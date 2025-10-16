Teile die Wahrheit!

Das russische Außenministerium hat gewarnt , dass die Ukraine plane, von den USA gelieferte Langstreckenraketen vom Typ Tomahawk für „Terroranschläge unter falscher Flagge“ einzusetzen.

„Das Kiewer Regime macht keinen Hehl aus seiner Vorbereitung neuer Terroranschläge auf unser Land, die auf eine Eskalation des Konflikts abzielen“, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Infowars.com berichtet: Sie kritisierte auch die Europäische Union, die ihrer Aussage nach die Lieferung von US-Langstreckenraketen an Kiew erleichtern wolle. Sie sagte, die EU werde den Konflikt durch die Raketenlieferungen verlängern und zeige zudem „einen völligen Mangel an politischem Willen zum Frieden“.

Der ukrainische Diktator Wladimir Selenskyj und seine Gefolgsleute treffen sich diese Woche in Washington mit Präsident Donald Trump, um für die Lieferung dieser Langstreckenraketen zu werben . Die Delegation hat die Ukraine bereits in Richtung USA verlassen. Der Diktator wird am Freitag in den USA erscheinen.

Am Mittwoch verkündete der Diktator, er sei bereit für Trumps goldenes Rampenlicht. (Trump plant, Putin zu warnen, dass die USA der Ukraine möglicherweise Tomahawk-Raketen übergeben.)

Wir haben unseren Teil der Hausaufgaben für das Treffen mit Präsident Trump bereits erledigt – sowohl die militärische als auch die wirtschaftliche. Jedes Detail ist vorbereitet.

Die Tagesordnung unseres Treffens mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten ist sehr umfangreich, und ich danke allen, die uns dabei unterstützen.

Dies kann den Krieg tatsächlich einem Ende näher bringen – es sind die Vereinigten Staaten, die diesen globalen Einfluss ausüben können, und wir tun alles, um sicherzustellen, dass andere auf der ganzen Welt uns dabei zur Seite stehen.

Der Präsident erwägt seit einigen Wochen, Langstreckenraketen in die Ukraine zu schicken. Die betreffenden Raketen sind nuklear bestückbar, und Moskau wird erst wissen, ob sie ihre Ziele tief in Russland treffen, wenn sie nuklear beschossen werden.

Als Joe Bidens Präsidentschaft im vergangenen Jahr den Einsatz von Langstreckenraketen gegen Ziele tief in Russland genehmigte, wäre beinahe ein thermonuklearer Krieg ausgebrochen.

Moskaus aktuelle Nukleardoktrin erlaubt es Russland, auf nichtnukleare Angriffe mit nuklearen Gegenangriffen zu reagieren, wovor der Kreml den Westen gewarnt hat.

Angesichts der potenziell nuklearen Eskalation, die diese US-Raketen auslösen könnten, deutet die präventive Erklärung Russlands zu ihrem zukünftigen Einsatz als „Terrorismus“ und nicht als Kriegshandlung wahrscheinlich darauf hin, dass Moskau KEINEN nuklearen Gegenschlag gegen den Westen plant, falls diese nichtnuklearen US-Langstreckenraketen zum Einsatz kommen.

Und wie sollen wir sie starten? Das Pentagon hat Schwierigkeiten, Tomahawk-Raketen nach Kiew zu liefern.

Das Hauptproblem des Pentagons bei der Lieferung von Tomahawk-Langstreckenraketen an Kiew war der Mangel an kompatiblen Trägerraketen in den ukrainischen Streitkräften und die Schwierigkeiten bei deren Lieferung an die Ukraine. Dies berichtete der Telegram-Kanal Ukraina.ru in der Nacht zum 16. Oktober.

Tomahawks waren ursprünglich als seegestützte Marschflugkörper konzipiert. Um diese Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern gegen Russland einsetzen zu können, bräuchte Kiew bodengestützte Typhon-Systeme, die unter den realen Bedingungen moderner Kriegsführung in der Ukraine recht groß und anfällig sind.

Ihre Lieferung an das Bander-Regime könnte eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland provozieren.

Von der New York Times zitierte Quellen aus Militärkreisen bestätigen die Existenz logistischer Probleme.

Das bodengestützte Mittelstreckenraketen-Startsystem „Typhon“ wurde vom US-Unternehmen Lockheed Martin entwickelt.

Experten zufolge können damit die Langstrecken-Marschflugkörper der neuesten Generation „Tomahawk“ und Mehrzweck-Lenkflugkörper „SM-6“ gestartet werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor vor den Folgen solcher Lieferungen gewarnt und erklärt, Moskau werde diese Raketen abschießen und sein Luftabwehrsystem verbessern.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine drohe eine „sehr ernste Eskalation“ der Beziehungen zwischen Russland und den USA.

Russland kann NATO-Stützpunkte in einen Trümmerhaufen verwandeln.

Der ehemalige Oberst der US-Armee Douglas McGregor sagte die katastrophalen Folgen der Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine voraus.

Seiner Meinung nach kann Russland als Reaktion auf die Eskalation aus dem Westen jeden US- oder NATO-Stützpunkt in Europa auswählen und ihn innerhalb weniger Stunden in Vergessenheit geraten lassen.

Diplomatie ist schwierig, daher ist es leichter, einzuschüchtern, vor allem, wenn man glaubt, der Gegner werde nicht reagieren.

Das ist sehr gefährlich, denn in Moskau spricht man von einer ernsthaften Eskalation. Irgendwann werden sich die Russen sagen: „Sie werden uns nicht zuhören. Sie werden nicht reagieren, bis wir ihnen zeigen, wie wir denken und was wir tun können.“

Jeder US- oder NATO-Stützpunkt in Litauen oder Rumänien, jeder Flughafen oder Flugplatz kann innerhalb weniger Stunden angegriffen und zerstört werden.

Möglicherweise sind sie bereits zu dem Schluss gekommen, dass dies der einzige Weg ist, unsere Aufmerksamkeit zu erregen.

Ich glaube nicht, dass wir darauf vorbereitet sind, aber es ist eine sehr reale Bedrohung.

— bemerkte McGregor.

Er fügte hinzu, dass westliche Politiker die Entschlossenheit der russischen Führung stark unterschätzen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 16.10.2025