Papst Leo XIV. segnet einen Eisblock im Vatikan, bei der Klimaaktivisten ein Ritual inszenierten, das Kritiker als heidnisches „Erdanbetungsritual“ bezeichneten (Video)

Papst Leo XIV. segnete während einer Veranstaltung südlich von Rom einen Eisblock und leitete dabei etwas, das eher einem heidnischen Erdkult als einer katholischen Versammlung ähnelte.
„Wir werden Hoffnung wecken, indem wir von den Staats- und Regierungschefs fordern, mutig und ohne Verzögerung zu handeln“, erklärte Papst Leo, als er das gefrorene Wasser segnete, bevor er das Publikum fragte: „Werden Sie sich uns anschließen?“
Die theatralischen Darbietungen waren Teil der Feierlichkeiten des Vatikans zum 10. Jahrestag der Klima-Enzyklika „Laudato Si‘“ von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015 , einem Manifest, das zur Gründung einer weltweiten Bewegung der „grünen Theologie“ beitrug.
Bei der Veranstaltung hielten unter anderem der Hollywood-Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger Reden und Aktivistengruppen, die von den Staats- und Regierungschefs der Welt ein schärferes Vorgehen gegen sogenannte „Klimawandelleugner“ forderten.
Der amerikanische Pontifex wetterte gegen sogenannte Klimawandelleugner und griff dabei indirekt Donald Trump und die Republikaner an, indem er Skeptiker beschuldigte, „diejenigen lächerlich zu machen, die von der globalen Erwärmung sprechen“.
Einmal rügte er die Nationen (wobei er auf die USA unter Trump anspielte), weil sie die Klimakrise nicht ernst genug nähmen. Er drängte die Regierungen, „strengere Standards“ durchzusetzen und rief sogar Katholiken auf der ganzen Welt dazu auf, Druck auf die Politiker auszuüben, damit diese grüne Mandate annehmen.
Der Papst prahlte mit Plänen, den Vatikan zum ersten kohlenstoffneutralen Staat der Welt zu machen, stellte Projekte wie eine riesige Solarfarm vor und rief zu einer „ökologischen Umstellung“ auf.
Papst Leo XIV.:
Wir müssen vom Sammeln von Daten zur Fürsorge übergehen und vom Umweltdiskurs zu einer ökologischen Umkehr, die sowohl den persönlichen als auch den gemeinschaftlichen Lebensstil verändert. Für Gläubige unterscheidet sich diese Umkehr in der Tat nicht von der, die uns auf den lebendigen Gott ausrichtet.
Wir können Gott, den wir nicht sehen, nicht lieben, wenn wir seine Geschöpfe verachten. Und wir können uns auch nicht Jünger Jesu Christi nennen, ohne seine Sicht auf die Schöpfung und seine Fürsorge für alles Zerbrechliche und Verletzte zu teilen.
Liebe Freunde, lasst euch von eurem Glauben inspirieren und seid Träger der Hoffnung, die aus der Erkenntnis der Gegenwart Gottes erwächst, die bereits in der Geschichte wirkt. Erinnern wir uns daran, wie Papst Franziskus den heiligen Franz von Assisi beschrieb: Er lebte in Einfachheit und in wunderbarer Harmonie mit Gott, mit anderen, mit der Natur und mit sich selbst.
Er zeigt uns, wie untrennbar die Verbindung zwischen der Sorge um die Natur, der Gerechtigkeit für die Armen, dem gesellschaftlichen Engagement und dem inneren Frieden ist. Möge jeder von uns in diesen vier Beziehungen – zu Gott, zu den anderen, zur Natur und zu sich selbst – durch eine ständige Haltung der Umkehr wachsen.
Integrale Ökologie lebt von all diesen Beziehungen. Durch unser Engagement für sie können wir in der Hoffnung wachsen, indem wir den interdisziplinären Ansatz von Laudato Si‘ und den daraus resultierenden Aufruf zu Einheit und Zusammenarbeit leben .
Wir sind eine Familie mit einem Vater, der die Sonne aufgehen lässt und Regen für alle Menschen schickt. Wir leben auf demselben Planeten und müssen gemeinsam für ihn sorgen.
Ich erneuere daher meinen eindringlichen Appell zur Einheit in Bezug auf eine ganzheitliche Ökologie und für Frieden. Es ist ermutigend zu sehen, wie vielfältig die Organisationen auf dieser Konferenz sind und wie viele sich der Laudato Si‘-Bewegung und der Aktionsplattform angeschlossen haben.
Darüber hinaus betonte Papst Franziskus, dass die wirksamsten Lösungen nicht allein durch individuelle Anstrengungen, sondern vor allem durch wichtige politische Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene erreicht werden könnten. Alle in der Gesellschaft müssten über Nichtregierungsorganisationen und Interessengruppen Druck auf die Regierungen ausüben, damit diese strengere Vorschriften, Verfahren und Kontrollen entwickeln und umsetzen.
Die Bürger müssen sich aktiv an politischen Entscheidungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene beteiligen. Nur so können die Umweltschäden eingedämmt werden. Auch die lokale Gesetzgebung wird wirksamer, wenn benachbarte Gemeinden die gleiche Umweltpolitik unterstützen.
Ich hoffe, dass bei den kommenden internationalen Gipfeltreffen der Vereinten Nationen – der Klimakonferenz 2025 (COP30), der 53. Plenarsitzung des Komitees für Welternährungssicherheit und der Wasserkonferenz 2026 – der Schrei der Erde und der Schrei der Armen, Familien, indigenen Völker, unfreiwilligen Migranten und Gläubigen auf der ganzen Welt Gehör finden wird.
Gleichzeitig ermutige ich alle – insbesondere junge Menschen, Eltern und diejenigen, die in lokalen und nationalen Verwaltungen und Institutionen arbeiten –, ihren Teil dazu beizutragen, Lösungen für die heutigen kulturellen, spirituellen und pädagogischen Herausforderungen zu finden und dabei stets beharrlich nach dem Gemeinwohl zu streben.
Für Gleichgültigkeit oder Resignation ist kein Platz.
Umgeben von Umweltaktivisten und Vertretern von NGOs und indigenen Gruppen segnet Leo XIV. das Eis, während Klimaaktivisten Rituale durchführen, die Kritikern zufolge eher an heidnische Erdanbetung als an katholische Tradition erinnern.
Der Illuminati-Insider Leo Zagami kommentiert wie folgt:
In meinem letzten Buch, dem letzten Teil meiner Bekenntnisreihe, „Confessions of an Illuminati Volume 12: History, Secret Societies, and the Politics of the Jesuit New World Order and their Luciferian Court„, habe ich detailliert erklärt, wie die Jesuiten seit Ende der 60er Jahre die Lüge vom sogenannten „Klimawandel“ in die Tat umsetzten, und zwar dank des Projekts, das ursprünglich vom verstorbenen schwarzen Papst Pedro Arrupe, dem einflussreichsten Jesuitengeneral der jüngeren Zeit, ins Leben gerufen wurde.
„Um mehr über die zeitgenössische linke Ideologie der Jesuiten und ihrer Marionetten in der Politik- und Geschäftswelt zu erfahren, die seit Jahren Alarmismus und Lügen über die globale Erwärmung verbreiten, müssen wir mehr über den linken schwarzen Papst Pedro Arrupe erfahren und ihn besser verstehen.“
Jetzt, da sich die Lüge vom Klimawandel innerhalb und außerhalb der römisch-katholischen Kirche immer weiter ausbreitet, unter all den Menschen, die sich einer Gehirnwäsche unterziehen lassen und bereit sind, diese ursprünglich von den Jesuiten angezettelte Farce mitzumachen, warnt uns Papst Leo XIV. davor, „den Klimaschutz in Trends oder Stammesdenken zu verfallen“.
Am 1. Oktober fand auf einer Weltkonferenz eine bizarre Klimaschutz-Aktion statt, bei der es um die Segnung eines Eisblocks ging, um Trumps Klimapolitik zu kritisieren und an die Arbeit seines Vorgängers anzuknüpfen. Papst Leo XIV. leitete in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo in der Nähe von Rom eine Weltkonferenz anlässlich des 10. Jahrestages der berüchtigten pseudo-ökologischen Enzyklika von Papst Franziskus „ Laudato Si‘“ aus dem Jahr 2015.
Diese Enzyklika wurde, wie ich in Band 12 schrieb, vom „verstorbenen Papst Franziskus, der Dogmen liebte“ und „erklärte, dass die Wissenschaft des Klimawandels eindeutig ist“, auch wenn es keine echten wissenschaftlichen Beweise gibt.
Video:
The Blessing of the Waters by Pope Leo XIV, at today’s ‘Raising Hope for Climate Justice’ International Conference at Castel Gandolfo. pic.twitter.com/QL5T5TOCvg
— Catholic Sat (@CatholicSat) October 1, 2025
Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com am 03.10.2025
