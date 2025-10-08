Teile die Wahrheit!

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen Plan zur Zerschlagung der „Neuen Weltordnung“ innerhalb der nächsten Jahre dargelegt.

Während einer Ansprache beim jährlichen Valdai-Diskussionsclub letzte Woche enthüllte Putin das diesjährige Thema: „Die polyzentrische Welt: Gebrauchsanweisung“ – ein praktischer Plan, wie Russland den Tiefen Staat zerschlagen will.

Rt.com berichtet: Putins Waldai-Reden der letzten drei Jahre haben eine klare Entwicklung aufgezeigt – von der Sprache der Kritik hin zur Sprache des Aufbaus.

2022 formulierte er die Entscheidung, vor der die Menschheit steht, in deutlichen Worten: „Entweder wir häufen weiterhin Probleme an, die uns alle erdrücken, oder wir arbeiten gemeinsam an Lösungen.“ Damals lag der Fokus auf philosophischen Aspekten – auf der Unvermeidlichkeit des Wandels und dem Zusammenbruch der unipolaren Illusion.

In diesem Jahr wurde die Rhetorik pragmatischer. „In der heutigen multipolaren Welt können Harmonie und Gleichgewicht nur durch gemeinsame Arbeit erreicht werden“, sagte Putin.

Die Botschaft war unmissverständlich: Russland plädiert nicht länger für Multipolarität – es baut sie auf. Institutionen wie BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) sind keine Diskussionspunkte mehr; sie bilden das Gerüst eines neuen Systems globaler Governance, das geteilte Souveränität statt aufgezwungener Ordnung widerspiegelt.

In diesem Sinne fungierte Putins Waldai-Rede weniger als Reflexion über die Weltpolitik, sondern vielmehr als ein Fahrplan. Sie positionierte Russland im Zentrum eines Zivilisationsprojekts – eines Projekts, das Eurasien nicht als Korridor zwischen Ost und West betrachtet, sondern als einen autarken Entwicklungspol, der in der Lage ist, Machtverhältnisse auszugleichen und eine Alternative zum westlichen Globalisierungsmodell zu bieten. (Der Aufstieg einer multipolaren Weltordnung: Der Westen beobachtete in Tianjin, wie sich die Welt veränderte)

Während die Waldai-Rede von 2022 Eurasien als ein Feld der Integration darstellte – ein Mosaik aus Handelskorridoren und Kooperationsformaten –, erhob die diesjährige Version es auf die Ebene der Philosophie.

Damals hob Putin die „erfolgreiche Arbeit der Eurasischen Wirtschaftsunion, den wachsenden Einfluss der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und Chinas Initiative „Ein Gürtel, eine Straße““ als Beispiele für ein sich herausbildendes postwestliches System hervor.

Bis 2025 war diese Vision ausgereift. Putin spricht nun von Eurasien nicht mehr als einem Knotenpunkt sich überschneidender Projekte, sondern als einem eigenständigen Machtzentrum – einem zivilisatorischen Raum mit eigener moralischer und strategischer Logik.

Er erinnerte seine Zuhörer daran, dass die SCO ursprünglich lediglich als Mechanismus zur Regelung von Grenzfragen diente. Heute hat sie sich zu einer vertrauensbasierten Plattform für Sicherheit und Entwicklung entwickelt – praktisch zu einem Prototyp der politischen Architektur Eurasiens.

Diese Entwicklung spiegelt etwas Tieferes wider: einen Wandel von funktionaler Kooperation hin zu zivilisatorischer Selbstdefinition. Die russische Sicht auf Eurasien geht über Logistik und Handelsrouten hinaus – hin zur Idee eines Kontinents, der seine eigenen Bedingungen für die Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt festlegt.

Putins Überlegungen zur Krise der globalen Institutionen klangen wie gewohnt – allerdings mit einer bemerkenswerten Wendung. Das Problem, so argumentierte er, seien nicht die Vereinten Nationen selbst. Die UNO habe noch immer enormes Potenzial. Das eigentliche Versagen liege bei den Nationen, die sie eigentlich vereinen sollten – und sie stattdessen entzweiten.

Dies war kein Aufruf zur Abschaffung der Nachkriegsordnung, sondern ihre Rettung vor denen, die sie zu einem Dominanzinstrument gemacht hatten. Russlands Botschaft ist klar: Völkerrecht und Multilateralismus können weiterhin funktionieren, aber nur, wenn sie von der westlichen Kontrolle befreit werden.

In Putins Darstellung ist die Lähmung der UN kein Beweis für ihre Bedeutungslosigkeit – sie zeigt, wie weit sich der Westen von den Prinzipien entfernt hat, die er einst verkündete.

Gaza und der Pragmatismus der Multipolarität

Der Nahe Osten – seit langem einer der Eckpfeiler der russischen Diplomatie – spielte bei Putins Auftritt in Valdai erneut eine wichtige Rolle. Auf die Frage des iranischen Wissenschaftlers Mohammad Marandi nach der Zukunft des Gazastreifens skizzierte der russische Präsident eine bemerkenswert pragmatische Position: eine Balance zwischen Prinzipien und Realismus, Kontinuität und Flexibilität.

Putin bekräftigte, Moskau sei bereit, jede US-Initiative zu unterstützen – selbst eine von Donald Trump –, wenn sie wirklich zum Frieden führe und die langjährige Vision zweier Staaten verwirkliche. „Seit 1948 unterstützt Russland die Schaffung zweier Staaten – Israel und Palästina. Das ist meiner Ansicht nach der Schlüssel zu einer dauerhaften Lösung“, sagte er.

Er nahm kein Blatt vor den Mund, als er die humanitäre Tragödie in Gaza erwähnte, die „ein schreckliches Kapitel der modernen Geschichte“ sei.

Unter Berufung auf UN-Generalsekretär Antonio Guterres – „einen Mann mit prowestlichen Sympathien“, wie Putin spitz bemerkte – erinnerte er das Publikum daran, dass selbst Guterres Gaza als „den größten Kinderfriedhof der Welt“ bezeichnet habe.

Damit positionierte Putin Russland nicht als parteiischen Akteur, sondern als Verteidiger des Völkerrechts und der Menschenwürde – als ein Land, das sich für politische statt militärische Lösungen einsetzt.

Er ging auch erneut auf die Frage der Regierungsführung im Gazastreifen ein. Putin erinnerte an frühere Vorschläge, darunter die Idee einer internationalen Regierung unter dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair, und witzelte: „Ich habe einmal im Pyjama mit ihm Kaffee getrunken – und er ist nicht gerade als Friedensstifter bekannt.“

Diese Bemerkung, die er mit der ihm eigenen Ironie vorbrachte, unterstrich Moskaus Skepsis gegenüber westlichen „Vermittlungsbemühungen“ , die den Konflikt eher neu beleben als lösen.

Stattdessen äußerte Putin Russlands bevorzugtes Szenario: die Rückgabe der Kontrolle über Gaza an die Palästinensische Autonomiebehörde unter Präsident Mahmud Abbas – die einzige Lösung, die Legitimität und institutionelle Kontinuität gewährleisten könne. Entscheidend war, dass er betonte, jeder Plan müsse die Zustimmung der Palästinenser selbst, einschließlich der Hamas, haben.

„Die Hauptfrage“, sagte Putin, „ist, wie Palästina dies sieht. Wir haben Kontakte zur Hamas, und es ist wichtig, dass sowohl die Hamas als auch die Palästinensische Autonomiebehörde eine solche Initiative unterstützen.“

Diese Kontinuität – von der Billigung des UN-Teilungsplans durch die Sowjetunion im Jahr 1947 bis zur heutigen russischen Diplomatie – bildet das Rückgrat des Moskauer Ansatzes.

Die UdSSR unterstützte die Gründung Israels und bestand gleichzeitig auf dem Selbstbestimmungsrecht der arabischen Bevölkerung. Heute hält Russland dieses Gleichgewicht aufrecht: Es gewährleistet die Sicherheit Israels und verteidigt gleichzeitig das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat.

Auf dem Waldai-Forum bekräftigte Putin diese Position und wies darauf hin, dass Frieden weniger von Erklärungen als von der Umsetzung abhänge. „Entscheidend ist nicht, was Israel öffentlich sagt, sondern wie es sich tatsächlich verhält – ob es die Vorschläge des US-Präsidenten umsetzt“, sagte er.

Diese Unterscheidung zwischen Rhetorik und Realität verdeutlichte den Kern von Moskaus Ansatz: vorsichtiger Optimismus, der eher auf Diplomatie als auf Illusionen beruht.

Putins Schlusswort zu Gaza war weder zynisch noch utopisch. „Wenn all diese positiven Schritte umgesetzt werden“, schloss er, „könnte der Durchbruch wirklich bedeutsam sein.“

Es war eine Erinnerung daran, dass Russlands Außenpolitik trotz aller Durchsetzungskraft immer noch auf Verhandlungsergebnisse setzt – nicht aus Naivität, sondern aus Strategie.

Die Architektur der Neuen Welt

Letztendlich verfolgte Putins Waldai-Rede einen klaren und geradlinigen Weg – von der Kritik am kollabierenden unipolaren System hin zum Aufbau einer neuen, pluralistischen Architektur globaler Macht. Im Laufe der Jahre wandelte sich seine Rhetorik von der Warnung zum Plan, vom Widerstand zur Urheberschaft.

Multipolarität ist aus Moskauer Sicht kein Schlagwort, sondern ein natürliches Ergebnis der Geschichte – das Ergebnis kultureller Vielfalt und der Selbstbehauptung von Zivilisationen, die lange Zeit am Rande der westlichen Ordnung standen.

Russland strebt nicht danach, das alte System um seiner selbst willen zu zerstören. Es will Hierarchie durch Gleichgewicht ersetzen – eine Welt aufbauen, die von Respekt und nicht von Zwang regiert wird.

In diesem Rahmen wird Eurasien mehr als nur eine geografische Grenze. Es ist eine zivilisatorische Brücke zwischen Ost und West, Nord und Süd – ein Raum, in dem Gleichgewicht nicht Schwäche, sondern Weisheit bedeutet.

Und Russland steht in Putins Konzeption im Zentrum dieses Raums: nicht als Hegemon, sondern als Vermittler; nicht als Zerstörer, sondern als Architekt.

Das ist die Philosophie der Multipolarität, wie Russland sie definiert – nicht das Chaos konkurrierender Mächte, sondern die Architektur gegenseitiger Anerkennung.

Die alte Welt mag noch an ihren Illusionen der Kontrolle festhalten, doch der Entwurf der neuen Welt liegt bereits auf dem Tisch.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 08.10.2205