2025