Papst lobt Priester, der über Pädophilie fantasierte und nennt ihn einen Propheten

Papst Leo XIV. hat, wie schon Papst Franziskus vor ihm, einen inzwischen verstorbenen Priester gelobt, der Berichten zufolge darüber geschrieben hatte, Jungen ins Bett zu nehmen und sie sexuell zu missbrauchen.

Er bezeichnete den betreffenden Priester sogar als Propheten!

Don Lorenzo Milani (1923 – 1967) war kein Prophet. Er war ein Priester, der so abscheuliche Briefe schrieb, dass selbst seine Bewunderer erröten, wenn sie sie zitieren.

LifeSiteNews berichtet: In einer Rede vor Pilgern aus der Diözese Toskana, die sich am 11. Oktober auf dem Petersplatz versammelt hatten, forderte Papst Leo XIV. „jede unserer christlichen Gemeinschaften zu einer Wiederbelebung der Evangelisierung und zu einer Unterscheidung der Formen kirchlicher Präsenz in diesem Gebiet“ auf.

Dann fuhr er fort:

Don Lorenzo Milani, Prophet der toskanischen und italienischen Kirche, den Papst Franziskus als „Zeugen und Interpreten des sozialen und wirtschaftlichen Wandels“ bezeichnete, hatte als Motto „Mir ist es wichtig“, das heißt: „Es ist mir wichtig, es interessiert mich, es liegt mir am Herzen.“

Unglücklicherweise waren es die jungen Jungen, die Milani genauso viel oder sogar mehr am Herzen lagen als die Not der Armen.

„Diese Worte, vor Tausenden gesprochen, waren bewusst gewählt“, schrieb Chris Jackson in einem scharfen Substack -Beitrag, der den Pontifex kritisierte. „Sie spiegelten Franziskus‘ früheres Lob für denselben Mann wider. Leo wusste genau, was er sagte. Er heiligte Korruption.“

„Don Lorenzo Milani (1923-1967) war kein Prophet. Er war ein Priester, der so abscheuliche Briefe schrieb, dass selbst seine Bewunderer erröten, wenn sie sie zitieren“, bemerkte Jackson, der einen obszönen Brief Milanis aus dem Jahr 1959 zitierte :

Wenn eine Gefahr für meine Seele besteht, dann liegt sie sicher nicht darin, dass ich zu wenig geliebt habe, sondern darin, dass ich zu viel geliebt habe – das heißt, dass ich sogar so weit gegangen bin, sie ins Bett zu nehmen.

Und wer könnte Jungen jemals bis auf die Knochen lieben, ohne ihnen am Ende in den Hintern zu stoßen, wenn nicht ein Lehrer, der zusammen mit ihnen auch Gott liebt, die Hölle fürchtet und sich nach dem Himmel sehnt? (Vatikan: Jesuitengeneral gefangen genommen, Tresore geplündert, Schwarze Sonne zerstört und Globalist Papst Leo XIV. als Deckmantel eingesetzt!)

„Das sind Milanis eigene Worte, abgedruckt von seinen Anhängern“, bemerkte Jackson. „Sie lesen sich wie das Tagebuch eines Raubtiers; eine unheilige Mischung aus Frömmigkeit und Perversion. Sie offenbaren einen Geist, der Zuneigung mit Lust, Heiligkeit mit Krankheit verwechselte. Nichts darin spricht von Heiligkeit, nur von der Verdorbenheit der Unschuld, getarnt als spirituelle Sensibilität.“

„Das ist der Mann, den Leo XIV. einen Propheten nannte“, sagte Jackson. „Franziskus bezeichnete ihn als Vorbild für Priester! Ein Priester, der offen über sexuelle Handlungen mit Jungen fantasierte, wird nun als Vorbild einer ‚fürsorglichen Kirche‘ hingestellt. Das ist obszön. Es ist die Umkehrung all dessen, wofür die Kirche Christi einst stand.“

„Eine solche Persönlichkeit zu ehren, ist eine Schändung“, erklärte Jackson. „Es zeigt der Welt, dass das höchste Amt der Kirche nicht mehr zwischen verwundeten Sündern, die Erlösung suchen, und Raubtieren, die ihre eigene Verderbtheit verherrlichen, unterscheidet.“

Milanis Briefe „zeugen von einem Herzen, das sich nach genau den Seelen sehnte, die er beschützen sollte“, sagte Jackson. „Dass Rom sie lesen und ihren Autor dennoch als Propheten bezeichnen konnte, zeigt deutlich, wie tief die Hierarchie gesunken ist.“

Der Skandal von Leo und Francis

Trotz alledem verließ Papst Franziskus im Juni 2017 den Vatikan, um das Grab des 1967 verstorbenen Milani zu besuchen und dort zu beten. Er bezeichnete ihn als Vorbild für Priester.

Eine solche Figur zu ehren, ist Schändung. Es zeigt der Welt, dass das höchste Amt in der Kirche nicht mehr zwischen verwundeten Sündern, die Erlösung suchen, und Raubtieren, die ihre eigene Verderbtheit verherrlichen, unterscheidet. Es verkündet, dass Aufrichtigkeit nun die Reue ersetzt und dass Laster getauft werden können, wenn sie dem neuen Evangelium der Empathie dienen.

Keine noch so große Manipulation kann diese Briefe heilig machen. Sie zeugen von einem Herzen, das sich nach genau den Seelen sehnte, die er beschützen sollte. Dass Rom sie lesen und ihren Autor dennoch als Propheten bezeichnen konnte, zeigt deutlich, wie tief die Hierarchie gesunken ist.

Die Heiligenmesse wird zum „heißen Eisen“

Während Leo die Rebellen lobt und Deutschland die Sünde segnet, werden die Gläubigen, die der traditionellen lateinischen Messe verbunden sind, als Übeltäter behandelt.

Kardinal Robert Sarah gab kürzlich bekannt, er habe mit Leo über die Notlage dieser Katholiken gesprochen. „Die Christen, die heute praktizieren“, sagte Sarah, „gehen zur traditionellen Messe. Warum sollte man sie verbieten?“

Leos öffentliche Reaktion war, das Thema sei „sehr kompliziert“. In der Praxis bleibt Traditionis Custodes intakt; einige vereinzelte Genehmigungen unterstreichen nur die allgemeine Unterdrückung. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die Kirche segnet moralische Unordnung, bestraft aber liturgische Treue.

Das Muster der Inversion

Das Muster ist nun nicht mehr zu leugnen.

In Aachen wird die Liebe ohne Gesetz geweiht. (In Deutschland hat Bischof Helmut Dieser von Aachen die Segnung „aller Paare, die sich lieben“ offiziell genehmigt, unabhängig von Familienstand oder sexueller Orientierung. Das Dekret, das dem Dokument „Segen gibt der Liebe Kraft“ der deutschen Bischöfe entnommen ist, macht solche Zeremonien zu einem Teil der diözesanen Seelsorge)

In Rom wird ein Priester, der in sexuellen Begriffen über Jungen schrieb, als Prophet heiliggesprochen.

Überall auf der Welt wird die Heilige Messe zum Schweigen gebracht.

Dies ist die Logik einer neuen Religion, die das Böse gut und das Gute böse nennt. Die Autorität hat die Wahrheit zugunsten von Gefühlen aufgegeben; pastorale Rhetorik hat die Doktrin ersetzt. Die Hierarchie spricht nun die Sprache der Welt: Inklusion ohne Reue, Mitgefühl ohne Umkehr, Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit.

Einst heiligte die Kirche den Sünder, der Buße tat. Heute spricht sie den Sünder heilig, der die Sünde neu definiert.

Die Gerechtigkeit, der man nicht entkommen kann

Die Stunde des Gerichts ist noch nicht gekommen, aber sie wird kommen. Jede falsche Barmherzigkeit, die in Rom verkündet wird, jeder Beifall für die Sünde, jede Schändung, die in das Wort „Pastoral“ gehüllt ist: Nichts davon wird sich in Gefühlen auflösen. Gerechtigkeit wird nicht durch Emotionen aufgehoben. Sie wartet.

Gott lässt die Korruption eine Zeit lang zu; er lässt zu, dass seine Kirche verspottet und seine Altäre entweiht werden, damit die Trennung vollständig ist.

Wer predigt, dass „niemand verurteilt wird“, wird eines Tages dem Richter begegnen, der nicht schmeichelt, sondern jede Tat wahrheitsgemäß vergilt. Die Hierarchie mag segnen, was sie will, aber der Himmel führt seine eigene Bilanz.

Wir werden in diesem Leben vielleicht keine vollkommene Gerechtigkeit erleben. Wir mögen die Unschuldigen leiden sehen, während die Schuldigen geehrt werden, und uns fragen, ob der Himmel noch herrscht.

Doch die Verheißung ist gewiss: Der Herr wird vergelten. Der Tag wird kommen, an dem jede Gotteslästerung, jeder Verrat an der Unschuld, jeder falsche Segen dem Feuer des göttlichen Gerichts gegenübersteht. Dann werden die Götzen des Mitleids zusammenbrechen und die reine, schonungslose und unbestechliche Gerechtigkeit wird offenbar werden.

Bis zu diesem Tag halten die Gläubigen durch. Sie halten am alten Glauben fest, nicht nur aus Liebe, sondern auch aus Gerechtigkeit: um Gott das zu geben, was ihm zusteht, wenn die Welt sich weigert.

Sie warten auf das Urteil, das keine Synode ändern und kein Papst aufschieben kann. Denn am Ende all dieser falschen Barmherzigkeit wird das Gericht stehen, und die Wahrheit wird das letzte Wort haben.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.10.2025