Papst Leo XIV. segnet einen Eisblock im Vatikan, bei der Klimaaktivisten ein Ritual inszenierten, das Kritiker als heidnisches „Erdanbetungsritual“ bezeichneten (Video)

Papst Leo XIV. segnete während einer Veranstaltung südlich von Rom einen Eisblock und leitete dabei etwas, das eher einem heidnischen Erdkult als einer katholischen Versammlung ähnelte.

„Wir werden Hoffnung wecken, indem wir von den Staats- und Regierungschefs fordern, mutig und ohne Verzögerung zu handeln“, erklärte Papst Leo, als er das gefrorene Wasser segnete, bevor er das Publikum fragte: „Werden Sie sich uns anschließen?“

Die theatralischen Darbietungen waren Teil der Feierlichkeiten des Vatikans zum 10. Jahrestag der Klima-Enzyklika „Laudato Si‘“ von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015 , einem Manifest, das zur Gründung einer weltweiten Bewegung der „grünen Theologie“ beitrug.

Bei der Veranstaltung hielten unter anderem der Hollywood-Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger Reden und Aktivistengruppen, die von den Staats- und Regierungschefs der Welt ein schärferes Vorgehen gegen sogenannte „Klimawandelleugner“ forderten.

Der amerikanische Pontifex wetterte gegen sogenannte Klimawandelleugner und griff dabei indirekt Donald Trump und die Republikaner an, indem er Skeptiker beschuldigte, „diejenigen lächerlich zu machen, die von der globalen Erwärmung sprechen“.

Einmal rügte er die Nationen (wobei er auf die USA unter Trump anspielte), weil sie die Klimakrise nicht ernst genug nähmen. Er drängte die Regierungen, „strengere Standards“ durchzusetzen und rief sogar Katholiken auf der ganzen Welt dazu auf, Druck auf die Politiker auszuüben, damit diese grüne Mandate annehmen.

Der Papst prahlte mit Plänen, den Vatikan zum ersten kohlenstoffneutralen Staat der Welt zu machen, stellte Projekte wie eine riesige Solarfarm vor und rief zu einer „ökologischen Umstellung“ auf.

Papst Leo XIV.:

Wir müssen vom Sammeln von Daten zur Fürsorge übergehen und vom Umweltdiskurs zu einer ökologischen Umkehr, die sowohl den persönlichen als auch den gemeinschaftlichen Lebensstil verändert. Für Gläubige unterscheidet sich diese Umkehr in der Tat nicht von der, die uns auf den lebendigen Gott ausrichtet.

Wir können Gott, den wir nicht sehen, nicht lieben, wenn wir seine Geschöpfe verachten. Und wir können uns auch nicht Jünger Jesu Christi nennen, ohne seine Sicht auf die Schöpfung und seine Fürsorge für alles Zerbrechliche und Verletzte zu teilen.

Liebe Freunde, lasst euch von eurem Glauben inspirieren und seid Träger der Hoffnung, die aus der Erkenntnis der Gegenwart Gottes erwächst, die bereits in der Geschichte wirkt. Erinnern wir uns daran, wie Papst Franziskus den heiligen Franz von Assisi beschrieb: Er lebte in Einfachheit und in wunderbarer Harmonie mit Gott, mit anderen, mit der Natur und mit sich selbst.

Er zeigt uns, wie untrennbar die Verbindung zwischen der Sorge um die Natur, der Gerechtigkeit für die Armen, dem gesellschaftlichen Engagement und dem inneren Frieden ist. Möge jeder von uns in diesen vier Beziehungen – zu Gott, zu den anderen, zur Natur und zu sich selbst – durch eine ständige Haltung der Umkehr wachsen.

Integrale Ökologie lebt von all diesen Beziehungen. Durch unser Engagement für sie können wir in der Hoffnung wachsen, indem wir den interdisziplinären Ansatz von Laudato Si‘ und den daraus resultierenden Aufruf zu Einheit und Zusammenarbeit leben .

Wir sind eine Familie mit einem Vater, der die Sonne aufgehen lässt und Regen für alle Menschen schickt. Wir leben auf demselben Planeten und müssen gemeinsam für ihn sorgen.