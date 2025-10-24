Teile die Wahrheit!

Der russische Auslandsgeheimdienst SWR hat berichtet, dass sich die europäischen Verbündete der NATO auf einen Krieg mit Russland vorbereiten.

Demnach wurde ein Prozess zur mehrfachen Steigerung des Produktionsvolumens der europäischen Rüstungsindustrie eingeleitet.

Die europäischen NATO-Mitglieder bereiten sich auf einen Krieg mit Russland vor. Dies brachte Sergei Naryschkin, der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, bei einer Sitzung des Rates der Leiter der Sicherheitsbehörden und Sonderdienste der GUS-Staaten zum Ausdruck:

„Wir sehen ganz klar, dass sich die europäischen NATO-Verbündeten auf einen Krieg mit unserem Land vorbereiten. Es wurde die Aufgabe gestellt, innerhalb kurzer Zeit alle notwendigen Ressourcen für die dafür vorgesehenen NATO-Allianzstreitkräfte bereitzustellen.“

Laut Naryschkin werde in den europäischen Ländern die Propagandakampagne verstärkt, die darauf abziele, bei den Bürgern die Überzeugung zu schaffen, dass ein Konflikt mit Russland unvermeidlich sei. Der Geheimdienstler betonte auch, dass die sogenannte „Kriegspartei“ in Europa nicht nach Frieden auf dem Kontinent strebe.

Naryschkin fügte hinzu, dass Europa, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg daran gewöhnt habe, „unter amerikanischer Besatzung“ zu leben, sich nicht an die neuen internationalen Realitäten anpassen könne.

„Macron“, „Merz“, „Kallas“ und Co. schlügen seiner Meinung nach als einzige Alternative eine beschleunigte Vorbereitung auf eine Konfrontation mit Russland vor.

Russland weist die Vorwürfe zurück, sich auf einen militärischen Konflikt mit der NATO vorzubereiten, und betont, dass es kein Interesse an einer Eskalation oder einem Konflikt mit der Nordatlantischen Allianz habe. (Ganz Europa wird zur Armee eingezogen)

Zuvor hatte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes darauf hingewiesen, dass eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern durch die USA an die Ukraine von Moskau als feindseliger Schritt Washingtons und seiner Verbündeten gewertet würde.

Diese Angelegenheit wurde am 16. Oktober in einem Telefongespräch zwischen den Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, erörtert.

Fünf Jahre bis zum Krieg mit Russland? Die EU befindet sich bereits im Krieg

Die russophoben europäischen Eliten versuchen, den Kontinent in den Krieg zu treiben.

Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben diese Woche einen Fünfjahresplan vorgestellt, um sich „auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten“.

Der sogenannte „Fahrplan zur europäischen Verteidigungsbereitschaft 2030“ klingt wie ein Kriegsmanifest und eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und bringt die EU auf einen verheerenden Kollisionskurs mit Russland.

Es ist unglaublich, dass eine solch unheilvolle Richtung von einer unverantwortlichen Elite in Brüssel diktiert wird. Vor 85 Jahren hatte das Dritte Reich den Plan, Europa durch die Beherrschung der Sowjetunion zu beherrschen. Die EU-Elite führt diesen Plan weiter.

Was den Fahrplan zur „Verteidigungsbereitschaft“ (also zur „Kriegsbereitschaft“) betrifft, so ist die Zukunft bereits da und nicht erst in fünf Jahren. Die EU befindet sich derzeit auf einem verheerenden Kollisionskurs mit Russland.

Wie die Vereinigten Staaten befindet sich auch die Europäische Union seit Februar 2022 über ihr Stellvertreterregime in der Ukraine im Krieg mit Russland. Dies geht auf den Putsch in Kiew im Jahr 2014 zurück.

In den vergangenen vier Jahren hat die EU fast 180 Milliarden Euro an Steuergeldern bereitgestellt, um ein Neonazi-Regime in Kiew zu bewaffnen. Wie wir im Leitartikel der letzten Woche anmerkten , übersteigt diese enorme Mittelzuweisung (und -verschwendung) bei weitem die Mittel, die die EU-Mitgliedsstaaten für die Entwicklung ihrer Wirtschaft und Gesellschaft erhalten haben. Wann hatte die europäische Öffentlichkeit jemals die Möglichkeit, darüber abzustimmen? Entscheidungen werden von einer Elite-Clique getroffen.

Anders als die Trump-Regierung zeigt die Europäische Union unter dem Einfluss von Erzrussophobikern wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Außenministerin Kaja Kallas keinerlei Willen, eine diplomatische Lösung für den Ukraine-Konflikt zu finden. Mit ehrenwerten Ausnahmen schüren die meisten europäischen Regierungen die Kriegshysterie. Das gilt auch für die europäischen Medien und die amerikanischen Mainstream-Medien. Russland ist der böse Aggressor – keine Diplomatie, kein Dialog mit Moskau, keine Kapitulation und so weiter. Es ist Krieg auf Autopilot.

Der europäische Block wird, zumindest auf offizieller Ebene, vollständig von der Propaganda der NATO und der Geheimdienste dominiert, die Russland als Feind darstellen. Die CIA und der britische MI6 ziehen zweifellos die Fäden, und Europa tanzt wie eine erbärmliche Marionette.

Präsident Donald Trump telefonierte am Donnerstag zwei Stunden lang mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Die beiden Staatschefs vereinbarten, sich in den nächsten zwei Wochen in Budapest zu treffen. Das Treffen ist eine Fortsetzung ihres Gipfeltreffens in Anchorage am 15. August, bei dem es um die Beendigung der Feindseligkeiten in der Ukraine ging.

Die EU-Führung lehnt jegliche derartige Diplomatie entschieden ab. Das Treffen in Alaska beunruhigte sie, weil Trump Putin diplomatisch respektvoll begegnete. Auch die jüngsten Nachrichten über einen Gipfel in Budapest verärgern die EU-Staats- und Regierungschefs. Sie fordern Trump lautstark auf, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern, die sie bezahlen sollen. Damit soll die Diplomatie zum Scheitern verurteilt werden.

Seit dem vom Westen unterstützten Putsch in Kiew 2014 hat die Europäische Union eine rückläufige Entwicklung durchlaufen und ist zu einem militarisierten Block geworden, der von einer obsessiven Feindseligkeit gegenüber Russland geprägt ist. Die EU gleicht zunehmend einem Klon des NATO-Militärbündnisses.

Historisch gesehen stand die Europäische Union für Frieden durch nachbarschaftlichen Handel und Wirtschaftsbeziehungen. Sie sollte aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entstehen und dafür sorgen, dass es auf dem Kontinent nie wieder zu Krieg kommt. 2012 wurde der Block mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nicht, dass diese Auszeichnung viel bedeuten würde, aber sie verdeutlicht die Absurdität.

In den letzten Monaten hat sich die EU in einer fieberhaften Kriegsmentalität verfestigt. Die Volkswirtschaften der 27 Nationen werden zunehmend durch Rüstungsproduktion und -ausgaben gesteuert. Der ganze Zweck der Union wird als existenzielle Konfrontation mit Russland definiert.

Es erscheint bezeichnend, dass von der Leyen und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz Nazi-Leichen im Keller haben. Auch die baltischen Staaten, die sich als kriegerischer Einfluss auf die EU-Politik erwiesen haben, haben schändliche Verbindungen zur Nazi-Vergangenheit.

Die Kriegsmentalität erreichte in Von der Leyens Rede zur Lage der Nation am 10. September ihren Höhepunkt. Sie eröffnete die Rede mit der Erklärung , dass sich „Europa im Kampf“ mit Russland befinde. Es handele sich um einen Kampf für „Freiheit und Unabhängigkeit“, sagte sie, und sie schloss sich der Sache der EU und der Ukraine gegen Russland an.

„Europa muss kämpfen … denn die Freiheit der Ukraine ist die Freiheit Europas“, behauptete sie.

Von der Leyen, die ehemalige deutsche Militärministerin und ranghöchste, nicht gewählte EU-Beamtin, erklärte, die Union befinde sich im Krieg. Und zwar jetzt, nicht erst seit fünf Jahren.

In den letzten Monaten warnten die Geheimdienste der EU (CIA, MI6-Klone) mit zunehmender Intensität vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg mit Russland. Zudem kam es zu einem verdächtigen Anstieg von Drohnenangriffen in Polen, Estland, Rumänien und Dänemark, für die Russland ohne jegliche Beweise verantwortlich gemacht wurde.

Gleichzeitig fordern europäische Staats- und Regierungschefs sowie NATO-Chef Mark Rutte (ein ehemaliger niederländischer Ministerpräsident und ein erbärmlicher Klon, wie ihn wohl kaum jemand je gesehen hat) eine massive Erhöhung der Militärausgaben, um „der russischen Bedrohung entgegenzuwirken“. Im März nannte von der Leyen einen Betrag von 800 Milliarden Euro, den die Union für „Verteidigung“ ausgeben soll.

Im Jahr 2014 betrugen die gesamten Militärausgaben der EU weniger als 200 Milliarden Euro. Heute belaufen sie sich auf 340 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 70 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts.

Der diese Woche vorgestellte Fahrplan hält tatsächlich die von der Leyen zuvor astronomische Zahl ein. Er sieht vor, dass die EU insgesamt 800 Milliarden Euro für das Militär ausgibt – mehr als das Doppelte des aktuellen Niveaus und das Vierfache der Summe, die die EU vor zehn Jahren ausgegeben hat.

Das ist Wahnsinn und unhaltbar. Wenn es nicht zu einem umfassenden Krieg in Europa kommt, wird die geringste Auswirkung dieses mutwilligen Militarismus die europäischen Nationen vor dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch bewahren.

Es ist offensichtlich, dass hinter verschlossenen Türen wichtige Entscheidungen getroffen wurden, die die EU in Richtung eines zunehmenden Militarismus führen, bei dem die zivile Wirtschaft in eine Kriegswirtschaft umgewandelt wird. Das sind großartige Neuigkeiten für Rüstungskonzerne und Politiker, die von Lobbyisten gesponsert (bestochen) werden.

Die europäischen Bürger sind die Verlierer, und sie werden nicht über ihr Schicksal befragt. Ihren Gesellschaften werden lebenswichtige Ressourcen entzogen, die von Militarismus und Unternehmensinvestoren aufgesaugt werden.

Um diesen großen Diebstahl und Betrug zu bewerkstelligen, verlässt sich die EU auf nicht gewählte Bürokraten wie von der Leyen, Kallas und Rutte, die Russophobie und „Kriegsängste“ schüren. Die Mainstream-Medien tragen ihren Teil dazu bei, indem sie Geheimdienstpropaganda verbreiten, um die Zustimmung der Öffentlichkeit zu erzwingen.

Doch dieser Wahnsinn stößt auf Widerstand. Der Aufstieg populistischer (d. h. repräsentativerer und demokratischerer) Parteien zeugt von der Verachtung für die undemokratische herrschende Klasse in der EU. Die Proteste in Frankreich, die die Regierung ins Chaos stürzen, sind motiviert durch die Abscheu vor den wirtschaftlichen Kürzungen im öffentlichen Dienst und bei Arbeitnehmerrechten, während Paris den Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit Milliarden von Euro unterstützt.

Man muss den Regierungen Ungarns und der Slowakei zugutehalten, dass sie sich gegen die Kriegstreiberei der EU gegenüber Russland aussprechen. Viktor Orbán und Robert Fico kritisieren die Militarisierung Europas und fordern konsequent diplomatische Beziehungen zu Moskau.

Es ist bezeichnend, dass Trump sich für das nächste Treffen mit Putin für die ungarische Hauptstadt entschieden hat. Orbán leitete das Treffen und bezeichnete es als „großartige Neuigkeiten für Menschen, die Frieden wollen“.

Die Führung der europäischen NATO ist mit dem Budapester Treffen unzufrieden, weil es nahelegt, dass man statt einer Kriegspolitik auf Autopilot eine diplomatische Option verfolgt.

Die russophoben europäischen Eliten versuchen, den Kontinent in den Krieg zu treiben. Sie sehen keinen anderen Weg für die internationalen Beziehungen. Sie haben die EU in einen Krieg und zu kriminellen diktatorischen Kriegsausgaben verwickelt. Sie können daher nicht zulassen, dass Frieden und Diplomatie erfolgreich sind, denn das wäre ein Eingeständnis ihrer kriminellen Kriegstreiberei.

Doch ihr Weg führt in den Abgrund.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 23.10.2025