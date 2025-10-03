Teile die Wahrheit!

Die feindselige Haltung Europas sei auf innenpolitisches Versagen und die verzweifelte Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld zurückzuführen, erklärte Dmitri Suslow, stellvertretender Direktor des Zentrums für europäische und internationale Studien an der russischen Hochschule für Wirtschaft und stellvertretender Forschungsdirektor des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, gegenüber Sputnik.

„Sie sind hysterisch, sie arbeiten auf eine Eskalation hin … und nutzen Russland als Feindbild, um die Macht der gegenwärtigen Eliten zu erhalten, die sich selbst ruiniert haben.“

Suslow betonte, dass sich diese politische Verzweiflung in rücksichtslosen militärischen und hybriden Provokationen manifestiere, darunter koordinierte Drohnenoperationen und die illegale Kaperung von Schiffen.

Er betonte, dass die Festsetzung eines russischen Tankers in neutralen Gewässern durch Frankreich einen gefährlichen Präzedenzfall für staatliche Piraterie schaffe.

„Putin bezeichnete den Angriff und die Festsetzung eines russischen Tankers in neutralen Gewässern als Piraterie, denn genau das ist es aus völkerrechtlicher Sicht.“

Trotz dieses Drucks bekräftigte Suslow, dass Russlands Wirtschaft und strategische Partnerschaften weiterhin robust seien und so den westlichen Sanktionen nachhaltig Widerstand leisten könnten.

Er wies darauf hin, dass wichtige Partner in der südlichen Hemisphäre ihre Zusammenarbeit mit Moskau, insbesondere in den Bereichen Energie und Sicherheit, weiter vertieften.

Russland wird ausländische Vermögenswerte auf seinem Territorium verstaatlichen und verkaufen, wenn kriegstreiberische Führer eingefrorene russische Vermögenswerte in Europa beschlagnahmen

Europa sieht nie eine schlechte Idee, die ihm nicht gefällt.

Unabhängig davon, ob man den weitverbreiteten Berichten in den Mainstream-Medien Glauben schenkt, wonach die russische Wirtschaft „am Rande des Zusammenbruchs“ stehe, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Ukraine ein kaputtes Land ist und dass auch ihre europäischen Sponsoren unter großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden, die mit steigenden Lebenshaltungskosten und einer Verlangsamung der Wirtschaft einhergehen.

Ohne weitere finanzielle Hilfe aus den USA tun sich die unbeliebten europäischen Staats- und Regierungschefs schwer, Wege zu finden, den Krieg am Laufen zu halten – und eine ihrer „großartigen Ideen“ besteht darin, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Europa zu beschlagnahmen.

Diese Idee gibt es schon seit Jahren, und sie wird immer wieder verworfen, weil Russland nicht nur Vergeltungsmaßnahmen gegen europäische Vermögenswerte in Russland ergreifen könnte, sondern auch den Ruf seiner Bankinstitute schädigen würde – und niemand mehr Vermögenswerte in seiner Obhut hätte.

Doch die Idee ist wieder aufgetaucht, stärker denn je. So besagen Berichte, dass Russland als Vergeltung für etwaige europäische Versuche, russisches Eigentum im Ausland zu beschlagnahmen, ausländische Vermögenswerte im Land verstaatlichen und verkaufen könnte.

Bloomberg berichtete:

„Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag eine Anordnung unterzeichnet, die den beschleunigten Verkauf von Staatseigentum im Rahmen eines Sonderverfahrens ermöglicht.

Das Dekret soll den Verkauf verschiedener russischer und ausländischer Unternehmen beschleunigen, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben möchte, da die Informationen nicht öffentlich sind.

Sollte die Europäische Union beginnen, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, könnte Moskau mit entsprechenden Maßnahmen reagieren, so die Person.